Новини
Мнения »
Борислав Гуцанов: Оставка веднага! И конгрес! И моля ви, тръгнете си от "Позитано 20" веднага

Борислав Гуцанов: Оставка веднага! И конгрес! И моля ви, тръгнете си от "Позитано 20" веднага

21 Април, 2026 11:25 7 497 132

Нашата 135 годишна партия, която не просто беше оставена на произвола на съдбата, тя беше съкрушена, съсипана, употребена и обезличена. Съкрушена, защото беше пречупен гръбнакът на цели партийни организации, които силово бяха подчинени на едноличната воля на новото ръководство.

Борислав Гуцанов: Оставка веднага! И конгрес! И моля ви, тръгнете си от "Позитано 20" веднага - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Още от 8 февруари след конгреса ни знаех, че този ден ще дойде.
И този страх не ме напусна през цялата кампания.
Денят, в който ще се събудим и Българска Социалистическа Партия няма да е в Народното събрание. Нашата 135 годишна партия, която не просто беше оставена на произвола на съдбата, тя беше съкрушена, съсипана, употребена и обезличена.
Съкрушена, защото беше пречупен гръбнакът на цели партийни организации, които силово бяха подчинени на едноличната воля на новото ръководство.
Съсипана, защото от нашите брошури, плакати и интервюта ни гледаше едно непознато лице, един непознат глас – на подменените ни послания, които нямат нищо общо със #социалистите и със социалистическата партия и идея.
Употребена, защото всичко това беше направено от новоизбрания председател, който възприе партията като поднесена на тепсия бащиния, с която може да прави каквото си поиска. Той, защото самозваният демократ Крум Зарков реши, че може да възроди принципа на „демократическия централизъм“ и да взима решенията за партията от наше име. И, разбира се, за наша сметка.
Обезличена. Защото думите, които чувахме, не бяха нашите думи, на левите хора. Бяха нелепи думи, взети назаем или откраднати от ПП – ДБ. Чужда партия. С чужди за нас идеи. Подмазвахме се на чуждите и изоставихме своите. И изгонихме от листите убедени социалисти и другари, а други, които бяха част от кабинета „Желязков“ приласкахме и сложихме на предни позиции.
Днес сме на ръба на бездната. И след кратко и жизнерадостно уверение от председателя, че ще носи отговорност – него просто го няма. Няма го сред нас. В публичното пространство също го няма. За да поеме вината и срама, който ни причини.
Под 100 хиляди гласа или унизителните 3 процента. Под резултата на няколко партии – еднодневки. Под линията на уважение, която българите и социалистите винаги са ни засвидетелствали.
Единственото, за което ръководството намери време в тази кратка и бездарна кампания, беше да изтегли кредити и да заложи нашето общо имущество. С ясното съзнание, че не може да изплати тези дългове, защото се явихме като коалиция и оставаме дори без държавна субсидия.
Днес се събудих не просто със страх, а с ужас. Че може утре да не прекрачим прага на Позитано 20. Че може това да не е нашето място и да го дадат на друг.
Аз казвам „не“ на тази перспектива. И „не“ на това ръководство.
Време е да спасим нашата партия. Нашата БСП.
Затова – оставка веднага! И конгрес!
И моля ви, тръгнете си от Позитано 20 веднага.

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 104 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Корнелия

    143 8 Отговор
    БСП умре оле оле!

    Коментиран от #2, #10, #26

    11:25 21.04.2026

  • 2 честен ционист

    43 5 Отговор

    До коментар #1 от "Корнелия":

    Като котката на Мая Нешкова и Кирил Икономов.

    Коментиран от #89

    11:27 21.04.2026

  • 3 Обикновен

    200 9 Отговор
    Сетил се кога да реве....те разказаха играта на БСП, преди тях Нинова...сега новите били виновни!

    Коментиран от #48

    11:28 21.04.2026

  • 4 Шишилизация

    238 6 Отговор
    Не този председател е виновен, а предишния ви председател дебелак, който се беше подложил на най-дебелия Господар с голямото "Д"!
    Така, че Гуцанка искай оставка на ония, който ви определи новото начало на края😉

    Коментиран от #94

    11:29 21.04.2026

  • 5 Пламен

    85 3 Отговор
    ,,Днес се събудих не просто със страх, а с ужас. Че може утре да не прекрачим прага на Парламента. Че може това да не е нашето място и да го дадат на друг."" :)

    Коментиран от #35

    11:29 21.04.2026

  • 6 хъхъ

    228 2 Отговор
    Как смеят Гуцанов и Зафиров да се обаждат, след като те продадоха БСП на Шиши и Бойко?!
    А на клетите червени бабички обясняваха, че левчето било просто едно купонче и еврото щяло да им вдигне пенсиите.

    11:31 21.04.2026

  • 7 Той няма ли да си ходи?

    193 2 Отговор
    Гуцанов участваше също в сглобката.🤔

    11:31 21.04.2026

  • 8 Сила

    139 5 Отговор
    Крумчооооо , сготвиха те момче , сготвиха те червените бабички и червената буржоазия !!! Това не е Сорбоната , тука е Югозападния , Библиотекарския и в "най добрия" случай НБУ ....!!!

