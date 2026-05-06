Бъдещият кабинет на Румен Радев: най-важните фигури

Съставът на едно правителство не е просто списък с назначения, а карта на реалната власт и на кръговете на влияние. Какво ще покажат първите решения, договори и назначения? И кои може да са най-важните фигури в кабинета.
Имената на министрите в кабинета на Румен Радев скоро ще станат известни и обществото ще разчете кои са решаващите фактори зад тях. Често това не става ясно от самото начало, но рано или късно се разкрива – било чрез назначения, било чрез обществени поръчки.
Докато Румен Радев не върне изпълнения мандат на президентката Илияна Йотова, никой от споменатите кандидати за министри не може да е сигурен. Въпреки това вниманието вече е насочено към фигурите, чиито имена се завъртяха за ключови ресори като министерствата на вътрешните работи и на финансите, както и на ведомствата, които разпределят най-голям ресурс – на енергетиката, земеделието и регионалното развитие.
За министър на отбраната, където се оперира с огромни средства заради проектите за модернизация на армията, Радев вероятно ще избере някого от верните си военни. Малко вероятно е това отново да е съветникът му Димитър Стоянов, който беше на този пост в служебен кабинет.
Ремонтни дейности за МВР
Иван Демерджиев като че ли няма конкуренция за позицията на вицепремиер и министър на вътрешните работи. Същият, който неотдавна беше казал по БНТ: “Сърцето ми остана в МВР!”, но е готов да изпълни всяка възложена му задача (да се чете министерство). Изглежда, че задачата е възложена и по bTV вчера той беше съвсем категоричен: “Ако ми бъде предложено да стана министър на вътрешните работи, аз ще приема и ще поема тази отговорност”. Подобни публични изявления няма как да са лична позиция – по-скоро са сигнал, че решението вече е взето. Демерджиев би станал за смях, ако не получи поста.
Звездата на пловдивския адвокат изгря благодарение на съветника на президента Радев по правните въпроси и антикорупцията Пламен Узунов, бивш полицейски шеф в Пловдив. Той напусна президентството заедно с бъдещия политически лидер, но не беше кандидат за депутат. От пловдивската листа на “Прогресивна България” в 52-рото Народно събрание влезе друг бивш полицейски началник от Пловдив - Димитър Балев. Друг от пловдивските кандидати, свързани с МВР - Петър Тодоров, който беше и главен секретар, остана извън парламента, но може да се завърне в МВР.
Демерджиев вече отбеляза, че МВР има много проблеми, но не назова нито един. Раздел “Обществен ред и сигурност” в програмата на “Прогресивна България”, ако ще се работи по нея, показва, че по-скоро предстоят ремонтни дейности. Съществените предложения са две – деполитизация на МВР и координация между службите. Назначения, основани на професионализъм, а не на лоялност, и дори мандатност на главния секретар, звучат като опит да се ограничат политически намеси, само че без да е ясно как. Признава се за дългогодишния системен дефект – липсата на реална координация между службите - и се предлага обща информационна система.
Идеята е заимствана от работещи западни модели, но рискът е голям. Без силен контрол и гаранции за защита на данните, уязвими в България, подобна система може да се превърне в механизъм за концентрация на информация и влияние в едни и същи ръце.
Кръцни-срежи или раздавай във финансите?
Бившият заместник-кмет на София Иван Василев изглежда като вероятен министър на финансите. Това беше и негов ресор в Столична община, която напусна миналото лято. Василев, чийто профил е технократски, се вписва в линията на по-строги финансови управленци, които залагат на контрол и ефективност вместо на разширяване на разходите. Досегашните му действия показват, че би търсил ограничаване на дефицитите и по-добра събираемост.
Но остава въпросът дали този модел може да се приложи без напрежение на национално ниво, където социалният и политическият натиск са значително по-силни. Засега не е известно накъде ще наклони везните, ако стане министър на финансите, по бюджета му ще го познаем.
Василев беше финансистът, ускорил смяната на обслужващата банка на Столична община, след като Общинска банка беше такава в продължение на близо 30 години. Той не получи подкрепа дори от групата съветници на ПП-ДБ, а с лидера на ПП Асен Василев размениха и недотам дипломатични публични реплики.
