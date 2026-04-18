Новини
Мнения »
"Богоизбраните" на Хитлер: кариера и след края на войната

18 Април, 2026 19:01 9 084 85

  • адолф хитлер-
  • история-
  • германия-
  • нацистка германия-
  • втора световна война-
  • виланд вагнер

Редица хора на изкуството, които са били любимци на режима на Хитлер и са извличали лични изгоди, правят успешна кариера и след края на войната

"Богоизбраните" на Хитлер: кариера и след края на войната - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Архитектът на Хитлер Алберт Шпеер, който по-късно става министър на отбраната, лежи 20 години в затвора заради нацисткото си минало, но през 1970-те години започва много успешно да издава книги за живота си по времето на националсоциализма. Виланд Вагнер - протеже на Адолф Хитлер, работи през 1950-те години на фестивала в Байройт, а Херберт фон Караян, който е бил член на Националсоциалистическата партия както в Австрия, така и в Германия, се прославя като един от най-добрите диригенти в света.

Композиторът Рихард Щраус, диригентът Вилхелм Фуртвенглер, скулпторите Арно Брекер и Вили Мелер - всички те се възползват от националсоциализма и въпреки това имат успешни кариери и след края на войната. Повечето от тях са фигурирали в т.нар. „списък на богоизбраните”, поръчан от Хитлер през август 1944 г. Тези облагодетелствани културни деятели са били под специалната защита на режима и не са призовавани на военна служба.

Денацификацията и преходът към демокрация

От 1945 г. нататък всички приближени на Хитлер е трябвало да преминат през т.нар. процедура по денацификация. На Вилхелм Фуртвенглер обаче е било официално разрешено да дирижира отново Берлинската филхармония след едва двегодишна забрана.

"В хода на демократизацията това е било процедура за сигурност, при която хората е трябвало да попълват много точни въпросници, за да се определи кой може да остане в дадена професия", обяснява историчката Хане Лесау пред ДВ. Това се е отнасяло особено за държавните служители и високопоставените лица. Попълването на неверни данни – например за членство в Националсоциалистическата партия, се е наказвало строго, особено от американските съюзници.

Случаят с Виланд Вагнер

Виланд Вагнер също е бил в „списъка на богоизбраните”. Неговият дядо, композиторът Рихард Вагнер, е основател на прочутия Байройтски фестивал, който се провежда за първи път през 1876 година. През 1908 г. синът му Зигфрид Вагнер, а по-късно и снаха му Уинифред Вагнер поемат управлението му. Двойката подкрепя Адолф Хитлер през 1920-те години, още преди той да дойде на власт.

"Виланд, първородният син на Зигфрид и Уинифред Вагнер, е бил определен за наследник и е бил лично привилегирован от Хитлер", казва Свен Фридрих, директор на музея "Рихард Вагнер" в Байройт. Според Фридрих сценографът и оперен режисьор Виланд Вагнер е бил типичен представител на своето поколение: "Той правеше точно това, което са правели и милиони негови връстници – опитваше се да изличи неприятните неща от съзнанието си. След войната той винаги казваше: "Хитлер е приключен за мен".

Според Хане Лесау, Виланд Вагнер е един от онези, които са използвали нацистката система за лични облаги. Той е искал например да навреди на своя конкурент, успешния сценограф Емил Преториус. Въпреки това Виланд Вагнер се отървава само с глоба и след войната поема управлението на Байройтския фестивал заедно с брат си Волфганг.

Как е възможно това?

По време на изследването си по темата Волфганг Браунайс открива, че множество известни фигури на творци от националсоциалистическата сфера продължават кариерите си във Федералната република след 1945 година. "Новата и прогресивна художествена сцена е игнорирала тези художници. Въпреки това и след 1945 г. много от тях получават невероятен брой добре платени поръчки в общественото пространство - кметства, училища, театри, болници и промишленост", казва изкуствоведът и куратор. Миналото не е играело голяма роля в този процес, още повече, че някои от поръчителите също са имали връзки с националсоциализма“, казва Браунайс.