    Коментиран от #16, #95

    11:31 21.04.2026

  • 9 ккк

    175 5 Отговор
    Гуцанка , ти и Фритюрников докарахте Бсп-то до това дередже , Крумчо беше ясно , че нищо няма да направи, така че ти най малко имаш правото да говориш

    11:32 21.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    146 4 Отговор
    Ако имаше съвест трябваше да се покриеш в гори тилилейски, а не да се изявяваш по медиите. Защото такива като тебе докара БСП до това състояние.

    Коментиран от #126

    11:32 21.04.2026

  • 12 боби

    126 3 Отговор
    Гуци е един рядък боклук!

    11:33 21.04.2026

  • 13 Ура

    91 22 Отговор
    Най-после България да си поеме въздух от тази Продажна групировка! Край! Ревете БСП ,ние сме щастливи,че ви няма!

    Коментиран от #43

    11:34 21.04.2026

  • 14 Иван Грозни

    118 4 Отговор
    Тоя който ползваше социалните помощи на тиквата ми говори за партийна съвест. Хората видяха колко струвате и сами направиха избора си. Беден човек-жив дявол, трудно се маниполира. На Крум ще му трябват години за да изчисти голямото гув.о което ти и фред снесохте.

    11:34 21.04.2026

  • 15 Мисит

    96 3 Отговор
    Кой прокара,,плоския данък? Кой,ходи на крака ,да легитимира пръв ,Майдана на Укрите?,,Кой прави сглобки,,,? И др,и,др,,,,Всичко се помни! Ий сега,,,,,,Олелее,,,нема супсидий,,,,,Сори!!

    11:35 21.04.2026

  • 16 Защо пък,, в най- добрият случай

    21 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    НБУ!??

    Коментиран от #22

    11:35 21.04.2026

  • 17 Хмм

    106 5 Отговор
    Зарков и Станишев поддържат еднополовите бракове, йотова също, а Гуцанов къде беше когато гласуваха за еврото, това беше разделната линия, имали поне един гласувал за БСП който да е искал да унищожите българския лев, гласувахте си в правителството26 млрд. заем и още толкова от фонда на борда и мислехте че ще разполагате до края на мандата, тогава не мислехте че това ще отблъсне избирателите, мислехте за собствения си джоб, как може да слагате председател на парламентарната група намразената от всички киселова, Гуцанов защо мълча и не се опълчи на правителството, да, излезе информация, че има съмнения по избирането на зафиров, но Гуцанов не протестира, ласкателно беше да е министър, Борисов ви хвърли на вълците, защото си гледахте собствения джоб както и тошкото йорданов

    11:35 21.04.2026

  • 18 Най-добре

    77 5 Отговор
    Червените милиардери и мулти милионери социалисти, сега да си свикат конгрес и да се разпуснат и самозакрият.
    Стига толкова, до тук!
    На хората им дойде до презглава от лъжи, измами и ограбване.

    11:36 21.04.2026

  • 19 Верно ли бе

    69 2 Отговор
    - Журналистка към Гуцанов : - Как ще коментирате сегашното състояние на БСП ? - Ми тя умряла , ма !

    11:37 21.04.2026

  • 20 Трябва

    92 2 Отговор
    Тоя плъх да се хване за ръчичка с Фритюрника и да се поклонят ,че завесата падна след тяхното продажно представяне в управлението! Оная Нинова да им поднесе магарешки будили!

    11:37 21.04.2026

  • 21 време е

    69 2 Отговор
    Гуцанов е време , официлно да се снима под Герба , заедна със Зафиров и вся осталная .....

    11:39 21.04.2026

  • 22 Сила

    39 2 Отговор

    До коментар #16 от "Защо пък,, в най- добрият случай":

    Щото на фона на другите " фисши очебни зуведения " е "по малкото " зло , иначе е същата "ковачница на кадри".......с купени дипломи без никакво покритие !!!

    11:40 21.04.2026

  • 23 Баба Яга

    30 1 Отговор
    Седи Крумчо, бабиното и пази покойната да не я прескочи некоя цръна мачка или едноок мачарок, че може да вампиряса. Че требе сетне да я ръгаме с дръвени колци нея и цръвените каскетаристократи.

    11:41 21.04.2026

  • 24 Хаха

    76 1 Отговор
    Гуца, както е тръгнало всички ще се изнесете от Позитано! Сградата е в центъра на София, скъп имот, парите за поддръжка свършиха, следва принудително изпълнение от ЧСИ!
    Всички, които пристанахте на боце и/или шиши сте аут завинаги от политиката - БСП, доган, волен, Шкембе и неговото ВМРО, НДСВ, СДС, Станислав Трифонов... На път са педроханци, а след всички тях и двамата Шишковци!
    Това е неизбежната воля на Негово величество избирателя!

    Коментиран от #36

    11:41 21.04.2026

  • 25 Иван

    62 3 Отговор
    Стига Гуцанов,пак намери къде да се захванеш.Всички като почнем от Корнелия и този дебелия,съсипахме партията.Съюза за министри и ГЕРБ и ДПС ви доведе до край и хората се отвратиха.А новото ръководство се получи да спаси партията която съсипахме заради лични облаги.Ако бяха ви видяли вашите физиономии и толкова нямаш се да гласуват за вас!

