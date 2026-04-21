Ще замени ли юанът долара като водеща световна резервна валута! Деан Тодоров пред ФАКТИ

21 Април, 2026 09:00 3 475 53

  • деан тодоров-
  • долар-
  • юан-
  • китай-
  • сащ-
  • валута-
  • борси-
  • търговия

След десет години е по-вероятно да видим не край на доларовата доминация, а по-плуралистична система, в която юанът има по-видимо място, а дори би могъл да се превърне във втората най-търгувана валута в света, казва финансистът

Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Геополитическите сътресения и нарастващото напрежение в световната икономика все по-често поставят въпроса за бъдещето на долара като водеща резервна валута. На този фон китайският юан постепенно разширява ролята си в международната търговия и финансовите отношения, а темата за дедоларизацията отново излиза на преден план. Доколко тези процеси са реална промяна и може ли юанът да се превърне в алтернатива на долара… Пред ФАКТИ говори Деан Тодоров, директор за България в iBanFirst.

- Г-н Тодоров, доколко кризата около Иран може да се разглежда като катализатор за промени във валутния баланс в света?
- Кризата с Иран не променя рязко световния валутен баланс, но действа като катализатор, който ускорява вече съществуващи процеси. При всяко геополитическо напрежение инвеститорите традиционно се насочват към активи, деноминирани в щатски долари, и този случай не е изключение. По-интересното сега е, че поскъпването на долара остава сравнително ограничено, докато други валути започват да печелят позиции, най-вече китайският юан. Кризата прави по-видима една по-широка тенденция: търсене на алтернативи в международната финансова система, без това да означава, че доминацията на долара е непосредствено застрашена в краткосрочен план.

- Посочвате, че при геополитически кризи инвеститорите традиционно се насочват към долара – защо този път реакцията е по-умерена?
- Доларът продължава да се ползва с много силна структурна подкрепа. Това, което е различно сега, е, че поскъпването му е сравнително ограничено и паралелно с това се вижда движение в полза на други валути, най-вече юана. С други думи, реакцията остава типична, но вече не е толкова еднопосочна, колкото в предишни периоди на напрежение. Това подсказва, че пазарите започват да отчитат и наличието на алтернативни канали за разплащане и резервиране на стойност, макар и все още в ограничен мащаб.

- Според анализа юанът започва да печели позиции – това временна тенденция ли е, или началото на по-дългосрочен процес?
- Процесът е по-дългосрочен. Китай от 2008 г. насам системно се стреми да интернационализира валутата си и да изгради частично алтернативна финансова система. Имало е и неуспехи, но има и реален напредък:

сега около 23% от търговията със стоки и 30% от вноса на услуги на Китай вече се осъществяват в юани.

Тоест не става дума само за временна реакция на една криза, а за процес, който се развива постепенно и се подкрепя от търговията, финансирането и изграждането на международна инфраструктура за юана.

- Подчертава се ролята на военната мощ на САЩ за доминацията на долара – означава ли това, че валутната система е по-скоро геополитическа, отколкото икономическа?
- Валутната система е както икономическа, така и геополитическа. Анализът ясно показва, че водещата роля на долара се подкрепя от два структурни фактора. Първият е икономически: външният дефицит на САЩ и начинът, по който долари се вливат в световната икономика и след това се връщат към американски активи. Вторият е геополитически: има положителна зависимост между дела на долара във валутните резерви на една страна и нейните военни връзки със Съединените щати. Така геополитическата мощ остава тясно свързана с валутната доминация.

- Доколко реалистична е идеята за дедоларизация, предвид че тя се обсъжда вече повече от десетилетие?
- Анализът е доста умерен по тази тема. От 2008 г. насам дедоларизацията е повтаряща се тема на финансовите пазари, но реалният ѝ мащаб остава ограничен. Само две държави активно следват този път по предимно политически причини:
-- Русия, от 2014 г. насам, с цел да смекчи ефекта от американските санкции след анексията на Крим
-- Китай, който се стреми да интернационализира валутата си и частично да изгради алтернативна финансова система
По-реалистичен остава сценарият за частична дедоларизация в отделни региони, особено чрез насърчаване на търговията в юани и чрез използването на юана от държави, които искат да ограничат експозицията си към американски санкции.

