"Господа, не се прибирайте!": Кой обаче може да остане

29 Април, 2026 18:00 1 312 19

В крайна сметка въпросът не е само кой ще влезе в следващото правителство, а дали натрупаната енергия от служебното управление ще бъде използвана в полза на обществото или разпиляна

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво ще стане с Кандев, с премиера Андрей Гюров, с министрите Емил Дечев и Андрей Янкулов? Тяхната неотстъпчивост пред натиск им спечелиха симпатии и очаквания да останат в политиката, която има нужда от хора с гръбнак.

"Господа, не се прибирайте!" - така може да се обобщят очакванията към някои от управляващите в последните седмици на служебния кабинет. В предизборната кампания и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев се обърна към полицаите с: “Колеги, не се прибирайте! Излизайте!”, за да противодействат на купуването на гласове. Днес подобен призив – да останат на терена на властта, се чува от мнозина - както за Кандев, така и за част от служебните министри.

Възможен ли е подобен преход? Отговорът ще даде съставът на бъдещото правителство на “Прогресивна България”, което ще бъде определено от лидера Румен Радев. Министри от служебните му правителства ще се завърнат отново в изпълнителната власт. Те бяха негови съветници в президентската институция и го последваха при напускането ѝ. Така се превърнаха в естествен кадрови резерв за управлението му.

Какво ще стане с Кандев, със служебния премиер Андрей Гюров, служебните министри Емил Дечев и Андрей Янкулов, съответно на МВР и на правосъдието? Те няма да създават партии, ще продължат кариерното си развитие в други сфери. Но тяхната неотстъпчивост пред натиск и борбеността в предизборната кампания им спечелиха граждански симпатии и очаквания да останат в политиката, която има нужда от хора с гръбнак.

Платформа за политика

От „временни министри“ до постоянни играчи – така може да се опише еволюцията на участници в служебните кабинети през последните години. Назначени с ограничен хоризонт, част от тях впоследствие се превърнаха в едни от най-разпознаваемите нови лица в българската политика.

Служебно правителство изстреля не само политиците Кирил Петков, Асен Василев и Даниел Лорер, а и цяла партия – “Продължаваме промяната”, от чиито среди е и днешният служебен премиер Андрей Гюров. Министърът на вътрешните работи Емил Дечев е бил заместник-министър на правосъдието в две служебни и две редовни правителства, а Андрей Янкулов – заместник-министър в МВР в служебен кабинет и в Министерството на правосъдието в редовен.

Общото между тях не е само натрупаният административен опит. Кариерният им път говори за сериозен опит в съдебната система, както и за ясно заявени позиции и действия в подкрепа на върховенството на правото – профил, който обяснява и очакванията да продължат в политиката. Това вече не би било изненада. В последните години служебните кабинети все по-често се оказват не само инструмент за стабилизиране в криза, а и механизъм за селекция и легитимация на нов политически елит.

Гюров - кандидат за президент?

На пръв поглед пътят пред Андрей Гюров изглежда открит. С решителността, която демонстрира, ясно заявената проевропейска линия и активна комуникация той се наложи като лице на една по-модерна българска политика. Гюров вече е представян и като безалтернативен кандидат-президент на демократичната общност. (При това, преди самата общност да е стигнала до решение за механизма за излъчване на такава кандидатура, което тя обсъжда от почти година). Андрей Гюров се оказва и единствената фигура, за която има съгласие и в „Продължаваме промяната“, и в “Демократична България”, въпреки напрежението между тях. А заради него е натоварен и с по-големи очаквания - например да бъде обединителна фигура и отвъд кандидат-президентската кампания.

Но ранното изявление на Николай Денков, че Гюров е обсъждан като кандидат за президент в ПП може да изиграе лоша шега. То изкарва кандидатурата от зоната на тихото съгласие и я вкарва в публичния разговор, където неизбежно ще се появят алтернативи, резерви и политическо его. Самият Гюров изчаква. Пред БНР той каза, че подобни решения не се вземат ”емоционално, а в процес, който отнема време и спокойствие”. За да стигне до балотаж обаче, зад евентуалната му кандидатура ще е необходимо по-широко обединение, отвъд формациите от ПП-ДБ.