    11:42 21.04.2026

  • 26 Ти си с

    45 3 Отговор

    До коментар #1 от "Корнелия":

    С най-голямата заслуга за това. Отне ти малко време, но успя.

    11:42 21.04.2026

  • 27 Здрасти

    49 0 Отговор
    Не просто не трябва да е в парламента, а трябва да бъдете съдени всички за лъжи и манипулации към обществото и да гниете в затвора!

    Коментиран от #37

    11:42 21.04.2026

  • 28 Перо

    55 1 Отговор
    Логичен завършек на партията на червената буржоазия БСП, където личния интерес и стремежа за уреждане на отрочетата, плюс жестока алчност за постове ги доведе до закономерния завършек! Цялата дейност на измислените демократи опираше до влизане в НС и присламчване към победителите /независимо кои са/ като слугинаж! Сложиха кръст на електорат, политика, идеология, всичко е подчинено на личния интерес, постиган със селски и комсомолски хитрини за присламчване с една регистрация и един файтон електорат, но вписани на челни места в изборните листи, като коалиционни партньори! Резултат: 9 коалиционни партии и 3% избиратели! Даже се лишиха от държавна дотация, от пълна простотия!

    11:44 21.04.2026

  • 29 Че Крумчо не става за нищо

    42 7 Отговор
    Е Факт! ВЕЧЕ доказан с изборите ! Та се чудя дали той Сам напусна Президенството или бе Изритан , както от Парламента! Но за Наско Натото, Клирчо Добреф и тем подобни карикатури всичко друго от Погнуса е комплимент!

    11:44 21.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ОТ МАСЛАРОВА ПРЕЗ ЛУКАНОВ

    49 0 Отговор
    СТАНИШЕВ КИРО ДАЛАВЕРАТА ГЕРГОВ,МИХОВ ОНЯ ОТ СЛИВЕН ДЕТ МУ ЗАБРАЙХ ВЕПЕ ИМЕТО И ТОЯ ГУЦАНОВ ТАА ПАРТИЯ Е ЕДНО КОРУПЦИОННО БЕЗГЛАСНО НИИИЩО. А ПО ПО ВЪПРОСА ЗА НИНОВА ЩОМ ТИЯ ПРЕДНИТЕ Я ИЗГОНИХА МОЖЕ БИ ТЯ ИМ Е ПРЕЧЕЛА В СХЕМИТЕ НООО ГЕРГОВ И КИРО ПРОСТОТО СА НАААААЙ ГОЛЕМИТЕ СХЕМАДЖИИ ДЕТ ЗА ПАРИ И МАЙЧИНОТО СИ МЛЯКО ША ЗАПЛЮЯТ

    Коментиран от #113, #114

    11:45 21.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Зарков = Радев

    24 11 Отговор
    Това е причината за краха на БСП!

    11:46 21.04.2026

  • 34 Верно ли бе

    69 1 Отговор
    Тоя да не ми се жалва сега тука. Капиталистическата партия БСП гласува против референдума за запазване на лева, народа гласува против тях. Въпреки че това беше само една от причините за тоя резултат.Никой не ги припознава като лява партия дето трябва да защитава интересите на работниците и средната класа. Тръгнал сега да ми реве тука . Досега къде беше ? Както в поговорката : Кога яде кюфтетата , не рева. Айде скрий се някъде и не се показвай повече. Парламент ще видиш повече само ако минеш с такси покрай него.

    11:47 21.04.2026

  • 35 Мисит

    19 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен":

    Като се събуди в Ловеч,,,,тогава ща има ,страх ий ужас,,,,,Нов,Газдов винаги ще се намери,,,,,!

    11:47 21.04.2026

  • 36 Изпуснал два от най -предателите

    36 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    На електората: Валери Симеонов и Марешки!

    11:48 21.04.2026

  • 37 .....

    20 2 Отговор

    До коментар #27 от "Здрасти":

    Лустрация му се вика😂

    11:48 21.04.2026

  • 38 Факт

    41 5 Отговор
    Гуцанка,единствената изненада е,че тази партия не изчезна още преди 30 години!

    11:48 21.04.2026

  • 39 Слугите на боко и шиши реват

    44 2 Отговор
    Пропаднал мафиот си

    11:49 21.04.2026

  • 40 Зъл пес

    30 1 Отговор
    Абе отдавна трябваше да сте аут,не се напиняй.

    11:49 21.04.2026

  • 41 ЯЗЪК БСП ДЕТ ХРАНТУТИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ

    28 1 Отговор
    ЧЕРНОГЛАВИТЕ СЪС СИЦИАЛНИ..... НИЩО НЕ МОЖЕ ДА Я СПАСИ..И ОНЯ ПИРИНСКИ......МРЪН МРЪН 45 ГОДИНИ......А ЗАПЛАТКАТА СИ ВЪРВИИИ

    11:49 21.04.2026

  • 42 11111

    42 3 Отговор
    Гуцанов , ти и твойте ортаци от предното ръководство сте виновни за този резултат.