Срещу тези хора почти не е имало и голяма съпротива. Поръчките за декориране на мемориали в памет на жертвите на националсоциализма, които са били възложени на творци, близки до нацистите, са особено проблемни за Браунайс. "Пред първия център за документиране на престъпленията на нацизма, открит в Оберхаузен през 1962 г., се открива монументалната статуя на Вили Мелер „Скърбящите“, дело на един от най-важните представители на националсоциализма. Не мога да го разбера”, казва той.

Отношението към “богоизбраните” днес

В Оберхаузен творбата на Вили Мелер сега е заобиколена от огромни панели, които разясняват историческия контекст. "По този начин самото произведение вече не е в центъра на вниманието", казва Браунайс. За него това е положителен пример за преоценка на историята, макар че той остава рядък.

Автор: Габи Ройхер


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и двамата най известни

    58 14 Отговор
    шмерц и урсуза

    Коментиран от #23, #81, #84

    19:05 18.04.2026

  • 2 Човека КоZа

    41 1 Отговор
    По заглавието се сетих за един "богоизбран" народ, който винаги е жертва

    Коментиран от #60

    19:05 18.04.2026

  • 3 авантгард

    41 8 Отговор
    За Щирлиц нищо не пишат, дойче зеле ги е срам нещо.
    Абе не им е лесно, окупацията им от т.нар. сащ още продължава с десетки хиляди войници и много оръжия в няколко бази.

    19:11 18.04.2026

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    14 37 Отговор
    Привилигированите на бати Путйо ги канат у Фадмакиа на концерти да пеят фатмашките гагамуги без да са излекувани од рашизъма си.

    19:12 18.04.2026

  • 5 Пловдив

    34 31 Отговор
    Никога не трябва да се забравя какво направиха Германия и немците -две световни войни и милиони избити.Прошка никога не трябва да има!!!

    Коментиран от #24, #25, #69, #70, #74

    19:12 18.04.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    78 3 Отговор
    Не стана ли същото в България. Най -изявените комунисти , дето възхваляваха Бай Тошо и Русия , станаха най-големите ястреби евроантлантици. Сещам се за много имена, ама вие си ги знаете. Те са ми ясни, ама не знам , как партнерите ги припознаха за свои паленца.

    Коментиран от #12

    19:17 18.04.2026

  • 7 Повтарят и повтарят...

    60 1 Отговор
    Ами нещата се повтарят, и повтарят... Дундурканата и ухажвана от бай Тошо "творческа" ЕнтЕлЕгенция също така пъргаво го изостави,оплю и днес вдъхновено строи либералната демокрация.

    19:20 18.04.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    67 5 Отговор
    Тези дни Лили Иванова плака, как били затваряли баща ѝ, и има афинитет към политиката, ама никой не в е карал насила, да се омъжи за Янчо Таков, син на Пеко Таков, втори човек в държавата след Тодор Живков. Аман от проститутки.

    Коментиран от #9, #36

    19:20 18.04.2026

  • 9 Същата

    48 2 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    И КарадОчата е същата. Вторият и мъж е син на Лъчезар Аврамов, висш бекапейски номенклатурчици и кандидат член на Политбюро.

    19:25 18.04.2026

  • 10 Роза

    63 2 Отговор
    Нищо ново под небето!Вземете за пример Бойко-бодигард на Т.Ж. и много години член на БКП,а сега-наобратно!И само той да е-с мед да го намажеш!Такъв е светът-лицемерен и нагаждачески!

    19:27 18.04.2026

  • 11 Казанлъшкия

    40 9 Отговор
    Чисто и просто това са били способни хора и са служели не на Хитлер,а на областта в която са добри. Това не им пречи и след войната да докажат ,че политиката няма нищо общо с моженето.

    19:27 18.04.2026

  • 12 Казанлъшкия

    58 6 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Абсолютно! Сега дори има партия само.с внуци на агенти на ДС и внуци на висши комуняги и се нарича ППДБ. Настимир Ананиев е внук на Нора Ананиева примерно, но бил мразел Русия и прозападен. Смешници са тези,които им вярват на лицемерието.

