"Богоизбраните" на Хитлер: кариера и след края на войната

Архитектът на Хитлер Алберт Шпеер, който по-късно става министър на отбраната, лежи 20 години в затвора заради нацисткото си минало, но през 1970-те години започва много успешно да издава книги за живота си по времето на националсоциализма. Виланд Вагнер - протеже на Адолф Хитлер, работи през 1950-те години на фестивала в Байройт, а Херберт фон Караян, който е бил член на Националсоциалистическата партия както в Австрия, така и в Германия, се прославя като един от най-добрите диригенти в света.
Композиторът Рихард Щраус, диригентът Вилхелм Фуртвенглер, скулпторите Арно Брекер и Вили Мелер - всички те се възползват от националсоциализма и въпреки това имат успешни кариери и след края на войната. Повечето от тях са фигурирали в т.нар. „списък на богоизбраните”, поръчан от Хитлер през август 1944 г. Тези облагодетелствани културни деятели са били под специалната защита на режима и не са призовавани на военна служба.
Денацификацията и преходът към демокрация
От 1945 г. нататък всички приближени на Хитлер е трябвало да преминат през т.нар. процедура по денацификация. На Вилхелм Фуртвенглер обаче е било официално разрешено да дирижира отново Берлинската филхармония след едва двегодишна забрана.
"В хода на демократизацията това е било процедура за сигурност, при която хората е трябвало да попълват много точни въпросници, за да се определи кой може да остане в дадена професия", обяснява историчката Хане Лесау пред ДВ. Това се е отнасяло особено за държавните служители и високопоставените лица. Попълването на неверни данни – например за членство в Националсоциалистическата партия, се е наказвало строго, особено от американските съюзници.
Случаят с Виланд Вагнер
Виланд Вагнер също е бил в „списъка на богоизбраните”. Неговият дядо, композиторът Рихард Вагнер, е основател на прочутия Байройтски фестивал, който се провежда за първи път през 1876 година. През 1908 г. синът му Зигфрид Вагнер, а по-късно и снаха му Уинифред Вагнер поемат управлението му. Двойката подкрепя Адолф Хитлер през 1920-те години, още преди той да дойде на власт.
"Виланд, първородният син на Зигфрид и Уинифред Вагнер, е бил определен за наследник и е бил лично привилегирован от Хитлер", казва Свен Фридрих, директор на музея "Рихард Вагнер" в Байройт. Според Фридрих сценографът и оперен режисьор Виланд Вагнер е бил типичен представител на своето поколение: "Той правеше точно това, което са правели и милиони негови връстници – опитваше се да изличи неприятните неща от съзнанието си. След войната той винаги казваше: "Хитлер е приключен за мен".
Според Хане Лесау, Виланд Вагнер е един от онези, които са използвали нацистката система за лични облаги. Той е искал например да навреди на своя конкурент, успешния сценограф Емил Преториус. Въпреки това Виланд Вагнер се отървава само с глоба и след войната поема управлението на Байройтския фестивал заедно с брат си Волфганг.
Как е възможно това?
По време на изследването си по темата Волфганг Браунайс открива, че множество известни фигури на творци от националсоциалистическата сфера продължават кариерите си във Федералната република след 1945 година. "Новата и прогресивна художествена сцена е игнорирала тези художници. Въпреки това и след 1945 г. много от тях получават невероятен брой добре платени поръчки в общественото пространство - кметства, училища, театри, болници и промишленост", казва изкуствоведът и куратор. Миналото не е играело голяма роля в този процес, още повече, че някои от поръчителите също са имали връзки с националсоциализма“, казва Браунайс.
Срещу тези хора почти не е имало и голяма съпротива. Поръчките за декориране на мемориали в памет на жертвите на националсоциализма, които са били възложени на творци, близки до нацистите, са особено проблемни за Браунайс. "Пред първия център за документиране на престъпленията на нацизма, открит в Оберхаузен през 1962 г., се открива монументалната статуя на Вили Мелер „Скърбящите“, дело на един от най-важните представители на националсоциализма. Не мога да го разбера”, казва той.
Отношението към “богоизбраните” днес
В Оберхаузен творбата на Вили Мелер сега е заобиколена от огромни панели, които разясняват историческия контекст. "По този начин самото произведение вече не е в центъра на вниманието", казва Браунайс. За него това е положителен пример за преоценка на историята, макар че той остава рядък.
