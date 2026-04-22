Оставката на Сарафов: усещане за добре режисирана сцена?

Оставката на Сарафов: усещане за добре режисирана сцена?

22 Април, 2026 22:00 2 790 27

  • борислав сарафов-
  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • герб-
  • прогресивна българия

Дилемата сега е дали новото мнозинство около Румен Радев ще прекъсне този цикъл на зависимости на прокуратурата от политически господари или ще го възпроизведе

Оставката на Сарафов: усещане за добре режисирана сцена? - 1
Борислав Сарафов подаде оставка. Има вече и нов и. ф. главен прокурор. Смяната на върха в прокуратурата се случи обаче с такава скорост, че оставя усещането не просто за кадрова рокада, а за добре режисирана сцена.

Господарят на властта в България се смени – и началникът на прокуратурата си тръгна. Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, чиято легитимност на поста беше оспорвана месеци наред от политически сили и правозащитни организации, и срещу когото протестираха хиляди граждани, подаде оставка.

Изненадващо бърза оставка

Тя идва след като формацията с лидер доскорошния президент Румен Радев спечели абсолютно мнозинство на изборите на 19 април. Един от водачите на листи и бивш вътрешен министър Иван Демерджиев, в стила на „новия шериф в града“, поиска оставката му с думите, че „времето за шикалкавене е изтекло“. „Днес е последният ден“, гласеше ултиматумът. Само часове по-късно оставката беше факт.

Сарафов се върна на предишната си позиция – заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Прокурорската колегия, която яростно защитаваше оставането му с аргумента за „стабилност“, без колебание избра за нов временно изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова – един от неговите заместници. По закон тя може да заема поста до шест месеца.

Формалният аргумент за избора е старшинство пред другата заместничка. Биографията ѝ показва, че освен като прокурор, през септември 2013 г. тя става заместник-председател на ДАНС в разгара на протестите срещу кабинета „Орешарски“, предизвикани от назначението на Делян Пеевски за шеф на службата.

Само прегрупиране?

Смяната на върха на прокуратурата се случи с такава скорост, че оставя усещането не за институционален процес, а за добре режисирана сцена. До вчера същата прокурорска колегия защитаваше недосегаемостта на Сарафов, дори когато влизаше в противоречие със закона. Днес без колебание прегърна новото статукво. Това не е просто кадрова рокада, а демонстрация на зависимост.

Именно тук идва предупреждението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, който открито заяви, че се „опасява от прегрупиране“, а изборът на Ваня Стефанова е бил по-скоро предопределен, отколкото резултат от реален избор. Смяната едва ли може да се смята като начало на реформа, а по-скоро пренареждане на влиянията вътре в системата. Ситуацията напомня лятото на 2023 г., когато възходът на новото парламентарно мнозинство доведе до отстраняването на Иван Гешев и възкачването на Сарафов. Формално заради „уронване на престижа на съдебната власт“ след скандала с репликата на Гешев за „политическия боклук“. Реално се случи в момент, когато беше договорено съставянето на правителство между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ с премиер на ротация на 6 месеца.

Този модел се повтаря: смяната на политическата власт е съпроводена от трусове в прокуратурата. Не като резултат от реформи, а като отражение на нов баланс на влияние. Думите на Янкулов се вписват именно в тази логика – че процесите не са прозрачни и че институционалните решения следват политическа динамика, а не обратното.

Заявката

Но сега отговорността за реални промени е в ръцете на парламентарното мнозинство, което разполага с инструментите да го направи, ако пожелае. На този фон Румен Радев вече даде заявка за ускоряване на процеса – с обещание възможно най-бързо да бъде избран нов Висш съдебен съвет, който от своя страна да проведе процедура за избор на главен прокурор.

Съставът на ВСС е ключът към независимостта на съдебната власт. Голямото неизвестно е дали това намерение за институционално решение на кризата означава прозрачен процес или договорки за състезание с един кон, както беше досега. Ако бъде формиран изцяло по селекция на политиците, резултатът ще е предизвестен, независимо от процедурите. В този процес Радев обеща партньорство с ПП-ДБ. За коалицията, чиято кауза е съдебната реформа, остава другият съществен въпрос - дали този съюз е пред скоба и не променя тяхната позиция на опозиция, или е начало за управленско сътрудничество.