    19:29 18.04.2026

  • 13 Ройтерс

    48 3 Отговор
    За майстора на Фау --фон Браун нищо не казват....
    ...щото ,таковата,работил си е в Щатите,денацифициран или не!:))
    ....и за атомните бомбаджии тоже...

    19:32 18.04.2026

  • 14 Първанов

    15 38 Отговор
    Остава да ведим, колко ще лежат в затвора Путин, Медведев, Захарова,Дугин...

    Коментиран от #55

    19:36 18.04.2026

  • 15 Откриха топлата вода

    42 12 Отговор
    Защо не "открият", че НАТО от създаването си до 80те години се ръководи от ssовци.

    19:41 18.04.2026

  • 16 Сатана Z

    34 1 Отговор
    Както е казал Райхсмаршал Гьоринг:
    " В Луфтвафе аз определям кой е евреин и кой не е"

    19:43 18.04.2026

  • 17 Хахаха

    36 4 Отговор
    Като видя думата богоизбрани се сещам за Биби и пасмината му и почвам да си мисля чв австрийския художник май е имал право

    19:44 18.04.2026

  • 18 Хайнц Клинг

    22 6 Отговор
    След два дена годишнината от рождението на Художника. Велик! Историята ще Ви оправдае един ден, мой Художник!

    19:49 18.04.2026

  • 19 Ами

    26 6 Отговор
    САЩ, Канада и Аржентина приютиха хиляди нацисти.
    И не само ги приютиха, а ги ползваха за изграждане
    на силовите структури в държавите им.
    Ей за това и западът се изкелиферчи.

    19:53 18.04.2026

  • 20 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    24 11 Отговор
    Ционист еврейн чи.фут веле още треперите от човека БОГ най великия пълководец и наш брат на България великия АДОЛФ ХИТЛЕР.........САМО ЧРЕЗ НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗЪМ И НОВ ТРЕТИ РАЙХ ЩЕ СИ ВЪРНЕМ ЕВРОПА.ЩЕ Я ПРОЧИСТИМ ЧРЕЗ РАСОВА ХИГИЕНА И СЕГРЕГАЦИЯ,,,ЩЕ ИМА НОВИ ЛАГЕРИ ЬА ЕВРЕИТЕ И ЦИ..ГА.НИТЕ....А ВСИЧКИ АРАБИ И НЕ.ГРИ ПРИДОШЛИ В ЕВРОПА ЩЕ БЪДАТ ИЗХВЪРЛЕНИ ОТ КОНТИНЕНТА...ВСЕКИ БЯЛ МЪЖ ИЛИ ЖЕНА КОИТО СА СЕ СЪВОКУПЛЯВАЛИ С НЕ..ГРИ ПЪРВИ ЩЕ ВЛЕЗНАТ В КОНЦЕТРАЦИОННИТЕ ЛАГЕРИ ...ВСЯКА ЗООФИЛКА КУРШУМ В ТИКВАТА...ВСИЧКИ ТЕРОРИСТИ ОТ АНТИФА РАЗСТРЕЛ ДО СТЕНАТА,ВСИЧКИ МАРКСИСТИ КОМУНИСТИ ЩЕ ВИСЯТ ПО СТЪЛБОВЕТЕ .......ЕВРОПА НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ......ВСИЧКИ УРСУЛИАНЦИ И МЕРЦОВЕ ПО ЛАГЕРИТЕ ДА ЧУКАТ КАМЪНИ

    20:11 18.04.2026

  • 21 Истинско обещание 🇮🇷

    22 21 Отговор
    ТРЕТИЯТ РАЙХ И АДОЛФ ХИТЛЕР СА НАЙ ХУБАВИТЕ НЕЩА СЛУЧВАЛИ СЕ НЯКОГА НА ЕВРОПА.. ГЕРМАНИЯ ЯПОНИЯ ИТАЛИЯ СА НАШИ БРАТЯ ПРИЯТЕЛИ ДРУГАРИ..НЕМЦИТЕ ВИНАГИ СА НИ БИЛИ СЪЮЗНИЦИ И СА НИ УВАЖАВАЛИ..ВСИЧКИ БЪЛГАРИ СМЕ БЛАГОДАРНИ НА НЕМСКИЯ НАРОД ..СЛАВА НА АДОЛФ ХИТЛЕР СЛАВА НА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА

    20:15 18.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Алооо

    10 15 Отговор

    До коментар #1 от "и двамата най известни":

    Чебурашке

    Къде ги
    Сравняваш

    СЪС ШАЛОМОВИЧ И МЕНДЕЛ ?