    11:49 21.04.2026

  • 43 А утре

    10 7 Отговор

    До коментар #13 от "Ура":

    ще ревеш за лява партия

    11:52 21.04.2026

  • 44 САААМО С ЖАН КЛОД ВАН ДАМ

    18 0 Отговор
    НАЧЕЛО БСП ША СА ПРЕРОДИ ИНАЧЕ Е УМРЕЛА ВОВЕКИ....

    11:52 21.04.2026

  • 45 Хиху

    34 0 Отговор
    Колко ли го смукнаха на свиньото по клозетите на парламенти, ама крумчо им бил виновен на глистите, айде на следващите избори при шкембето воевода

    11:52 21.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 хмммм

    15 0 Отговор
    Пак искат да сменят от трън на глог.

    11:55 21.04.2026

  • 48 Шиши

    26 2 Отговор

    До коментар #3 от "Обикновен":

    Гуци гуци гуци прасенце ела на батко

    11:55 21.04.2026

  • 49 Геле

    36 2 Отговор
    Боклука пак изплува. Нема такава арогантност и безочие!

    11:55 21.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Истината е, че се самоизяжда

    24 8 Отговор
    И Нинова е много виновна за това, не е нужно сега да се обвинява Зарков , лош момент хвана, а то и стари социалисти гласуваха за ПБ, без да с замислят за последствията

    11:58 21.04.2026

  • 52 Да,бе

    41 2 Отговор
    На БСП беше счупен гръбнака точно от такива безгръбначни,като теб гуцанка...Даже за Варна си голям отпадък,а там е столицата на отпадъците.

    11:58 21.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 корни

    36 0 Отговор
    този мазен канален пат-кан ,+ фритюрника докараха БСП до това дередже ,оставиха Зарков да им сърба попарата и сега иска отново да вземе власта - долна тв-ар ,що не проверите от колко години този иначе здрав и прав лешпер има ТЕЛК и се води инвалид а иначе за народа хахаха да бе да

    12:00 21.04.2026

  • 56 хайде сега

    36 0 Отговор
    И този превъртя играта, нали Гуцанов и Зафиров я закриха тази партия в миналия парламент --- кое не разбират .... Зарков го пуснаха преди изборите да спасява потъналия кораб и се справи не зле, но не мога да направи чудеса от храброст :)

    12:01 21.04.2026

  • 57 Кттг

    23 0 Отговор
    Сега свинчето и боку да им плащат позитаното, само охраната дето им подариха е за милиони

    12:01 21.04.2026

  • 58 Кривоверен алкаш

    39 1 Отговор
    Каква 135 годишна партия бе Гуцанов...да не си ял гъби...през 90те категорично се разграничихте от БКП...като нова партия..нищо общо със старата ....а сега обръщате палачинката...времето Ви изтече...приемете реалната истина...

    12:01 21.04.2026

  • 59 Силиций

    36 0 Отговор
    Ужас.Ужас за хората ,които десетилетия "работиха депутат".Ами сега?!Ще трябва да излязат от топлата и сигурна хранилка на парламента , да се мъчат да работят и да плащат данъци (ужас),които онези там в парламента да харчат(сто пъти Ужас)

    12:04 21.04.2026

  • 60 така, така

    40 3 Отговор
    Жалкият Гуцанов толкова е свикнал с привилегиите, че дори не осъзнава - ако БСП събра някакъв по-значим %, то това се дължи именно на Крум Зарков. Нинова, Гуцанов, Добрев, Станишев и т.н. толкова се оср..аха, че случилото се с БСП е напълно закономерно. Тъжно е да няма лява партия, но още по-тъжно и гротескно е да има такава като старото БСП.

    Дано времето извън парламента им помогне да се осъзнаят къде им беше проблема. Колкото по-бързо Зарков се отърси от старите муцуни като Гуцанов, толкова повече ще има някакъв шанс за БСП да се възстанови.

    Коментиран от #104

    12:04 21.04.2026

  • 61 Факти

    23 9 Отговор
    БСП роди Радев, а той уби майка си.

    12:05 21.04.2026

  • 62 Българин 🇧🇬

    34 1 Отговор
    Още Станишев ги пусна по надолнището .

    Коментиран от #70

    12:05 21.04.2026

  • 63 Нали

    21 1 Отговор
    Боклуците не са разбрали, че с тях на следващите избори БКП новото начало нема да вземе и 0, 01,%

    12:06 21.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Тоя

    21 0 Отговор
    си е за зад решетките ! Не , че не е бил !

    12:09 21.04.2026

  • 66 Всички видяхме

    38 1 Отговор
    как Гуцанката и Зафирката хвърлиха последните няколко лопати пръст на гроба на Столетницата. Зарков не успя да я реанимира.
    Червените олигарси протекоха към Радев
    Завеса.

    12:10 21.04.2026

  • 67 Индиеца

    27 0 Отговор
    Гуцанов мазника отърва кожата, когато го гепиха с парите на Дънката, но сега няма да има този късмет.

    12:11 21.04.2026

  • 68 Край

    23 0 Отговор
    Това няма да е конгрес а помен.

