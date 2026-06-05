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Отличие: Как Зеленски изгуби симпатиите на Полша
  Тема: Украйна

Отличие: Как Зеленски изгуби симпатиите на Полша

5 Юни, 2026 08:01 1 894 24

  • карол навроцки-
  • полша-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • нато

С критиките си към Зеленски Навроцки иска да спечели точки и в полската вътрешна политика

Отличие: Как Зеленски изгуби симпатиите на Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
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Президентът Зеленски отличи една украинска специална част със звание "Героите от УПА". Това предизвика огромно възмущение в Полша, защото събуди спомени за масови престъпления по времето на Втората световна война.

На 26 май 2026 г. президентът на Украйна Володимир Зеленски отличи една специална част на украинските въоръжени сили с почетното звание „Героите от УПА" (Украинската въстаническа армия – бел.ред.). В аргументите се казваше, че е за заслуги по „възстановяване на историческите традиции на националната армия“. Това решение обаче се оказа с тежки последици за отношенията с Полша - един от най-важните съюзници на Украйна в нейната битка срещу руския агресор.

Престъпления по времето на войната

След нападението на нацистка Германия срещу Съветския съюз през 1941 година, Украинската въстаническа армия (УПА) започва борба за независима украинска държава, а в началото е била на страната на германския агресор. За да прогони полското население от територии, които УПА е смятала за украински, тя извършва множество престъпления срещу полски цивилни граждани.

Съответно остър беше коментарът на полския дясноконсервативен държавен глава Карол Навроцки: "За съжаление президентът Зеленски доказа, че що се отнася до манталитета, до прославянето на бандитите и убийците от УПА, Украйна не е готова да бъде част от европейското семейство“, заяви той в петък във Варшава.

"В европейското семейство не може да се възвеличават бандити и убийци, които са избивали жени и деца, поляци", аргументира се държавният глава, който иска да бъде отнет присъденият на Зеленски орден „Бял орел“ – най-високото полско държавно отличие. В понеделник (08.06.2026 г.) отговарящата за това комисия по ордените ще обсъди предложението.

"Навроцки подклажда антиукраинските настроения"

Украинският държавен глава получи ордена преди две години по предложение на тогавашния полски президент Анджей Дуда, който беше превърнал военния съюз с Украйна в приоритет на полската външна политика. Военната и политическата подкрепа от Варшава допринесе съществено за успешното спиране на руската атака в началната фаза на войната през 2022 г.

За разлика от своя предшественик, Навроцки не се поколеба да критикува Украйна още по време на предизборната кампания през 2025 г. Той изразява скептицизъм относно шансовете на съседната страна за присъединяване към ЕС и критикува социалните помощи за украинските бежанци в Полша като прекалено щедри. Една година, след като беше избран за президент, Навроцки още не е посетил Киев. Вместо това през декември 2025 г. той прие Зеленски във Варшава.

"Навроцки се възползва от възможността и подклажда антиукраинските настроения. Той получи претекст и го използва безмилостно", написа по сегашния актуален повод полският вестник „Газета Виборча“.

Туск се опитва да ограничи щетите

Доналд Туск, проевропейският министър-председател на Полша, се опитва да ограничи щетите. Той подчерта, че решението на украинския президент е наранило „полската историческа чувствителност“. Всяка нация има право на собствена интерпретация на миналото. Въпреки това Зеленски и „нашите украински приятели" трябва да са наясно какво означава „мрачното наследство на УПА“ за всеки поляк и всяка полякиня, каза той.

Туск се дистанцира от предложението на Навроцки да бъде отнет орденът на Зеленски. „Ако се караме за миналото, някой друг ще спечели бъдещето“, предупреди той и посочи, че Русия"със сигурност много ще се зарадва".

И други представители на управляващата в Варшава лявоцентристка коалиция изразиха възмущението си от присъждането на почетното звание „Героите на УПА“, но в същото време призоваха да се избягва всяка ескалация. „Не трябва да реагираме враждебно, а твърдо“, заяви на 2 юни 2026 г. пред телевизионния канал TVN заместник-председателят на парламента Пьотр Згожелски от Полската народна партия. Според него Зеленски иска да обедини около себе си националистическите сили в Украйна, като игнорира полските чувства.

