След изборите в България: какво се крие зад енигмата Радев

29 Април, 2026 06:01

Мащабът на победата му изненада и самия него, и затова досега не сме видели особена яснота нито за първите стъпки, нито за общата политическа посока

Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Мащабът на победата на "Прогресивна България" изненада и самия Радев и затова досега не сме видели особена яснота нито за първите стъпки, нито за общата политическа посока. Какво може да се крие зад енигмата Радев?

Изборите завършиха и изненадата от тях беше голяма. На фона на социологическите проучвания нямаше очаквания за толкова изразителна победа на Румен Радев, нито за толкова голям срив на ГЕРБ. Но това е по-скоро математическият резултат от изборите. По-важното е, че все още не може да се каже какво точно се е случило - поради неопределеността на плановете и намеренията на победителя. В много известна реч по радиото от октомври 1939 г. Чърчил нарича Съветска Русия „гатанка, обвита в мистерия, във вътрешността на енигма“ („a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma“). Тази метафора е подходяща и за ситуацията у нас в момента, макар драматизмът от началото на Втората световна война, слава Богу, да отсъства. Родната гатанка всъщност спечели изборите и българският народ ще трябва да я решава в следващите години.

"Прогресивна България"

Успехът на формацията на Румен Радев се обяснява със способността му да мобилизира едновременно два вида електорат, които искат антикорупционни реформи. Едните са с проевропейска ориентация, другите са по-скоро русофилски и евроскептично настроени. ПБ успя да вземе избиратели както от БСП и „Възраждане“ (и ги свали под и около прага за влизане в парламента), така и от ГЕРБ и ПП-ДБ. ГЕРБ загубиха около 200 000 гласа, а ПП-ДБ номинално добавиха около 60 000, но и хора, гласували за тях, преминаха към Радев. Това е първият елемент на гатанката: кой от тези два електората ще се окаже доминиращ в политиките на ПБ?

Вторият загадъчен елемент е какво разбира Румен Радев под „борба с олигархията“ и смяна на модела „Борисов-Пеевски“. Формално погледнато, в страната има огромно (конституционно) мнозинство за провеждане на операция „чисти ръце“. Тази операция би трябвало да протече по следния начин. Първо, „разследванията на трупчета“ от рода на КТБ, чувалите от магистрала „Хемус“, хазартния скандал „Божков“, Барселонагейт и т.н. трябва да се отворят и да се вкарат в съд със съответните обвинения. Досега всичко това е блокирано на ниво прокуратура и се държи като инструмент за натиск върху политици.

Второ, магистрати, свързани с афери като „Джуджетата“ и „Нотариуса“, трябва да бъдат отстранени от съдебната власт за уронване на нейния престиж и авторитет. Както и магистрати като тези от прокурорската колегия на ВСС, които цяла година отказваха да изпълнят пределно ясен закон, ограничаващ мандата на и.ф. главен прокурор до шест месеца.

Сарафов вече предложи на новото мнозинство нещо като оферта за прегрупиране: той се оттегля, а нещата си остават същите, като бухалките и чадърите може да бъдат на разположение на Радев. Мистерия е дали тази оферта няма да бъде приета.

Енигмата пък е в това какво ще прави ПБ в ЕС и Европа. Повечето чуждестранни журналисти задаваха този въпрос, като страхът им е, че Радев може да се превърне в нов Орбан. Самият Радев разсейваше тези страхове с изказвания за „проевропейска“ политика и заявки, че няма да блокира ЕС по външнополитически въпроси. Провалът на Орбан в Унгария и нарастващото разочарование на глобалната МАГА подсказват, че Радев едва ли ще завие към радикалното дясно и Русия. Но пък това ще разочарова голяма част от избирателите му, много от които очакват дори референдум за излизане от еврото. Отказът на Радев да се присъедини към едно от европейските партийни семейства добавя още към енигмата. Но този отказ има и цена – самоизолация на България в момент, в който имаме нужда от партньори. Сега ще се решава бъдещето на Европа и ако България остане в „прекрасна изолация“ с влажен поглед към Русия, най-малкото е, че ще изпаднем на ниските скорости на европейска интеграция в политическата периферия на ЕС.

