Дипломатически форум в Анталия за размисъл

Светът очаква втория кръг преговори в Исламабад между представители на САЩ и Иран. Без Израел, но с участие на Джей ди Ванс. Ормуз продължава да е под двойно блокиране, а Израел "забрани Ливан", пишат на Запад, заради продължаващите бомбардировки на Тел Авив в Южен Ливан и Бейрут. Ядрената програма на Техеран, обогатеният ирански уран и Ормуз са препъни камъните за подписване на мирно споразумение. Иран настоява с "не приемаме никакво временно прекратяване на огъня. Защото подобни стъпки се използват за спиране на дипломацията и след това за връщане към конфликт. Този порочен кръг трябва да приключи сега". Казва го Саид Хатибзаде, зам.-министър на външните работи в Техеран, в рамките на Дипломатическия форум в Анталия, 2026г.

На този форум /започнал на 17.04.26/ под егидата на Ердоган присъстват държавни глави, премиери, министри, дипломати, но значителна част от турската преса обръща специално внимание на изказванията на Лавров, Ахмед Шараа, Сирия, и особено на посланика на САЩ Том Барак. Разбира се и на Фидан, външен министър на Анкара. Временният президент на Сирия казва, че "щетите за Иран засягат Сирия". Според него "в Северна Сирия не остават чуждестранни войски. Споразуменията със сирийските кюрди, които не бяха изпълнени се наложи да се предоговарят и така интеграцията продължава, но фрагментирано". Последният американски войник напуснал страната. Това направили и французите, и руснаците. Дали?

В тази връзка медии в Турция пишат, че "изтеглянето на САЩ от Сирия е провал на един проект". Американците се били убедили, че "и с военна сила не могат да установят траен мир". Това не означава, че САЩ са се оттеглили напълно от региона. Целта им е била "разчленяване на Сирия", което се смята, че е в полза на Тел Авив. На този етап сирийската държава не се е разпаднала, но конфликтите на терен продължават. Отчита се, че проведените още по време на Асад регионални инициативи между Турция, Русия и Иран с процеса Астана е стеснило пространството за маневриране на САЩ, съответно на Израел в Сирия. САЩ са останали с подкрепата си за сирийските кюрди с обещания за осигуряване на автономно управление на заетите от тях територии. Заедно при нефтените полета на страната и затворите за ИДИЛ. Ситуацията е променена. Турция предприе самостоятелни военни операции в Сирия /3 на брой/, за да предотврати собствено държавно образувание на кюрдите, подкрепи радикални ислямистки групировки и постигна сваляне на Асад. Въпреки, твърдят в Анкара, усилията с протоводействие на Израел и някои елементи в правителството на САЩ. Интегрирането на сирийските кюрди към Дамаск било отслабило основите на САЩ на терен, което е знак за нови баланси в света. Затова САЩ се изтеглят от Сирия и то не по собствена воля, а по необходимост. Отдалечава се и вероятността за създаване на "Голям Близък изток". И тук връзката със случващото се в Иран е пряка. Влиятелни турски коментатори смятат, че Израел и САЩ не са способни да подчинят Иран. Това като предвестник на нови глобални баланси на силите.

Някои търсят връзка на случващото се в Сирия с изказването на Том Барак в Анталия на Дипломатическия форум. Той твърди, че "не можете да елиминирате Хизбула като ги убиете". Допълва, че "съпротивителното движение на Иран не може да бъде победено с военни средства". "Елиминирането на врага чрез военни средства не води до трайни решения, а само подхранва цикъл на омраза", което звучи много различно от изявите на Вашингтон през последната година. Посланик Барак подчертава, че Хизбула е политическа организация и тези шиити държат 27 места в парламента на Ливан. Ливанската армия не е в състояние да елиминира физически Хизбула, защото те заедно с палестинските и сирийски бежанци съставляват мнозинството от населението на Ливан.Израел ги бомбардира, а сунитите в Бейрут няма да вдигнат ръка срещу братята шиити от Хизбула. Отрезвяване за ситуацията в Ливан и съответно отдалечаване от военните инициативи на Тел Авив в тази посока? Затова посланикът казва, че "този процес не трябва да се основава на унищожаването на Хизбула". Речта му свършва със "забравете за многостранните организации, навлизаме в нова ера, в която всеки регион ще се грижи само за себе си, а двустранните преговори ще заемат централно място". Тази нова ера е на принципа "който плаща, той диктува музиката". Ние поне това си го знаем от векове. Новото е, че посланието към Близкия изток е "ние сме с вас, но нашата собствена енергия е достатъчна за нас". Има върху какво да се размишлява и в София.

