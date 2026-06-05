Новини
България »
София »
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова подписа искане до министъра на правосъдието на Сърбия за екстрадиция на Стоян Мавродиев

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова подписа искане до министъра на правосъдието на Сърбия за екстрадиция на Стоян Мавродиев

5 Юни, 2026 19:04 529 6

  • стоян мавродиев-
  • сърбия-
  • искане-
  • екстрадиция

Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти чрез Министерство на правосъдието

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова подписа искане до министъра на правосъдието на Сърбия за екстрадиция на Стоян Мавродиев - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подписа искане за екстрадиция на българския гражданин С.М., задържан на територията на Република Сърбия, съобщиха от прокуратурата.

В молбата до сръбския министър на правосъдието се иска С.М. да бъде предаден на българските власти с цел провеждане на наказателно преследване за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс на Република България.

С.М. е обявен международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура и потвърдена от Софийски апелативен съд.

Той е обвинен за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на СГП.

Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти чрез Министерство на правосъдието. Предаването на лицето ще се осъществи със съдействие на Интерпол.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    5 2 Отговор
    Иска да го спасява от сръбските лапи! Е това са продажниците , назначени за главни прокурори.

    Коментиран от #5

    19:09 05.06.2026

  • 2 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ

    3 0 Отговор
    Няма смисъл другата седмица да се изпраща молбата. Премиерът се похвали, че снощи се е разбрал по темата със сръбския президент.

    19:21 05.06.2026

  • 3 Ренета

    1 0 Отговор
    За Мавродиев има само един проблем.Колко да инвестира,финансово в иконокиката на Сърбия и да
    стане, като Цветанов 2,3 или 4!

    19:39 05.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Къде ли е настъпил сърбите или понеже много се страхува от тях е отишъл точно при тях.

    19:47 05.06.2026

  • 6 Емигрант

    0 0 Отговор
    Този с какво е по-голям престъпник от Цветан Василев, че искат екстадацията му, а на Цветан - НЕ ? КТБ фалира умишлено от известни на цяла България престъпници, единият от които е в американският списък "Магнитски" и свободно търка депутатско кресло, тези шмекери на "Темида" искат да им се "достави" съвсем малък някакъв шмекер на когото завиждат на парите му, а милиардите от КТБ нямат стойност за тях ? Пиночет е нужен за България точно сега, а не български генерал, без война няма да се оправи тази сган от тъпеливци и "умници" !

    19:58 05.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове