Сарафов направи своя ход, а Русинова?

Сарафов направи своя ход, а Русинова?

23 Април, 2026 09:00 3 572 44

Може ли една оставка да върна доверието в правосъдието

Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор формално затваря една дълга и болезнена страница в българската съдебна система. Приета без дебат и почти процедурно, тя изглежда като опит за бързо „затваряне на темата“. Но истината е, че темата тепърва започва. Защото този случай никога не беше само за един човек.

Скандалът около мрежата „Осемте джуджета“ и фигурата на Петьо Петров отвори много по-дълбок въпрос – за зависимости, за влияние и за това кой всъщност управлява прокуратурата зад кулисите. И точно тук идва неудобният въпрос, който оставката на Сарафов не може да заглуши: какво се случва с Емилия Русинова?

Данните, които излязоха през последните седмици, не са просто слухове. Има официална информация за многократни пътувания на Русинова в чужбина заедно с Петьо Еврото, включително в една и съща кола. Това не са дребни детайли – това са факти, които поставят под съмнение не просто лични контакти, а цялата институционална почтеност.

Още по-притеснително е, че тези връзки не са били сериозно изследвани, а в някои случаи дори са били игнорирани при кадрови решения. Когато човек с подобни съмнения застава начело на Софийската градска прокуратура – институция с ключова роля в наказателното правораздаване – проблемът вече не е персонален, а системен. И тук парадоксът става болезнено очевиден.

От една страна, обществото вижда оставка на върха – знак, че натискът дава резултат. От друга – същото това общество наблюдава как други фигури, замесени в същия контекст, остават на позициите си, в отпуск или в институционална тишина. Това не е реформа. Това е селективна отговорност.

Протестите пред Съдебната палата неслучайно събраха в едно имената на Сарафов и Русинова. Защото според гражданите проблемът не е „един човек“, а модел – модел, в който прокуратурата изглежда като затворена система, самопроверяваща се и самозащитаваща се. А когато една институция проверява сама себе си, резултатът почти винаги е предвидим – липса на резултат.

Оставката на Сарафов може да бъде начало. Но само ако бъде последвана от реални действия – проверки, дисциплинарни процедури и ясни отговори. В противен случай тя ще остане просто тактически ход – жертване на фигура, за да се запази системата.

И най-важният въпрос остава да виси: ако стандартът е един за Сарафов, дали ще е същият и за Русинова?

Защото доверието в правосъдието не се възстановява с една оставка. Възстановява се с равни правила. И с отговорност – за всички.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    43 5 Отговор
    Сарафов отдавна искаше да си ходи но двете 🐷🐷 не го пускаха за да им върши работа.

    Коментиран от #39

    09:04 23.04.2026

  • 2 Петьо Еврото

    36 1 Отговор
    Бая уски изпихме с тоя.

    09:05 23.04.2026

  • 3 2234

    43 0 Отговор
    Мисля за много съдии и адвокати , които не са за тая работа и трябва да си хооодят.

    Коментиран от #42

    09:11 23.04.2026

  • 4 Наш човек

    17 4 Отговор
    НАШ ЧОВЕК ,да не може да бъде преследван. Сега има мнозинство в Народното събрание и може да бъде вписано това в конституцията.

    Коментиран от #8, #38

    09:15 23.04.2026

  • 5 дада

    29 4 Отговор
    нищо не се променя, просто клапата отпуска малко напрежение, докато народът пак спи и сменим едното джудже с друго ... тази система е толкова прогнила и неработеща, че няма реформа, която да я съживи, трябва да се преформулира изначало в конституцията, да се закрие и преоснове с нови правила и хора ... това няма да стане в България, повярвайте ми :)

    09:17 23.04.2026

  • 6 Тя е

    27 3 Отговор
    в болнични до пенсия !

    09:22 23.04.2026

  • 7 Ендшпил

    15 2 Отговор
    Шах с коня и гамбит на жирафа.

    09:23 23.04.2026

  • 8 Длъжностна характеристика

    25 2 Отговор

    До коментар #4 от "Наш човек":

    Има леко наш човек, горе долу наш човек и силно наш човек, това отдавна са основните критерии за подбор на кадрите там. Тези работи за морални качества, опит и стаж в съдебната система са тинтириминтири. Гешеф и и.ф. главен жираф от три години са от милиционерското училище за рядко тъпи хора със специални потребности.

    Коментиран от #13

    09:27 23.04.2026

  • 9 Щирлиц Ото фон

    29 2 Отговор
    И какво като Сарафа е дал оставка ? Ако остане на работа , ненаказан , а и не само той , а цялата зависима паплач от висши дейци в този орган , НИЩО НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНИ !
    Все едно някой да е крал , насилват , лъгал на поразия. И на следващия ден да каже - Опаааа , извинявам се , няма повече така , спирам ! Нещо се обърках !
    Ще му повярвате ли ?

    09:30 23.04.2026

  • 10 РОКИ

    29 2 Отговор
    НЕЗАБАВЕН АРЕСТ, ЗАТВОР, КОНФИСКАЦИЯ НА ВСИЧКИ ОТКРАДНАЛИ НАРОДНА ПАРА В ПОСЛЕДНИТЕ 37 ГОДИНИ! Другото е констатация, празнословие и договорняк!

