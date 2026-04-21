Ще замени ли юанът долара като водеща световна резервна валута! Деан Тодоров пред ФАКТИ

Геополитическите сътресения и нарастващото напрежение в световната икономика все по-често поставят въпроса за бъдещето на долара като водеща резервна валута. На този фон китайският юан постепенно разширява ролята си в международната търговия и финансовите отношения, а темата за дедоларизацията отново излиза на преден план. Доколко тези процеси са реална промяна и може ли юанът да се превърне в алтернатива на долара… Пред ФАКТИ говори Деан Тодоров, директор за България в iBanFirst.
- Г-н Тодоров, доколко кризата около Иран може да се разглежда като катализатор за промени във валутния баланс в света?
- Кризата с Иран не променя рязко световния валутен баланс, но действа като катализатор, който ускорява вече съществуващи процеси. При всяко геополитическо напрежение инвеститорите традиционно се насочват към активи, деноминирани в щатски долари, и този случай не е изключение. По-интересното сега е, че поскъпването на долара остава сравнително ограничено, докато други валути започват да печелят позиции, най-вече китайският юан. Кризата прави по-видима една по-широка тенденция: търсене на алтернативи в международната финансова система, без това да означава, че доминацията на долара е непосредствено застрашена в краткосрочен план.
- Посочвате, че при геополитически кризи инвеститорите традиционно се насочват към долара – защо този път реакцията е по-умерена?
- Доларът продължава да се ползва с много силна структурна подкрепа. Това, което е различно сега, е, че поскъпването му е сравнително ограничено и паралелно с това се вижда движение в полза на други валути, най-вече юана. С други думи, реакцията остава типична, но вече не е толкова еднопосочна, колкото в предишни периоди на напрежение. Това подсказва, че пазарите започват да отчитат и наличието на алтернативни канали за разплащане и резервиране на стойност, макар и все още в ограничен мащаб.
- Според анализа юанът започва да печели позиции – това временна тенденция ли е, или началото на по-дългосрочен процес?
- Процесът е по-дългосрочен. Китай от 2008 г. насам системно се стреми да интернационализира валутата си и да изгради частично алтернативна финансова система. Имало е и неуспехи, но има и реален напредък:
сега около 23% от търговията със стоки и 30% от вноса на услуги на Китай вече се осъществяват в юани.
Тоест не става дума само за временна реакция на една криза, а за процес, който се развива постепенно и се подкрепя от търговията, финансирането и изграждането на международна инфраструктура за юана.
- Подчертава се ролята на военната мощ на САЩ за доминацията на долара – означава ли това, че валутната система е по-скоро геополитическа, отколкото икономическа?
- Валутната система е както икономическа, така и геополитическа. Анализът ясно показва, че водещата роля на долара се подкрепя от два структурни фактора. Първият е икономически: външният дефицит на САЩ и начинът, по който долари се вливат в световната икономика и след това се връщат към американски активи. Вторият е геополитически: има положителна зависимост между дела на долара във валутните резерви на една страна и нейните военни връзки със Съединените щати. Така геополитическата мощ остава тясно свързана с валутната доминация.
- Доколко реалистична е идеята за дедоларизация, предвид че тя се обсъжда вече повече от десетилетие?
- Анализът е доста умерен по тази тема. От 2008 г. насам дедоларизацията е повтаряща се тема на финансовите пазари, но реалният ѝ мащаб остава ограничен. Само две държави активно следват този път по предимно политически причини:
-- Русия, от 2014 г. насам, с цел да смекчи ефекта от американските санкции след анексията на Крим
-- Китай, който се стреми да интернационализира валутата си и частично да изгради алтернативна финансова система
По-реалистичен остава сценарият за частична дедоларизация в отделни региони, особено чрез насърчаване на търговията в юани и чрез използването на юана от държави, които искат да ограничат експозицията си към американски санкции.
- Китай активно насърчава използването на юана в международната търговия – кои са основните ограничения пред това той да се превърне в истинска резервна валута?