Автор: Габи Ройхер
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 авантгард
Абе не им е лесно, окупацията им от т.нар. сащ още продължава с десетки хиляди войници и много оръжия в няколко бази.
19:11 18.04.2026
9 Същата
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":И КарадОчата е същата. Вторият и мъж е син на Лъчезар Аврамов, висш бекапейски номенклатурчици и кандидат член на Политбюро.
19:25 18.04.2026
12 Казанлъшкия
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":Абсолютно! Сега дори има партия само.с внуци на агенти на ДС и внуци на висши комуняги и се нарича ППДБ. Настимир Ананиев е внук на Нора Ананиева примерно, но бил мразел Русия и прозападен. Смешници са тези,които им вярват на лицемерието.
19:29 18.04.2026
19 Ами
И не само ги приютиха, а ги ползваха за изграждане
на силовите структури в държавите им.
Ей за това и западът се изкелиферчи.
19:53 18.04.2026
23 Алооо
До коментар #1 от "и двамата най известни":Чебурашке
Къде ги
Сравняваш
СЪС ШАЛОМОВИЧ И МЕНДЕЛ ?
Я СЕ ОСЪЗНАЙ ИЗДУХАНЯК.
20:21 18.04.2026
24 фактите
До коментар #5 от "Пловдив":Каквото и да си говорим са били най-развитата ,дисциплинирана и спретната нация.
Коментиран от #42
20:23 18.04.2026
25 коми терористи
До коментар #5 от "Пловдив":Прошка не трябва да има и за rнycните и нещастни комунисти които са отговорни за най-много убити на тоя свят в цялата човешка история!! Комунизма трябва да бъде забранен със закон и всеки негов последовател да бъде на момента екзекутиран!! В много европейски държави закона забранява червената чума,като дори и в България е така с единствената разлика,че тук поради някаква безумна причина не е наказуемо!??
Коментиран от #66
20:25 18.04.2026
30 Хмм
До коментар #27 от "Цвете":в нета има видеозаписи на четирите опери на нибелунгите, както и Лоенгрин, Тристан и Изолда, те са върхът на оперното изкуство, Вагнер е гений
20:51 18.04.2026
32 Уникално
Ето основните моменти, свързващи Хайдегер с двамата:
Мартин Хайдегер и Нацизмът: Хайдегер става член на нацистката партия (NSDAP) през 1933 г. и е ректор на университета във Фрайбург, като подкрепя Хитлер в редица свои публични речи и действия през този период
. В неговите „Черни тетрадки“ се разкрива присъствието на антисемитски идеи, тясно свързани с неговата философи
Александър Дугин счита Хайдегер за един от най-великите мислители на 20-ти век и базира голяма част от геополитическите си теории на неговия антилиберален и антизападен гин е силно повлиян от Хайдегер, адаптирайки неговите концепции (като Dasein – „битие-в-света“) в своята „четвърта политическа теория“
43 Освен че си анонимен, си и глупав
До коментар #41 от "Анонимен":Сталин е чел "Моята борба", когато Хитлер взима властта през 1933 г.
А Еврейската автономна област, с площ 36 271 кв.км е създадена от Сталин през 1934 г., с цел заселване на еврейското население в СССР и създаване на автономен район.
Въпреки че е създадена като автономна територия за евреите, през годините процентът на еврейското население там драстично намалява, като много хора емигрират в Израел след падането на СССР.
Областта е създадена от Йосиф Сталин през 1934 г. като алтернатива на ционизма с идеята да се предложи на съветските евреи територия за развитие на собствена култура, базирана на езика идиш.
23:15 18.04.2026
46 Молотов
До коментар #33 от "васил конакчиев":Пропускате един важен момент от световната история. 23 август 1939 г.Тогава е подписан Пакта Рибенторп-Молотов.Съветското правителство е информирано, че Вермахта ще навлезе след седмица в Полша. Това става на 1 септември 1939 г. и Българският народ до 1989 г. нямаше информация, че на 8 септември Червената армия също нахлува в Полша. В три големи града в Полша се провеждат масови паради на съветски и хителристки полкове които получават приветствия от офицерите на хитлеристка Германия и комунистическа Русия. За това е заснет документален филм, който беше излъчен през 1977 г. на Берлиналето в Берлин. В знак на протест Съветската делегация напусна Берлиналето.
