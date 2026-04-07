Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Не знам, не чух, не видях! Но и какво още…

Не знам, не чух, не видях! Но и какво още…

7 Април, 2026 09:04 3 373 34

  • емилия-
  • русинова-
  • прокурор-
  • сарафов-
  • петър-
  • петров-
  • еврото-
  • андрей янкулов-
  • емил дечев-
  • мвр

Това е класически институционален щит – когато не можеш да обориш съдържанието, атакуваш формата

Не знам, не чух, не видях! Но и какво още… - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Позицията на иф градския прокурор Емилия Русинова до медиите, така бе подписана, е любопитен документ. Не защото казва нещо ново, а защото упорито избягва да каже най-важното.
В момент, в който правосъдният министър Андрей Янкулов и вътрешният министър Емил Дечев изнасят конкретни данни – за пътувания, преминавания на граници, общи автомобили с Петьо Петров – отговорът не е: „Не съм пътувала“, „Това не е вярно“, „Ето доказателства“.

Отговорът е: „има внушения“, „има медийна атака“, „ще говоря само по законов ред“. Това не е опровержение. Това е стратегия за оцеляване.

Фактите, изнесени от институции, не са маловажни или анонимни слухове. По данни на МВР и потвърдени от Министерството на правосъдието, има информация за съвместни пътувания на Русинова с Петьо Петров – Еврото, включително след публичното осветяване на аферата „Осемте джуджета“.

Самият Янкулов директно заявява, че подобни контакти не отговарят на етичните стандарти за магистрат.

И тук идва същината на проблема: позицията на Русинова не влиза в спор с тези факти.

Тя не казва:
– не съм пътувала с него
– не съм го познавала
– не съм имала контакти

Казва само: „има внушения“ и „няма да говоря през медиите“.

Това е класически институционален щит – когато не можеш да обориш съдържанието, атакуваш формата. Не знам, не чух, не видях! Не фактите са проблем, а начинът, по който са изнесени. Не събитията, а „медийният шум“. Но има един неудобен детайл – данните не идват от медии, а от държавата.

Когато вътрешният министър говори за съвместни пътувания и преминаване на граници, когато правосъдният министър потвърждава документално тези факти, когато се споменава и контекстът на „Осемте джуджета“, вече не става дума за „внушения“. Става дума за институционален конфликт, изнесен на публичната сцена.

А в този конфликт Русинова избира най-удобната позиция – мълчанието с формален тон. Още по-проблематично е, че казусът не се изчерпва с пътуванията. В него влизат и твърденията на европрокурор Теодора Георгиева – за контакти, посредничество и срещи в среда, свързвана с мрежата около „Осемте джуджета“. И отново – няма конкретен отговор. Само общо отрицание.

Същевременно в контекста стои и Борислав Сарафов – друг ключов играч в системата, срещу когото също има искания за дисциплинарни действия. Цялата картина започва да прилича не на единичен скандал, а на структурен проблем в прокуратурата.

И тук сарказмът идва сам - в България няма нужда от опровержения – достатъчно е да кажеш, че има „внушения“, и темата трябва да приключи.

Само че този път не приключва. Защото въпросът вече не е дали има медийна атака. Въпросът е защо, при толкова конкретни твърдения, няма нито едно конкретно опровержение. А когато един прокурор не отговаря на факти с факти, а с процедурни формулировки, проблемът престава да бъде личен. Той става системен.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 71 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    7 2 Отговор
    Не усетих нищо също така.

    Коментиран от #31

    09:07 07.04.2026

  • 2 Пич

    32 1 Отговор
    Браво, г-н Каменов! В тази медия само вие пишете ваши си статии, и то - добре !!!

    09:10 07.04.2026

  • 3 Хе хе

    27 2 Отговор
    Тезика са се изпродали един другиму и в кюлотите.