    Я СЕ ОСЪЗНАЙ ИЗДУХАНЯК.

    20:21 18.04.2026

  • 24 фактите

    25 10 Отговор

    До коментар #5 от "Пловдив":

    Каквото и да си говорим са били най-развитата ,дисциплинирана и спретната нация.

    Коментиран от #42

    20:23 18.04.2026

  • 25 коми терористи

    21 24 Отговор

    До коментар #5 от "Пловдив":

    Прошка не трябва да има и за rнycните и нещастни комунисти които са отговорни за най-много убити на тоя свят в цялата човешка история!! Комунизма трябва да бъде забранен със закон и всеки негов последовател да бъде на момента екзекутиран!! В много европейски държави закона забранява червената чума,като дори и в България е така с единствената разлика,че тук поради някаква безумна причина не е наказуемо!??

    Коментиран от #66

    20:25 18.04.2026

  • 26 Цвете

    14 6 Отговор
    ОПЕРАТА " ПРЪСТЕНЪТ НА НЕБЕЛУНГИТЕ " АВТОР РИХАРД ВАГНЕР. НЯКОЙ ГЛЕДАЛ ЛИ Е? ПО ПОВОД НА НАПИСАНОТО ПО ГОРЕ.ВСЕКИ ИМА ТРЕСКИ ЗА ДЯЛАНЕ, НО ТЕЗИ ИМАЛИ ЛИ СА ДРУГ НАЧИН ДА ОЦЕЛЕЯТ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНАТА? ПИТАМ САМО? ❤️

    20:39 18.04.2026

  • 27 Цвете

    8 2 Отговор
  • 28 Хмм

    18 2 Отговор
    Героите в оперите на Вагнер са от немския епос - руси, синеоки, красиви, героични

    20:46 18.04.2026

  • 29 Zахарова

    12 17 Отговор
    За моята килия искам парно, климатик, вана и френска козметика,както и отвреме навре някой по як надзирател...

    Коментиран от #61, #62

    20:47 18.04.2026

  • 30 Хмм

    15 2 Отговор

    До коментар #27 от "Цвете":

    в нета има видеозаписи на четирите опери на нибелунгите, както и Лоенгрин, Тристан и Изолда, те са върхът на оперното изкуство, Вагнер е гений

    20:51 18.04.2026

  • 31 Хмм

    13 2 Отговор
    аз гледах записите от Байройтския фестивал в нета, стари са, от 80-те години, но потановките са супер, директор е Волфганг Вагнер правнук на Вагнер

    20:54 18.04.2026

  • 32 Уникално

    12 18 Отговор
    Който е ЧЕЛ за фашизма и що е то, знае,че негов еквивалент в момента има осново в Русия. Повтарям, който е чел,не питам останалите. Не случайно идеологът на Путин Дугин се вдъхновява силно повлиян от Хайдегер, адаптирайки неговите концепции (като Dasein – „битие-в-света“) в своята „четвърта политическа теория“
    Ето основните моменти, свързващи Хайдегер с двамата:
    Мартин Хайдегер и Нацизмът: Хайдегер става член на нацистката партия (NSDAP) през 1933 г. и е ректор на университета във Фрайбург, като подкрепя Хитлер в редица свои публични речи и действия през този период
    . В неговите „Черни тетрадки“ се разкрива присъствието на антисемитски идеи, тясно свързани с неговата философи
    Александър Дугин счита Хайдегер за един от най-великите мислители на 20-ти век и базира голяма част от геополитическите си теории на неговия антилиберален и антизападен гин е силно повлиян от Хайдегер, адаптирайки неговите концепции (като Dasein – „битие-в-света“) в своята „четвърта политическа теория“
    Ето основните моменти, свързващи Хайдегер с двамата:
    Мартин Хайдегер и Нацизмът: Хайдегер става член на нацистката партия (NSDAP) през 1933 г. и е ректор на университета във Фрайбург, като подкрепя Хитлер в редица свои публични речи и действия през този период