- Китай активно насърчава използването на юана в международната търговия – кои са основните ограничения пред това той да се превърне в истинска резервна валута?
- Най-важното ограничение са ограниченията върху движението на капитали. Опитите на Китай да развие офшорни финансови пазари и да либерализира системата си са били ограничени от постоянен контрол върху капитала, политическа намеса в корпоративното управление и от рязката тройна девалвация на юана през 2015 г., която подкопа доверието на инвеститорите. Китай има амбиция и изгражда инфраструктура, но за да се превърне юанът в истинска водеща резервна валута, е необходимо много по-високо доверие, по-дълбока финансова либерализация и по-свободно движение на капитали.

- Как оценявате предложението на Иран за разплащания в юани – символичен жест ли е, или реална промяна в глобалните финансови практики?
- По-скоро бих казал, че на този етап то е символично като мащаб, но показателно като посока. Предложението е пример за нарастващото възприятие за юана като потенциална алтернатива на щатския долар и като „устойчива на санкции“ валута. Тоест самото предложение не означава, че глобалните финансови практики вече са се променили из основи. Но е важен сигнал, защото показва как геополитиката може да ускори използването на юана в конкретни търговски и финансови отношения, особено от държави, които търсят дистанция от американската финансова система.

- Анализатори посочват, че юанът може по-лесно да изпревари еврото, отколкото долара – какви са слабостите на еврото в този контекст?
- Според анализа причините са две. Първо, финансовите пазари в евро са по-малко ликвидни и по-слабо интегрирани в сравнение с американските. Второ, приносът на еврозоната към глобалния растеж намалява по-бързо от този на Съединените щати, което отслабва позицията на еврото в международната парична система. Тоест слабостта на еврото в този контекст не е свързана с внезапен срив, а с по-ограничена дълбочина и интеграция на пазарите, както и с по-слаб относителен растежов профил. Именно затова за Китай може да се окаже по-лесно да изпревари еврото, отколкото долара.

- Ако погледнем напред – как ще изглежда световната валутна система след 10 години: ще остане ли доминирана от долара, или ще видим по-многополюсен модел?
- Ако се придържаме строго към анализа, най-вероятният отговор е: доларът ще остане доминиращ, но системата може да стане по-многополюсна. Крайната цел на Китай не е непременно да замени долара като водеща световна резервна валута и подобен сценарий остава малко вероятен, докато са налице ограничения върху движението на капитали. В същото време е напълно възможно юанът да разшири значително ролята си в търговията, особено в Азия, и да се утвърди като по-силна алтернатива за държави, които искат да ограничат експозицията си към американски санкции. Така че след десет години е по-вероятно да видим не край на доларовата доминация, а по-плуралистична система, в която юанът има по-видимо място, а дори би могъл да се превърне във втората най-търгувана валута в света.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еврозоната

    21 39 Отговор
    Юянът няма да замени долара, но еврото би могло да замени долара.

    Коментиран от #9, #11, #16, #19, #38, #40

    09:02 21.04.2026

  • 2 Джери

    11 16 Отговор
    юанът трябваше да е валута в Кореком-а

    Коментиран от #5

    09:02 21.04.2026

  • 3 Рубльов

    30 28 Отговор
    Само рублата може да замени доларът, ако всичкото русофил започне да трупа рубли в сметките си, ама те по стара комунистическа традиция са на доларчета и евраци. Справка копейкин, волгата и другарите им.

    Коментиран от #28

    09:10 21.04.2026

  • 4 Трол

    7 11 Отговор
    Ще имаме петроюан, газова рубла и златно левро.

    09:12 21.04.2026

  • 5 западналите изтекоха в Персийския залив!

    38 14 Отговор

    До коментар #2 от "Джери":

    Платените козяци още живеят в ерата на корекома, а истината е, че от 45 години дрогираните крави произвеждат само балони. Разграбването на Източния блок и схеми като ковид и някои войни удължиха агонията им, но няма да е вечно...

