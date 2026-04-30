"Магазин за хората": Схема, която погълна милиони

Крахът на "Магазин за хората" не е изненада. Бизнес планът на този нармаг е бил направен по начин, който да оправдае харченето на 10 милиона. А авторът на схемата в същото време е летял 33 пъти до Дубай с частен самолет.

В България е невъзможно да се накажат политиците за популистките проекти, които се провалят. Затова пък всички – и протестиращите срещу модела на задкулисие „Пеевски-Борисов“, и другите, които продължават да гласуват за него, и негласуващите, са осигурили десетте милиона лева за тази безсмислена инициатива. Така както всички граждани солидарно плащат за серийните провали на подчинената на един център прокуратура.

Схема за източване

Девет месеца след старта си държавното дружество „Магазин за хората“ ЕАД приключва. Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов слага край на проекта, създаден по идея на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Проверката, разпоредена от Христанов, разкри, че за първите три месеца „Магазин за хората“ е постигнал под една трета от заложените приходи – едва 0,42 млн. лева при планирани 1,48 млн. лева.

На този фон изглеждат още по-нереалистични целите за оборот от 37 млн. лева през 2026 г. и 103 млн. лева през 2027 г. За служебния премиер Андрей Гюров „това все повече прилича на държавно финансиран експеримент за източване, а ние вече сме виждали в България фалити по „Магнитски"".

Фактът обаче, че миналото лято кабинетът на ГЕРБ незабавно изпълни искането на Пеевски за създаване на дружеството – без дебат, без оценка на ефекта и без обществена дискусия, е достатъчно ясен отговор кой всъщност управляваше. Отчитайки последиците от влиянието на Пеевски върху ГЕРБ, няма да е зле лидерът Бойко Борисов да калкулира и ориза, захарта и олиото „за хората“, които излязоха солено на партията му.

Цялата схема е далеч не само от социални ефекти, но и от търговска верига. „Магазин за хората“ не отваря магазини, а само рафтове или щандове в търговски обекти, съгласили се да партнират и продават стоки с до 10% надценка. Министерството на земеделието още в началото обяви този „нискоразходен модел“ като shop-in-shop, мобилни обекти, партньорства с кооперативни и регионални мрежи. Заедно с това съобщи и за намерения за онлайн търговия и B2B дистрибуция.

110 рафта за 4 месеца

На практика „Магазин за хората“ няма свои магазини, а от наличните данни не става ясно как е организирана логистиката – дали дружеството само извършва доставките или разчита на външни изпълнители. Липсват публични процедури за избор на доставчици, както и критерии за включване на продукти. За девет месеца ръководството така и не е успяло да напише условията за закупуване на стоки на сайта си, където седи надписът “Очаквайте скоро…”.

Новият „нармаг“, по асоциация със социализма, стартира през декември 2025 г. с щандове в 70 стационарни и един мобилен обект, основно в малки населени места в Пловдивско. Четири месеца по-късно напускащият тричленен Съвет на директорите отчита „мрежа от 110 обекта в близо 90 населени места“ – тоест още около 40 рафта. Колко от тях реално функционират и колко съществуват само на хартия, не е ясно.

Ръководството на „Магазин за хората“ подаде колективна оставка с едномесечно предизвестие с аргумента, че не е било достатъчно подкрепено от Министерството на земеделието и храните. Тричленният съвет изтъква вложените усилия и твърдението, че в началото са работили срещу възнаграждения от 400 евро.

Бизнес планът на дружеството, с който Дойче Веле разполага обаче, показва, че за периода август 2025 – април 2026 г. за възнаграждения са похарчени общо 513 636 лева (изготвен е в лева, б.авт.). За първия месец работа – август 2025 г., за персонал са отишли 30 000 лева, за септември – 43 308 лева, а в следващите месеци разходите надхвърлят 57 хиляди.

Бизнес планът е направен по начин, който да оправдае харченето на 10 милиона, каза земеделският министър Христанов. Осем милиона лева от тази сума ще бъдат върнати в бюджета, останалите са изхарчени.

Касичките

Крахът на „Магазин за хората“ не изненадва никого. Резултатът е предизвестен, когато популизмът замества икономическата логика. „Нямаше как да убедим хората, че държавата може да продава боб и русенско варено, докато в същото време петното е, че идеолог на цялата инициатива е човек, който през последната година е летял 33 пъти до Дубай с частен самолет“, коментира служебният земеделски министър.

Този провал потвърждава, че олигархичният модел се крепи на три стълба: зависими политици, корупция и подчинена съдебна система. Ако лидерът на ГЕРБ се беше възпротивил на „заповедта“ на Пеевски, а премиерът Желязков не беше дал ход на действията на земеделския министър Георги Тахов, поредният експеримент с държавни пари нямаше да се състои.

Трите „стълба“ гарантират, че обществените поръчки и европейските фондове се насочват към точно определени бизнес кръгове. Така че разрушаването на „олигархичния модел“, прокламирано от Румен Радев, означава прекъсване на канализираните потоци на публичен ресурс. Остава българското общество да разбере дали това действително са неговите възгледи.

И други ялови проекти

Добрата новина с „Магазин за хората“ е, че служебният кабинет прекрати навреме проекта. Друга ялова инициатива – Държавната петролна компания (ДПК), съществува две години и половина, без да извършва дейност, като през това време плаща единствено заплати на наетите чиновници, преди да бъде закрита. Създадена в края на третия кабинет на Бойко Борисов с идеята да замени Държавния резерв за запасите от горива и да изгради верига от близо 100 държавни бензиностанции като конкуренция на частните, безславно беше ликвидирана. ДПК струваше 2 милиона лева на данъкоплатците, а за сумата се разбра благодарение на запитване на депутата Мартин Димитров от „Демократична България“.

Регистрираното през 2010 г. акционерно дружество „Южен поток България“ обаче продължава да съществува, въпреки че проектът за газопровода бе прекратен през декември 2014 г. Неговият изпълнителен директор Игор Елкин подава имуществени декларации като лице, заемащо висша публична длъжност. Според последната за 2025 г. годишните му трудови доходи са 60 850 лева. (Елкин е бивш изпълнителен директор на ликвидираното българско дружество на „Газпром“ – „Топенерджи“.)

„Магазин за хората“ приключва, но нe и моделът, който го създаде. При абсолютното мнозинство на Радев всяка популистка идея ще може да бъде реализирана, а фалконите да не спират да летят.

Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.