    Frontiers
    +1
    . В неговите „Черни тетрадки“ се разкрива присъствието на антисемитски идеи, тясно свързани с неговата философия

    CUNY Graduate Center
    .
    Дугин и Хайдегер: Александър Дугин счита Хайдегер за един от

    20:56 18.04.2026

  • 33 васил конакчиев

    21 6 Отговор
    Излиза ,че Сталин не е бил прав когато е казал ! (Рузвелт и У. Чърчил карая на 1944 година са реши ,че най добре ще е 1.) Германия като държава повече да не съществува земите й ще се разпределят между съседните страни . 2 .) Да й бъде разрешено само да има прав на селскосtанска продукция да произвежда без право на индустрия , промишленост . ) Но Сталин не е подкрепил това и е казал " Хитлер приходит и уходит Немецкий народ же остаются ". От благодарност ,че е спасил Германия и по късно предателят Горби подари ГДР сега финансират ,спонсора Украйна и усилено се готвят за война с Русия - Реванш за ВСВ и ако тогава не успяха това не означава ,че сега няма да успеят. ? Да синовете и дъщерите на същите Нацистки сво...лачи управляват Германия и Украйна от части Европа . Но Бисмарк може и да излее прав когато е казал " Ако Германия не се откаже от Императорските си амбиции ще престане да съществува като държава " времето ще покаже но Сталин не е бил прав въпреки е предвиждал много и то с години напред нещата .(само ид..отите си мислят ,че е бил диктатор и убиец на милиони съвсем не е така ако се проучи всичко с неговото идване на власт и управлението му нещата са коренни различни от медийните елементарни измислени разкази ) .Още далечната 1933-1934 година казва --когато Хитлер набира все повече популярност казва " Ако ние до 10 години не се превъоръжим и цялата ни армия трябва да е готова за предстоящата голяма война ние ще бъдем унищожени - или

    Коментиран от #46

    21:10 18.04.2026

  • 34 Хмм

    7 0 Отговор
    прочетете книгата "Мъртвешки танц" на Бернхард Келерман и ще придобиете представа как се установява хитлеристкият режим

    21:10 18.04.2026

  • 35 АГАТ а Кристи

    13 5 Отговор
    "Богоизбраните" на оня от Правец, КГБ и ДС... - ПРОЦЪФТЯВАТ , въпреки, че имаше някакъв си 10 ноември, за заблуда на стадото..
    Комунисти от трибуните крещяха - "Кой не скача е червен"...
    Е... "Комунист, - това звучи гордо !"

    Коментиран от #64

    21:33 18.04.2026

  • 36 Още

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Осемдесетте години се говореше за нея - "ТАЯ ни е напея, ни се нае...."

    21:36 18.04.2026

  • 37 Никой

    4 2 Отговор
    Фашизмът е забранен.

    21:44 18.04.2026

  • 38 Луд

    2 1 Отговор
    Да се смее ли човек или да плаче.Как от надран от Бога музикант може да е страшилище на нацизма.Ветеринар става ли за генеколог едновременно зъболекар.

    22:07 18.04.2026

  • 39 Га... са повече май?

    14 1 Отговор
    Последователна и системна ДЕнацизация не е провеждана на запад и това на всеки грамотен е ясно. Парадоксалното е,че и в СССР няма последователност и системност в денацизацията. Каквото е направено до смъртта на Сталин... това е. Идва Хрушчов и дава амнистия на бандеровците,амнистия на прибалтийските нацисти,амнистия на кримските татари - ако вземем да ги броим ще излязат повече от немските нацисти. И сега и руснаците, и в Германия ручат нацистките жабЕта. Га ,че в бившия СССР са повече.ч

    22:11 18.04.2026

  • 40 Тома

    14 2 Отговор
    Като е нямало в Германия народен съд тези са се отървали

    22:36 18.04.2026

  • 41 Анонимен

    8 3 Отговор
    Сталин скришно чете след войната ,,Моята борба,,от Ад.Хитлер.Изпада в състояние на параноя и изпраща всички с чифутска жилка в далечният изток.Там на границата с Китай създОава автономна република.Там далеч от Европа те цъфтят и връзват.Осигурява им работа и свобода.

