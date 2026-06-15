Големият Демис Русос щеше да навърши 80 години ВИДЕО

Днес се навършват 80 години от рождението на легендарния гръцки певец Демис Русос (роден на 15 юни 1946 г.).

Музикантът почина на 25 януари 2015 г. в Атина на 68-годишна възраст, но богатото му творчество остава вечно.

Роден е в Александрия, Египет, с рождено име Артемиос Вентурис Русос. Израства в семейство на гръцки инженер и майка от египетско-италиански произход.

Семейството му губи цялото си имущество по време на Суецката криза (1956 г.) и се мести в Гърция през 1958 г.. В Атина той учи музика и се научава да свири на китара, тромпет, контрабас и пиано.

През 1968 г. Демис Русос, заедно с легендарния композитор Вангелис, основава прогресив рок групата Aphrodite's Child. Пробивът им в Европа е изключителен, а съвместният им албум „666“ се смята за шедьовър.

През 70-те и 80-те години Демис Русос се превръща в световен поп феномен. Продава над 60 милиона албума в целия свят. Неговият специфичен и драматичен лиричен тенор ражда емблематични балади като:"Forever and Ever", "Goodbye, My Love, Goodbye", "From Souvenirs to Souvenirs", "Quand je t'aime".

Демис Русос има специално отношение към българската публика. Той гостува за първи път в страната през 1995 г. на емблематичния фестивал „Златният Орфей“. През март 2006 г. изнася голям благотворителен концерт в НДК в дует с примата на българската естрада Лили Иванова.

Певецът е говорил свободно 7-8 езика, сред които гръцки, френски, английски, испански, италиански и арабски. На сцената беше разпознаваем с пищните си туники и дълга брада. Извън нея той води тежка битка с килограмите и дори издава автобиографична книга по темата през 1982 г.

През 1985 г. Русос е сред пътниците на отвлечения от терористи самолет на авиокомпания TWA. Прекарва няколко дни в плен в Бейрут, преди да бъде освободен.

През 2013 г. Франция го удостоява с най-високото си държавно отличие за приноса му към културата.

На негово име е кръстен астероидът (279226) Demisroussos.