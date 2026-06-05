Стивън Спилбърг продължава да мечтае за среща с извънземните в новия си филм „Денят на истината"

Стивън Спилбърг се завръща към темата за извънземните с новия си филм „Денят на истината“ (Disclosure Day), който излиза на 11 юни. Почти половин век след „Близки срещи от третия вид“, режисьорът отново разглежда непознатото, като този път заявява, че филмът се основава на реални научни наблюдения и косвените доказателства за извънземен живот.

79-годишният Спилбърг съчетава характерната си кинематографична магия с личната си убеденост, че не сме сами във Вселената. „Денят на истината“ е първият му филм, който формално може да се определи като научна фантастика, но той самият настоява, че отразява реалния свят и актуалните открития, а не само спекулации.

„Вярвам в това, откакто заснех „Близки срещи от третия вид“ преди 50 години“, казва Стивън Спилбърг. „Но винаги съм казвал: Докато не видя НЛО или неидентифициран аномален феномен (НАФ) със собствените си очи, няма да заявя категорично, че тук са стъпвали извънземни. Сега вече съм готов да променя мнението си заради косвените доказателства, които са смазващи", допълни режисьорът.

В лентата участват Джош О’Конър, Колин Фърт, Колман Доминго и Емили Блънт. Сценарият е дело на Дейвид Кеп, дългогодишен сътрудник на Спилбърг, известен с работата си по „Джурасик парк“ и „Война на световете“. Филмът съчетава елементи от приключенски и мистериозни сюжети, като същевременно се базира на реалистични научни хипотези за НЛО и непознати аномални явления.

„Денят на истината“ също така подчертава човешката емпатия като централна тема. Героят на Емили Блънт достига до прозрение чрез наблюдение на хората около себе си, а филмът, въпреки извънземната тематика, носи послание за разбиране и съпричастност.

Стивън Спилбърг, който преди това се е фокусирал върху мрачни исторически теми в „Списъкът на Шиндлер“ и „Мюнхен“, съчетава в този проект приключенския си подход с научна достоверност. Режисьорът подчертава, че никога не се замисля за край на кариерата си, а търси вдъхновение за нови проекти – като планирания следващ филм да бъде уестърн, жанр, който винаги го е привличал, особено при сцените с конни преследвания, подобно на „Индиана Джоунс“.