    Коментиран от #43

    22:53 18.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Освен че си анонимен, си и глупав

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Анонимен":

    Сталин е чел "Моята борба", когато Хитлер взима властта през 1933 г.

    А Еврейската автономна област, с площ 36 271 кв.км е създадена от Сталин през 1934 г., с цел заселване на еврейското население в СССР и създаване на автономен район.

    Въпреки че е създадена като автономна територия за евреите, през годините процентът на еврейското население там драстично намалява, като много хора емигрират в Израел след падането на СССР.

    Областта е създадена от Йосиф Сталин през 1934 г. като алтернатива на ционизма с идеята да се предложи на съветските евреи територия за развитие на собствена култура, базирана на езика идиш.

    23:15 18.04.2026

  • 44 Демократ

    5 3 Отговор
    Няма такава концентрация на тъ пи хора както в Германия и Австрия

    23:41 18.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Молотов

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "васил конакчиев":

    Пропускате един важен момент от световната история. 23 август 1939 г.Тогава е подписан Пакта Рибенторп-Молотов.Съветското правителство е информирано, че Вермахта ще навлезе след седмица в Полша. Това става на 1 септември 1939 г. и Българският народ до 1989 г. нямаше информация, че на 8 септември Червената армия също нахлува в Полша. В три големи града в Полша се провеждат масови паради на съветски и хителристки полкове които получават приветствия от офицерите на хитлеристка Германия и комунистическа Русия. За това е заснет документален филм, който беше излъчен през 1977 г. на Берлиналето в Берлин. В знак на протест Съветската делегация напусна Берлиналето.

    Коментиран от #59

    00:50 19.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Отстрани

    11 0 Отговор
    Валтер Холщайн първият председател на ЕС не е единственият, чието минало по време на Райха е удобно забравено. Военновременната дейност на един бивш генерален секретар на Обединените нации и австрийски президент – Курт Валдхайм, беше разкрита едва през 1986 г., след като ЦРУ беше призовано от членовете на Конгреса да разсекрети неговото досие.

    Миналото на друг нацист – Курт Георг Кизингер не му попречи да стане германски канцлер; нито пък редица членове на NSDAP (Национал-социалистическа германска работническа партия) да заседават един ден в Бундестага. Победена Германия и, следователно, Европа, бяха възстановени с доларите по плана Маршал и... с подкрепата на една армия от бюрократи, юристи, ръководни дейци, чиято кариера започва при Райха и продължава след войната. „В моето министерство има не повече от 65% бивши нацисти“, признава самият Холщайн през 1952 г., тогава държавен секретар по външните работи, без да се знае дали в този дял включва собствената си персона. Тогава той подчерта, че „вредността“ на бившите нацисти е била предварително оценена от съюзническите служби, преди заинтересуваните да успеят да се домогнат до място във федералните институции.

    Оказва се, че Джон МакКлой – първооткривателят на секретната програма за превъзпитание, посредством която дейци на Третия Райх, като Валтер Холщайн, бяха „преобърнати“ и после фактически амнистирани, е ръководел в окупираната и с „ограничен суверенитет“ западногерманска държава, американската п

    Коментиран от #65

    01:58 19.04.2026

  • 52 Истината

    13 1 Отговор
    Урсула е внучка на хитлеристи

    03:17 19.04.2026

  • 53 Депортира

    8 0 Отговор
    Цитат: Богоизбраните" на Хитлер: кариера и след края на войната

    Само в изкуството ли? В културата? Ярък пример е Зеленски. Даже Тимошенко го определи като такъв.

