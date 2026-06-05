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Защо най-могъщата армия на планетата губи войните, които започва? Отговорът е в начина на мислене на САЩ

Защо най-могъщата армия на планетата губи войните, които започва? Отговорът е в начина на мислене на САЩ

5 Юни, 2026 18:00 1 610 48

  • сащ-
  • иран-
  • афганистан-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • пентагон-
  • пийт хегсет-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Конфликтът ще остави след себе си една Америка, която ще е загубила голяма част от глобалната си мощ, положение и влияние, и ще е принудена да се изправи сама срещу изгряващите си противници

Защо най-могъщата армия на планетата губи войните, които започва? Отговорът е в начина на мислене на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

САЩ разполагат с най-могъщата армия в човешката история. И въпреки това не са спечелили война от повече от 30 години. Това пише за "Политико" Иво Даалдер - бивш посланик на САЩ в НАТО и старши научен сътрудник в Центъра "Белфър" към Харвардския университет.

"От 1945 г. насам САЩ водят големи войни в Корея, Виетнам, Афганистан, Ирак, а сега и в Иран. От всички тях само Войната в Залива през 1991 г. може да се смята за истински успех — и дори тя посади семената на бъдещи катастрофи. Междувременно резултатите от останалите варират от застой и поражение до стратегическа катастрофа, като Иран може би ще се окаже най-тежката стратегическа грешка на САЩ след Втората световна война.

Защо тогава най-силната армия на планетата продължава да губи войните, които започва? Отговорът не е в огневата мощ — а в начина на мислене на Америка.

Великият пруски военен стратег Карл фон Клаузевиц определя войната като продължение на политиката с други средства. Армията е инструмент в служба на политическите цели — един от многото инструменти и винаги подчинен на ясно определена цел.

САЩ обърнаха тази теория с главата надолу. Вашингтон разглежда войната не като продължение, а като провал на политиката — последна мярка, до която се стига, когато дипломацията се срине, често без изобщо да има ясно формулиран политически резултат. И резултатът винаги е един и същ: използване на сила без ясна крайна цел и без отговор на въпроса, който трябва да предхожда всяко решение за война — как всъщност изглежда победата?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е най-крайното проявление на този проблем. В Иран се водеше показна дипломация от пратеници, които не разбираха нито от дипломация, нито от ядрена физика. После дойде масирана бомбардировъчна кампания, основана на магическата вяра, че разрушението води до капитулация — или както самият президент каза миналия уикенд: или ще получим "добра" сделка, или ще ги "върнем в каменната ера". Но крайният резултат няма да е нито едното, нито другото.

Знаем това, защото, макар Тръмп да е най-радикалното проявление на погрешния американски подход, той далеч не е единственият.

Американският начин на водене на война се гради върху три структурни дефекта.

Първо, целите и средствата са разменени: вместо първо да се определи политическата цел, а след това да се избере подходящият инструмент, Вашингтон прави обратното. Първо посяга към армията и после се надява политиката някак да се нареди сама. " Гръмотевичен тътен " във Виетнам, "Шок и ужас" в Ирак, "Епична ярост" в Иран — всеки път САЩ използват смазваща сила с убеждението, че тоталното разрушение ще донесе желания резултат.

Никога не се получава.

Вторият дефект е прекомерният размах. Американските войни се представят чрез възможно най-амбициозните цели: смяна на режими, цивилизационна трансформация, установяване на демокрация, изкореняване на тероризма. Това обаче не са цели, а фантазии; а военната сила е лош инструмент за постигането им.

Войната в Залива успя именно защото тогавашният президент Джордж Х. У. Буш отхвърли тази логика. Неговата цел беше тясна и ясно определена: да обърне иракската инвазия в Кувейт и да възстанови статуквото — нищо повече. Той устоя на огромния натиск да настъпи към Багдад, а тази сдържаност не беше слабост. Тя донесе истинска коалиция, легитимност и победа.

Години по-късно в Близкия изток президентът Джордж У. Буш — повлиян от същите съветници, които бяха настоявали баща му да стигне по-далеч — избра друг път. Резултатът? Десетилетна война, засилен Иран и далеч по-нестабилен регион отпреди.

