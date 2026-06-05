Отличие: Как Зеленски изгуби симпатиите на Полша

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Президентът Зеленски отличи една украинска специална част със звание "Героите от УПА". Това предизвика огромно възмущение в Полша, защото събуди спомени за масови престъпления по времето на Втората световна война.

На 26 май 2026 г. президентът на Украйна Володимир Зеленски отличи една специална част на украинските въоръжени сили с почетното звание „Героите от УПА" (Украинската въстаническа армия – бел.ред.). В аргументите се казваше, че е за заслуги по „възстановяване на историческите традиции на националната армия“. Това решение обаче се оказа с тежки последици за отношенията с Полша - един от най-важните съюзници на Украйна в нейната битка срещу руския агресор.

Престъпления по времето на войната

След нападението на нацистка Германия срещу Съветския съюз през 1941 година, Украинската въстаническа армия (УПА) започва борба за независима украинска държава, а в началото е била на страната на германския агресор. За да прогони полското население от територии, които УПА е смятала за украински, тя извършва множество престъпления срещу полски цивилни граждани.

Съответно остър беше коментарът на полския дясноконсервативен държавен глава Карол Навроцки: "За съжаление президентът Зеленски доказа, че що се отнася до манталитета, до прославянето на бандитите и убийците от УПА, Украйна не е готова да бъде част от европейското семейство“, заяви той в петък във Варшава.

"В европейското семейство не може да се възвеличават бандити и убийци, които са избивали жени и деца, поляци", аргументира се държавният глава, който иска да бъде отнет присъденият на Зеленски орден „Бял орел“ – най-високото полско държавно отличие. В понеделник (08.06.2026 г.) отговарящата за това комисия по ордените ще обсъди предложението.

"Навроцки подклажда антиукраинските настроения"

Украинският държавен глава получи ордена преди две години по предложение на тогавашния полски президент Анджей Дуда, който беше превърнал военния съюз с Украйна в приоритет на полската външна политика. Военната и политическата подкрепа от Варшава допринесе съществено за успешното спиране на руската атака в началната фаза на войната през 2022 г.

За разлика от своя предшественик, Навроцки не се поколеба да критикува Украйна още по време на предизборната кампания през 2025 г. Той изразява скептицизъм относно шансовете на съседната страна за присъединяване към ЕС и критикува социалните помощи за украинските бежанци в Полша като прекалено щедри. Една година, след като беше избран за президент, Навроцки още не е посетил Киев. Вместо това през декември 2025 г. той прие Зеленски във Варшава.

"Навроцки се възползва от възможността и подклажда антиукраинските настроения. Той получи претекст и го използва безмилостно", написа по сегашния актуален повод полският вестник „Газета Виборча“.

Туск се опитва да ограничи щетите

Доналд Туск, проевропейският министър-председател на Полша, се опитва да ограничи щетите. Той подчерта, че решението на украинския президент е наранило „полската историческа чувствителност“. Всяка нация има право на собствена интерпретация на миналото. Въпреки това Зеленски и „нашите украински приятели" трябва да са наясно какво означава „мрачното наследство на УПА“ за всеки поляк и всяка полякиня, каза той.

Туск се дистанцира от предложението на Навроцки да бъде отнет орденът на Зеленски. „Ако се караме за миналото, някой друг ще спечели бъдещето“, предупреди той и посочи, че Русия"със сигурност много ще се зарадва".

И други представители на управляващата в Варшава лявоцентристка коалиция изразиха възмущението си от присъждането на почетното звание „Героите на УПА“, но в същото време призоваха да се избягва всяка ескалация. „Не трябва да реагираме враждебно, а твърдо“, заяви на 2 юни 2026 г. пред телевизионния канал TVN заместник-председателят на парламента Пьотр Згожелски от Полската народна партия. Според него Зеленски иска да обедини около себе си националистическите сили в Украйна, като игнорира полските чувства.

Киев: Решението не е насочено срещу Полша

Външното министерство в Киев увери, че действието на Зеленски не е насочено срещу Полша. „За украинската армия борбата на УПА символизира единствено съпротивата срещу имперската политика на Москва“, се посочва в изявление, тиражирано и от полската информационна агенция ПАП.

Спорът за миналото отдавна хвърля сянка върху полско-украинските отношения. След разпадането на Руската империя в края на Първата световна война (1917/18 г.) както Полша, така и Украйна предявиха претенции към територии с предимно украинско население, които обаче до края на 18 век са принадлежали на Полша.

След кървави сражения през 1918 г. Западна Украйна стана част от Полша, а източната част на страната попадна под съветско управление.

120 000 жертви

Броят на жертвите на кланетата, извършени от УПА по време на Втората световна война и считани в Полша за геноцид, се оценява на над 100 000. При ответни акции на полски партизани са убити до 20 000 украинци. След 1945 г. УПА продължава борбата си срещу съветската експанзия в Украйна чак до 1950-те години, поради което и до днес в Украйна почитат делото ѝ в борбата срещу Русия.

С началото на пълномащабната руска инвазия срещу Украйна през февруари 2022 г. полско-украинските спорове относно миналото останаха на заден план. След първоначалния ентусиазъм за украинската съпротива срещу агресора и приемането на повече от един милион украински бежанци в Полша, днес има сериозна промяна в настроенията. Преди всичко поляците с десни убеждения критикуват социалните помощи за украинците в страната и поставят под въпрос военната подкрепа на Варшава за Киев.

Дилемата на Туск: да подпише или не

С критиките си към Зеленски Навроцки иска да спечели точки и в полската вътрешна политика. Неговата инициатива е насочена и срещу Туск – защото ако полският президент разпореди орденът на украинеца да бъде отнет, премиерът трябва да подпише тази заповед. Ако Туск направи това, той ще навреди на отношенията с източната съседка, от чийто военен успех срещу Русия зависи и сигурността на Полша. Ако обаче откаже да подпише, полската десница ще го обяви за предател на родината, който пренебрегва чувствата на поляците.

В края на юни в Гданск ще се проведе 5-ата конференция за възстановяването на Украйна. И ще бъде фатално, ако конфликтът между Полша и Украйна ескалира в навечерието на тази важна международна конференция.