Прави впечатление и необичайно сдържаната реакция на ДПС-Ново начало и ГЕРБ. От ДПС определиха оттеглянето на Сарафов като „рокада в рамките на системата“, приветстваха я и подчертаха, че истинският въпрос е спазването на Конституцията, а не конкретните фигури.

Позицията на ГЕРБ също e по-скоро приглушена, нарекоха я “достоен, но закъснял личен акт”. Тази умереност контрастира с острия тон на новото мнозинство и подсказва по-скоро стратегическо поведение на приемане на случващото се като част от пренареждането на властта. Само няколко месеца по-рано, през ноември м.г., лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше заявил в парламента, че изборът на Сарафов е законен – само ден, след като Върховният касационен съд беше излязъл с обратното становище.

Песимистична прогноза

Дилемата сега е дали новото мнозинство около Румен Радев ще прекъсне този цикъл на зависимости на прокуратурата от политически господари или ще го възпроизведе. Дали ще видим независима прокуратура с реална отчетност, или поредната версия на познатия модел – селективно правосъдие, показни акции и институция, която служи повече на властта, отколкото на закона.

Българската практика досега дава по-скоро песимистичен отговор. Всяка нова власт идва с обещание за справедливост, но бързо открива удобството на контрола и възможността да определя кой е „политически боклук“ и кой – недосегаем.

Господарят на властта означава ли още и господар на прокуратурата, това е въпросът.

Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


  • 1 Арести

    17 0 Отговор
    си трябват!

    Коментиран от #19

    22:02 22.04.2026

  • 2 Помак

    14 0 Отговор
    Ами който го е направил това да носи отговорност ..тук никой не носи такава

    22:05 22.04.2026

  • 3 Боко праните гащи

    23 1 Отговор
    Дебелия пак е намислил нещо

    22:08 22.04.2026

  • 4 Пепи Еврото

    24 0 Отговор
    Бая уиски изпихме с тоя.

    22:10 22.04.2026

  • 5 Ъхъ!!!

    18 1 Отговор
    Аз нямам усещане, а знание за добре режисирана сцена! Това, дето понародному му викат "прах в очите"!

    22:10 22.04.2026

  • 6 Концой

    10 11 Отговор
    Ще сърбате на Радев попарата! Същата попара! Ще се окаже ли, че само подноса е сменен, но не и съдържанието?

    Коментиран от #7, #16, #21

    22:19 22.04.2026

  • 7 Валериан

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Концой":

    Тез Главочета около него кои са?

    Коментиран от #22, #24

    22:23 22.04.2026

  • 8 Свети Кибик-Юродив

    9 4 Отговор
    Задкулисните кукловоди от ДС, дадоха нареждане за промяна. Те доведоха на власт и Боташко Зеленият Чорап- новото лице на олигархията. Румбата няма думата-когото му сложат за главен прокурор, той ще е. Единствено в коалиция със ПП-ДБ,ПБ ще може да промени тази порочна система. Естествено, ако искат. Силно се съмнявам, че ченгетата и комунделите около Румбата, а и самият той искат да променят нещо.

    22:34 22.04.2026

  • 9 Опа

    2 8 Отговор
    Радев заедно с ГЕРБ и ДПС ще погнат ппдб и Доган. Също и НПО мрежите им.

    22:43 22.04.2026

  • 10 2234

    2 3 Отговор
    Ех това DW и това ако не е комунистическа медия.

    22:54 22.04.2026

  • 11 Джо

    1 3 Отговор
    Тия тарикати от DW дали ще успее да ги оправи А за Г.

    Коментиран от #14

    22:58 22.04.2026

  • 12 малиии

    4 1 Отговор
    И оставка не може да си подаде , бе ... Върнете Белене ..🤭😁

    23:03 22.04.2026

  • 13 СЗО

    11 0 Отговор
    Не знам дали има някой който да си мисли че тази смяна е начало на реформи в правораздавателната система. Ако има такъв той най вероятно не живее в България....или мозъка му е гладък

    Коментиран от #17, #23

    23:04 22.04.2026

  • 14 Джони ,

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Джо":

    Не се знае , но едно е сигурно - има един символ, ВГиЗъ ..