И накрая идва третият и най-фундаментален дефект: хората, които правят плановете във Вашингтон, вярват, че смазващата военна сила може да компенсира асиметричната мотивация. Не може. Америка може да има силата, но другата страна има волята. Виетконг, талибаните, баасистите, ислямските революционери — те не се пречупват. Нямат къде да отстъпят и нямат какво да губят.

Когато Виетконг започва Офанзивата "Тет" през 1968 г., атакувайки едновременно над 100 града, американската армия я определя като поражение за противника. И макар това да е вярно тактически, стратегически истината е обратната. Офанзивата "Тет" пречупва обществената подкрепа в САЩ и обръща хода на войната. Виетконг знаеше за какво се бори, докато Вашингтон отдавна беше изгубил нишката.

Десетилетия по-късно в Афганистан американските служители се възхищаваха на собствената си изобретателност — специални части на коне, прецизни бомби и режим, свален само за седмици. И все пак едва дни преди началото на бомбардировките Буш задава въпроса: "Кой ще управлява страната", след като талибаните бъдат свалени — напълно логичен въпрос, който никой не се сети да зададе, преди да зареди с гориво бомбардировачите B-52. Хората на конете бяха брилянтни, но нямаше никаква идея какво следва след това. Освен това дългогодишният лидер на "Ал Кайда" Осама бин Ладен остана на свобода.

После дойде Ирак, където архитектите на войната предричаха разходка в парка, при която американските войски щяха да бъдат посрещнати като освободители. Но окупацията разпусна иракската армия и изхвърли стотици хиляди въоръжени и унизени мъже по улиците — без работа и без перспектива. Последвалото въстание не би трябвало да изненадва никого и въпреки това изненада всички.

Логиката се срина още по-бързо в Иран. Стратегията, доколкото изобщо имаше такава, се свеждаше до следното: убий върховния лидер на страната и се надявай на по-умерен наследник. Според "Ню Йорк Таймс" САЩ и Израел са разчитали бившият президент Махмуд Ахмадинеджад — самият той никак не е умерен — да запълни вакуума. Но не са имали план как да го поставят на власт, нито план какво да правят при провал, нито план как да попречат на Техеран да направи онова, което всички знаеха, че ще направи: да затвори Ормузкия проток за всички кораби освен за своите собствени.

На този етап повтарящите се провали на Америка са твърде много, случват се в продължение на твърде много десетилетия и под ръководството на твърде много различни лидери — и републиканци, и демократи — за да бъдат обяснени с лош късмет. Те показват по-дълбок дефект в американския начин на водене на война.

Как тогава изглежда по-добрият подход?

Началото трябва да бъде повече смирение и по-малко високомерие. Да, американската армия е изключителна — както показа залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро през януари. Нито една друга разузнавателна служба не би могла да открие бин Ладен, а никоя друга армия не би могла да го измъкне от дълбините на Пакистан, без никой да разбере. Но тези изумителни способности не могат да заместят ясното мислене и здравата стратегия.

Тактическото превъзходство не гарантира стратегически успех, както и тактическата слабост не гарантира провал.

Американските военни лидери разбираха това много преди Вашингтон да го забрави. През 1984 г. тогавашният министър на отбраната Каспар Уайнбъргър — белязан от Виетнам и Ливан — го формулира ясно в своята рамка за определяне кога и как САЩ трябва да използват военна сила: ясни жизненоважни интереси, определени и постижими цели, вътрешна и международна подкрепа, използване на смазваща сила за ограничени цели, ясна стратегия за изтегляне и война само като последно средство.

Бившият председател на Съвместния комитет на началник-щабовете Колин Пауъл, който служи като млад офицер във Виетнам, а по-късно става военен помощник на Уайнбъргър, доразвива и изостря тези принципи десетилетие по-късно. И двамата са видели какво се случва, когато САЩ воюват без стратегия, и са решени да не допуснат повторение.

Доктрината Уайнбъргър-Пауъл и днес остава правилната рамка. Това не е пацифизъм, а стратегическа логика — логика, приложена успешно във Войната в Залива. И точно тази логика отсъства от всеки конфликт след това. Министърът на отбраната Пийт Хегсет може и да се позова на Уайнбъргър като ориентир за използването на сила от Америка в Иран, но след това пренебрегна всеки един от принципите му.