    12:12 21.04.2026

  • 69 Делян

    35 0 Отговор
    Гуци, нищо не казваш за Зафето, некадърника дето реално уби БСП! Ама и ти си едно пропаднало човече! СДС-умря отдавна, къв е проблема и БСП да го последва! От това БСП, имат нужда само хора ката теб, за да го ползват за лични облаги! Е, приключи, на другите изоби и 50 000 гласа няма да имате! Хората се ориентират, към по прагматични хора и партии, няма сама с Вас да се занимават! Слагай боята и отивай при Радев, иначе ще ядеш мамули!

    12:12 21.04.2026

  • 70 Факти

    22 4 Отговор

    До коментар #62 от "Българин 🇧🇬":

    Кой не е пускал БСП по надолнището? Лилов, Виденов, Станишев, Миков, Нинова, Зафиров... некадърник до некадърника. Какво очакваш от комунисти, който цял живот не са свършили работа за една стотинка и са свикнали само да цоцат?

    12:13 21.04.2026

  • 71 Толбухин

    31 1 Отговор
    От теб трябва да започне чистката.
    Зарков си е на мястото.

    12:15 21.04.2026

  • 72 Нека да пиша

    9 0 Отговор
    БСП☦️☦️☦️😅😅

    12:16 21.04.2026

  • 73 Цървул

    37 0 Отговор
    Защо е това лицемерие ? Какъв конгрес , какви оставки , какви пет лева ? Нали управлявахте ? Министри имахте . Не се ли усетихте навреме , накъде отива работата . Сега - поемате отговорността яко , даже вместо другите . Те ще са пак в парламента , а вие не .

    12:17 21.04.2026

  • 74 Баш софиянец

    19 1 Отговор
    Тая мантра за 135-годишна партия малко не е вярна.
    1. БКП си приписа, че Димитър Благоев я е основал на Бузлуджа, но той е основал СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА партия. Което НЕ Е комунистическа.
    2. БСП си смениха името от БКП на БСП и твърдят, че са доброто наследство. Ама социалистическа не е същото като комунистимеска, демек си е нова партия.
    3. Не можаха да разберат за 30+ години, че техният електорат са твърдите комунисти от едно време. Но те се проредиха тъй да се каже.
    4. Не схванаха, че лявото и дясното от преди 50-100 години вече не съществува. Линията е по-скоро между глобалисти и суверенисти.
    С две думи - сегашното им клето положение е много логично.

    12:23 21.04.2026

  • 75 Историк

    15 9 Отговор
    Нали БСП нямала нищо общо с БКП, как има 135 годишна история ,а се преименува преди 35 години? Столетницата не изпуска кормилото на страната. Румен Радев е неин човек. България няма как да се промени с тези хора,които със сценариите си пречат на всичко нормално. Кремъл и е пътеводна звезда .Нищо добро не ни очаква. Всичко е свързано с БКП, рушителя на България- партийния дом е Народно събрание, НДК партийния бункер е културния център на България, резиденцията на БКП в Бояна е Национален исторически музей, МОЧА напомня за съветската окупация,съсипала България, Димитровград продължава да носи името на националния предател съветския гражданин, Македония, откъсната от българската гръд по негово нареждане 80 години е враг на България, 185 паметника на съветските нашественици красят българското отечество. Свирепите путинолизци шестват.

    12:24 21.04.2026

  • 76 Артилерист

    32 2 Отговор
    Гуцанов надмина по цинизъм Ал. Йорданов и Борисов взети заедно. Той влезе в колаборация с Борисов и Пеевски и има наглостта да обвинява. Именно тази сглобка с Борисов довърши разрушителното дело започнато от Корнелия. Именно Гуцанов беше дясна ръка на Корнелия. Впрочем Гуцанов прави това контранастъпление сега защото знае, че той е един от първите които трябва бъдат изринати от Партията. Но кавгите по върховете на Партията сега са полезни за редовите членове да видят що за водачи са си избирали и докъде докараха БСП...

    12:24 21.04.2026

  • 77 гост

    17 0 Отговор
    Гуцанов,Вас и Господ не може да Ви реанимира...електората ежедневно започва работа в Енергото молба до молба по стълбовете...а младите няма ка да ги привлечете...

    12:25 21.04.2026

  • 78 Статистик

    19 3 Отговор
    Грешката на бсп беше, че Фритюрника се хвана на хорото с герп като цяло и с Боко Тиквата в частност. А която партия се е хванала с Тиквата, е отишла в историята - многократно доказан факт.

    12:28 21.04.2026

  • 79 Наблюдател

    11 1 Отговор
    Медузата се изказа компетентно

    12:30 21.04.2026

  • 80 Айше

    12 0 Отговор
    Гуцан кефи как пали от 0 до 100 за секунда :)

    12:39 21.04.2026

  • 81 ?????

    21 0 Отговор
    Уф.
    Честно казано радвам се.
    Всички се постарахте добре да я докарате до днешното дередже.
    Махайте се до един и си гледайте бизнесите които образувахте на гърба на повярвалите ви и предадени от вас избиратели.
    Па дано на ваше място след време се пръкне нещо по-свястно от това което бяхте.
    А и да последните 30 и кусур години само трите букви ви свързваха по някакъв начин с историята на тая партия.
    Мислите и действията ви бяха свързани със сметките ви в разни банки.
    Не че другите са нещо по-различно.
    Всички сте от един дол дренки.

