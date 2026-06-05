Новите дренажни системи и стандартите в гастроентерологията… Д-р Красен Иванов пред ФАКТИ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Съвременните минимално инвазивни процедури все по-често заменят класическите хирургични интервенции, като щадят пациентите, съкращават престоя им в болница и значително подобряват качеството им на живот. УМБАЛ „Св. Екатерина“ бе домакин на двудневен международен форум, посветен на съвременните минимално инвазивни процедури при пациенти с онкологични, чернодробни, пулмологични, гастроентерологични и други заболявания. Как се развиват минимално инвазивните технологии и как променят съвременната медицина… Пред ФАКТИ говори д-р Красен Иванов, гастроентеролог в УМБАЛ "Св. Екатерина".



- Д-р Иванов, какви са най-големите предимства на минимално инвазивните дренажни процедури спрямо традиционните хирургични интервенции при пациенти с онкологични и чернодробни заболявания?

- Минимално инвазивните дренажни процедури предоставят значителни предимства както за пациентите, така и за медицинските екипи. Те се извършват под ехографски или рентгенов контрол, без необходимост от големи хирургични разрези, което намалява риска от усложнения, болката и периода на възстановяване. Ехографски насочените процедури заменят все повече хирургични интервенции. При пациенти с онкологични и напреднали чернодробни заболявания това е особено важно, защото често говорим за хора с намален резерв на организма и множество придружаващи заболявания.

- До каква степен България е конкурентоспособна в областта на интервенционалната гастроентерология и ехографски насочените процедури?

- През последните години България отбелязва сериозен напредък в тази област. Особено с навлизането на ендоскопския ултразвук. Разполагаме със специалисти с висока квалификация и с модерна апаратура, която позволява прилагането на процедури, съпоставими с тези във водещи европейски центрове. Разбира се, има потенциал за още развитие, особено по отношение на достъпа до високоспециализирани услуги в различните региони на страната.

- Кои са най-честите състояния, при които пациентите се нуждаят от дренажни процедури, и колко бързо настъпва облекчение на симптомите след тяхното прилагане?

- Най-често дренажни процедури се налагат при натрупване на течност в коремната кухина (асцит), жлъчни обструкции, чернодробни абсцеси, кисти или други патологични течни колекции . При голяма част от пациентите подобрението настъпва много бързо – понякога още в първите часове след процедурата. Намаляват болката, напрежението в корема, затрудненото дишане и общият дискомфорт, което значително подобрява ежедневното функциониране.

- Вие сте сред пионерите в България при поставянето на перитонеални тунелни катетри за лечение на малигнен асцит. Как тази технология промени живота на пациентите през последните години?

- Перитонеалните тунелни катетри представляват важна стъпка напред в палиативната медицина. Преди тях много пациенти трябваше многократно да постъпват в болница за извършване на пункции и евакуация на течността. Сега те могат да контролират състоянието си значително по-лесно, в домашна среда и под наблюдението на медицински специалисти. Това намалява честотата на хоспитализациите и дава повече независимост и комфорт в ежедневието.



- Все повече пациенти с онкологични заболявания се лекуват извън болница. Доколко съвременните дренажни системи позволяват безопасно домашно проследяване и контрол на натрупаните течности?

- Съвременните системи са разработени именно с тази цел. Те са лесни за използване, надеждни и позволяват контролирано дрениране при спазване на ясни медицински указания. При правилно обучение на пациента и неговите близки, както и при редовна връзка с лекуващия екип, домашното проследяване е безопасно и значително подобрява качеството на живот.

- Чернодробната биопсия често предизвиква притеснения сред пациентите. Как новите ехографски техники повишават безопасността и точността на процедурата?

- Съвременната ехография позволява изключително прецизно насочване на иглата в реално време. Така можем да изберем най-подходящото място за вземане на материал и да избегнем важни съдови структури. Това намалява риска от усложнения и увеличава диагностичната стойност на биопсията. Освен това използването на модерни образни технологии прави процедурата по-кратка и по-комфортна за пациента. Класическата перкутанна (през кожата) чернодробна биопсия остава утвърден и широко използван метод, но съвременната интервенционална гастроентерология предлага значително надграждане чрез чернодробна биопсия под ендоскопски ултразвуков контрол. Тази технология ни позволява да визуализираме черния дроб в реално време и да достигнем до лезии, които са труднодостъпни или невидими за стандартната ехография през коремната стена. Предимството е не само по-високата прецизност при вземането на материал, но и възможността да се изследват различни участъци от черния дроб през минимално инвазивен достъп. Това е особено ценно при малки огнищни изменения, дълбоко разположени лезии или пациенти със специфична анатомия.

- Кои симптоми най-често се подценяват от хората, а всъщност могат да бъдат сигнал за сериозно чернодробно или гастроентерологично заболяване?

- Много хора пренебрегват симптоми като продължителна умора, необяснима загуба на тегло, подуване на корема, промени в изхожданията, пожълтяване на кожата и очите, липса на апетит или постоянен дискомфорт в дясното подребрие. Тези оплаквания невинаги означават сериозно заболяване, но когато са продължителни или прогресират, е важно да се потърси консултация със специалист.

- Как виждате развитието на интервенционалната ехография и минимално инвазивните процедури през следващите пет години – ще могат ли още повече пациенти да избегнат тежки операции и продължителни болнични престои?

- Убеден съм, че тази тенденция ще се засилва. Развитието на образната диагностика, новите дренажни системи и усъвършенстваните интервенционални техники ще позволят все повече заболявания да бъдат лекувани по щадящ начин. Очаквам значително разширяване на показанията за минимално инвазивни процедури, което ще намали нуждата от тежки хирургични интервенции и ще съкрати болничния престой за много пациенти. Основната ни цел остава не само ефективното лечение, но и запазването на възможно най-добро качество на живот.