Търсят се хора за храма на Темида

До обявяването на министрите в правителството на “Прогресивна България” ще продължат спекулациите дали в него ще намерят място фигури, свързани с ДПС на Ахмед Доган, сред които е и настоящият социален министър д-р Хасан Адемов. Значителна част от българските мюсюлмани подкрепиха Румен Радев и назначения може да има – ако не в първия, във втория ешелон на властта.

В същото време в прогнозите за бъдещия кабинет не се спряга нито едно име за Министерството на правосъдието. Предстои да се излъчват кандидати и за Висшия съдебен съвет – от парламентарната и професионална квота, а на по-късен етап и за постовете на главен прокурор и председател на Върховния административен съд (ВАС). Служебният министър на правосъдието Янкулов е подготвил критерии за номинация на кандидатура за титулярен главен прокурор, които ще остави на редовния кабинет. Изобщо търсят се хора за храма на Темида, за тържището има и сега.

В крайна сметка въпросът не е само кой ще влезе в следващото правителство, а дали натрупаната енергия от служебното управление ще бъде използвана в полза на обществото или разпиляна. Ако хората, които показаха устойчивост и способност да действат под натиск, бъдат извадени от политиката, това ще понижи очакванията за промяна, заявени с гражданските протести. Ако обаче намерят място, било в изпълнителната власт, било в съдебната система или през бъдещи кандидатури, значи служебните кабинети са се превърнали от преходен механизъм в реален кадрови филтър за българската политика.

Така че нека не се прибират.

Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    21 3 Отговор
    Глигана Пеевски и Боко в пандиза. Иначе Радев да си ходи.

    18:02 29.04.2026

  • 2 На Кюмюро

    17 3 Отговор
    мясото му е в панделата до Бою, Шишо и Кокоро!

    18:04 29.04.2026

  • 3 Господа, не се прибирайте а пърпорете

    6 7 Отговор
    Над 100 000 мотористи от цялата страна са в готовност за масови протести след драстичен скок в цените на застраховката "Гражданска отговорност". Причината за недоволството е решението на застрахователните компании да премахнат възможността за разсрочено плащане, което принуждава собствениците на мотори да внасят двойно по-високи суми еднократно за цяла година.

    Премахнаха вноските за сезона
    Досега мотористите масово сключваха полици на вноски, като покриваха само първите две плащания за активните месеци от годината. С настъпването на есента, когато моторите се прибират в гаражите, вноските спираха. Застрахователни експерти обясняват, че тази практика носи сериозни финансови щети на дружествата. При прекъсване на плащанията, първоначалните суми покриват единствено задължителните отчисления към Гаранционния фонд и брокерските комисиони, оставяйки компаниите без реален ресурс за покриване на риска при евентуална щета.

    Справка в електронните платформи показва, че най-ниската цена за годишна полица в момента е около 115 евро. Според мотористите това представлява реално двойно увеличение, тъй като през изминалия сезон годишните застраховки са се движили около 130 лева. Застрахователите аргументират поскъпването с драстичния ръст в цените на сервизните услуги. Данни на Комисията за финансов надзор сочат, че приходите от премии през миналата година са се увеличили с между 3 и 10 процента, докато изплатените обезщетения са нараснали с 30 на сто.

    Николай Бо

    18:05 29.04.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    8 2 Отговор
    кой ли иска троянски коне в обкражението си. От историята е ясно какво е станало с Троя и убавата Елена

    18:08 29.04.2026

  • 5 Айде

    14 6 Отговор
    Радев не дойде за реформи, а за друго!

    18:09 29.04.2026

  • 6 Перо

    7 2 Отговор
    Джендърката е анонимна!

    18:14 29.04.2026

  • 7 Служебното правитество

    12 12 Отговор
    са некадърници,начело с Гюро!Да се махат по-бързо!