    12:41 21.04.2026

  • 82 Град Симитли

    8 0 Отговор
    Глагоабазубадуза бълбука

    12:42 21.04.2026

  • 83 Архимандрисандрит Бибиян

    24 0 Отговор
    Гуцана е типичен Гай Баню,коги бият вика "ние" ,коги падат вика "те".

    12:47 21.04.2026

  • 84 БКП

    6 1 Отговор
    Гуцанов и Иван Петков - бебето са импотентност

    12:55 21.04.2026

  • 85 Дърта хиена!

    23 1 Отговор
    Точно мутри и мошеници като Гуцанов, Зафиров, Стойнев,Добрев,Първанов и подобни доведоха БСП до тук! Мафиоти, крадци, хотелиери… Хич не ми е мъчно, че БСП са вън от НС, но искрено искам Зарков и младите около него да успеят да превърнат тази застинала комунистическа шайка в модерна социалдемократична европейска партия. Ако не, да си стоят далеч от властта като маргинали.

    Коментиран от #106

    12:59 21.04.2026

  • 86 В капиталистическо

    21 0 Отговор
    общество мястото на една социалистическа или комунистическа партия е в опозиция. Тя трябва да защитава бедните и онеправдани и да се бори за социалистическо общество. Всичко друго е "шменти капели" и това си е обикновена хартийка както многото други.

    13:02 21.04.2026

  • 87 Да попитам:

    23 1 Отговор
    Тези червените неадекватници толкова ли са тъпи,че не могат да зацепят коя е истинската причини за краха ѝм?! А отговорът е много лесен,наивните възрастни хорица,които те будалкаха с празните си демагогски обещания си заминаха от този свят! Отидоха си омерзени,ограбени,от същите тези дюмбели,които трупаха милиони! Дори и в този момент на сгромолясване те говорят за субсидии,за имоти,за пари!!! Защото освен да цоцат наготово, те друго не могат да правят!!!

    13:02 21.04.2026

  • 88 Замълчи

    18 6 Отговор
    Зарков е от малкото качествени и умни ръководители на тази партия. Ако имаха такива през 90-те, а не ог два месеца, БСП щеше да е на друго дередже. Гуцката го бяха хванали за внос на някакви дънки, така, че да се засрами.

    13:04 21.04.2026

  • 89 Мдаа!🤔

    11 10 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Нелепият коткотрошач Крумчо, потроши и БСП за отрицателно време! Влезе в историята като пълен политически лузер. Пазете си котките, той ще се върне към старите си занимания!😿

    13:09 21.04.2026

  • 90 Доцента

    7 0 Отговор
    Как се кефя само

    13:13 21.04.2026

  • 91 Тома

    18 1 Отговор
    А гуци се събуди и излезе от дупката от под шлифера на бати си Бойко тиквата

    13:18 21.04.2026

  • 92 Амии

    8 3 Отговор
    Електората им тъпи дъртаци, умира всеки ден , на следващите избори при славито

    13:25 21.04.2026

  • 93 Всяко Нещо ! Става !

    8 0 Отговор
    Всяко Нещо !

    Става !

    С Акъл !

    Кое !

    Кога !

    Какво !

    И Как !

    Но Комунистите / социалистите !

    Не Разбраха !

    Това !

    13:34 21.04.2026

  • 94 Цък

    21 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шишилизация":

    Точно този и Зафиров са виновни. Това момче от комунистическо номенклатурно котило един път провали БСП при 99% процента спечелени избори. И тогава стана ясно че за нищо не става, но Нинова вместо да му отреже главата продължи до го лансира . Абе май Нинова е главния виновник .

    13:39 21.04.2026

  • 95 Те го сготвиха ама май освен Гуцанов

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    никой друг не ще да го яде. А пък той Гуцанов какво? Мислеше, че като влезне партията в Парламента и натиснат Президента Радев да си му върне социалното минуистерство . Само че не стана така.

    13:40 21.04.2026

  • 96 Кой какъв е

    21 1 Отговор
    Безсрамието на т.н. комунисти-социалисти е безгранично. Съюзиха се с Пеевски-Борисов, сега реват. Не съм адвокат на Зарков, не все пак той се опита, но няма как да се получи нещо различно при такъв погром от предишните "лидери".