    23:06 22.04.2026

  • 15 Гати джуджето

    1 0 Отговор
    Един па вади сърца

    23:08 22.04.2026

  • 16 Ти да видиш

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Концой":

    Припомням, че Радев все още не е встъпил във власт, но се вижда , че всички мафиоти, бандити и национални предатели вече треперят.
    Хвърлят кърпата и бягат с 200, докато могат.
    Засега Радев ги подканва учтиво, защото все още няма правомощия, но вдругиден ще ги подкара по списък, а списъкът е дълъг, някои хора са го виждали.

    23:47 22.04.2026

  • 17 Айде бе

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "СЗО":

    И какви точно реформи очакваш в правораздаването!?Какво точно не и е наред на съдебната система, освен калинките в нея назначени от мафията, изпълняващи нейните поръчки!? Съдебната ни система е даже перфектна, но когато мафията е превзела цялата държава, коли, беси, заплашва и убива, тя не може да бъде изключение. Всички държавни агенции и служби са същите, но само заради назначенията там, а не защото са лоши организирани или структурирани.
    Никой не може да обясни конкретно какво точно трябва да и се промени на съдебната система, но всеки дрънка глупости и предъвква манджите на дебилите и педофилите от ПП и ДБ, които вероятно очакват да им разрешат съдебно еднополови бракове и нищо друго.
    И щом прокурорът не е техен, ще правим съдебна реформа!?? И това го дрънкат всеки ден, за да си придават важност без да имат някаква компетентност.

    23:58 22.04.2026

  • 18 9689

    2 0 Отговор
    И тази новата е мутренска подлога оправдала Роско-костинбродския измамник.

    00:13 23.04.2026

  • 19 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Арести":

    Заключи ли землянката ?

    00:59 23.04.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    АКО СИ МИСЛЯТ МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ
    ЧЕ ЧРЕЗ НОМЕНКЛАТУРНИ ИГРИЧКИ ЩЕ БАВЯТ ТОПКАТА.... ЛИСТИТЕ НА РАДЕВ СА ПЪЛНИ С АДВОКАТКИ И АДВОКАТКИ КОИТО ТЪРСЯТ ДА СЕ ИЗЯВЯТ И ТОЙ ЩЕ ИМ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРОМЕНЯТ ЗАКОНИТЕ ;))

    01:14 23.04.2026

  • 21 Айше

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Концой":

    Ако има консуме, значи не са сменили менюто.

    01:44 23.04.2026

  • 22 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Валериан":

    Тъй като те гледам и днешния ти валериан е добър, и вчерашното ти споко! си го биваше, обаче аз съм малко по-долна и от теб :)
    Пак ли сте се скрили в храстите с аверите ти!?
    Хаха! I thunk Im gettin’ kind of horny and I like it babe, двеба. Имам алиби! И дилда. Хахаха!

    01:53 23.04.2026

  • 23 Не е необходимо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "СЗО":

    Да вярваме в правораздавателната система, но възнамерявам да я тествам тази година дали работи и как работи.
    Впрочем някой знае ли защо адвокатите искат хонорари преди да са доказали професионалните си умения?
    Има какво да се променя...

    02:34 23.04.2026

  • 24 Имат вид на...

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Валериан":

    ...охранителни мутри...
    Демек-неговите пазванти!

    04:29 23.04.2026

  • 25 Глупости

    1 1 Отговор
    Каква " добре режисирана сценка"? Човекът загуби гърба си и естествено, че ще подаде оставка.

    04:45 23.04.2026

  • 26 Христо

    0 0 Отговор
    Добре, че "падна" Сарафов, но от луната няма да докарат главен прокурор. Аз откакто се помня все са обслужващи властта и собствени интереси тези главни прокурори (най-меко казано). По-добре да няма такава длъжност.

    04:48 23.04.2026

  • 27 Фен

    0 0 Отговор
    Милата Секта. Оставайки без враг, рискува да се разпадне.

    05:50 23.04.2026