ГЕРБ и ДПС

ГЕРБ и ДПС са големите губещи от тези избори. Странното в тяхното поведение е, че те като че ли не разпознават ПБ като големия им опонент. Кампанията на формациите беше тиха и като цяло насочена по-скоро срещу ПП-ДБ. Това поведение е очевидно предложена ръка към Радев за помирение или поне милост (спрямо лидерите на двете формации). В ГЕРБ тепърва предстои разпад, който вече се изрази в оттеглянето на кмета на Стара Загора от ръководството на партията. Радевата ПБ започна своята кампания точно в Стара Загора, което беше ясен знак, че там текат определени процеси на усвояване на бивш терен на ГЕРБ. Какво ще остане от ГЕРБ след тези маневри, не е много ясно.

Оставката на Сарафов веднага след изборите е другата страна на офертата за договаряне. Служби и прокуратура може постепенно да преминат към Радев, а оставката на Сарафов (при която дясната му ръка пое нещата) е предложение този преход да е плавен и без жертви на най-високо ниво.

Така или иначе ГЕРБ (а и ДПС) на практика се отказаха да бъдат опозиционни партии в новия парламент. Ако Радев е сериозен за „чисти ръце“, не е ясно дали и как те ще продължат да съществуват. Ако пък успеят да се договорят някак, двете формации ще са просто назначена, декоративна опозиция на Радев.

Това, на което сме свидетели, е създаването на нова „партия на властта“ в лицето на ПБ. Тази партия постепенно ще изземе ресурсите на ГЕРБ и ДПС. Клиентелата и местните елити на ГЕРБ и ДПС вече се ослушват активно за смяна на коня, а немалка част от тях вече го смениха. Стара Загора беше първа, но няма да остане сама.

ПП-ДБ

В тази ситуация ПП-ДБ може скоро да се окаже най-голямата и единствената формация в НС с опозиционен потенциал. Тази опозиция ще тече по две линии: евентуални отстъпления на ПБ от проевропейска политика и договаряния с ГЕРБ и ДПС за размиване и обезсилване на антикорупционни действия.

ПП-ДБ започнаха следизборния живот по традиционния си начин с вътрешно напрежение (по-скоро театрално, отколкото истинско). Обикновено това е генерирало интерес към формацията и енергия сред електората ѝ. Но в настоящата ситуация вътрешната уредба на ПП-ДБ не е нещото, което занимава хората. Напротив, много гласуваха за Радев, защото при него нещата с вземането на решенията са ясни. Та в коалицията е дошло време за единство и координация, но те не се постигат през медиите и Фейсбук. Единството не е някакво особено геройство – просто е задължително предусловие за ефективен политически субект.

От стратегическа точка ПП-ДБ са в изключително удобна ситуация. Ако енигмата на Радев се окаже наистина проевропейска и наистина антикорупционна, ПП-ДБ ще имат възможност да осъществят политическата си програма. В крайна сметка икономическата програма на ПБ, която беше представена през кампанията, е копие на тази на ПП-ДБ. Различия има, но основните елементи са същите.

Ако пък мистерията на Радев се окаже по същността си по-скоро проруска и/или заменяща една партия на властта с друга, то тогава ПП-ДБ ще са естествената опозиция в парламента. Ще има някаква симетрия между позициите на ПП-ДБ и „Възраждане“ в новото НС. Хората на Костадинов ще бутат ПБ в руска посока, докато ПП-ДБ ще следят за отклоненията от европейския курс. Ако Радев твърде много се отклони, към президентските избори може да се окаже, че проевропейски кандидат ще се превърне в сериозен конкурент, дори фаворит.

Това е българският път

От аналитична гледна точка към момента не е оправдано да се правят категорични прогнози за характера и посоката, по която ще тръгне Радев. Мащабът на победата му изненада и самия него и затова досега не сме видели особена яснота нито за първите стъпки, нито за общата политическа посока. Страхът да не се разочароват избиратели не е добър съветник обаче и той в следващите месеци ще бъде преодолян. Докато Радев мисли и избира, все пак е добре да оцени и големия напредък на България в резултат от европейската ѝ интеграция. Каквото и да се говори, страната наваксва дистанцията с най-развитите държави в света – вече сме много близко до Гърция по базови икономически показатели, а страни като Чехия и Полша вече са и сред водещите по просперитет в световен план. Това е българският път: приказки срещу него могат да свършат работа за печелене на избори, но би било изключително безотговорно те да станат основа за управление.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И кой

    31 5 Отговор
    е автора на тая въртележка ?

