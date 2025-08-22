Новини
Мнения »
Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени

22 Август, 2025 23:01 906 24

  • аушвиц-
  • германия-
  • евреи-
  • нацисти-
  • адолф хитлер

По-голямата част от престъпниците на СС от Аушвиц и другите концентрационни лагери така и никога не са били подвеждани под наказателна отговорност

Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Зад тази порта е започвал ад, който не може да бъде описан с думи", казва председателстващият съдия Ханс Хофмайер, когато преди 60 години открива заседанието за произнасяне на присъдите по процеса за "Аушвиц“. След като приключва с обявяването на присъдите, видимо разтърсен, той добавя: "Вероятно сред нас има хора, които дълго време няма да могат да гледат радостните и доверчиви очи на някое дете, без в съзнанието им да изникват празните, питащи, неразбиращи и изпълнени със страх очи на децата, изминали последния си път в Аушвиц."

Дълго време на германското следвоенно общество му липсваха думи, с които да признае отговорността за собствената си нацистка история. В съда във Франкфурт на Майн преди всичко гласовете на оцелелите свидетели бяха тези, които обрисуваха пред това общество картината на "ада" в Аушвиц, пише обществената медия АРД по повод 60-годишнината от края на процеса.

Гласовете на оцелелите

"Есесовците изтласкваха хората от вагоните. А ние стояхме в редица и под заплаха от смъртно наказание ни беше забранено да разговаряме с някого от „новопристигащите”. Така Рудолф Врба описва в 117-ия ден от процеса за Аушвиц пристигането на затворници в концентрационния лагер (КЗ).

Той е едва на 18 години, когато е депортиран в Аушвиц. След две години в лагера успява някак да избяга, а докладът, който пише през 1944 г., е едно от първите свидетелства, от които западните съюзници разбират за машината за масови убийства в лагерите за изтребление и газовите камери, се казва в публикацията на АРД.

За процеса във Франкфурт на Майн Рудолф Врба пристига от Лондон. Пред съда той свидетелства как транспортите с по няколко хиляди души пристигали в Аушвиц, как веднага след това на рампата бил провеждана селекция на новодошлите и как много от тях са били убивани веднага: "Останалите хора ги товареха в подготвени камиони и ги изпращаха в съседния Биркенау – директно в газовите камери."

Германската история на съд

Фактът, че съдебният процес за Аушвиц изобщо се провежда, е цяло чудо в следвоенна Германия. След процесите в Нюрнберг непосредствено след войната, за извършените престъпления са съдени само неколцина високопоставени нацисти – по онова време съпротивата срещу осмислянето на историята е прекалено силна. Така например на процеса във Франкфурт на Майн е можело да се види как полицаите отдават чест, когато обвинените в извършване на престъпления от СС са влизали в съда, посочва АРД.

"Наказателното дело срещу Мулка и други", както официално се нарича процесът за Аушвиц, е мащабно начинание: четирима прокурори и трима адвокати, представящи граждански искове, са изправени срещу 22 подсъдими с 19 защитници. Комендантът на Аушвиц Рудолф Хьос вече е бил осъден на смърт в Полша през 1947 г., но на процеса във Франкфурт преди 60 години сред подсъдимите е неговият адютант Роберт Мулка. След 183 дни, колкото продължава процесът, съдът произнася 6 доживотни присъди, три оправдателни – поради липсата на доказателства, а останалите подсъдими получават присъди между 3 и 14 години затвор.

Но освен наказание за извършителите от Аушвиц, тогавашният главен прокурор на Хесен Фриц Бауер е преследвал и друга важна цел – искал е обществото най-сетне да прогледне за извършените престъпления. Искал е германците най-накрая да се изправят пред жертвите и да се убедят в това, че нацистите действително са извършили всички описвани престъпления. Например това, за което на 78-ия ден от процеса свидетелства Маурициус Бернер: „Още при пристигането си в Аушвиц аптекарят на концлагера д-р Виктор Капезиус му казал да не плаче за жена си и децата си, защото те „отивали на баня и щели да се върнат след час“. Бернер обаче така и никога повече не ги видял.

Исторически свидетелски показания, записани на лента

Процесът за Аушвиц е важна стъпка в разкриването на нацистките престъпления и заради това, че показанията на 318 от общо 360 свидетели са били записани на магнетофонна лента. Първоначално те са били предназначени само за съда, а не за обществеността. Но генералният секретар на Международния комитет за Аушвиц във Виена Херман Лангбайн се обърнал към тогавашния министър на правосъдието на Хесен с молба записите да бъдат запазени. Днес те са част от Световното документално наследство на ЮНЕСКО и могат да бъдат прослушани на интернет страницата на Института „Фриц Бауер“.