    Коментиран от #17, #52

    09:14 21.04.2026

  • 6 сънища копейски

    13 27 Отговор
    САЩ е велик! Тръмпи ще си отиде! Долара и Еврото са бъдещето!

    09:16 21.04.2026

  • 7 Иван

    25 13 Отговор
    Еврейският долар вече е унищожен . И като за последно ще се опитат да направят максимална мръсотия на света

    09:16 21.04.2026

  • 8 Сталин

    27 17 Отговор
    Не се карайте за тоалетната хартия на краварите и чинките,всичко ще се плаща в злато и рубли както беше преди

    Коментиран от #18

    09:16 21.04.2026

  • 9 Да на €

    13 13 Отговор

    До коментар #1 от "Еврозоната":

    € е бъдещето !

    09:17 21.04.2026

  • 10 кравария фалира

    17 14 Отговор
    40 трилиона държавен дълг + още толкова частен няма как да се върне! Няма!!!

    Коментиран от #14, #20, #23

    09:20 21.04.2026

  • 11 Само в болните фантазии

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Еврозоната":

    на украинстващите оземпик-толчета

    09:20 21.04.2026

  • 12 Пантев

    10 10 Отговор
    Още с идването на Тръмп за втори мандат и доларчето се капична с около 15 % . Смяташе ,че когато е по-евтин и хората и бизнеса ще се юрне да го ползва или трупа. Само че с имперската си политика и липсата на покритиепоради милярдите дългове на Щатие вкл. под негово управление вече никой не залага на зеленото. Той и още ще го смъкне докато Америте го усещат вече по джоба си през цени и стойност за живот. За съжаление много обедняха ,много бездомни ,много на социал за благото на политици свръх богати. Също като при нас . Все едно не сме в Европа , а щат на този боядисания борец за мир с подарената Нобелова награда .

    Коментиран от #44

    09:20 21.04.2026

  • 13 Самото

    11 8 Отговор
    понятие "резервна валута" е смешно. В бъдеще няма да има подобни глупости.
    Ако има международна политическа воля, дори би било възможно в бъдеще износителите от всяка страна по света да фактурират и получават цената на стоките и услугите си във валутата на държавата, в която са регистрирани

    09:21 21.04.2026

  • 14 Сталин

    11 7 Отговор

    До коментар #10 от "кравария фалира":

    И 1,2 трилиона Само Лихви по дълга на година

    09:23 21.04.2026

  • 15 Докато Китай

    9 4 Отговор
    има стриктен контрол върху вноса и износа на капитал няма никакъв шанс юанит да стане водеща световна резервна валута, да не говорим, че Китай ясно вижда вредите да си водеща световна резервна валута, и активно се стреми да избегне подобна съдба.

    Добре е известно, че страната с водеща световна резервна валута търпи неизбежна деиндустриализация, нещо недопустимо за ККП.

    09:23 21.04.2026

  • 16 А Европа дали иска това?

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Еврозоната":

    Германия, страна с голям износ на индустриални стоки, със сигурност не.

    09:24 21.04.2026

  • 17 Какво точно са заграбили "краварите"

    10 9 Отговор

    До коментар #5 от "западналите изтекоха в Персийския залив!":

    от България? Прочие, България от десетилетия има търговски излишък със САЩ и българи притежават много повече американски активи отколкото обратното. Това са добре известни факти.

    09:29 21.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да.Затова много хора предвидливо

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Еврозоната":

    кръщават децата си Юан или Юана.

    09:36 21.04.2026

  • 20 Светът фалира или по-точно

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "кравария фалира":

    така наречение фиатни пари в момента претърпяват фиаско. Златния стандарт беше заменен от фиатна парична система, като в основата на стабилността на новата фиатна парична система заменила златния стандарт трябваше да бъде "вещо управление на централните банки" . Въпросното вещо управление обаче се свее до на практика безконтролно емитиране на парични знаци с цел преодоляване на кризи от най-разнообразен характер, а в резултат на тази безразбормна експанзия на паричната маса не реалния икономически растеж стана двигател на иокономиките да държавите, а инфлацията която всъщност в момента прехвърля някаква малка част от себе си върху така наречения растеж и така громи фиатния паричен модел и това е причината за неговото падение. Или ако трабва да бъда кратък фалитът идва не от "вещо" управление , а от "зловещо" управление на фиатния паричен модел.

