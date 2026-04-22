Оставката на Сарафов: усещане за добре режисирана сцена?

Борислав Сарафов подаде оставка. Има вече и нов и. ф. главен прокурор. Смяната на върха в прокуратурата се случи обаче с такава скорост, че оставя усещането не просто за кадрова рокада, а за добре режисирана сцена.
Господарят на властта в България се смени – и началникът на прокуратурата си тръгна. Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, чиято легитимност на поста беше оспорвана месеци наред от политически сили и правозащитни организации, и срещу когото протестираха хиляди граждани, подаде оставка.
Изненадващо бърза оставка
Тя идва след като формацията с лидер доскорошния президент Румен Радев спечели абсолютно мнозинство на изборите на 19 април. Един от водачите на листи и бивш вътрешен министър Иван Демерджиев, в стила на „новия шериф в града“, поиска оставката му с думите, че „времето за шикалкавене е изтекло“. „Днес е последният ден“, гласеше ултиматумът. Само часове по-късно оставката беше факт.
Сарафов се върна на предишната си позиция – заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Прокурорската колегия, която яростно защитаваше оставането му с аргумента за „стабилност“, без колебание избра за нов временно изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова – един от неговите заместници. По закон тя може да заема поста до шест месеца.
Формалният аргумент за избора е старшинство пред другата заместничка. Биографията ѝ показва, че освен като прокурор, през септември 2013 г. тя става заместник-председател на ДАНС в разгара на протестите срещу кабинета „Орешарски“, предизвикани от назначението на Делян Пеевски за шеф на службата.
Само прегрупиране?
Смяната на върха на прокуратурата се случи с такава скорост, че оставя усещането не за институционален процес, а за добре режисирана сцена. До вчера същата прокурорска колегия защитаваше недосегаемостта на Сарафов, дори когато влизаше в противоречие със закона. Днес без колебание прегърна новото статукво. Това не е просто кадрова рокада, а демонстрация на зависимост.
Именно тук идва предупреждението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, който открито заяви, че се „опасява от прегрупиране“, а изборът на Ваня Стефанова е бил по-скоро предопределен, отколкото резултат от реален избор. Смяната едва ли може да се смята като начало на реформа, а по-скоро пренареждане на влиянията вътре в системата. Ситуацията напомня лятото на 2023 г., когато възходът на новото парламентарно мнозинство доведе до отстраняването на Иван Гешев и възкачването на Сарафов. Формално заради „уронване на престижа на съдебната власт“ след скандала с репликата на Гешев за „политическия боклук“. Реално се случи в момент, когато беше договорено съставянето на правителство между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ с премиер на ротация на 6 месеца.
Този модел се повтаря: смяната на политическата власт е съпроводена от трусове в прокуратурата. Не като резултат от реформи, а като отражение на нов баланс на влияние. Думите на Янкулов се вписват именно в тази логика – че процесите не са прозрачни и че институционалните решения следват политическа динамика, а не обратното.
Заявката
Но сега отговорността за реални промени е в ръцете на парламентарното мнозинство, което разполага с инструментите да го направи, ако пожелае. На този фон Румен Радев вече даде заявка за ускоряване на процеса – с обещание възможно най-бързо да бъде избран нов Висш съдебен съвет, който от своя страна да проведе процедура за избор на главен прокурор.
Съставът на ВСС е ключът към независимостта на съдебната власт. Голямото неизвестно е дали това намерение за институционално решение на кризата означава прозрачен процес или договорки за състезание с един кон, както беше досега. Ако бъде формиран изцяло по селекция на политиците, резултатът ще е предизвестен, независимо от процедурите. В този процес Радев обеща партньорство с ПП-ДБ. За коалицията, чиято кауза е съдебната реформа, остава другият съществен въпрос - дали този съюз е пред скоба и не променя тяхната позиция на опозиция, или е начало за управленско сътрудничество.
Прави впечатление и необичайно сдържаната реакция на ДПС-Ново начало и ГЕРБ. От ДПС определиха оттеглянето на Сарафов като „рокада в рамките на системата“, приветстваха я и подчертаха, че истинският въпрос е спазването на Конституцията, а не конкретните фигури.
