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Големият Демис Русос щеше да навърши 80 години ВИДЕО

Големият Демис Русос щеше да навърши 80 години ВИДЕО

15 Юни, 2026 17:10, обновена 15 Юни, 2026 17:23 542 5

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  • годишнина-
  • музика

Автентичният глас на гръцкия рок и поп крие любопитна житейска история

Големият Демис Русос щеше да навърши 80 години ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес се навършват 80 години от рождението на легендарния гръцки певец Демис Русос (роден на 15 юни 1946 г.).

Музикантът почина на 25 януари 2015 г. в Атина на 68-годишна възраст, но богатото му творчество остава вечно.

Роден е в Александрия, Египет, с рождено име Артемиос Вентурис Русос. Израства в семейство на гръцки инженер и майка от египетско-италиански произход.

Семейството му губи цялото си имущество по време на Суецката криза (1956 г.) и се мести в Гърция през 1958 г.. В Атина той учи музика и се научава да свири на китара, тромпет, контрабас и пиано.

През 1968 г. Демис Русос, заедно с легендарния композитор Вангелис, основава прогресив рок групата Aphrodite's Child. Пробивът им в Европа е изключителен, а съвместният им албум „666“ се смята за шедьовър.

През 70-те и 80-те години Демис Русос се превръща в световен поп феномен. Продава над 60 милиона албума в целия свят. Неговият специфичен и драматичен лиричен тенор ражда емблематични балади като:"Forever and Ever", "Goodbye, My Love, Goodbye", "From Souvenirs to Souvenirs", "Quand je t'aime".

Демис Русос има специално отношение към българската публика. Той гостува за първи път в страната през 1995 г. на емблематичния фестивал „Златният Орфей“. През март 2006 г. изнася голям благотворителен концерт в НДК в дует с примата на българската естрада Лили Иванова.

Певецът е говорил свободно 7-8 езика, сред които гръцки, френски, английски, испански, италиански и арабски. На сцената беше разпознаваем с пищните си туники и дълга брада. Извън нея той води тежка битка с килограмите и дори издава автобиографична книга по темата през 1982 г.

През 1985 г. Русос е сред пътниците на отвлечения от терористи самолет на авиокомпания TWA. Прекарва няколко дни в плен в Бейрут, преди да бъде освободен.

През 2013 г. Франция го удостоява с най-високото си държавно отличие за приноса му към културата.

На негово име е кръстен астероидът (279226) Demisroussos.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    1 2 Отговор
    дано скоро да се оправи човека

    Коментиран от #3

    17:25 15.06.2026

  • 2 Бялджип

    2 0 Отговор
    Също като Тръмп. Само че единият вече пее между звездите, а другия още лъже тук на земята.

    17:29 15.06.2026

  • 3 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Кажи ми честно, как не те е срам? Ама честно. Даже не на мен, а на себе си го кажи.

    Коментиран от #4

    17:29 15.06.2026

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    нека е жив и здрав човека ти защо си против?

    17:32 15.06.2026

  • 5 стар

    0 0 Отговор
    Любимият ми певец от ученическите години. Имах 2 негови плочи и ги изтърках от въртене.

    18:20 15.06.2026