    09:31 23.04.2026

  • 11 Русиновките

    21 2 Отговор
    в прокуратурата са стотици . Трябва веднага да им забранят да се преназначават с нови пет годишни мандати , за да не останат да прикриват гъ.отиите на досегашните им чорбаджии. И ние трябва да го поискаме масово по площадите , както ги свалихме.

    09:35 23.04.2026

  • 12 ПЪГУОШ

    20 0 Отговор
    Колкото повече се рови в тази наша ПРАВОСЪДНА система , толкова повече гнилоч , корупция , зависимост , лъжа , корупция , измами , алчност и лицемерие виждаме !
    Усещането е , че с половинчати мерки няма да стане. Трябват радикални мерки, да се реже от основи. Да се махнат всички. Но и да им се търси отговорност. Иначе няма смисъл.

    09:38 23.04.2026

  • 13 От там е

    19 5 Отговор

    До коментар #8 от "Длъжностна характеристика":

    и Боко банския , с членство в БКП , иначе няма как , макар и само като държач на маркуч.

    Коментиран от #40

    09:38 23.04.2026

  • 14 хер ФЛИК

    18 5 Отговор
    Нали не си мислите , че хора като Мартин НОТАРИУСА и Пепи ЕВРОТО са действали самостоятелно , че са били без защита ОТГОРЕ ! Как някой обикновен човек като тях , може да разпределя , да плаща , да заповядва , без да има ЧАДЪР от най-високо ниво ?
    А всички ние знаем кое е това най-високо ниво ! Нали ?
    Кой управляваше България в задкулисно обединение с другия младеж-феномен ?
    Мислите ли , че Бойко и Делян не са знаели нищо ? Че всичко е ставало зад гърба им ?
    Че са се разпределяли дела , бизнеси , съдби , милиони , влияние и власт БЕЗ ДЕ ДА СА ДАЛИ СЪГЛАСИЕ и ОДОБРЕНИЕ ? Без те да са крайните получатели на облагите ?
    Това не е ли начина да трупаш Чекмеджета с кюлчета и пачки и да държиш всичко под своя власт и зависимост ?

    Коментиран от #16

    09:44 23.04.2026

  • 15 Реалист

    13 18 Отговор
    Чакаме Прокурора на Фатмака, т.е. на Мафията да се появи...чакат го и Черепа, Цецо Василев, Братя Бобокови и още много от Мафията, наливали в кампанията на Фатмака...а рестото към тях ще е от нашия джоб, нали се сещате?!

    Коментиран от #30

    09:46 23.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Зъл

    10 5 Отговор
    Отваряне на затворите и престъпниците на свобода това искат протестиращите на ПП ДБ

    09:50 23.04.2026

  • 18 Ричард Естес

    15 1 Отговор
    Някой изрази надежда , че Сарафов можел да проговори и да каже КОЙ-кои са му били началниците !!!!!!
    Та той има 3-ма сина. Ако иска да са живи и здрави , ще си мълчи доживот. Защото иначе може да се случат някои случайности и инциденти с тях. А две от дечицата му са още са невръстни. Леле - мале......

    09:51 23.04.2026

  • 19 хер ФЛИК

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "Цеко":

    Защо народа да бъде умен , щом ти си умния и разбиращия ? Пък и отгоре на това си и БОЙКОВИЗИРАН до мозъка на костите си. Достатъчен си ни !

    09:53 23.04.2026

  • 20 Гробокопача !

    11 3 Отговор
    На България !

    Отгоре !

    До Долу !

    Едни И !

    Същи !

    09:54 23.04.2026

  • 21 Чудя се

    10 5 Отговор
    Как така всички се опитват да ОНЕВИНЯТ европейската прукороркаТеодора ,срамно уволнена от Кьовеши и разследвана от ЕК,като прехвърлят вината на други.Ама тя не е малко дете да я хванат за ръка и да я заведат в някакъв ресторант.И не един,а няколко пъти.

    09:59 23.04.2026

  • 22 Хаяши с водопада

    12 4 Отговор
    Цяла година ще се занимават с оставката на Сарафов.От простотия,беднотия и тъпота. Най бедната,малка,балканска ,корумпирана , опростачена и разбита балканска територия . Криминална лудница ,цигания и малоумие . Хората си отиват корумпираната система остава. Популацията измира. В това е цялата промяна.

    10:00 23.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Слоностозъбест Абракадабър

    7 0 Отговор
    ОКОНЧАТЕЛНО решение ли е РЕШЕНИЕТО ?

    10:20 23.04.2026

  • 25 ЕПИхлорХИДРИН

    10 3 Отговор
    И какво ? Ще се размине само с някаква си закъсняла оставка и оставане на друга ръководна позиция ли ? Без никакви други последствия ?
    Подигравката на бойко-пеевците продължава !

    10:22 23.04.2026

  • 26 Павлов

    16 2 Отговор
    А нещо за имотното състояние на Сарафов, жена му и сина му ?