- Най-важното ограничение са ограниченията върху движението на капитали. Опитите на Китай да развие офшорни финансови пазари и да либерализира системата си са били ограничени от постоянен контрол върху капитала, политическа намеса в корпоративното управление и от рязката тройна девалвация на юана през 2015 г., която подкопа доверието на инвеститорите. Китай има амбиция и изгражда инфраструктура, но за да се превърне юанът в истинска водеща резервна валута, е необходимо много по-високо доверие, по-дълбока финансова либерализация и по-свободно движение на капитали.
- Как оценявате предложението на Иран за разплащания в юани – символичен жест ли е, или реална промяна в глобалните финансови практики?
- По-скоро бих казал, че на този етап то е символично като мащаб, но показателно като посока. Предложението е пример за нарастващото възприятие за юана като потенциална алтернатива на щатския долар и като „устойчива на санкции“ валута. Тоест самото предложение не означава, че глобалните финансови практики вече са се променили из основи. Но е важен сигнал, защото показва как геополитиката може да ускори използването на юана в конкретни търговски и финансови отношения, особено от държави, които търсят дистанция от американската финансова система.
- Анализатори посочват, че юанът може по-лесно да изпревари еврото, отколкото долара – какви са слабостите на еврото в този контекст?
- Според анализа причините са две. Първо, финансовите пазари в евро са по-малко ликвидни и по-слабо интегрирани в сравнение с американските. Второ, приносът на еврозоната към глобалния растеж намалява по-бързо от този на Съединените щати, което отслабва позицията на еврото в международната парична система. Тоест слабостта на еврото в този контекст не е свързана с внезапен срив, а с по-ограничена дълбочина и интеграция на пазарите, както и с по-слаб относителен растежов профил. Именно затова за Китай може да се окаже по-лесно да изпревари еврото, отколкото долара.
- Ако погледнем напред – как ще изглежда световната валутна система след 10 години: ще остане ли доминирана от долара, или ще видим по-многополюсен модел?
- Ако се придържаме строго към анализа, най-вероятният отговор е: доларът ще остане доминиращ, но системата може да стане по-многополюсна. Крайната цел на Китай не е непременно да замени долара като водеща световна резервна валута и подобен сценарий остава малко вероятен, докато са налице ограничения върху движението на капитали. В същото време е напълно възможно юанът да разшири значително ролята си в търговията, особено в Азия, и да се утвърди като по-силна алтернатива за държави, които искат да ограничат експозицията си към американски санкции. Така че след десет години е по-вероятно да видим не край на доларовата доминация, а по-плуралистична система, в която юанът има по-видимо място, а дори би могъл да се превърне във втората най-търгувана валута в света.
Ще замени ли юанът долара като водеща световна резервна валута! Деан Тодоров пред ФАКТИ
21 Април, 2026 09:00
След десет години е по-вероятно да видим не край на доларовата доминация, а по-плуралистична система, в която юанът има по-видимо място, а дори би могъл да се превърне във втората най-търгувана валута в света, казва финансистът
Геополитическите сътресения и нарастващото напрежение в световната икономика все по-често поставят въпроса за бъдещето на долара като водеща резервна валута. На този фон китайският юан постепенно разширява ролята си в международната търговия и финансовите отношения, а темата за дедоларизацията отново излиза на преден план. Доколко тези процеси са реална промяна и може ли юанът да се превърне в алтернатива на долара… Пред ФАКТИ говори Деан Тодоров, директор за България в iBanFirst.
1 Еврозоната
09:02 21.04.2026
2 Джери
09:02 21.04.2026
3 Рубльов
09:10 21.04.2026
4 Трол
5 западналите изтекоха в Персийския залив!
До коментар #2 от "Джери":Платените козяци още живеят в ерата на корекома, а истината е, че от 45 години дрогираните крави произвеждат само балони. Разграбването на Източния блок и схеми като ковид и някои войни удължиха агонията им, но няма да е вечно...
09:14 21.04.2026
6 сънища копейски
09:16 21.04.2026
7 Иван
09:16 21.04.2026
8 Сталин
09:16 21.04.2026
9 Да на €
До коментар #1 от "Еврозоната":€ е бъдещето !
09:17 21.04.2026
10 кравария фалира
09:20 21.04.2026
11 Само в болните фантазии
До коментар #1 от "Еврозоната":на украинстващите оземпик-толчета
09:20 21.04.2026
12 Пантев
09:20 21.04.2026
13 Самото
Ако има международна политическа воля, дори би било възможно в бъдеще износителите от всяка страна по света да фактурират и получават цената на стоките и услугите си във валутата на държавата, в която са регистрирани
09:21 21.04.2026
14 Сталин
До коментар #10 от "кравария фалира":И 1,2 трилиона Само Лихви по дълга на година
09:23 21.04.2026
15 Докато Китай
Добре е известно, че страната с водеща световна резервна валута търпи неизбежна деиндустриализация, нещо недопустимо за ККП.
09:23 21.04.2026
16 А Европа дали иска това?
До коментар #1 от "Еврозоната":Германия, страна с голям износ на индустриални стоки, със сигурност не.
09:24 21.04.2026
17 Какво точно са заграбили "краварите"
До коментар #5 от "западналите изтекоха в Персийския залив!":от България? Прочие, България от десетилетия има търговски излишък със САЩ и българи притежават много повече американски активи отколкото обратното. Това са добре известни факти.
09:29 21.04.2026
19 Да.Затова много хора предвидливо
До коментар #1 от "Еврозоната":кръщават децата си Юан или Юана.
09:36 21.04.2026
20 Светът фалира или по-точно
До коментар #10 от "кравария фалира":така наречение фиатни пари в момента претърпяват фиаско. Златния стандарт беше заменен от фиатна парична система, като в основата на стабилността на новата фиатна парична система заменила златния стандарт трябваше да бъде "вещо управление на централните банки" . Въпросното вещо управление обаче се свее до на практика безконтролно емитиране на парични знаци с цел преодоляване на кризи от най-разнообразен характер, а в резултат на тази безразбормна експанзия на паричната маса не реалния икономически растеж стана двигател на иокономиките да държавите, а инфлацията която всъщност в момента прехвърля някаква малка част от себе си върху така наречения растеж и така громи фиатния паричен модел и това е причината за неговото падение. Или ако трабва да бъда кратък фалитът идва не от "вещо" управление , а от "зловещо" управление на фиатния паричен модел.
09:39 21.04.2026
21 Пране на пари
22 ВАТАТА
23 На фона на над 310 трилиона
До коментар #10 от "кравария фалира":световен дълг, САЩ на практика държат десетина процента, а имат все още най-голямата икономика в света, така че ако тръгнем да смятаме къде рискът е най-висок със сигурност няма да е САЩ. Инфлацията не засяга само щатския долар. Тя е в световен мащаб, така че от Китай може да трябва да плащате с юани, но в Щатите ще трябва да си плащате в долари.
09:45 21.04.2026
24 Мизиец
25 Китайски номерца
26 Мара Отварачката
27 Обаче
Юана трябва да стане
официална валута на РФ
10:00 21.04.2026
29 Промит ли си или платен?
До коментар #23 от "На фона на над 310 трилиона":Каква "най-голяма икономика в света", хахахах, човекът ти го каза: само борсови и банкови спекулации и хватки в обора - пробваха "пандемия", инфлация, нови войни... по-зле станаха...... следва неизбежното!
10:21 21.04.2026
30 Най-честно човек гласува с портфейла си
10:22 21.04.2026
31 Ей сега
32 Пълни глупости
33 К00ПЕЙКИте
34 Така е!
До коментар #29 от "Промит ли си или платен?":Неудобно е на двора да идем във обора!
11:57 21.04.2026
35 Кестел
36 Бени Пича
37 Не плащат за това!