    09:39 21.04.2026

  • 21 Пране на пари

    11 1 Отговор
    НAКРAТКO Дeпутaт, coфрa, зaпoй. Прeхoд, пacминa, зacтoй. Бoлни, дoктoри, рушвeт. Кмeт, кoрупция, рaзцвeт. Бeзпoрядък, рeв, иcкри. Aлкoхoл, жeни, пcувни. Цици, интeрнeт, Aйфoни. Бизнec, cпoнcoр, милиoни. Oбир, бaнкa, дaлaвeрa. Рeд, пoлиция, химeрa. Път, пoръчкa, мaгиcтрaлa. Кaтacтрoфa, вoй, рaздялa. Улици, рeмoнт, пaвeтa. Крaжби, ceч, eкoдървeтa. Фирми, призрaци, oфшoрки. Eврo, cмeтки, угoвoрки. Избoри, eлит, упрaвa. Шoк, пaрoдия, държaвa. Изхoд, бягcтвo, тeрминaл. Нaрoд, иcтoрия, финaл...

    09:41 21.04.2026

  • 22 ВАТАТА

    7 4 Отговор
    по тази логика ,някой ден и рублата може да излезе от киреча

    09:43 21.04.2026

  • 23 На фона на над 310 трилиона

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "кравария фалира":

    световен дълг, САЩ на практика държат десетина процента, а имат все още най-голямата икономика в света, така че ако тръгнем да смятаме къде рискът е най-висок със сигурност няма да е САЩ. Инфлацията не засяга само щатския долар. Тя е в световен мащаб, така че от Китай може да трябва да плащате с юани, но в Щатите ще трябва да си плащате в долари.

    Коментиран от #29

    09:45 21.04.2026

  • 24 Мизиец

    2 5 Отговор
    Така е: Понеже няма кой да издържа "Бейби Бумерсите - родените след Втората Световна Война и творците, създателите на цивилизацията след нея" и сега станали пенсионери".... започнаха навсякъде да внасят от африка емигранти да работят и да ги издържат. Обаче оказа се че тия емигранти от мюзюлманските страни не стават, понеже не са образовани и не искат да копат понеже са мързеливи. Та и затова направиха Ковидовия експеpимент с веществото "Графен Оксижен" в инжекцията за правене на тромби и сърдечни и мозъчни умъpтвявания на пенсионерите. Но се оказа, че това не е достатъчно и започна експеpимента, като Русия нападна Украйна и милиони се преселиха бягайки от войната, за да има красиви млади Украински Бели работнички и работници, които не са мързеливи, обучени, иновативни да работят и изхранват "Бейби Бумерсите - родените след Втората Световна Война и творците, създателите на цивилизацията след нея" и сега станали пенсионери".... Та учете историческите спомени и циклите на Цивилизациите! Понеже сега технологиите идват бързо и се променят бързо, та се връщаме отново на това което е било преди Втората Световна Война - Екологичните Технологии на Конопа - 40 хиляди нови Конопени технологии - Конопени Дрехи, Пластмаси, Карусерии за леки Коли от Конопена Пластмаса, Лекарства от Коноп..... Мислете малко, но ЛОГИЧНО... без ЕМОЦИИ, така както нашите деди преди 1944г - са имали земи и са отглеждали Коноп! Сега нямаме земи - имаме ТКЗС!

    09:47 21.04.2026

  • 25 Китайски номерца

    2 5 Отговор
    Той вече го замени, преди 15 години. А преди няколко години пуснаха и криптоюан.

    09:53 21.04.2026

  • 26 Мара Отварачката

    1 3 Отговор
    Шефе! Шефе! Търсят те по Мотофона! А стига бре! А стига! Дай да правим "Пачки" по телефона! ииии излезе най-голямата реклама за правене на пари - Реклама "Пачки" за да има "Капачки" за правене на "Консерви" и Мара Отварачката да ги отваря всяка година като стане студено да си пийнат ракийката и Мара Отварачката, като си разтвори по средата на краката "Капачката" да ги стопли без да си палят Печката. Понеже Мара Отварачката прави чрез затопляне на Мъжките Моркови супи и ги продава и прави Пачки!