    06:17 29.04.2026

  • 2 Разумен

    8 24 Отговор
    Нямам много доверие на Радев, затова гласувах с 8 за "Алтернатива за България" !

    Коментиран от #13, #14

    06:20 29.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хмм

    25 4 Отговор
    защо да е изненадан Радев, той говореше, че ще има повече от 121 депутаи, никой не вярваще, дори Диана Дамянова се изцепи, как Маркет Линкс давали цели 31% на Радев, а само 18% на ГЕРБ, било манипулация, самобареков говореше за 130 депутати, очевидна са си имали свои собствени проучвания

    Коментиран от #5, #39

    06:29 29.04.2026

  • 5 ЕДГАР КЕЙСИ

    16 16 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    ИМАЛИ СА СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ ...................... НА КГБ ...................... ФАКТ !

    06:33 29.04.2026

  • 6 Фен

    26 10 Отговор
    Единственото хубаво в победата на Радев е, че хвърли Сектата в шок.

    Коментиран от #10, #35

    06:36 29.04.2026

  • 7 уйко Урдьо

    27 17 Отговор
    Радев не прави изявления защото е слаб политик и не може да прикрива емоциите си. Мисълта му и изговора са сричкови и елементарни като на военен. За него всичко е бяло и черно, без нюанси. Скоро ще му лъсне голото дупе когато бъде разпнат от въпроси, реплики и дуплики в Народното събрание. Той просто фокусира в себе си неодобрението от другите партии.

    Коментиран от #43

    06:37 29.04.2026

  • 8 Какво

    18 17 Отговор
    толкова го увърта. Видно е, че има триумвират между Радев, Борисов и Пеевски. И тримата се снишиха. И тримата се занимават с ПП ДБ, както и всички останали. А Радев си е откровен руски шпионин. Решетников пак се появи. От изключително слаб президент, не може да се очаква да е добър премиер. Военни, журналисти, лекари, магистрати, не трябва да се допускат във политическата власт.

    06:39 29.04.2026

  • 9 Луфтвафе

    16 9 Отговор
    Освен рецептата за кисело зеле, за DW всичко друго е енигма.

    06:43 29.04.2026

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 18 Отговор

    До коментар #6 от "Фен":

    "ПОРЪЧЕНИЕТО" НА СЕКТАТА ПЕТРОХАН , БЕШЕ ...................... ДА ПРЕДАДЕ ВЛАСТТА В БЪЛГАРИЯ НА ........................ РЕZИДЕНТА НА КГБ - ДРУГАРЯ РУМЕН КРАДЕВ ( БИТАШ) ..................... ФАКТ !

    06:45 29.04.2026

  • 11 Бай Араб

    19 19 Отговор
    Много скоро българите ще разберат защо украинците си дават живота за да се откъснат от Русия.

    Коментиран от #21

    06:59 29.04.2026

  • 12 Наблюдател

    21 10 Отговор
    Въпроса, който живо интересува "нашите европейски партньори", както и Дойче Зеле е дали Радев и ПБ ще им разрешат да продължат да ОГРАБВАТ България под маскировката на "европейска интеграция". Много скоро ще стане ясно.

    07:00 29.04.2026

  • 13 Видял

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Разумен":

    неразумните слагат минуси.

    07:03 29.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ИМПЕРИАЛИСТ

    15 12 Отговор

    До коментар #3 от "EДГAP KEИСИ":

    Чудо невиждано! Двудневна партия да спечели абсолютно мнозинство на избори...• ПАРИТЕ ДАДЕНИ ЗА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ ОТ „СПОНСОРИТЕ“ ТРЯБВА ДА ИМАТ ВЪЗВРАЩАЕМОСТ +.
    Явно парите от кремъл за руските фирмаджии у нас са оползотворени...
    Само се чудя Радев с кое ще започне първо: ...с възстановяване на МОЧА или с връщане на ЛЕВЧЕТО, а може би и двете едновременно? Във външно-политически аспект е по-ясно, ...пари по европейски програми в Болгария ,-КОНЕЦ.