Киев: Решението не е насочено срещу Полша

Външното министерство в Киев увери, че действието на Зеленски не е насочено срещу Полша. „За украинската армия борбата на УПА символизира единствено съпротивата срещу имперската политика на Москва“, се посочва в изявление, тиражирано и от полската информационна агенция ПАП.

Спорът за миналото отдавна хвърля сянка върху полско-украинските отношения. След разпадането на Руската империя в края на Първата световна война (1917/18 г.) както Полша, така и Украйна предявиха претенции към територии с предимно украинско население, които обаче до края на 18 век са принадлежали на Полша.

След кървави сражения през 1918 г. Западна Украйна стана част от Полша, а източната част на страната попадна под съветско управление.

120 000 жертви

Броят на жертвите на кланетата, извършени от УПА по време на Втората световна война и считани в Полша за геноцид, се оценява на над 100 000. При ответни акции на полски партизани са убити до 20 000 украинци. След 1945 г. УПА продължава борбата си срещу съветската експанзия в Украйна чак до 1950-те години, поради което и до днес в Украйна почитат делото ѝ в борбата срещу Русия.

С началото на пълномащабната руска инвазия срещу Украйна през февруари 2022 г. полско-украинските спорове относно миналото останаха на заден план. След първоначалния ентусиазъм за украинската съпротива срещу агресора и приемането на повече от един милион украински бежанци в Полша, днес има сериозна промяна в настроенията. Преди всичко поляците с десни убеждения критикуват социалните помощи за украинците в страната и поставят под въпрос военната подкрепа на Варшава за Киев.

Дилемата на Туск: да подпише или не

С критиките си към Зеленски Навроцки иска да спечели точки и в полската вътрешна политика. Неговата инициатива е насочена и срещу Туск – защото ако полският президент разпореди орденът на украинеца да бъде отнет, премиерът трябва да подпише тази заповед. Ако Туск направи това, той ще навреди на отношенията с източната съседка, от чийто военен успех срещу Русия зависи и сигурността на Полша. Ако обаче откаже да подпише, полската десница ще го обяви за предател на родината, който пренебрегва чувствата на поляците.

В края на юни в Гданск ще се проведе 5-ата конференция за възстановяването на Украйна. И ще бъде фатално, ако конфликтът между Полша и Украйна ескалира в навечерието на тази важна международна конференция.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    44 0 Отговор
    Това говедо няма симпатии дори при Зельонска !!! Просяка нагъл е мразен навсякъде!!!

    08:05 05.06.2026

  • 3 Трол

    3 36 Отговор
    Г-н Зеленски изгуби симпатиите на русофобска Полша, но спечели тези на русофилска България.

    Коментиран от #8, #15

    08:06 05.06.2026

  • 4 Ами

    42 0 Отговор
    то си е било чист геноцид.
    Украинските фашистки бандити са реабилитирани, че и прославяни в съвременна Украйна. ЕС подкрепя всичко това. Нищо чудно и в Германия много скоро да възстановят военните дивизии на СС. Защо за Украйна да може, а за Германия да не може. Луда работа.

    08:14 05.06.2026

  • 5 Любо

    35 1 Отговор
    Държава Украйна няма никога не е имало и никога няма да има!!

    Коментиран от #12

    08:14 05.06.2026

  • 6 ВВП

    30 0 Отговор
    Баба Алино,даьсе заравнява ,и окропите даьси заминават за Незалежная..Тука е България..

    08:15 05.06.2026

  • 7 Исторически факти

    30 0 Отговор
    Питър Мъдяр: Нито оръжия, нито пари за Украйна. Ами и тоя като Орбан... Ууууу

    08:16 05.06.2026

  • 8 Аха

    36 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Виждаме колко са симпатизантите на зеления....един файтон хора.....които забравят 10-те изгорели българи от фашистите украинци в Одеса. Явно и в Полша има предатели готови да забравят кръвта на сънародниците си само за да навредят на Русия

    08:18 05.06.2026

  • 9 Оказва се

    32 0 Отговор
    че фашизмът не е бил нещо лошо, доколкото е бил насочен срещу руснаците. Европейският съд може да приеме решение и да реабилитира осъдените от Нюрнбергския процес и да закичи стените на ЕС институциите с портретите на Гьоринг, Химлер и Хитлер.