    13:43 21.04.2026

  • 97 Ели

    7 1 Отговор
    Нинова и р.петков спорят КОЙ ПРЕДЛОЖИ РАДЕВ! РЕШЕТНИКОВ ГИ УСПОКОИ -АЗ ПРЕДЛОЖИХ РАДЕВ! ЙОТОВА ДЕКЛАРИРА,ЧЕ ЩЕ ГО КОНТРОЛИРАТ ДА СПАЗВА ИДЕЙТЕ НА БСП. ТОВА ПОМНИМ!КАКВО СЕ СЛУЧИ:ОЛИГАРСИТЕ ОТИДОХА ПРИ РАДЕВ, ПОДГОТВИХА НОВИЯ ПРОЕКТ И РАДЕВ С ВАШИТЕ ОЛИГАРСИ УБИХА БСП, ЗАЩОТО НЯМАТ НУЖДА ОТ НЕЯ!ВАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ ТРЪГНАХА СЛЕД РАДЕВ, А ЗАРКОВ ДОЙДЕ ОТ КАБИНЕТА НА РАДЕВ ДА ВИ ЗАКРИЕ С ЛЕГЕНДАТА, ЧЕ УЧАДТИЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ГРЕШКА!НЕ НЕ Е ГРЕШКА! ПРОКАРАХТЕ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА В ПОЛЗА НА РАБОТЕЩИТЕ! ЛЪЖИТЕ БЯХА УПОТРЕБЕНИ ЗА ДА СВАЛЯТ ЗАФИРОВ И УСПЕХИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОВАЛ!РАДЕВ И ОЛИГАРСИТЕ СЪЗДАДЕНИ ОТ БСП УБИХА БСП

    13:46 21.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Дориана

    21 1 Отговор
    Наглостта на Гуцанов е безгранична, точно той, Зафиров , Наталия Киселова и останалите корумпирани депутати от БСП ОЛ , които се съюзиха и подкрепяха корупцията и мафията чрез Борисов и Пеевски унищожиха цялата партия. Край с нея тотално е унищожена. Предатели и корумпирани политици нямат място в Парламента.

    Коментиран от #123

    13:56 21.04.2026

  • 100 Гарга Сарис

    23 1 Отговор
    Гуци не се коси, а удари един Лопедиум, че така се омазахте с онова прасе Зафирчо, че е голяма смрад!

    14:02 21.04.2026

  • 101 135 години

    10 5 Отговор
    Терор, атентати, насилствено въвеждане на престъпния сталински комунизъм, конц.рагери тип Белене и избити хиляди българи.
    Крайно време беше да изчезнете от българската политика.

    14:10 21.04.2026

  • 102 Ели

    9 7 Отговор
    ЗАЩО НЕ КАЗАХТЕ ИСТИНАТА?ИЗП РАТИХА КРУМ ЗА ДА СЕ СПРЕ ИСТИНАТА ПОВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ТРЯБВАШЕ ДА КАЖЕТЕ КАК ХОРАТА НА РАДЕВ ОТИВАХА ПРИ ВАШИТЕ ПАРТИИНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ГИ АГИТИРАТ ЗА РАДЕВ! ЗАЩО НЕ ИЗБРОИХТЕ ОЛИГАРСИТЕ КОИТО АГИТИРАТ ДА ГЛАСУВАТ ЗА РАДЕВ! ЗАЩО НЯМАШЕ НЯКАКВА КРИТИКА СРЕЩУ РАДЕВ? ОСНОВАТЕЛНА ИМАШЕ ЗА КАКВО !ЗАЩО ВИЕ НЕ КАЗАХТЕ КАК РАЗБИВА БСП!ЕЕЕ ОТГЛЕДАХТЕ ЧЕРВЕНИТЕ МИЛИОНЕРИ!ЗАЩИТАВАХТЕ ГИ С ВАШИТЕ ПРОКУРОРИ!СЪДИИ !УБИХА БСП! РАДЕВ И ОЛИГАРСИТЕ БЯХА ОСТАВЕНИ ДА БЕЗЧИНСТВАТ !НИКОЙ НЕ КАЗА ЦАРЯ Е ГОЛ!ЗАЩИТАВАХТЕ ГИ!СТАНАХА СИЛНИ А ВИЕ НЕНУЖНИ! ЖАЛКО ЗА ИДЕАЛИСТИТЕ!

    Коментиран от #105

    14:21 21.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Тодоров

    20 2 Отговор

    До коментар #60 от "така, така":

    Пропусна най-важния ликвидатор на БСП - Зафиров. Тази небръсната мутра дори не можеше да се облича като хората. Да не говорим за високште му интелектуални и организационни способности. Ако ви прави впечатление, всички известни политически некадърници обикновено се закичват с титлата "експерт по национална сигурност". Та Гуцанов и този Зафиров да не лаят много против Зарков, защото практически ТЕ предопределиха съдбата на БСП, влизайки в коалиция с ГЕРБ и започнаха да метат стълбата отдолу нагоре и просто електората не ги припозна. Пълни нещастници. Крум Зарков след тях просто нищо не можеше да направи за тези кпатки срокове. ГУЦАНОВ, не пиши повече за БСП и просто ЗАМЪЛЧИ !

    14:29 21.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Зарков ще превърне БСП

    6 4 Отговор

    До коментар #85 от "Дърта хиена!":

    В ГЕЙ парти (Я) или Парад

    14:30 21.04.2026

  • 107 Бай онзи

    15 0 Отговор
    ,,Късно е чадо,мандалото лопна"Разпада и залеза на БСП започна още откакто Първанов се отцепи и образува своя партия,а после и други.,Когато всеки иска да бъде вожд,така става!!!!!