    07:00 19.04.2026

  • 54 Артилерист

    11 1 Отговор
    Много полезна статия за нашенските бивши активни комунисти, а сега отявлени антикомунисти, върли атлантици, пламенни седесари и възвисени привърженици на евроантлантическите ценности. Те са същите като новите фашисти, които подкрепят бандеровските нацисти в Украйна, ръкопляскаха на престарелия хитлеристки фашист в канадския парламент, възхищават се на фашистките наследници и настоящи управници като Урсула и Мерц, коленичеха и се прихласваха на водача на киевската хунта Зеленски и тн., и тн. (Няма да споменавам за ухилените физиономии на 39-те "гладуващи" седесарски циници, начело с баш циника Ал. Йорданов)...

    07:07 19.04.2026

  • 55 Казанлъшкия

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Първанов":

    Николко няма да лежат в Русия, а международния трибунал ще го хване и поразведе. Аз се питам военноп.естъпника Зеленски,който е изцяло с е.рейска кръв без капка украинска, к.радец пълен, колко ще лежи. Насила мобилизира, чрез отв.ичания и п.бой. Той ме желае в.йната да спре, защото по украинската конституция ще има избори, които той гарантирано няма да спечели и го чака правосъдието в Украйна за действията му. Предвиждам ,че го очахва съдбата на Мусолини, силно " обичан" е от украинците.

    07:18 19.04.2026

  • 56 Хахаха

    5 2 Отговор
    Дойче зеле пропуска децата на хитлерисните!
    Урсула фон дер Лайен и Фридрих Мерц, са деца на едни от най-приближените на Хитлер в Райха.
    Но зелето това няма да напише

    07:54 19.04.2026

  • 57 мдаааа

    8 1 Отговор
    У нас е добре, че сме имали Народен съд, но въпреки него има много пропуски и днес избуяват фашизоиди.

    07:55 19.04.2026

  • 58 Никой

    3 0 Отговор
    Е - като имат талант - защо да не творят.

    Това е общ проблем - иска някой да твори - а няма талант.

    Някой смее ли се на некадърен комик - в това е цялата работа.

    В крайна сметка.

    08:33 19.04.2026

  • 59 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "Молотов":

    Грешиш, че е мямо информация. Учителят ми по история каза: С пакта Молотов -Рибентроп се прекрати съществуването на измислената държава Полша. И Германия и СССР си възвърна заграбените земи. Взеха си тяхното."

    08:39 19.04.2026

  • 60 Атина Паднала

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Човека КоZа":

    Още цицат репарации от Германия.

    08:39 19.04.2026

  • 61 Атина Паднала

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Zахарова":

    Цола ти ли си?И пак пишеш под фалшиво име.

    08:48 19.04.2026

  • 62 Дребно зелено влечуго

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Zахарова":

    Партньорите от Брюксел вече ми обещаха най-яките надзиратели за мен и главатарите ми от Украинската хунта !

    08:59 19.04.2026

  • 63 А за шефът на абвера

    5 0 Отговор
    Къде се ,, изгуби" И каква му е ролята в началото на Студената война! Да не говорим за стотиците ,, неосветени" измъкнати от Папата и пратени в Южна Америка.! Да свалят и слагат ,, Режими!

    Коментиран от #68

    09:12 19.04.2026

  • 64 Щом според тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "АГАТ а Кристи":

    Са ,, Богоизбрани" значи са иббраници на Бог!

    09:15 19.04.2026

  • 65 Е те тоя Курт Валдхаим

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Отстрани":

    ТИТО го държеше с документи и така си правеше Политиката!

    09:19 19.04.2026

  • 66 По Гнусни от комунистите

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "коми терористи":

    Са Европедерунгелите яхнали Европа в момента!

    09:21 19.04.2026

  • 67 Дали

    0 4 Отговор
    "Богоизбраните" на Путлер ще имат кариера и след края на войната?

    09:41 19.04.2026

  • 68 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор

    До коментар #63 от "А за шефът на абвера":

    Така беше и с Ото Скорцени. Тоя дето спаси Мусолини от партизаните с планерите. Живя след войната в Аржентина и беше любовник на президентката Перон. После Израел го нае за една специална операция срещу арабите. Парадокс. Евреите наеха един от най-верните и награждавани офицери на Хитлер

    Коментиран от #72, #80

    10:16 19.04.2026

  • 69 007 лиценз ту кил

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пловдив":

    Сигурен ли си, че те ги направиха?