    Коментиран от #18

    08:19 05.06.2026

  • 10 име

    23 0 Отговор
    Дойче ВЦ и соpocнята веднага да обявят президента Навроцки за копейка, маша на Путин, руски агент и всички други клишета. За бандерите, "извършвали множество престъпления" срещу поляците, веднага да замазват, че са били от националистически подбуди, невинни първи стъпки на младата окраинска нация! Както винаги, нищо подобно да не се споменава относно съвременните им действията спрямо украинските граждани от руски произход, всички знаем че руснаците са агресори по подразбиране. Аре, соpocнята, няма аз да ви върша работата, я!

    08:21 05.06.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 4 Отговор
    И КРАКОВ Е УКРАИНСКИ ГРАД
    И ВАРНА Е УКРАИНСКИ ГРАД
    .....СВИКВАЙТЕ :)

    08:25 05.06.2026

  • 12 Иван

    1 12 Отговор

    До коментар #5 от "Любо":

    Ти ще кажеш многознайко пръкнал си се от някое неизвестно българско село и унищожаваш държави

    08:27 05.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тити на Кака

    18 0 Отговор
    Симпатии в Полша към Украйна и украинците?
    След Волинското клане и цялото останало море от кръв в общата им история?
    Да, има ги.
    Но само към евтината украинска работна ръка и полските земи около Лвов.
    Останалото / в най-добрия случай/ е възпитано презрение към обитателите на картофения пояс.

    08:35 05.06.2026

  • 15 Българин 🇧🇬

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Винаги нови иронии , на много високо ниво . Моите уважения !

    08:38 05.06.2026

  • 16 На зеленото

    12 0 Отговор
    не му трябват симпатии, трябват му пари.

    08:45 05.06.2026

  • 17 Пенчо

    5 0 Отговор
    украйна=израел=германия на онзи с чуканчето под носа!

    08:48 05.06.2026

  • 18 Баце,

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Оказва се":

    Абе ти се шегуваш, ама съдейки по нацистките отрочета ръководещи ЕсеС от брюксел, накрая ще вземеш да се окажеш прав. В канадския парламент станаха на крака и бурно аплодираха доброволен член на айнзац група от сс вафен.
    Та така...

    08:56 05.06.2026

  • 19 И кво излиза?

    8 0 Отговор
    Истинските исторически врагове на украинците са поляците, но англо-американците успяха за 30 г. да ги индоктринират успешно, в своя полза срещу руснаците

    Коментиран от #21

    09:01 05.06.2026

  • 20 Дойче веле 🚾

    8 0 Отговор
    Никой не обича навлека зеленски

    09:04 05.06.2026

  • 21 Ба бааааа

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "И кво излиза?":

    Който яде курабийки така става

    Коментиран от #22

    09:06 05.06.2026

  • 22 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ба бааааа":

    Прав си, но има подробност: в началото се ядат курабийки, а после се оказва, че абийки вече няма....

    09:17 05.06.2026

  • 23 какви исторически традиции

    3 0 Отговор
    в каква национална армия? УПА са били момчета за черна работа на немците. Ако е имало нещо гнусно за вършене са изпращали тези изр0ди украински

    09:21 05.06.2026

  • 24 АБВ

    2 0 Отговор
    Въпреки днешната евроатлантическа пропаганда, най-големите врагове на хората, определящи се като украинци, са били именно поляците. Един факт от "историята на Украйна": Хетман Богдан Хмелницики, управител на квазидържавата Украйна иска от руския цар Алексей I неговото хетманство да бъде включено в границите на Руската империя за да бъде защитено от днешните приятели и съюзници - поляците. И всички "украинци" полагат клетва за вярност към Русия.
    Благодарете, че научихте нещо от мен !

    09:26 05.06.2026