    07:07 29.04.2026

  • 16 Такси

    8 13 Отговор
    Мун-чо ще слушка Урсулите.

    07:08 29.04.2026

  • 17 кой мy дpeмe

    16 9 Отговор
    крие се руски генерал зад натовски пагони

    07:09 29.04.2026

  • 18 Никой

    13 3 Отговор
    Добре е написано, обаче - вчера закриха още една болница - при това - не в малък град - Горна Оряхово.

    Училищата не ги броим - те така или иначе не са приоритет.

    Това как ще се оправи - или няма да се оправя - впрочем просто автора е решил всичко да си "изкаше", пък докъдето стигне.

    07:12 29.04.2026

  • 19 Факти

    15 15 Отговор
    Зад Радев се крие Путин. Всъщност, той дори не се крие. Няма енигма. Всичко е ясно.

    07:12 29.04.2026

  • 20 Грийн сок

    10 8 Отговор
    Зелен отвън
    червен отвътре

    07:16 29.04.2026

  • 21 Провинциалист от провинция Тракия

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Араб":

    То отдавна е ясно защо - насади им се русофобия, спусна им се един заслужил артист за главен овчар и той се е запънал да си отработва надника до последния украинец, затова.

    07:16 29.04.2026

  • 22 Наблюдател

    10 2 Отговор
    Подкупите за българската олигархипеска върхушка от ЕС, по-известени с другото си име "помощ от ЕС" ще спрат, което е и първото условие за изгонването на престъпните структури настанили се по високите етажи на държавата на българите.

    07:17 29.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сесесере

    10 12 Отговор
    Излизане на България от ЕС и НАТО! Връщане на лева ! Таван на цените, затваряне на границите да не изтичат мозъци, а и да не влизат! Връщане на всички българи от чужбина, да има кой да бачка, за нас! Внос на руски нефт и газ без пари, по много да има и за продаване! Национализация на всички активи на частниците и спиране на интернета!

    Коментиран от #42

    07:18 29.04.2026

  • 25 Ъхъ!!!

    16 8 Отговор
    Много го надценявате манекен Боташ! Каква е "енигма" е тоя кремълски църв.л?! Никаква!!!

    Коментиран от #53

    07:26 29.04.2026

  • 26 Наблюдател

    8 14 Отговор
    Може да лъжеш малко хора дълго време, може да лъжеш много хора за кратко време, НО не може да се лъжат много хора дълго време. Това нещо предстои да бъде научено от брюкселските тарикати по трудния начин. Прогресивна България ще им помогне. Това ще бъде и историческа заслуга на България за Европа.

    07:27 29.04.2026

  • 27 ха ха

    8 4 Отговор
    българия умря , остана само бандитския модел

    07:28 29.04.2026

  • 28 Артилерист

    8 6 Отговор
    Не знам откъде го виждат "големия европейски напредък" на България dw, но ген Радев има наистина сложна игра с олигархията, мутрите и вкопалата се във властта дълбока мафиотска "демократична" държава в България. Във всички области на държавата има много боклук за изриване, но подлежащите разчистване в съдебната система, икономиката, енергетиката, соросоидните НПО платени паразити, посолствоТО и тн, няма да се дадат без бой. Но в тази битка за бъдещето на България ще се открои доколко мъдри са ген Радев и хората около него да вземат и прилагат най-правилните решения. Но с досегашната политика на див капитализъм и поддържане на страната в изкуствена кома с дългове очевидно нищо ПРОГРЕСИВНО няма да се случи...

    07:37 29.04.2026

  • 29 Някой

    8 9 Отговор
    Дойче Пропаганда рева срещу Радев преди изборите. Сега са в потрес и се чудят какво да приказват.

    07:38 29.04.2026

  • 30 модела е следния

    14 9 Отговор
    ЕС спира парите а Раша започва да влачи с лихвите (за минали години) докато пенсията у нас стане 8 долара както в братска Куба.

    07:45 29.04.2026

  • 31 Пламен

    7 5 Отговор
    Герберасти, ама Радев още не е встъпил. Как така ви вдигна цените.