Коментиран от #59
00:50 19.04.2026
51 Отстрани
Миналото на друг нацист – Курт Георг Кизингер не му попречи да стане германски канцлер; нито пък редица членове на NSDAP (Национал-социалистическа германска работническа партия) да заседават един ден в Бундестага. Победена Германия и, следователно, Европа, бяха възстановени с доларите по плана Маршал и... с подкрепата на една армия от бюрократи, юристи, ръководни дейци, чиято кариера започва при Райха и продължава след войната. „В моето министерство има не повече от 65% бивши нацисти“, признава самият Холщайн през 1952 г., тогава държавен секретар по външните работи, без да се знае дали в този дял включва собствената си персона. Тогава той подчерта, че „вредността“ на бившите нацисти е била предварително оценена от съюзническите служби, преди заинтересуваните да успеят да се домогнат до място във федералните институции.
Оказва се, че Джон МакКлой – първооткривателят на секретната програма за превъзпитание, посредством която дейци на Третия Райх, като Валтер Холщайн, бяха „преобърнати“ и после фактически амнистирани, е ръководел в окупираната и с „ограничен суверенитет“ западногерманска държава, американската п
Коментиран от #65
01:58 19.04.2026
53 Депортира
Само в изкуството ли? В културата? Ярък пример е Зеленски. Даже Тимошенко го определи като такъв.
07:00 19.04.2026
55 Казанлъшкия
До коментар #14 от "Първанов":Николко няма да лежат в Русия, а международния трибунал ще го хване и поразведе. Аз се питам военноп.естъпника Зеленски,който е изцяло с е.рейска кръв без капка украинска, к.радец пълен, колко ще лежи. Насила мобилизира, чрез отв.ичания и п.бой. Той ме желае в.йната да спре, защото по украинската конституция ще има избори, които той гарантирано няма да спечели и го чака правосъдието в Украйна за действията му. Предвиждам ,че го очахва съдбата на Мусолини, силно " обичан" е от украинците.
07:18 19.04.2026
59 РЕАЛИСТ
До коментар #46 от "Молотов":Грешиш, че е мямо информация. Учителят ми по история каза: С пакта Молотов -Рибентроп се прекрати съществуването на измислената държава Полша. И Германия и СССР си възвърна заграбените земи. Взеха си тяхното."
08:39 19.04.2026
68 РЕАЛИСТ
До коментар #63 от "А за шефът на абвера":Така беше и с Ото Скорцени. Тоя дето спаси Мусолини от партизаните с планерите. Живя след войната в Аржентина и беше любовник на президентката Перон. После Израел го нае за една специална операция срещу арабите. Парадокс. Евреите наеха един от най-верните и награждавани офицери на Хитлер
Коментиран от #72, #80
10:16 19.04.2026
72 Търновец
До коментар #68 от "РЕАЛИСТ":МОСАД го махна от списъците на Шимон Визентал заради помощта му за прекратяването на ракетната програма на Египет в която много от инженерите са Немци. Предполага се че Скорцени е убил един от тях и е снабдил МОСАД с информация. А тази статия според мен е в помощ на многокултурната глобализация на ЕС
14:02 19.04.2026
80 Не точно
До коментар #68 от "РЕАЛИСТ":Скорцени работи за Египет във войната им с Израел, след което попада в черния списък на Мосад и оттам сключва сделка с тях, в замяна на свободата му. Евреите са изключително сплотен народ и това се вижда още по времето на Райха, когато убиват СС-Обергрупенфюрер Райнхард Хайдрих в Прага. Може да се каже, че евреите са първите професионални терористи в модерния свят. Та, не можеш да съдих Третия Райх понеже един от неговите бивши наемници се е борил за живота си 20 години след края на войната.
Коментиран от #83
16:16 19.04.2026
83 РЕАЛИСТ
До коментар #80 от "Не точно":Нищо не разбрах, но няма нищо. Въпросът е , че Скорцени е бил голям играч. Работил в за кой ли не. За Египет, за Испания, за Аржентина. Правил е лагери за подготовка на специални части на много места по света. Тренирал е дори палестински бойци, един от които е бил самия Ясер Арафат. Страх ги е било , че Мосад ще го убие и им сътрудничи в Египет. Дори на ЦРУ е вършил услуги. В Ирландия си купува имение и помага на ИРА , но британците го надушват и ирландците го гонят. Взема паспорт на Нансен и обикаля света. Във Франция говори по телевизията, но отвън го чака бивш офицер от френската съпротива и го пребива. Посещава Западна Германия. Винаги е във връзка с бивши нацисти и никога не се отказва от нацизма. Има много подробни документални филми по ютуб за живота му.
17:27 19.04.2026