    09:10 07.04.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 9 Отговор
    ЛАМА КАУШЕВ ... И ПРАВИЛ ЧЕРНА МАГИЯ СЕАНС ЗА КАУША :)

    09:15 07.04.2026

  • 5 Вашето мнение

    9 12 Отговор
    България има нужда от истинска съдебна реформа и има една шепа хора, които си мислят, че са призвани да я направят. Паветни, вие нищо не можете да направите, абсолютно нищо. Не знам за какви десни се титулуват тия, които работят до един продажни грантаджии в НПО-та, една кучешка колиба не са построили, камоли заплата да са давали на някого.

    09:18 07.04.2026

  • 6 честен ционист

    6 54 Отговор
    С всеки изминал ден започвам все повече да симпатизирам на градския прокурор Емилия Русинова като гледам как женомразците петроханци я нападат. Явно изпитват някакъв фетиш, да надничат под чаршафите жени с класа, понеже те само в това ги бива - воайорството.

    09:19 07.04.2026

  • 7 това е било отдавна

    4 10 Отговор
    сега е тук а пепи еврото го няма . значи не пътува с него . а и пепи има жена . а тя е ревнива много .

    09:23 07.04.2026

  • 8 Работник в предприятие

    4 29 Отговор
    Автора и ппдб искат да заменят сарафов с техен прокурор за да си джиткат спокойно из петрохан. Ей това е съдебната реформа на паветното, нищо не става от тях .

    09:26 07.04.2026

  • 9 Не прокурор

    31 0 Отговор
    А аферистка!!!Уникална ни е съдебната система!Бъкана с кой от кой по-голям мошеник!!!

    09:26 07.04.2026

  • 10 n√Варна

    23 0 Отговор
    Че се возИла в кола с нЕкой си – добре.
    Ама вАпросА е: От к‘ъв зор?

    Коментиран от #13

    09:29 07.04.2026

  • 11 Бендида

    33 1 Отговор
    Защото така са свикнали - всяко чудо за три дни и после случая потъва. Така че медийният шум, който дразни ухото на Русинова... трябва да е всекидневен.

    09:31 07.04.2026

  • 12 Гост

    17 1 Отговор
    Тая е пътувала, пътувала, пътувала с еврото, та се е забравила

    09:43 07.04.2026

  • 13 Дуньо простия

    15 0 Отговор

    До коментар #10 от "n√Варна":

    Е па, може да не е от зор... Може да е от кеф.

    09:43 07.04.2026

  • 14 Дзак

    2 11 Отговор
    Все още всеки може да пътува с когото желае! Ако им беше толкова важно да има ред, щяха да вкарат в закон забрана за извънслужебни контакти между хора от съдебната, изпълнителната власт и медиите

    Коментиран от #15

    09:48 07.04.2026

  • 15 Правов ред

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дзак":

    По филмите сме гледали. Прокурора, съдията, следователя и адвоката не би трябвало да могат да се договарят как да бъде набеден някой. Има си кодекс, има си документирани доказателства, с които всеки еднакво да разполага и да защитава в съдебната зала.

    09:55 07.04.2026

  • 16 ШЕФА

    12 1 Отговор
    Ако тази мърш.. беше вече в затвора където и е мястото,сега нямаше да и слушаме глупостите и лъжите.

    09:57 07.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Под вола теле

    3 13 Отговор
    Платена статия целяща да смени фокуса от Теди Еврото.

    Коментиран от #21

    09:58 07.04.2026

  • 19 Дапитам

    4 5 Отговор
    Мерите с двоен аршин.Никъде не прочетох или чух,Да,взимала съм по 10хил.от ПепиЕврото.Също така ,да,пътувала съм с Емчо до Гърция с яхта изречено от Теди Еврото.

    09:59 07.04.2026

  • 20 Газ

    2 18 Отговор
    Пълна подкрепа за Русинова и Сарафов. Затвор за Радев, Доган и Кокорчо.

    10:00 07.04.2026

  • 21 Анонимен

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "Под вола теле":

    Русинова е най долното, манипулативно и алчно същество. Теодора Георгиева е като младенец в сравнение с нея.