    07:45 29.04.2026

  • 32 провинциалист

    8 3 Отговор
    Темата продължава в съседната статия със заглавие "Не хвърляйте останалото от зимата кисело зеле"

    07:54 29.04.2026

  • 33 За преялите с власт….

    5 1 Отговор
    …досега, както винаги -> нула последствия! Единствените застрашени са всички действащи стюардеси -> милите те ;) !

    08:19 29.04.2026

  • 34 Фибата

    5 5 Отговор
    Поредните смиловщини и възхвала на ППДБ. Нищо ново.

    08:39 29.04.2026

  • 35 Фун

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Фен":

    Единственото хубаво в победата на Радев е че измете Бойко и Пеевски и цялата нагла и безформена мутрещина тип мижи да те лажем.

    Коментиран от #37, #38

    08:47 29.04.2026

  • 36 Тези

    7 4 Отговор
    Крие се руския план.Това се крие.

    08:54 29.04.2026

  • 37 Тома Биков

    10 0 Отговор

    До коментар #35 от "Фун":

    Как се става олигарх--приватизираш един завод,обещаваш инвестиции,после нарязваш машините,уволняваш хората и даваш помещението под наем.Такова клипче се върти.Даже препоръчват Василев да пита баща си.

    09:04 29.04.2026

  • 38 Ехааа

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "Фун":

    На това се казва"С малко трици,да хванеш много маймуни"

    09:06 29.04.2026

  • 39 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Сега ТЕ (ПБ) са на ход.Ако четири години ни занимават със стари модели,картофи и отмъстителност,БЕЗ НЕЩО ГРАДИВТО ДА ПРАВЯТ,нещата няма да им се получат.Хората чакат резултати от управлението.Другото да си го правят по законен път.Обаче и много от тях не са" чиста вода ненапита",та както се казва"гарван гарвану око не вади"

    09:12 29.04.2026

  • 40 Обеззверена

    5 1 Отговор
    Трайчо Трайков казва,че договорът "Боташ" е непрактичен(меко казано) от самото начало.За наградаГълъб Донев получава пост в новото управление.Чудя се от глупост ли е сключен договорът,или пак става дума за едни пари от комисионни.

    09:18 29.04.2026

  • 41 Къде се скри Радев?

    4 1 Отговор
    Не сме го виждали вече 10 дена!

    Коментиран от #51

    09:27 29.04.2026

  • 42 Утопия

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сесесере":

    Защо още вярваш в Дядо Коледа?!Животът се движи напред,никога назад.Бъркаш желаното с възможното.Стой и гледай --изборите минаха и сега ще започнат с обяснения как това няма как да стане,онова няма как да стане и пак мантрата старият модел и т.н

    09:27 29.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ХиХи

    3 2 Отговор
    Крие с край на държавни пари за зелю, кикита и разните му там либерални организацийки. Да почват да работят

    09:40 29.04.2026

  • 45 Снимката

    1 1 Отговор
    Председателя на НС зад радев го изгони едно момиченце Галя от посолството. Дано Радев не допуска подобно безобразие

    09:41 29.04.2026

  • 46 Какво се крие зад енигмата Радев

    8 2 Отговор
    Новите мутри на Старият ДС-КГБ Олигархат + малко фуражки.

    09:42 29.04.2026

  • 47 Причината за победата

    6 1 Отговор
    на Радев е, че уж проевропейските партии ГЕРБ СДС И ППДБ се оказаха фалшиви .
    ППДБ И ГЕРБ СДС на думи подкрепяха Украйна, не дело въртяха далавери с Русия
    Сделките с посредници срещу комисионни бяха запазена марка на ППДБ.
    ППДБ защитаваха дерогацията на Нефтохим като матросовци.
    Хората ги разбраха и наказаха.

    09:43 29.04.2026

  • 48 хмммм

    6 0 Отговор
    крие се една политическа 0.