    10:19 19.04.2026

  • 70 българин

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Пловдив":

    В СССР избиха много повече и без война. И тук, у нас също.

    Коментиран от #76

    11:52 19.04.2026

  • 71 МОГА САМО ДА ПРИПОМНЯ

    6 1 Отговор
    Мога само да припомня, че Караян…диригент на Западно Берлинската филхармония беше чест гостенин в България, лекуваха го във Велинград и кандидат членът на политбюро на ЦК на БКП Г.Йорднов бе страстен негов почитател, което апропо си беше О.К.

    13:30 19.04.2026

  • 72 Търновец

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "РЕАЛИСТ":

    МОСАД го махна от списъците на Шимон Визентал заради помощта му за прекратяването на ракетната програма на Египет в която много от инженерите са Немци. Предполага се че Скорцени е убил един от тях и е снабдил МОСАД с информация. А тази статия според мен е в помощ на многокултурната глобализация на ЕС

    14:02 19.04.2026

  • 73 ккк

    2 0 Отговор
    ...Със свещ ще го търсите !!!!

    14:32 19.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Почти колкото

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "българин":

    Демократите - плантатори!

    15:37 19.04.2026

  • 77 Това означава единствено

    1 3 Отговор
    Че Германия е културна страна. А знае се, хората на културата гледат да се присламчат към властта, която и да е тя. Виж, ако ставаше въпрос за Сомалия или Афганистан, там подобни примери трудно те се намерят.

    15:53 19.04.2026

  • 78 юдеите

    4 0 Отговор
    Заглавието ви е абсурдно! Точно тези които е искал да унищожи Хитлер са се обявили за богоизбрани.

    Коментиран от #85

    15:57 19.04.2026

  • 79 Госта

    5 5 Отговор
    Утре Фюрера има рожден ден. Вечна му слава и дано Бог даде на Европа още един такъв син!

    16:05 19.04.2026

  • 80 Не точно

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "РЕАЛИСТ":

    Скорцени работи за Египет във войната им с Израел, след което попада в черния списък на Мосад и оттам сключва сделка с тях, в замяна на свободата му. Евреите са изключително сплотен народ и това се вижда още по времето на Райха, когато убиват СС-Обергрупенфюрер Райнхард Хайдрих в Прага. Може да се каже, че евреите са първите професионални терористи в модерния свят. Та, не можеш да съдих Третия Райх понеже един от неговите бивши наемници се е борил за живота си 20 години след края на войната.

    Коментиран от #83

    16:16 19.04.2026

  • 81 Хитлер "капут"

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "и двамата най известни":

    Администратора май заспа.
    Тази статия цял ден виси тук.
    Това ли ви к любимата тема?

    17:11 19.04.2026

  • 82 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    за богоизбрани са имат ционистите?

    17:22 19.04.2026

  • 83 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Не точно":

    Нищо не разбрах, но няма нищо. Въпросът е , че Скорцени е бил голям играч. Работил в за кой ли не. За Египет, за Испания, за Аржентина. Правил е лагери за подготовка на специални части на много места по света. Тренирал е дори палестински бойци, един от които е бил самия Ясер Арафат. Страх ги е било , че Мосад ще го убие и им сътрудничи в Египет. Дори на ЦРУ е вършил услуги. В Ирландия си купува имение и помага на ИРА , но британците го надушват и ирландците го гонят. Взема паспорт на Нансен и обикаля света. Във Франция говори по телевизията, но отвън го чака бивш офицер от френската съпротива и го пребива. Посещава Западна Германия. Винаги е във връзка с бивши нацисти и никога не се отказва от нацизма. Има много подробни документални филми по ютуб за живота му.

    17:27 19.04.2026

  • 84 Хайде

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "и двамата най известни":

    Махайте я тащи статия. Прогресса спечели.

    19:58 19.04.2026

  • 85 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "юдеите":

    Да, и ако гледате на тубата изказвания на равини професори и студенти от Тел Авив - Евреите били открили триединния Господ и затова те били особено различни от другите.....и затова Израел трябвало да е само за тях....

    20:43 19.04.2026