Не знам, не чух, не видях! Но и какво още…

Позицията на иф градския прокурор Емилия Русинова до медиите, така бе подписана, е любопитен документ. Не защото казва нещо ново, а защото упорито избягва да каже най-важното.
В момент, в който правосъдният министър Андрей Янкулов и вътрешният министър Емил Дечев изнасят конкретни данни – за пътувания, преминавания на граници, общи автомобили с Петьо Петров – отговорът не е: „Не съм пътувала“, „Това не е вярно“, „Ето доказателства“.
Отговорът е: „има внушения“, „има медийна атака“, „ще говоря само по законов ред“. Това не е опровержение. Това е стратегия за оцеляване.
Фактите, изнесени от институции, не са маловажни или анонимни слухове. По данни на МВР и потвърдени от Министерството на правосъдието, има информация за съвместни пътувания на Русинова с Петьо Петров – Еврото, включително след публичното осветяване на аферата „Осемте джуджета“.
Самият Янкулов директно заявява, че подобни контакти не отговарят на етичните стандарти за магистрат.
И тук идва същината на проблема: позицията на Русинова не влиза в спор с тези факти.
Тя не казва:
– не съм пътувала с него
– не съм го познавала
– не съм имала контакти
Казва само: „има внушения“ и „няма да говоря през медиите“.
Това е класически институционален щит – когато не можеш да обориш съдържанието, атакуваш формата. Не знам, не чух, не видях! Не фактите са проблем, а начинът, по който са изнесени. Не събитията, а „медийният шум“. Но има един неудобен детайл – данните не идват от медии, а от държавата.
Когато вътрешният министър говори за съвместни пътувания и преминаване на граници, когато правосъдният министър потвърждава документално тези факти, когато се споменава и контекстът на „Осемте джуджета“, вече не става дума за „внушения“. Става дума за институционален конфликт, изнесен на публичната сцена.
А в този конфликт Русинова избира най-удобната позиция – мълчанието с формален тон. Още по-проблематично е, че казусът не се изчерпва с пътуванията. В него влизат и твърденията на европрокурор Теодора Георгиева – за контакти, посредничество и срещи в среда, свързвана с мрежата около „Осемте джуджета“. И отново – няма конкретен отговор. Само общо отрицание.
Същевременно в контекста стои и Борислав Сарафов – друг ключов играч в системата, срещу когото също има искания за дисциплинарни действия. Цялата картина започва да прилича не на единичен скандал, а на структурен проблем в прокуратурата.
И тук сарказмът идва сам - в България няма нужда от опровержения – достатъчно е да кажеш, че има „внушения“, и темата трябва да приключи.
Само че този път не приключва. Защото въпросът вече не е дали има медийна атака. Въпросът е защо, при толкова конкретни твърдения, няма нито едно конкретно опровержение. А когато един прокурор не отговаря на факти с факти, а с процедурни формулировки, проблемът престава да бъде личен. Той става системен.
10 n√Варна
Ама вАпросА е: От к‘ъв зор?
Коментиран от #13
09:29 07.04.2026
13 Дуньо простия
До коментар #10 от "n√Варна":Е па, може да не е от зор... Може да е от кеф.
09:43 07.04.2026
15 Правов ред
До коментар #14 от "Дзак":По филмите сме гледали. Прокурора, съдията, следователя и адвоката не би трябвало да могат да се договарят как да бъде набеден някой. Има си кодекс, има си документирани доказателства, с които всеки еднакво да разполага и да защитава в съдебната зала.
09:55 07.04.2026
21 Анонимен
До коментар #18 от "Под вола теле":Русинова е най долното, манипулативно и алчно същество. Теодора Георгиева е като младенец в сравнение с нея.
10:06 07.04.2026
26 Ричард Естес
Виждаме последиците от ширещата се простащина , която наложиха Борисов и Пеевски в последните години от съвместното им зад и предкулисно господстване !
10:38 07.04.2026
29 Беззаконие и вярващи
.
Не е важно съдържанието на флашката, а е важно кой я е записал!! Наглост не от вчера. Истината е далеч по-неприятна. Приватизирани са основите на държавността - съдебната система. Няколко стотици съдебни лакеи продадоха Темида на политическите си господари. Проституиращи магистрати превърнаха Темида в проститутка.
10:41 07.04.2026
31 И друго
До коментар #1 от "Трол":Имаше едно предаване за извънземните, където също питаха една госпожа кога е разбрала , че са те и тя отговатяше "Ами разбрах, когато ме пое ...аха>"
11:29 07.04.2026
