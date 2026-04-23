Сарафов направи своя ход, а Русинова?

Оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор формално затваря една дълга и болезнена страница в българската съдебна система. Приета без дебат и почти процедурно, тя изглежда като опит за бързо „затваряне на темата“. Но истината е, че темата тепърва започва. Защото този случай никога не беше само за един човек.
Скандалът около мрежата „Осемте джуджета“ и фигурата на Петьо Петров отвори много по-дълбок въпрос – за зависимости, за влияние и за това кой всъщност управлява прокуратурата зад кулисите. И точно тук идва неудобният въпрос, който оставката на Сарафов не може да заглуши: какво се случва с Емилия Русинова?
Данните, които излязоха през последните седмици, не са просто слухове. Има официална информация за многократни пътувания на Русинова в чужбина заедно с Петьо Еврото, включително в една и съща кола. Това не са дребни детайли – това са факти, които поставят под съмнение не просто лични контакти, а цялата институционална почтеност.
Още по-притеснително е, че тези връзки не са били сериозно изследвани, а в някои случаи дори са били игнорирани при кадрови решения. Когато човек с подобни съмнения застава начело на Софийската градска прокуратура – институция с ключова роля в наказателното правораздаване – проблемът вече не е персонален, а системен. И тук парадоксът става болезнено очевиден.
От една страна, обществото вижда оставка на върха – знак, че натискът дава резултат. От друга – същото това общество наблюдава как други фигури, замесени в същия контекст, остават на позициите си, в отпуск или в институционална тишина. Това не е реформа. Това е селективна отговорност.
Протестите пред Съдебната палата неслучайно събраха в едно имената на Сарафов и Русинова. Защото според гражданите проблемът не е „един човек“, а модел – модел, в който прокуратурата изглежда като затворена система, самопроверяваща се и самозащитаваща се. А когато една институция проверява сама себе си, резултатът почти винаги е предвидим – липса на резултат.
Оставката на Сарафов може да бъде начало. Но само ако бъде последвана от реални действия – проверки, дисциплинарни процедури и ясни отговори. В противен случай тя ще остане просто тактически ход – жертване на фигура, за да се запази системата.
И най-важният въпрос остава да виси: ако стандартът е един за Сарафов, дали ще е същият и за Русинова?
Защото доверието в правосъдието не се възстановява с една оставка. Възстановява се с равни правила. И с отговорност – за всички.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #39
3 2234
4 Наш човек
8 Длъжностна характеристика
До коментар #4 от "Наш човек":Има леко наш човек, горе долу наш човек и силно наш човек, това отдавна са основните критерии за подбор на кадрите там. Тези работи за морални качества, опит и стаж в съдебната система са тинтириминтири. Гешеф и и.ф. главен жираф от три години са от милиционерското училище за рядко тъпи хора със специални потребности.
Коментиран от #13
09:27 23.04.2026
9 Щирлиц Ото фон
Все едно някой да е крал , насилват , лъгал на поразия. И на следващия ден да каже - Опаааа , извинявам се , няма повече така , спирам ! Нещо се обърках !
Ще му повярвате ли ?
09:30 23.04.2026
12 ПЪГУОШ
Усещането е , че с половинчати мерки няма да стане. Трябват радикални мерки, да се реже от основи. Да се махнат всички. Но и да им се търси отговорност. Иначе няма смисъл.
09:38 23.04.2026
13 От там е
До коментар #8 от "Длъжностна характеристика":и Боко банския , с членство в БКП , иначе няма как , макар и само като държач на маркуч.
Коментиран от #40
09:38 23.04.2026
14 хер ФЛИК
А всички ние знаем кое е това най-високо ниво ! Нали ?
Кой управляваше България в задкулисно обединение с другия младеж-феномен ?
Мислите ли , че Бойко и Делян не са знаели нищо ? Че всичко е ставало зад гърба им ?
Че са се разпределяли дела , бизнеси , съдби , милиони , влияние и власт БЕЗ ДЕ ДА СА ДАЛИ СЪГЛАСИЕ и ОДОБРЕНИЕ ? Без те да са крайните получатели на облагите ?
Това не е ли начина да трупаш Чекмеджета с кюлчета и пачки и да държиш всичко под своя власт и зависимост ?
Коментиран от #16
09:44 23.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ричард Естес
Та той има 3-ма сина. Ако иска да са живи и здрави , ще си мълчи доживот. Защото иначе може да се случат някои случайности и инциденти с тях. А две от дечицата му са още са невръстни. Леле - мале......
09:51 23.04.2026
19 хер ФЛИК
До коментар #16 от "Цеко":Защо народа да бъде умен , щом ти си умния и разбиращия ? Пък и отгоре на това си и БОЙКОВИЗИРАН до мозъка на костите си. Достатъчен си ни !
09:53 23.04.2026
20 Гробокопача !
Отгоре !
До Долу !
Едни И !
Същи !
09:54 23.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
Подигравката на бойко-пеевците продължава !
10:22 23.04.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Спас
Готови мафиотски групи се вземат да служат на новите.
А всички немили недраги по чужбина дето не знаете на кой свят сте с тия телефони никога няма да видите нормална БГ.Все едни и същи руски мекерета ви лъжат по един и същи начин.
12:09 23.04.2026
30 То пък ,защото
До коментар #15 от "Реалист":Като Сарафов беше и.ф.вкара много политици,олигарси и висши държавни служители в затвора.
Коментиран от #33
12:15 23.04.2026
33 Тото 1 и Тото 2
До коментар #30 от "То пък ,защото":Защо се ГАВРИШ така гадно с написалия КОМЕНТАР15 ? Той няма да те разбере. Мисленето му е трудно , дори невъзможно !
12:48 23.04.2026
38 Зъл пес
До коментар #4 от "Наш човек":Колко много си прав.Винаги борбата е за власт и пари,много пари.Но за своя употреба,не че много им притупало за народа.На Мунчо ако му пукаше за България и българите,никога нямаше да подпише заробващият Боташ.
14:01 23.04.2026
39 Смехоран
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нима?И кога точно Сарафов ти довери тази тайна?
14:03 23.04.2026
40 Безкрайна гнилоч
До коментар #13 от "От там е":Ако ти се запали къщата на кой ще звъннеш?На държачите на маркучи,или на арменският поп?Дано не ти се случва да избираш,а ако ти се случи,просто недей да звъниш на държачите на маркучи.
14:15 23.04.2026
41 Да кажа
До коментар #34 от "Цвете":СЪЩО ТАКА НАГЛИЯ БОТАШ ДА ВРЪЩА МИЛИАРДИТЕ.А АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ,ИЗПЛАЩАЙТЕ СИ ГИ ВИЕ,ЗАЩИТНИЦИТЕ НА МУНЧО.
14:18 23.04.2026
42 Смехоран
До коментар #3 от "2234":Да,като Теодора и Емил
14:31 23.04.2026