САЩ продължават да губят не защото армията им е слаба, а защото продължават да избират средствата си, преди да са определили целите си. При това положение не е никаква изненада, че най-могъщата армия в човешката история не може да спечели войните, които сама започва.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    38 4 Отговор
    "най-могъщата армия"😂😂😂. Ще ме уморите от смях, значи!🤣🤣🤣

    Коментиран от #30

    18:03 05.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    26 4 Отговор
    Първая? Ахахха!

    18:05 05.06.2026

  • 3 Асгард

    30 3 Отговор
    Ами най вероятно, защото не е най могъща!!

    Коментиран от #24

    18:06 05.06.2026

  • 4 Ти да видиш

    38 5 Отговор
    Най-накрая официално признание за безпомощната и прехвалена холивудска краварска армия, започваща всички войни , но бягаща позорно накрая след като е изяла пердаха!!!
    Чакаме троловете на посолството за коментар!

    18:08 05.06.2026

  • 5 Истината

    36 2 Отговор
    Защото реалноста няма нищо общо с холивудските могъщи армии !!!!

    18:12 05.06.2026

  • 6 Ама

    29 2 Отговор
    Как най-могъща, козарите хем ги биха хем гиебаха.

    18:12 05.06.2026

  • 7 еврея е уруд

    15 1 Отговор
    нямайте никаква милост

    18:12 05.06.2026

  • 8 Хм…

    21 0 Отговор
    Защото изброените войни са войни не срещу армии, а срещу народи.

    18:14 05.06.2026

  • 9 Ами

    28 1 Отговор
    Не знаех, че САЩ някога са печелили война.
    Ако Екатерина Велика не бе изпратила руския флот
    да блокира англичаните, още щяха да са си колония.
    То не е че пак не са колония, но това е друга тема :)

    Коментиран от #38, #39

    18:16 05.06.2026

  • 10 сащ е война

    24 0 Отговор
    Защото колониалните войници на сащ се бият за пари, а Корея, Виетнам, Афганистан, Иран се бият за родината

    18:18 05.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тити

    1 21 Отговор
    Защото тръгнаха без стратегия като Рашистите които затънаха в блатото.

    18:18 05.06.2026

  • 13 Почти, ама не баш

    22 0 Отговор
    Войникът е силен когато има две неща, има за какво да умре и знае, че то си струва. Всякакви други алабализми са вторично явление. Ще разберем колко са силни САЩ въ втората гражданска война, когато едни се бият за своето, а други за господарите си.

    18:18 05.06.2026

  • 14 Хмм

    16 1 Отговор
    ами защото не е най-могъща

    18:18 05.06.2026

  • 15 Войната на бай Дън

    19 1 Отговор
    Три месеца писмени преговори , три месеца абсолютно безуспешни преговори!!!
    Цялата източна Европа вече е превзета от евро империята и НАТО.
    Какво повече му трябваше на наглият и лицемерен западен свят за да разбере , че Путин няма да може да отстъпи повече .
    След всичко това започна войната на Байдън срещу Русия . Погледнете и руснаците които продължава да подкрепя колективният западен свят срещу Русия .

    Коментиран от #16

    18:21 05.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 име

    11 1 Отговор
    Ционистите са хванали бай дончо за гушата и го натискат да продължи, докато в САЩ все повече хора открито заемат антиционистки позиции. За ционистите е неизгодно нещата да приключат така, като са сега. За тях Иран е идеологически противник и военна заплаха и терористичните им актове не успяха да премахнат нито едно от двете. Когато се стигне до преговори и надежда за мир, ционистите ескалират тероризма в Ливан и умишлено провалят възможността за мир. Но дори и Иран да бъде премахнат като идеологически противник и военна заплаха, прокситата на Иран, като Хизбула и хусите, ще продължат съпротива си. Хизбула вече разполагат с добре обучен екип оператори на дронове и ползвайки дронове с оптични влакна, изнасят агресорите от окупиран Иран и "северен Израел", което е сирийска окупирана земя. Включително ги удрят и в прословутия средновековен замък, който при конвенционална война може да представлява наистина стратегическа височина за контрол, но дроновете го превръщат в ленса мишена, защото ционистите са видими на високото, а дроновете имат обхват 20км и не е ясно зад кой точно хълм в далечината са операторите.