    10:47 29.04.2026

  • 49 наблюдател

    5 0 Отговор
    Колкото и да им е мъчно на Радев и сие, Русия загуби войната в Украйна. Всички помним черния оркестър когато всички медии, не само ДВ овикваха ГЕРБ и НН. Помним кордона около Делян Пеевски, но има хора които четат и забелязват че никога Делян Пеевски не се е изказвал в полза на Русия. Той обаче отвя избирателите на ДПС където Ахмет Доган беше мъша на Москва. И разбира се причината за кордона на Кирчо и Асен Василев лъсва. Става ясно че Москва чрез подставени лица иска да отстрани нов играч който не им играе по свирката. С ГЕРБ нещата стоят един нюанс по-различно. ГЕРБ работи за България, а Русия има нужда от слаба, объркана България на ръба на гражданска война за да могат лесно да ни завладеят отново. Тук обаче Украйна им бърка плановете. Така че Радев да има да взема. Той е кукла на конци, но която кукловода е разсеян от по-притеснителни неща като Украйна.

    Коментиран от #52

    11:20 29.04.2026

  • 50 Е е е е е !

    1 0 Отговор
    Свободата Е !

    Мистерия !

    Какво Искате ?

    Вие ?

    11:45 29.04.2026

  • 51 Чака !

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Къде се скри Радев?":

    Инструкции !

    11:48 29.04.2026

  • 52 Наблюдател

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "наблюдател":

    Глей са, маша се пише с А а не с Ъ. В тази Турция така не успяхте да научите правописен български език. Това че вие в Турция силно мразите Русия няма нужда да го доказвате тук. Ние в България това вече го знаем.

    12:31 29.04.2026

  • 53 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ъхъ!!!":

    А защо не помислиш, че може да го прави от страх за живота си, както своя, така и на децата си?! На президента Плевнелиев момченцето му почина от "инфаркт", след като той рязко се противопостави на Русия, на президента Желев дъщеричката най-неочаквано се обеси в Бояна, а мистериозната смърт на Людмила Живкова, скоро след грандиозния военен парад на 6. Май 1981 г. в София по случай на 1300 години България. Да продължа ли с Митя, детенцето на героя от Лайпциг, Георги Димитров, което умира след разногласията му със Сталин.....а изтръгнатите "признания" от секретаря на ЦК на БКП и Зам. Мин. Председателя на България, Трайчо Костов, като съветските „другари-инструктори“ изтезават пред него синът му, като възоснова на тези „признания“ е обесен....И все пак за Сталин било немислимо изпращането на Димитров на подсъдимата скамейка като ”титовистки заговорник и империалистически агент”. Героят от процеса за подпалването на Райстага през 1933 година, опълчил се срещу Гьоринг пред нацисткия съд и от този момент тачен от всички антифашисти, уважаван от българската партия като митологичен полубог. За да се избавят от Димитров, руснаците избрали „по-елегантен” начин. През януари 1949 г. той изчезва от София. Според някои слухове той заминал за летището, за да посрещне заместник-председателя на Съвета на министрите на СССР Андрей Вишински, който направил междинно кацане в София. Той се намирал в самолета, когато вратата зад него внезапно се затворила. Дълго време за Димитр

    Коментиран от #54

    14:50 29.04.2026

  • 54 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    ...Дълго време за Димитров не се знаело нищо, докато през април в пресата не се появило кратко известие, че той е болен и е в Съветския съюз. Димитров умира на 2 юли 1949 г. в московска болница. Тялото му е балсамирано от същите специалисти, които са мумифицирали и Ленин. Така и не става ясно от какво е умрял.
    Докато не се разсекретят убийствата от "братушките" през 1949 г. на Министър-председателя на България, Георги Димитров и неговият Зам. Мин.- Председател Трайчо Костов, БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СМЕ РАЗЕДИНЕНИ ...

    Коментиран от #55

    14:51 29.04.2026

  • 55 Ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Няма какво да "РАЗСЕКРЕТЯВАТЕ" , всичко отдавна е прочистено и "дезинфекцирано" около Георгий Михайлович...

    15:12 29.04.2026

  • 56 Наблюдател

    0 1 Отговор
    Герб изтече в канализацията. Ето това е резултата от изборите. Кой какво е правил през 1989, през 1886, през 1742 или през 1358 година тук и сега няма значение.

    16:36 29.04.2026

  • 57 зад енигмата Радев

    1 0 Отговор
    СЕ КРИЕ НЕЩО КОЕТО ПРИЛИЧА НА ОНОВА НЕЩО ! ГАСЕТЕ ЛАМБАТА И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ СИЧКО !

    21:54 29.04.2026