От юридическа гледна точка процесът за Аушвиц не е особено успешен. Макар че са постановени 16 присъди, по-голямата част от извършителите на престъпления от Аушвиц, където над 8 хиляди души са били ангажирани само с охраната на концлагера, никога не са били подведени под съдебна отговорност.

Променена съдебна практика

Това се е дължало на Федералния Върховен съд, който тогава е изисквал да бъде доказано конкретно участие в престъпление на всеки отделен извършител. Едва през 2016 г. Федералният съд променя тази линия, признавайки, че концентрационните лагери са били част от „системата за индустриализирано убиване”. Ако това беше валидно по време на Франкфуртския процес, осъдителни присъди за съучастие в убийство е щяло да има дори за хора, които са били счетоводители или секретарки на SS в лагера.

След решението от 2016 г. са проведени няколко съдебни процеса срещу бивши престъпници от концентрационни лагери – именно за съучастие в масови убийства. Сред тях е например Ирмгард Фурхнер, бивша секретарка в концентрационен лагер, която беше осъдена през 2024 година. Това обаче беше последният процес пред германски съд за нацистките концентрационни лагери. А по-голямата част от престъпниците на СС от Аушвиц и другите концентрационни лагери така и никога не са били подвеждани под наказателна отговорност, посочва АРД.

Автор: Макс Бауер ARD


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дон Дони

    8 2 Отговор
    Те на тези не осъдените котилото върлува из ЕС! Трябва им сериозен конфликт с Русия! Да не забравим че повечето мигрираха из Европа и Америка и имаха време да я настроят срещу Русия!

    Коментиран от #3

    23:12 22.08.2025

  • 3 ТОЧНО ТАКА...!

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дон Дони":

    Урсула,Кая Калас,Шолц,Мерц...Аналена Бербок...са все внуци,или потомци на фашисти от Вермахта...!
    От тук произлиза и неистовата им омраза към Русия и всичко Руско...!

    23:22 22.08.2025

  • 4 Паралели

    12 1 Отговор
    Виновните за Геноцида в Гааза - защо никой от тях не е осъден?

    23:25 22.08.2025

  • 5 Историк

    13 2 Отговор
    Престъпници не са само Немците .
    Самите народи не са желае ли евреи сред тях .
    Полският посланик в Германия малко преди войната , казва на Хитлер , избавете ни от евреите и ще ви издигнем паметник в центъра на Варшава.
    В цяла Европа е било така.
    Сегашните евреи са намразени от целият свят, защото надминаха нацистите по жестокост . Всички ги мразят!

    23:26 22.08.2025

  • 6 Войник на Червената Армия

    3 2 Отговор
    Ние ще се върнем.

    23:29 22.08.2025

  • 7 Мошет0

    4 1 Отговор
    Става въпрос за брутална манипулация с фалшификация.
    В края на 1945 посочената бройка на жертвите в Аушвиц е била 8 000 000! От тогава до 1990 през годините е редуцирана 5 пъти, и до 1990 г. на мемориалната плоча(има снимки) в Аушвиц имаше изписана цифра - 4 милиона избити. Последната корекция е през юли 1990 г.- управата на музея заедно с израелския холокост център Йад Вашем редуцираха цифрата на 1,2 млн.!!
    Т.е. с времето цифрите са променяни за да се натъкмят до някакви реални стойности... и въпреки това, по научно математически метод бройката пак не излиза. И тъй като вече става ясна и смешна тази огромна лъжа, се въведе закон за отричане на Холокоста. Т.е. затвор.
    Край, точка!
    Но да вземем за достоверни посочените данни - 1,2млн. и врътнем една проста аритметика.
    Един съвременен крематориум изгаря труп за около 1 час - това е технически факт!
    1 200 000 : 24 часа = 50 000 дни;
    50 000 : 365 = 137 години. Толкова време приблизително трябва на 1 пещ да изгори тези трупове.
    Крематориумите в Аушвиц са 4 бр.
    137 : 4 = 34 години!?!
    Извинявам се, ама нещо не се връзва - Аушвиц работи около 3 години!
    3 x 365 = 1095 дни
    1095 х 24 часа = 26 280 изгорени трупа
    При това в сметката не включвам ПО-НИСКИТЕ енергийни и технически възможности преди 70 год, паузите за почистване, експлоатация и ремонт и пр. фактори! Тогава времето би се вдигнало с още години. А и при съвременната кремация остатъкът кости е около 70-80% и се стриват част от тях на прах.

    Коментиран от #8, #22

    23:43 22.08.2025

  • 8 Мошет0

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мошет0":

    ...
    Абсурдно е!
    В задачката се пита- ако не са били горени, КЪДЕ изчезнаха над 1 милион трупа?