    18:24 05.06.2026

  • 18 китайски балон

    18 2 Отговор
    "най-великата" армия побеждава и печели само в Холивуд, но реалността е отрезвяваща😅
    БайДончо е поредния филмар, който се наигра😉

    18:32 05.06.2026

  • 19 Левски

    14 1 Отговор
    И какво и е могъщото, "Факти"? Вицове пишете.

    18:38 05.06.2026

  • 20 Паляци

    7 0 Отговор
    Кражбата от бюджета голяма , щото е занационалната сигурност и война да няма, ще се измисли !

    18:41 05.06.2026

  • 21 Левски

    9 1 Отговор
    До коментар"Ами". Моите поздравления за точния коментар. Малко хора знаят за Екатерина Велика. Ти си от малкото умни и интелигентни българи. Още един път браво, колега.

    18:42 05.06.2026

  • 22 Магучая СССР умря

    3 17 Отговор
    Зеленски предупреди Путин, че ако не се съгласи на мир, ще трябва да се бори за своето съществуване
    Президентът на Украйна написа отворено писмо до Путин.
    Но Ботокса на токчета го е страх от лична среща.Защо?

    Коментиран от #25, #36

    18:43 05.06.2026

  • 23 Мишел

    13 2 Отговор
    Отговорът: Най мощната армия не е могъща армия. Тя е само с най голям бюджет.
    САЩ нямат крайна победа във военен конфликт от 1946-та година.

    18:45 05.06.2026

  • 24 Мнение

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Асгард":

    Даваха преди известно време сравнение между руския, китайския и американския военни паради, а разликата бе от небето до земята!

    Руснаци и китайци дисциплинирани, тренирани, стройни работят в синхрон, а американците все едно бяха излезли на разходка до Макдоналдс за по химифициран бургер!

    От доста отдавна се чудя, имаха ли в същност американците (и западът като цяло) шанс срещу Хитлер, ако не бяха подвизите на руснаците?!
    Още от тогава във филмите си все са най-най-най, а реалността изглежда доста по-различна (особено сега).
    Добре, че им изобретиха атомни бомби (за съжаление на Япония), че да се покажат на света!

    18:49 05.06.2026

  • 25 Задръж

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "Магучая СССР умря":

    Какви сценки на токчета ви прожектират, че сте толкова разбукани всичките жълтопаветни? Путин още суче белите ръкавици, но ако ги свали, бързо ще му почервенеят ръцете и няма да е холивудска боя!

    18:55 05.06.2026

  • 26 Грозев е еничарин

    9 1 Отговор
    Тези американци верно са изкукали.Ами какво да кажем за спартанската армия,ами за римските легиони ? Какво да кажем за битката за Сталинград,само там участват над 2 млн. от двете страни,а армията на САЩ е 1.2 млн.Германия атакува СССР със 7 млн. армия,хиляди танкове и самолети,ами армията на СССР е около 15 млн.

    18:55 05.06.2026

  • 27 Лопата Орешник

    7 0 Отговор
    Наличието на ядрените оръжия обезсмисля класирането на армиите! Напълно!! Нарича се ядрен паритет! Дали може да изпариш планетата 20 или 30 пъти е все едно да паднеш от 20ти или 30ти етаж! Руснаците притежават системата Периметър или Ръката на мъртвеца, убеден съм че и сащисаните и Китай са се подсигурили с подобна система! Практически тези армии са равни!

    19:06 05.06.2026

  • 28 Хехе

    9 0 Отговор
    Янките вюват само срещу слаби противници и без сериозно ПВО. Срещу силна армия тия са страхливи и безпомощни.

    19:06 05.06.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 4 Отговор
    Най великата армия
    Бомби Путин и Моджтабата.
    Теоретичните постановки са за наивници.

    19:08 05.06.2026

  • 30 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Тая армия БОМБИ ПУТИН
    Тая армия бомби и ИРАН
    И никой не смее да я спре.
    Що ли???

