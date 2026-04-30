Адвокат Емил Георгиев пред ФАКТИ: Дисциплиниращият ефект на мнозинството в парламента се усеща (ВИДЕО)

30 Април, 2026 14:53

Успяхме да издигнем темата, която е свързана със съдебната власт и необходимите реформи в нея, казва юристът

Успяхме да издигнем темата, която е свързана със съдебната власт и необходимите реформи в нея. Това е втората най-важна тема, ако се позова на изследване на социологическа агенция от март – първата тема беше инфлацията и цените, социално-икономическата ситуация, а втората – с около 39% – беше антикорупцията и реформата в съдебната власт. Аз съм в „Правосъдие за всеки“ от 2017 г., когато 6% от хората се интересуваха от този въпрос. Имаше много поводи за това, имаше и много протести през годините. Поставяхме тези въпроси последователно – някои бяха приети, други не. Очакваме работата на правната комисия сега да бъде ползотворна, а в нея да участва и колегата адвокат Велислав Величков, който стана депутат. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Емил Георгиев от „Правосъдие за всеки“.

„Вярвам, че думата „почтеност“ се разбира от всеки, който владее български език. Най-вероятно има усещане за липса на такава. Политическото мнозинство обаче трябва да изясни какво има предвид, когато говори за съдебна реформа. Все още не е ясно какво точно означава това като процеси в България, а темата е представена по-скоро повърхностно в програмата на „Прогресивна България“, добави гостът.

„Не е ясно и как ще се прави изборът на конституционни съдии, как ще се гарантира независимостта на органите като ВСС, включително на Инспектората към ВСС, който кара трети мандат, но без да има право на втори. Чухме сега и мнения, че бързата работа на парламента, предвид избора на председател на парламента, е нещо като връщане към „нормалността“. Имаме голямо мнозинство, което вероятно ще избира и ще налага решения. Този дисциплиниращ ефект на мнозинството в парламента се усеща. Ще видим как ще продължи процесът, включително изслушванията и реалните действия, защото към момента има много въпроси и неясноти“, каза още адвокат Георгиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 безпартиен

    7 1 Отговор
    Нищо няма да се промени в съдебната власт ако не се извади прокуратурата и следствието от нея!!!Вярна е поговорката,че прокурорът е най-добрият адвокат!И сега се вижда,че цялата "съдебна власт" е ненаказуемост!Дела срещу "наш човек" се държат докато мине давност!Тези срещу хор които трябва да бъдат "ударени" минават за няколко месеца на три инстанции! Никой не проверява как членове на семейството на един или друг член на тази "съдебна власт" притежава жилища у нас и зад граница,учи в престижни ПЛАТЕНИ западни университети,води живот като на преуспял бизнесмен и то само на ЕДНА ЗАПЛАТА ОТ БЮДЖЕТА!!! Недосегаеми????

    15:03 30.04.2026

  • 2 Ура,,Ура

    11 1 Отговор
    Лакардии слушаме от години. Омръзна ни. Докато не видим политици и богаташи в раирани костюми не вярваме на никой. Напълнихте ни главите с прогнози и намерения по всички медии денонощно и никакъв резултат. Думи много, обещания много, заплати огромни и едно голямо нищо. Колко още трябва да ви чакаме и да си броим стотинките?

    15:04 30.04.2026

  • 3 Ддд

    4 4 Отговор
    Пак са си повярвали много слугите на Прокопиев, от Правосъдие за Всеки.

    Коментиран от #6

    15:04 30.04.2026

  • 4 Казармена

    7 3 Отговор
    атмосфера , задушаваща , а председателката чете написаното натъртено и поучително ! Никакъв респект !

    15:07 30.04.2026

  • 5 Даа

    4 4 Отговор
    Добър имидж има Георгиев. Умен, начетен. Затова не се харесва на скудоумните.

    15:09 30.04.2026

  • 6 Хихи

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ддд":

    Ей, забрави да споменеш и Сорос. Хаха.

    15:10 30.04.2026

  • 7 А бе

    2 3 Отговор
    Няма ли кой да издигне тоя пич за президент?

    15:14 30.04.2026

  • 8 мъкаааа

    0 2 Отговор
    Вече ще си имаме и куче-депутат. Може и котки-депутати да набутат,после кокошки,патки и всякакви други недуразумения.Хора не могат да придружават слепия депутат.

    15:35 30.04.2026

  • 9 Истина

    2 2 Отговор
    В Парламента има щипка сол - ВЪЗРАЖДАНЕ !

    Коментиран от #13

    15:38 30.04.2026

  • 10 Дърдориш

    1 1 Отговор
    глупости. Дисциплинииращият ефект е, че Копейкин говори с агресия, както досега, а Витанов се нахвърля на служебните след призива за приличие в НС. Тия хора нямат никакво намерение за нормална комуникация, толкова си могат

    15:43 30.04.2026

  • 11 Снежанка Димитрова

    3 1 Отговор
    Направи ми впечатление деловият тон в НС. Така трябва да бъде. Дано се запази. Чалгарите.бяха изметени от парламента, дано се изметат и от културата,за да заприличаме на европейска държава, а не на Ориента.

    15:44 30.04.2026

  • 12 "Деловия тон в НС"???

    2 0 Отговор
    В НС освен лозунги, друг тон няма

    15:53 30.04.2026

  • 13 Мислител

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Истина":

    Фюрерът копейкин има задача от Кремъл още да бъде на трибуната на Парламента и да създава хаос и раздори. В последния момент ЦИК го вкараха с тази цел, не че хората са го избрали.

    15:59 30.04.2026

  • 14 СТИГА БЕ

    0 0 Отговор
    А ТИ КАКВО ИСКАШ,... да се плюят и обиждат и да играят на разсърдени братовчеди ли
    Точно така се прави...РЕД и ДИСЦИПЛИНА за да има УСПЕХ

    16:06 30.04.2026

