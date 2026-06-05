И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова подписа искане до министъра на правосъдието на Сърбия за екстрадиция на Стоян Мавродиев

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подписа искане за екстрадиция на българския гражданин С.М., задържан на територията на Република Сърбия, съобщиха от прокуратурата.

В молбата до сръбския министър на правосъдието се иска С.М. да бъде предаден на българските власти с цел провеждане на наказателно преследване за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс на Република България.

С.М. е обявен международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура и потвърдена от Софийски апелативен съд.

Той е обвинен за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на СГП.

Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти чрез Министерство на правосъдието. Предаването на лицето ще се осъществи със съдействие на Интерпол.