    Коментиран от #51

    09:57 21.04.2026

  • 27 Обаче

    8 5 Отговор
    Преди да стане това
    Юана трябва да стане
    официална валута на РФ

    10:00 21.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Промит ли си или платен?

    8 7 Отговор

    До коментар #23 от "На фона на над 310 трилиона":

    Каква "най-голяма икономика в света", хахахах, човекът ти го каза: само борсови и банкови спекулации и хватки в обора - пробваха "пандемия", инфлация, нови войни... по-зле станаха...... следва неизбежното!

    Коментиран от #34, #37

    10:21 21.04.2026

  • 30 Най-честно човек гласува с портфейла си

    7 1 Отговор
    Обръщаш си спестяванията в юани, купуваш си акции на китайски компании и вземи го научи този китайски език, като толкова те кефи!

    10:22 21.04.2026

  • 31 Ей сега

    8 1 Отговор
    се затръкнах към банката за юани!

    10:36 21.04.2026

  • 32 Пълни глупости

    5 2 Отговор
    Малко под 2% от плащанията в световен мащаб са в китайски Йоанис, около 20% в евро и 60% в американски долари. Това е реалността в момента.

    11:41 21.04.2026

  • 33 К00ПЕЙКИте

    7 5 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    11:42 21.04.2026

  • 34 Така е!

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Промит ли си или платен?":

    Неудобно е на двора да идем във обора!

    11:57 21.04.2026

  • 35 Кестел

    1 3 Отговор
    Американците по-скоро ще предпочетат ядрена война, отколкото да оставят петродолара да потъне

    12:05 21.04.2026

  • 36 Бени Пича

    1 2 Отговор
    Нищо няма да замени нито доларът нито юанът, защото за сега Китай поддържа юана евтин за да им излиза макроикономическата сметка, от друга страна китайците не са чак такъв конуматор, че да движат световната иконимика, САЩ ако почнат да потъват ще си спретнат 3та светована без да се замислят, геогравски те са в изгодна позиция за 3та световна дори и с употребата на ядрено оръжие. Всичкити анализи и изказвания са на хора от които нищо не зависи и са им казали, че ето сега ти си експерт ходи баламосвай стадото. Големите играчи много добре знаят какво правят, знаят какво следва и т.н.

    12:06 21.04.2026

  • 37 Не плащат за това!

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Промит ли си или платен?":

    Нали точно това ти написах не "вещо " , а "зловещо" , а за това няма кой да плати. И защо промит? Нали точно затова бутнахме социализма? Защото ни казваха "Ето вижте капитализма, излизаш на борсата ставаш милионер и готово. Защо ти са тзи ТКЗС-та .АПК-та , фабрики, да садиш в двора си царевица, краставици и домати и т.н. ? " Само пропуснаха да ти обяснят, че Уоран Бъфет е един човек забогатял на борсата изключително много, но тези които са си профукали всичките пари точно на същата тази борса или в други измамни схеми, характерни за капитализма вероятно са милиони, като не малка част от тях са прибегнали до самоубийство, като резултат от опитът да реализират капиталистическата си мечта, който опит е превърнал животът им вместо в земен рай в един наистина необикновен кошмар, а всичко това което се случва в световен мащаб си е кошмарно с малки изключения от самото негово начало и ще бъде такова чак до неговия край.

    12:08 21.04.2026

  • 38 Не само глупак

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Еврозоната":

    си..... Но и наивен такъв. Мислиш ли че на Китай му е изгодно да прецака по какъвто и да е начин долара при положение в са вложили толкова много инвестиции в него. Евентуално имат някакъв успех в манипулациите но не им е изгодно.
    А еврото няма никакво покритие. Европа само внася няма производство и инвестиции липсват заради скъпите горива. Слез на земята а не в розовите облаци.