Завърнал се преди дни от Пекин, Лавров е отправил важни послания в Анталия. Поне така твърдят турските медии. Подчертавайки, че "Западът не е спазил обещанията си към Русия", Лавров твърди, че "НАТО продължава да се разширява въпреки всички ангажименти". Западът бил отхвърлил отношения между Русия и НАТО, които да са основани на равенство и неделимата сигурност. Украйна била превърната в нацистка държава, единствената по света, където се забраняват езиците. Приети били закони за насърчаване на нацизма и затова не било случайно, че се подкрепя от държави като Германия и Финландия. Британците също не стояли далече от нацистката идеология. Изводът за Москва е, че "настоящата война е всъщност подготовка за война срещу Русия чрез Украйна". Войната между САЩ и Иран била за да се контролира петрола, преминаващ през Ормуз. При Венецуела било под претекст за наркотици. Лавров твърди, че "въпросът изцяло е за петрола". А Европа "се освобождава от зависимости от руски петрол", въпреки факта, че така си вреди. Изграждали свят на правила, но "къде са правилата" пита Лавров. Териториалната цялост на Украйна била валидна, но за Гренландия трябвало "да се защитава правото на самоопределение". Няма ясен западен отговор. Виждало се, че САЩ искат да се отърват от бремето на Европа и се обсъждат нови проекти. А след това искат сделка с Русия. За да се съсредоточат върху конкуренцията с Китай в дългосрочен план. И предлагат нов блок - ЕС, Турция, Великобритания и Украйна. Зеленски веднага прегърнал идеята. Къде е София? Нарекли блока "Коалиция на доброволците". Според Лавров скоро щяла да стане "коалиция на неохотните".

Многополюсен свят? Любима руско-китайска тема. "Това ще бъде дълъг и мъчителен исторически период". Някои страни ще трябва да се откажат от навика да вярват на онези, които непрекъснато ги мамят. А други да се откажат от издаване само на заповеди, наказания, да не поемат отговорност. "Моделът на глобализация, установен от САЩ, приключи" смята Лавров. Казал го с твърд глас. Така говори напоследък. Балансът на икономическите сили е променен. Ще бъде много дълга историческа епоха. Формират се нови центрове на икономически сили. А това носи и политическо влияние. А защо Русия и Китай нямат военно споразумение? Защото "отношенията между Русия и Китай са по-дълбоки, по-надеждни и на по-високо ниво от класическите военни съюзи". Каквото и да означава това. Евразия е най-богатият и населен регион в света, но няма обща рамка за сигурност. В Африка има Африкански съюз, в Латинска Америка има CELAC, но в Евразия няма такава. Значи предстои. А за информации, че американски компании искали да купят част от "Турски поток", Лавров казва, че не е изненадан. Търси се енергийно господство. Но Русия не била наясно как във Вашингтон си представят "нашите икономически отношения". Значи "дошло е време за разговори със САЩ". Политическото разведряване било необходимо. Светът ще си отдъхне, поне за малко, ако се получи.

В общи линии сигналите на Дипломатическия форум в Анталия са красноречиви. Още повече, че там са се осъществили и двустранни срещи като тази на Лавров с Фидан. И двамата висока топка в дипломацията. Разбрали се и за график за следващи контакти за периода 2026-27 година. Дали ще е конструктивно сътрудничество за изход от кризите по света, дали ще се решава съдбата на Близкия изток, а защо не и Балканите, явно ще се налага да се следи. Съюзниците им са известни. София дали ще се справи?