    19:10 05.06.2026

  • 31 Факт

    1 3 Отговор
    Комунистическия парцал политико,сащ ликвидираха терористи като Сталин,Ленин,Бен Ладен, Хитлер,Садам, Кадафи,да кажат как италиански комунисти взриха свои за да обвинят опозицията

    Коментиран от #34, #37

    19:17 05.06.2026

  • 32 Лена

    3 0 Отговор
    Така е.Хамериканците мислят по друг начин и в друго време!Всичко това е в следствие на едно,
    не ги слушат главите на рамената!Рижавият го доказва всеки ден!

    19:18 05.06.2026

  • 33 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    1 3 Отговор
    Разбомбиха Русия
    Сринаха Иран.
    Гепиха Мъдурката по долни гащи.
    Канят се на Куба.
    И НИКОЙ НЕ МОЙ ГИ СПРЕ
    ЩО ЛИ ???

    19:20 05.06.2026

  • 34 Зле си с фактите

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факт":

    Със Сталин САЩ са си сътрудничели доста здраво. Индустриализацията на СССР става с американски проекти и технологии, после са съюзници срещу Хитлер, също и Лендлиз.

    19:30 05.06.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор
    Путин го бомбят
    СИ не смее да се обади
    КИМЧО на гол тумбак, чифте пищови
    МОДЖТАБАТА като зомби

    Къде са БРИКС
    ДА СПРАТ американската армия по света

    19:30 05.06.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Магучая СССР умря":

    Статията е за това, колко са боси като войници твойте и на укрите " боговете".
    АМЕРИКА НЕ Е ПЕЧЕЛИЛА ВОЙНА ОТ 1946.!!!!!!
    Коментирай бе кафявопаветник

    Коментиран от #40

    19:33 05.06.2026

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факт":

    Какъв Сталин, Ленин.? Ти норм ли си? Точно ЦРУ организиравзривовете в Италия

    Коментиран от #43

    19:37 05.06.2026

  • 38 Е имат по-някоя

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    С Ипания, и с Мексико(след Аламо)!

    Коментиран от #47

    19:38 05.06.2026

  • 39 Нетаняху

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Е, недей раздува сега!

    19:42 05.06.2026

  • 40 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    САДДАМА увисна на клона
    КАДАФИТО го гръмнаха в една канавка.
    МЪДУРКАТА го изкараха по долни гащи
    МОДЖТАБАТА го зомбираха
    И никой не мой да спре АМЕРИКАНЦИТЕ

    Коментиран от #44

    19:45 05.06.2026

  • 41 дядо поп

    2 0 Отговор
    Не е в начина на мислене , а в липсата на мислене.

    19:48 05.06.2026

  • 42 Ами просто

    0 0 Отговор
    защото не е най- могъща...Типично за американците на всички нива е да избиват комплексите си, като се само обявяват за "най" във всичко - и еврокомплексарите го слушат ...

    19:51 05.06.2026

  • 43 Фелдмаршал сър Гутрие

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Доказано е че са комунистите от пропаганда дуе р2,за взривовете в Италия Болоня бастиона на италианските комуняги,85 убити и 200 ранени

    19:54 05.06.2026

  • 44 И всичко това -

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Я пъ тоа":

    при спазване на същите тези международни норми, които същите тези американци прокламират..

    Коментиран от #45

    19:54 05.06.2026

  • 45 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "И всичко това -":

    Въпроса е
    КОЙ ША СПРЕ АМЕРИКАНЦИТЕ ДА СИ РАЗИГРАВАТ КОНЯ ???

    Путин, СИ, Кимчо, БРИКС, ИЗВЪНЗЕМНИ,

    Къде ли е отговорът ????

    20:01 05.06.2026

  • 46 Хайо

    0 0 Отговор
    Кога Сащ е печелила война сам срещу по силен противник ? Аз не помня такава .А за таз която говорите срещу Ирак ....я спечелиха 40 държави срещу една .

    Коментиран от #48

    20:02 05.06.2026

  • 47 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Е имат по-някоя":

    Истината е, че САЩ официално спечелиха войната с Мексико,
    но на практика си купиха присъединените територии.

    20:03 05.06.2026

  • 48 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хайо":

    САЩ и компания биха Ирак два пъти.
    И пак нищо нямаше да постигнат, ако не бяха
    купили половината от генералите на Садам.

    20:05 05.06.2026