    12:31 21.04.2026

  • 39 Павел Пенев

    3 1 Отговор
    В Евразийските държави юанът и рублата ще заменят долара а държавите от персийския залив ще изхвърлят Петро доларите в тоалетната ако продължават санкциите наложени от западните идиоти.

    12:42 21.04.2026

  • 40 Ахахахахахах….

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Еврозоната":

    ….Боже, колко мъка има на тоз свят…. та Европа е добра само в по…рН…..о индустрията бе, ахахахахаха. Нищо друго не и върви, ахахахахахаха…. щял да заменя с евро, ахахахахаха….

    12:47 21.04.2026

  • 41 Архимандрисандрит Бибиян

    2 1 Отговор
    Оризите не щът йоанът им да е световна водеща валута!

    12:50 21.04.2026

  • 42 началото на краят

    1 5 Отговор
    Важно е доларовата хегемония да приключи. Петро-доларът има шанс да се оттече в канала ако Китай и Русия отиграят иранската криза както трябва.

    Коментиран от #45, #53

    12:58 21.04.2026

  • 43 Радев спечели

    2 2 Отговор
    И путиноидите започнаха с фантазиите.

    Коментиран от #46

    13:54 21.04.2026

  • 44 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пантев":

    Всъщност никой не иска да купува американски ценни книжа и това прави долара нестабилен. Ама защо да се купуват бондове на 3% при инфлация 3%, т.е. 0 печалба? А през май даже новият на ФЕД е заявил, че ще прави лихвата 2.75%, т.е. под инфлацията. Така бондове се купуват само от банки и пенсионни фондове, които са задължени по закон да го правят. Разбира се, губят вносителите, защото лихва под инфлацията значи да ти намалеят парите в покупателна способност. В ЕС също дългът на държавите е много малко над инфлацията и жалко за пенсионните ни вноски, а в банка е видно- 0% лихва, т.е. всяка година още преди таксите на банката губиш 2-3% от спестеното. Все имаш 1000 евро, ама какво купуваш с тях....

    14:18 21.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Радев спечели":

    Крахът на зелените тапети няма нищо общо с изборите в България❗

    14:27 21.04.2026

  • 47 2234

    1 0 Отговор
    Какъв мерак а.

    14:34 21.04.2026

  • 48 Айше

    2 0 Отговор
    Юанът си е Фактор и не е необходимо да се заменят с долара.

    14:36 21.04.2026

  • 49 Аре да си ходиш

    0 1 Отговор
    Ама вие съвсем копейки взехте да каните!
    Какъв юан, бре!
    Китаеца не желае юани - иска долари! Диктаторчето му иска да му плащата в долари за да може да си купува благинки от света! И каква е тайната - диктаторчето иска евро, ако долара е много силен! ЕВРО - знаете ли каква ни е валутата ЕВРО!
    Ако не ви харесва - чантата, шапката, гащите и кажи на другаря Ши, че... абе ще измислиш!

    14:38 21.04.2026

  • 50 УдоМача

    1 0 Отговор
    Не е споменат много, ама много важен фактор - докато доларът си е долар и с него можеш да пазаруваш в ред страни, юаните са... два! вида - с едните пазаруват Китайците в страната си и изнасянето им е силно ограничено, и други, които са достъпни извън Китай и на практика служат за международна търговия с Китай, но вътре в Китай не могат да се използват. Това също трябва да се има предвид! А що се отнася до Еврозоната... Тя е пътник...

    14:43 21.04.2026

  • 51 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мара Отварачката":

    Ааами тя е единствената, другите ги хрускаме сурови морковите

    14:46 21.04.2026

  • 52 рашастан в колапс

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "западналите изтекоха в Персийския залив!":

    Tипичен русофило-комунистически оnaдък.Да не коментираме и колко си невеж за да пишеш такива пасквили!

    16:29 21.04.2026

  • 53 фактите

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "началото на краят":

    Абсолютна глупост.Нещата с валутите не работят така,камо ли пък да говорим за незаменима валута като долара.Още повече пък и мижитурка като Русия вкарваш в сметките.Въобще няма какво да се коментира.

    16:32 21.04.2026