До коментар #29 от "Промит ли си или платен?":Нали точно това ти написах не "вещо " , а "зловещо" , а за това няма кой да плати. И защо промит? Нали точно затова бутнахме социализма? Защото ни казваха "Ето вижте капитализма, излизаш на борсата ставаш милионер и готово. Защо ти са тзи ТКЗС-та .АПК-та , фабрики, да садиш в двора си царевица, краставици и домати и т.н. ? " Само пропуснаха да ти обяснят, че Уоран Бъфет е един човек забогатял на борсата изключително много, но тези които са си профукали всичките пари точно на същата тази борса или в други измамни схеми, характерни за капитализма вероятно са милиони, като не малка част от тях са прибегнали до самоубийство, като резултат от опитът да реализират капиталистическата си мечта, който опит е превърнал животът им вместо в земен рай в един наистина необикновен кошмар, а всичко това което се случва в световен мащаб си е кошмарно с малки изключения от самото негово начало и ще бъде такова чак до неговия край.
12:08 21.04.2026
38 Не само глупак
До коментар #1 от "Еврозоната":си..... Но и наивен такъв. Мислиш ли че на Китай му е изгодно да прецака по какъвто и да е начин долара при положение в са вложили толкова много инвестиции в него. Евентуално имат някакъв успех в манипулациите но не им е изгодно.
А еврото няма никакво покритие. Европа само внася няма производство и инвестиции липсват заради скъпите горива. Слез на земята а не в розовите облаци.
12:31 21.04.2026
39 Павел Пенев
40 Ахахахахахах….
До коментар #1 от "Еврозоната":….Боже, колко мъка има на тоз свят…. та Европа е добра само в по…рН…..о индустрията бе, ахахахахаха. Нищо друго не и върви, ахахахахахаха…. щял да заменя с евро, ахахахахаха….
12:47 21.04.2026
41 Архимандрисандрит Бибиян
42 началото на краят
12:58 21.04.2026
43 Радев спечели
13:54 21.04.2026
44 хаха
До коментар #12 от "Пантев":Всъщност никой не иска да купува американски ценни книжа и това прави долара нестабилен. Ама защо да се купуват бондове на 3% при инфлация 3%, т.е. 0 печалба? А през май даже новият на ФЕД е заявил, че ще прави лихвата 2.75%, т.е. под инфлацията. Така бондове се купуват само от банки и пенсионни фондове, които са задължени по закон да го правят. Разбира се, губят вносителите, защото лихва под инфлацията значи да ти намалеят парите в покупателна способност. В ЕС също дългът на държавите е много малко над инфлацията и жалко за пенсионните ни вноски, а в банка е видно- 0% лихва, т.е. всяка година още преди таксите на банката губиш 2-3% от спестеното. Все имаш 1000 евро, ама какво купуваш с тях....
14:18 21.04.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #43 от "Радев спечели":Крахът на зелените тапети няма нищо общо с изборите в България❗
14:27 21.04.2026
47 2234
48 Айше
49 Аре да си ходиш
Какъв юан, бре!
Китаеца не желае юани - иска долари! Диктаторчето му иска да му плащата в долари за да може да си купува благинки от света! И каква е тайната - диктаторчето иска евро, ако долара е много силен! ЕВРО - знаете ли каква ни е валутата ЕВРО!
Ако не ви харесва - чантата, шапката, гащите и кажи на другаря Ши, че... абе ще измислиш!
14:38 21.04.2026
50 УдоМача
51 Хахаха
До коментар #26 от "Мара Отварачката":Ааами тя е единствената, другите ги хрускаме сурови морковите
14:46 21.04.2026
52 рашастан в колапс
До коментар #5 от "западналите изтекоха в Персийския залив!":Tипичен русофило-комунистически оnaдък.Да не коментираме и колко си невеж за да пишеш такива пасквили!
16:29 21.04.2026
53 фактите
До коментар #42 от "началото на краят":Абсолютна глупост.Нещата с валутите не работят така,камо ли пък да говорим за незаменима валута като долара.Още повече пък и мижитурка като Русия вкарваш в сметките.Въобще няма какво да се коментира.
16:32 21.04.2026