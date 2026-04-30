Адвокат Емил Георгиев пред ФАКТИ: Дисциплиниращият ефект на мнозинството в парламента се усеща (ВИДЕО)

Успяхме да издигнем темата, която е свързана със съдебната власт и необходимите реформи в нея. Това е втората най-важна тема, ако се позова на изследване на социологическа агенция от март – първата тема беше инфлацията и цените, социално-икономическата ситуация, а втората – с около 39% – беше антикорупцията и реформата в съдебната власт. Аз съм в „Правосъдие за всеки“ от 2017 г., когато 6% от хората се интересуваха от този въпрос. Имаше много поводи за това, имаше и много протести през годините. Поставяхме тези въпроси последователно – някои бяха приети, други не. Очакваме работата на правната комисия сега да бъде ползотворна, а в нея да участва и колегата адвокат Велислав Величков, който стана депутат. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Емил Георгиев от „Правосъдие за всеки“.

„Вярвам, че думата „почтеност“ се разбира от всеки, който владее български език. Най-вероятно има усещане за липса на такава. Политическото мнозинство обаче трябва да изясни какво има предвид, когато говори за съдебна реформа. Все още не е ясно какво точно означава това като процеси в България, а темата е представена по-скоро повърхностно в програмата на „Прогресивна България“, добави гостът.

„Не е ясно и как ще се прави изборът на конституционни съдии, как ще се гарантира независимостта на органите като ВСС, включително на Инспектората към ВСС, който кара трети мандат, но без да има право на втори. Чухме сега и мнения, че бързата работа на парламента, предвид избора на председател на парламента, е нещо като връщане към „нормалността“. Имаме голямо мнозинство, което вероятно ще избира и ще налага решения. Този дисциплиниращ ефект на мнозинството в парламента се усеща. Ще видим как ще продължи процесът, включително изслушванията и реалните действия, защото към момента има много въпроси и неясноти“, каза още адвокат Георгиев.