    10:06 07.04.2026

  • 22 Дзак

    7 0 Отговор
    Все си мисля, че прокурор означава човек, който контролира дали дадено следствие е в рамките на закона. Това е методологическа функция. Не би трябвало да има общо с технологията на работа на никого от тази система, нито с резултата, постигнат в съдебната зала. Т.е. не би трябвало да има материален интерес.

    10:10 07.04.2026

  • 23 Анализатор

    12 0 Отговор
    Тази е метресата на мафиотизираната съдебна система в Бг!!!

    10:20 07.04.2026

  • 24 Йеронимус БОШ

    3 0 Отговор
    Бойковщина + Пеевщина = ?

    10:35 07.04.2026

  • 25 пресолена

    1 6 Отговор
    на тн европрокурка не вярвам . толкова лъжи изрече. а янкулов също е проблемен. нали се натиска за главен прокурор?

    10:35 07.04.2026

  • 26 Ричард Естес

    7 1 Отговор
    И за това ли са виновни Путин , Станишев ,Русия , Нинова , Радев .............?
    Виждаме последиците от ширещата се простащина , която наложиха Борисов и Пеевски в последните години от съвместното им зад и предкулисно господстване !

    10:38 07.04.2026

  • 27 тиквенсониада

    5 1 Отговор
    Всичко това не е ли /както се казваше в едив предизборен лозунг/ - ГАРАНТИРАНО от ГЕРБ ?

    10:39 07.04.2026

  • 28 кумчо ВЪЛЧО

    4 0 Отговор
    А дали КОРУПЦИЯТА не е лошо нещо само , ако не участваш в нея и не си се облажил охолно ?

    10:41 07.04.2026

  • 29 Беззаконие и вярващи

    6 0 Отговор
    "...когато не можеш да обориш съдържанието, атакуваш формата..."
    .
    Не е важно съдържанието на флашката, а е важно кой я е записал!! Наглост не от вчера. Истината е далеч по-неприятна. Приватизирани са основите на държавността - съдебната система. Няколко стотици съдебни лакеи продадоха Темида на политическите си господари. Проституиращи магистрати превърнаха Темида в проститутка.

    10:41 07.04.2026

  • 30 Петер Брьогел - СТАРИ

    8 0 Отговор
    Има ли нормален човек , който мисли , че тези зависимости в Съд , Прокуратура и Правораздаване , стават без ЗНАНИЕТО , СЪГЛАСИЕТО , ЗАЩИТАТА и ПОКРОВИТЕЛСТВОТО на двамата главни шишковци , които управляват България в последните 15-20 години ?

    10:44 07.04.2026

  • 31 И друго

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Имаше едно предаване за извънземните, където също питаха една госпожа кога е разбрала , че са те и тя отговатяше "Ами разбрах, когато ме пое ...аха>"

    11:29 07.04.2026

  • 32 МДАМ

    0 1 Отговор
    Борба коя група да има прокурори на каишка. Туйто.

    11:45 07.04.2026

  • 33 дядо дръмпир пита!!!

    0 1 Отговор
    За какви контакти иде реч???нещо като путин и патриарх кирил или няящо като приказка само???Що не дадете картината на тили....за да се полюбуваме на патриарх кирил и пусьо???тили е осъден задочно на затвор и глоба от московски съд....дайте да видим тази картина...Може и другата във ваната........

    12:05 07.04.2026

  • 34 Злодеи под слънцето

    1 0 Отговор
    На някои хора не им стига да им се посочат грешките, на други не им стига да ги заплюеш, на трети не им стига да ги топнеш в л....а и си стоят вкопчени в докопаната позиция и твърдят, че са праведници, а това което ги уличава, са "внушения". Ето, това е гвардията от магистрати на Борисов и Пеевски, създадена да защитава височайшите им интереси.

    16:01 07.04.2026