    10:23 23.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кален ДАР или календар

    12 3 Отговор
    Защо ни е главен прокурор , щом сме в ЕС и сме подчинени на ЕВРОпрокуратурата ? Нека тя да замести нашата ! Че на нашите висши прокурори май никой няма вяра !

    10:25 23.04.2026

  • 29 Спас

    4 1 Отговор
    Просто се прегрупират.
    Готови мафиотски групи се вземат да служат на новите.
    А всички немили недраги по чужбина дето не знаете на кой свят сте с тия телефони никога няма да видите нормална БГ.Все едни и същи руски мекерета ви лъжат по един и същи начин.

    12:09 23.04.2026

  • 30 То пък ,защото

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Реалист":

    Като Сарафов беше и.ф.вкара много политици,олигарси и висши държавни служители в затвора.

    Коментиран от #33

    12:15 23.04.2026

  • 31 Оставка

    5 1 Отговор
    Тази кукла на конци отдавна щеше да хвърли оставката си, но той няма мнение по въпроса. Шишо е затегнал възела и го е отвързал, когато вече няма нужда от него. Не мина по сценария на маститият пишмян политик, много народ рекетира, но се добра над чертата. Пак си сложи негов човек, но и тя няма да може да затули всичките му зулуми и кражби. Идва видьов ден. Не трябваше да дразни лъва, но това огромно момче не знае кога да спре меко казано.

    12:35 23.04.2026

  • 32 Цвете

    3 0 Отговор
    А ДНЕС В ДРУГА МЕДИЯ, ЧЕ САРАФОВ Е ИМАЛ ДОГОВОРКА С БОРИСОВ, МАГНИТСКИ И ДЕМЕРДЖИЕВ. ОСВЕН ТОВА ЩЕ МУ БЪДАТ 200000 ЕВРО. В КАКВО ПРЕВЪРНАХА СТРАНАТА НИ? НАГЛАТА РУСИНОВА ДА ВРЪЩА " КАБРИОЛЕТА " ОТКРАДНАТ ОТ ЯВОР ЗЛАТАНОВ. ДА ВРЪЩАТ ЗЛАТОТО И МИЛИОНИТЕ ОТНЕТИ ОТ СЕМЕЙСТВОТО. ЗАПОЧВА СЕ, ГЕНЕРАЛИ,ПОЛКОВНИЦИ И ФАТМАЦИ.

    12:42 23.04.2026

  • 33 Тото 1 и Тото 2

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "То пък ,защото":

    Защо се ГАВРИШ така гадно с написалия КОМЕНТАР15 ? Той няма да те разбере. Мисленето му е трудно , дори невъзможно !

    12:48 23.04.2026

  • 34 Цвете

    2 1 Отговор
  • 35 мефистофел

    1 1 Отговор
    трябва да бъде обявена поредната национална катастрофа и всички участвали в грабежа, на стадиона и примка

    13:06 23.04.2026

  • 36 я си знам, ама и вие знаете

    2 0 Отговор
    А ССБ няма ли да го нулирате, отдавна трябваше защото всички бели идват от тях.

    13:10 23.04.2026

  • 37 по същество

    1 0 Отговор
    Каменов да не се прави на принципен с искането за същия стандарт и за Русинова, защото удобно премълчава едно друго, много по-фрапиращо име - Теодора Георгиева.

    13:30 23.04.2026

  • 38 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наш човек":

    Колко много си прав.Винаги борбата е за власт и пари,много пари.Но за своя употреба,не че много им притупало за народа.На Мунчо ако му пукаше за България и българите,никога нямаше да подпише заробващият Боташ.

    14:01 23.04.2026

  • 39 Смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нима?И кога точно Сарафов ти довери тази тайна?

    14:03 23.04.2026

  • 40 Безкрайна гнилоч

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "От там е":

    Ако ти се запали къщата на кой ще звъннеш?На държачите на маркучи,или на арменският поп?Дано не ти се случва да избираш,а ако ти се случи,просто недей да звъниш на държачите на маркучи.

    14:15 23.04.2026

  • 41 Да кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Цвете":

    СЪЩО ТАКА НАГЛИЯ БОТАШ ДА ВРЪЩА МИЛИАРДИТЕ.А АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ,ИЗПЛАЩАЙТЕ СИ ГИ ВИЕ,ЗАЩИТНИЦИТЕ НА МУНЧО.

    14:18 23.04.2026

  • 42 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "2234":

    Да,като Теодора и Емил

    14:31 23.04.2026

  • 43 Хо хо

    0 0 Отговор
    Русинова е поискала установяване на фактите от прокуратурата и следствието, защото Дечев респективно МВР, няма право да разследва магистрати и да изнася информация. То затова има проверка от прокуратурата на Гюров и Дечев

    14:37 23.04.2026

  • 44 Даа...

    0 0 Отговор
    Театрото в прокуратурата номинирано ли е вече за Аскеер? За главна мъжка, поддържаща мъжка, режисура и за цялостно творчество. Сценарият е слаб и ще е кощунство.

    15:11 23.04.2026