    18:18 29.04.2026

  • 8 иван костов

    10 8 Отговор
    Мястото на педофилската банда е в дранголника! Цялата банда!

    18:22 29.04.2026

  • 9 повсеместната

    6 2 Отговор
    мЪнипулация е на Ход

    18:22 29.04.2026

  • 10 Цвете

    7 7 Отговор
    СТАТИЯТА ОТГОВОРИ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КОИТО ОБИКНОВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ СИ ЗАДАВАМЕ ДНЕС. БИ БИЛО ПОЛЕЗНО И НУЖНО ДА СЕ ЗАПАЗЯТ ПОЗИЦИИТЕ НА ВРЕМЕННОТО ПРАВИТЕЛСТВО, НО РАДЕВ ОТСЕЧЕ: ДА СИ ПОДАВАТ ОСТАВКИТЕ.✈️🙄😙ДОСТА ГРОЗНО И НЕПОДХОДЯЩО ИЗКАЗВАНЕ ,ЯВНО ТАКА Е СВИКНАЛ ДА НАРЕЖДА?! ДА ЧУЕМ И " СИВИЯТ КАРДИНАЛ " ИВО ХРИСТОВ? ТОЙ СИ МЕЧТАЕ ЗА РУСКА ГАЗ И " ТОПЛИ " ОТНОШЕНИЯ С КРЕМЪЛ. ЧУДНО Е, ЧЕ СЛЕД 19 АПРИЛ РАДЕВ СЕ ВЗЕ НА СЕРИОЗНО И ГО НЯМА НИКАКЪВ. ДАЛИ НЕ ОЧАКВА " НАРЕЖДАНЕ " ОТ НЯКЪДЕ ? А КАКВО ЩЕ КАЖЕ РЕШЕТНИКОВ? ☹️✈️😠✈️🥴✈️🎲🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    18:23 29.04.2026

  • 11 нннн

    5 6 Отговор
    Дечев и Янкулов вдъхват доверие. За Кандев се двоумя. Гюро да отива министър на Зеленски.

    18:34 29.04.2026

  • 12 Точен

    3 3 Отговор
    В 19,00 Татяна Димитрова, "журналистка" от Дневник, прогнозира, че заради гласовете от чужбина, по-точно от Баба европа, ВЪЗРАЖДАНЕ няма да влезе в НС. Всъщност точно от чужбина ВЪЗРАЖДАНЕ изкара почти 1 мандат и имаше 5,7 %, с 1,5 % повече от националния резултат. Сега чета, че Милчева иска и прогнозира, че някои гюровски министри щели да останат, като не споменава Адемов, който единствен има шанс... Радев дори временно да вземе някой паветник министър, след като се гласува ВСС, ще изгони шарлатаните. Освен това, Радев с ПП и ВЪЗРАЖДАНЕ има 160 гласа, точно за ВСС и промени в Конституцията. Милчева, пак греда, миличка...

    Коментиран от #16

    18:34 29.04.2026

  • 13 Шпионинът

    5 3 Отговор
    Радев ги уволни, преди да е минала конституционната процедура за избор на парламента и правителството. Това се казва диктатор и нарушител на конституцията, а щял да въвежда справедливост. Та той не спазва върховния закон.

    18:36 29.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Файърфлай

    3 2 Отговор
    На мен Гюров не ми е спечелил и грам симпатия.Михайлова-Нейнски- още повече.ВЪН от властта и не се връщайте никога повече.А някои го спрягат за кандидат-президент.Аз Не гласувам.Но тогава ще гласувам,и ще заведа още такива като мен да гласуват.Естествено,Против него.

    18:45 29.04.2026

  • 16 хасан двата у..

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Точен":

    на милчева - да го набием на макя и в рунтавия гз ,е нама такава долна мъс-тия като това добиче милчева

    18:46 29.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Точно

    0 1 Отговор
    Радев ще направи проруско, просоциалистическо тоталитарно правителство с активна намеса на държавата в пазарните механизми. В резултат ще последва съдбата на "Магазини за хората". Социализмът води до там!

    18:58 29.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.