    Коментиран от #14

    23:44 22.08.2025

  • 9 Никой

    2 0 Отговор
    Невероятна жестокост - думата жестокост може да се прояви ако е - някакво сбиване. Тук става въпрос за пряко убийство. ГЕРБ са подобни садисти, несъмнено - пенсия то 100 лева е - геноцид. Фашистите са много гадни хора - те си проявяват характера и са - комплексари. Ужас - с две думи. Русия и САЩ ни отърваха от тези гадове. Сега дано не се повтаря никога това,някои ратуват за ново Белене и такива глупости.

    23:46 22.08.2025

  • 10 Име

    3 0 Отговор
    "Лъжата за шестте милиона" - Ричард Харууд

    23:48 22.08.2025

  • 11 Не са осъдени

    4 0 Отговор
    А е трябвало да им връчат медали. На фона на зверствата извършвани в Гаазза, трябва да бъдат реабилитирани и да им се издигнат паметници.

    23:59 22.08.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    А КАК ГЕРМАНЦИТЕ
    ГЛЕДАТ В ОЧИТЕ НА ПАЛЕСТИНСКИТЕ ДЕЦА
    .....
    КОГАТО ИЗРАЕЛ Е ГОЛЯМ ДОСТАВЧИК НА ОРЪЖИЯ
    ЗА БУНДЕСВЕРА :))

    23:59 22.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мошет0":

    Труповете са горени и извън крематориумите. Чети и учи. От такива ,сме пак на кота 1943г

    00:04 23.08.2025

  • 15 В Западна Германия

    3 0 Отговор
    Нацистите си остават на власт след ВСВ.  „До началото на 1960-те години в Германия между 1100 и 1200 известни съдии и прокурори от времето на националсоциализма продължаваха да практикуват..Две трети от служителите във вътрешното министерство на Западна Германия са били членове на Националсоциалистическата работническа партия /NSDAP/. Същото се отнася до 14% от служителите във вътрешното министерство на бившата ГДР. За това свидетелстват резултатите от научно изследване, извършено от мюнхенския институт IfZ и Центъра за изследване на съвременната история в Потсдам.

    00:06 23.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нсцисти преди, нацисти и сега

    2 0 Отговор
    Историците са проучили биографиите на всички служители на вътрешните министерства на ФРГ и бившата ГДР. Франк Бьош и неговият екип са проучили кадровите досиета на двете министерства за периода от 1949 до 1970 година. Учените установяват "изключително голям" брой на сътрудници с нацистко минало - както на Запад, така и на Изток.
    През 1950 година половината от сътрудниците на Министерството на вътрешните работи в Бон са били бивши членове на Националсоциалистическата партия. Между 1956 и 1961 година техният дял дори достига до 66 на сто. Изненадващо е, че и 14 процента от служителите в Министерството на вътрешните работи на ГДР също са бивши националсоциалисти, казва историкът Франк Бьош. Как така бившите нацисти остават необезпокоявани дори на отговорни постове в двете вътрешни министерства?

    00:09 23.08.2025

  • 18 За евреите от сегашната гледна точка

    2 0 Отговор
    Ама въобще не ми е жал...
    А иначе си има хубава статия ДВ ...Нацистки кариери в следвоенна Германия
    Наоми Конрад6. ноември 2015
    ..... Голям брой бивши нацисти намират работа в министерствата на вътрешните работи на двете германски държави след войната. И не само това - някои от тях се издигат до високи постове и оказват реално влияние над политиката.

    00:13 23.08.2025

  • 19 Виновните за Аушвиц

    4 0 Отговор
    Явно не са били достатъчно виновни... Ако и тогава са били същите изрооди като сега в Израел, нещата почват да стават логични и разбираеми

    00:16 23.08.2025

  • 20 Хммм,

    0 1 Отговор
    "Виновните за Аушвиц: Защо малко от тях бяха осъдени"

    А осъдените дали си излежаха наказанията? По същата причина няма да бъде осъден и Нетаняху, а Путин въпреки вече наличните обвинения няма да излежи наказанието на което би бил осъден. Просто няма да му стигне остатъка от живота.

    00:19 23.08.2025

  • 21 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Не са били осъдени защото е нямало доказателства за извършени престъпления.

    00:32 23.08.2025

  • 22 портокалов сол

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мошет0":

    склонен съм да се съглася, но пропускаш нещо в сметките си - това са много от тия застреляни в масови гробове

    Коментиран от #24

    00:33 23.08.2025

  • 23 Виновните за Аушвиц е било отдавна

    1 0 Отговор
    Виновните за Газа и виновните за геноцида на Израел е по важното сега, защо още не са осъдени ? Или може би статията се опитва да оправдае ционистите в нацистки Израел като ни казва, че и престъпниците на СС от Аушвиц и другите концентрационни лагери така и никога не са били подвеждани под наказателна отговорност....... Много е гнусно това впрочем....

    00:34 23.08.2025

  • 24 Мошет0

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "портокалов сол":

    И къде са костите от тия масови гробове?

    00:38 23.08.2025