Най-големият ресурс
Безалтернативен за МРРБ към момента е и Иван Шишков, също кадър от служебно правителство, както и друг бивш служебен министър и президентски съветник Явор Гечев – за Министерството на земеделието и храните. По-важен от министъра на земеделието обаче е човекът, начело на Държавен фонд “Земеделие” – органът, управляващ европейските и националните средства. ДПС неизменно са имали влияние върху тази фигура и не би било изненада отново да е кадър, свързван с тези политически среди. Алианс за права и свободи, формиран след разцеплението в ДПС, се очаква да получи места в управлението.
За Министерството на енергетиката се върти името на Кирил Темелков, който идва от Българската газова асоциация, която обединява трейдъри на енергийни суровини, и е бил изпълнителен директор на “Булгартрансгаз” до 2014 г. От него ще зависи и дали ще бъде изчистено петното от сделката с турската компания “Боташ” върху реномето на Радев.
Споразумението, сключено от служебно правителство на президента, осигурява достъп до капацитета на Турция. Според служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков, начинът, по който е сключено, го прави “икономически неефективно” и той е умерен оптимист, че ще бъдат предоговорени параметрите му.
Освен името на енергийния министър е важно е и кои ще са новите представители в бордовете на държавната енергетика, най-големият възложител на обществени поръчки заедно с железниците.
Истинската конфигурация на властта обаче ще се види не в папката с имена, която Румен Радев ще даде на президентката Йотова, а в първите решения, договори и назначения, които правителството му ще направи. Те ще покажат има ли клиентелизъм (постове и ресурси за “наши хора”) и конформизъм (“да не си разваляме отношенията”). Тогава ще стане ясно дали държавата се управлява или пак се преразпределя.
Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 абе не го мислете
10:04 06.05.2026
2 честен ционист
10:05 06.05.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #10
10:07 06.05.2026
4 ТЕЗИ ГОВЕДА
Коментиран от #7
10:11 06.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:14 06.05.2026
7 честен ционист
До коментар #4 от "ТЕЗИ ГОВЕДА":Краденето ще е двойно по-голямо. Все пак трябва да се отчитат на Баце по веригата. Ганчо не знам, какво си мислеше като се изтъпанчи вече за 3-ти път под ред за тоя разказвач на приказки - Мистър Кеш.
10:16 06.05.2026
8 койдазнай
Коментиран от #15
10:16 06.05.2026
9 Пременил се Илия пак в тия
Коментиран от #13, #16
10:17 06.05.2026
10 Абе теб сабахлян
До коментар #3 от "Последния Софиянец":големи фантазии са те обзели.Ти си столичанин в повече,аре бегай на село с 200.
10:17 06.05.2026
11 дойчовците да се занимават с тяхната
10:18 06.05.2026
12 !!!?
10:20 06.05.2026
13 Прав си
До коментар #9 от "Пременил се Илия пак в тия":За служба е готов да си свали шортичките чак под коленете и да се намаже с вазелин.Един който го познава казва,че гледал по форумите какво пишат за него.Представи си колко изпушил и комплексиран тип е тоя.
10:21 06.05.2026
14 Мдаа
10:21 06.05.2026
15 честен ционист
До коментар #8 от "койдазнай":Немчура с нов политически Франкенщайн из западналите Балкани, тоя път падар с пушка, да поразчисти терена за нов фронт.
10:22 06.05.2026
16 ТИ ПЪК ТИ
До коментар #9 от "Пременил се Илия пак в тия":КАКЪВ ПОЛИТИК Е ТОЗИ МАЗЕН СЕЛЯНДУР И ЦЪРВУЛ.КЛАСИЧЕСКА ПОДМЕТКА.
10:23 06.05.2026
17 Накратко
10:25 06.05.2026
18 Бат Жоро
Коментиран от #19
10:28 06.05.2026
19 Поляците
До коментар #18 от "Бат Жоро":Ха ха и когато най-после си стръгне от власта ще откриете че си плащате на автоматична бариера дори да отидете да изхърлите боклука:)
10:30 06.05.2026