Позицията на ГЕРБ също e по-скоро приглушена, нарекоха я “достоен, но закъснял личен акт”. Тази умереност контрастира с острия тон на новото мнозинство и подсказва по-скоро стратегическо поведение на приемане на случващото се като част от пренареждането на властта. Само няколко месеца по-рано, през ноември м.г., лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше заявил в парламента, че изборът на Сарафов е законен – само ден, след като Върховният касационен съд беше излязъл с обратното становище.
Песимистична прогноза
Дилемата сега е дали новото мнозинство около Румен Радев ще прекъсне този цикъл на зависимости на прокуратурата от политически господари или ще го възпроизведе. Дали ще видим независима прокуратура с реална отчетност, или поредната версия на познатия модел – селективно правосъдие, показни акции и институция, която служи повече на властта, отколкото на закона.
Българската практика досега дава по-скоро песимистичен отговор. Всяка нова власт идва с обещание за справедливост, но бързо открива удобството на контрола и възможността да определя кой е „политически боклук“ и кой – недосегаем.
Господарят на властта означава ли още и господар на прокуратурата, това е въпросът.
Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Коментиран от #19
Коментиран от #7, #16, #21
22:19 22.04.2026
7 Валериан
До коментар #6 от "Концой":Тез Главочета около него кои са?
Коментиран от #22, #24
22:23 22.04.2026
До коментар #11 от "Джо":
22:58 22.04.2026
13 СЗО
23:04 22.04.2026
14 Джони ,
До коментар #11 от "Джо":Не се знае , но едно е сигурно - има един символ, ВГиЗъ ..
23:06 22.04.2026
16 Ти да видиш
До коментар #6 от "Концой":Припомням, че Радев все още не е встъпил във власт, но се вижда , че всички мафиоти, бандити и национални предатели вече треперят.
Хвърлят кърпата и бягат с 200, докато могат.
Засега Радев ги подканва учтиво, защото все още няма правомощия, но вдругиден ще ги подкара по списък, а списъкът е дълъг, някои хора са го виждали.
23:47 22.04.2026
17 Айде бе
До коментар #13 от "СЗО":И какви точно реформи очакваш в правораздаването!?Какво точно не и е наред на съдебната система, освен калинките в нея назначени от мафията, изпълняващи нейните поръчки!? Съдебната ни система е даже перфектна, но когато мафията е превзела цялата държава, коли, беси, заплашва и убива, тя не може да бъде изключение. Всички държавни агенции и служби са същите, но само заради назначенията там, а не защото са лоши организирани или структурирани.
Никой не може да обясни конкретно какво точно трябва да и се промени на съдебната система, но всеки дрънка глупости и предъвква манджите на дебилите и педофилите от ПП и ДБ, които вероятно очакват да им разрешат съдебно еднополови бракове и нищо друго.
И щом прокурорът не е техен, ще правим съдебна реформа!?? И това го дрънкат всеки ден, за да си придават важност без да имат някаква компетентност.
23:58 22.04.2026
19 да питам
До коментар #1 от "Арести":Заключи ли землянката ?
00:59 23.04.2026
ЧЕ ЧРЕЗ НОМЕНКЛАТУРНИ ИГРИЧКИ ЩЕ БАВЯТ ТОПКАТА.... ЛИСТИТЕ НА РАДЕВ СА ПЪЛНИ С АДВОКАТКИ И АДВОКАТКИ КОИТО ТЪРСЯТ ДА СЕ ИЗЯВЯТ И ТОЙ ЩЕ ИМ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРОМЕНЯТ ЗАКОНИТЕ ;))
21 Айше
До коментар #6 от "Концой":Ако има консуме, значи не са сменили менюто.
01:44 23.04.2026
22 Фют
До коментар #7 от "Валериан":Тъй като те гледам и днешния ти валериан е добър, и вчерашното ти споко! си го биваше, обаче аз съм малко по-долна и от теб :)
Пак ли сте се скрили в храстите с аверите ти!?
Хаха! I thunk Im gettin’ kind of horny and I like it babe, двеба. Имам алиби! И дилда. Хахаха!
01:53 23.04.2026
23 Не е необходимо
До коментар #13 от "СЗО":Да вярваме в правораздавателната система, но възнамерявам да я тествам тази година дали работи и как работи.
Впрочем някой знае ли защо адвокатите искат хонорари преди да са доказали професионалните си умения?
Има какво да се променя...
02:34 23.04.2026
24 Имат вид на...
До коментар #7 от "Валериан":...охранителни мутри...
Демек-неговите пазванти!
04:29 23.04.2026