    15:16 21.04.2026

  • 108 Така стоят нещата с тази партийка

    11 1 Отговор
    Този съвсем се е утеснил. Първо не е 135 годишна, защото самите те гласуваха ,че близо 70 години е била престъпна организация с престъпна идеология и са виновни за страданията и катастрофите на българския народ. Приеха без нито един глас против Закона за обявяване на комунистиеския режим за престъпен. Отрекоха се трижди от селе си и иисторията си и от хората си. Второ, точно този и останалите во главе с кебапчията се подиграха със волята и гласовете на социалистите.Предадоха интересите на собствените си избиратели и влязоха в удурма с близките им хайдуци и грабители. Новото ръководство пак добре ,че поручи и този поцент от гласовете. Народа на България бавно и полека осъзнава ,че си и ма работа с лъжци,измамници, и откровени предатели,родоотстъпници и слуги на чужди не български интереси. С каквито измами и фокуси да си служат занапред, както и да ходят с вдигнати или наведени глави, тази партия скоро няма да види власт и не трабва.

    15:27 21.04.2026

  • 109 Минаваща

    16 2 Отговор
    Крум Зарков се опита да ги спаси!!! Ако не беше той - нямаше да имат и един процент!!!

    15:44 21.04.2026

  • 110 Мнение

    16 2 Отговор
    Партията я съсипа Корнелия, а вие я довършихте с участието си в кабинета Желязков. Зарков е млад човек с възможности да привлече млади хора, а не все по-оредяващите редици на нас възрастните хора. Този път и аз и много мои леви приятели гласувахме за Радев, за да има мнозинство и да сложи ред в Държавата.

    16:08 21.04.2026

  • 111 ГЛАС ОТ ФОНТАНА

    11 0 Отговор
    Не стига ,че удариха дъното ами на всичко оторе някой ги избъзика ,че влизат със 4,2 в 18.30.....неделя ...Румбата Петков тамън почна да примлясква и да се облизва и след час ги удари ледения душ на ВИМ ХОФ......майкоооооо

    16:54 21.04.2026

  • 112 Мики Маус

    16 0 Отговор
    Лелеле, Гуцанката ли иска оставка? Няма такава наглост.

    16:56 21.04.2026

  • 113 МИ ПАРАВАНОВ ГРОЗНИКА

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "ОТ МАСЛАРОВА ПРЕЗ ЛУКАНОВ":

    ДЕТ СА МИСЛЕШЕ ЗА МАНЕКЕН И СВАЛЯЧ И НАРЯЗА РАКЕТИТЕ НИ НА ЗМЕЙОВО.ГЛАДНА ВЪШКА ДЕТО ПРЕЦАКА НАРОДА И ТОЙ А СЯ СА СКРИЛ В ДУБАЙ НАВЯРНО.. И ПРОВЛАЧЕНО ЗАКЛЮЧАВА.......КАКВА СТАНААА......

    17:27 21.04.2026

  • 114 Ели

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "ОТ МАСЛАРОВА ПРЕЗ ЛУКАНОВ":

    ПОДРОБНИЯ, НО НЕ ПЪЛЕН СПИСЪК Е ВЕЧЕ В РЕДИЦИТЕ НА РАДЕВ. ЩЕ СЕ БОРЯТ С МАФИЯТА, КОРУПЦИЯТА И ОЛИТОРХИЯТА! ТОВА Е ЛОЗУНГ ЗА ЗАБЛУДА НА ОЛИГО.ФРЕНИТЕ, КОИТО ЛИКУВАТ И СЕ ПОЗДРАВЯВАТ КОЛКО СА УМНИ СЪС СВОЯ ИЗБОР ! ГЕРГОВ И ДРУГАРИТЕ СА СЕ НАРЕДИЛИ ПРЕД ДЪРЖАВНАТА БАНИЦА И СЕ ОБЛИЗВАТ!ВИЕ СЪНУВАЙТЕ БОРЕЦА С МАФИЯТА!

    17:44 21.04.2026

  • 115 Койчо

    8 3 Отговор
    Евала, на кака Кури. Успя да затрие таза над сто годишна мумия и да я изпрати в политическото небитие. Машалла Нинова, ашколсун,

    17:55 21.04.2026

  • 116 Визионер

    11 1 Отговор
    За да се оправи БСП трябва да се преоснове и този път без троцкисти(фалшиви комунисти).

    20:12 21.04.2026

  • 117 Ха ха ха ха ха ха ха

    15 0 Отговор
    Жалък смешник. Това е заради теб и Зафиров, които бяхте слуги на Шиши и Боко. Как имаш наглостта да се изказваш. Само за протокола - не подкрепям БСП и не гласувам за тях.

    20:55 21.04.2026

  • 118 007

    9 0 Отговор
    ЗАКРИВАЙ!!!МАЛКО ЛИ НАРОД ИЗТРЕПАХА!!!

    21:01 21.04.2026

  • 119 Щастливи сме

    9 1 Отговор
    Най хубавото от тези избори:
    1. ИТН - вън от парламента, 0 субсидия
    2. БСП - вън от парламента, 0 субсидия
    3. Меч - вън
    4. Величие -вън
    5. ГЕРБ и ДПС - под 80 гласа. Чака ви ......
    6. Възраждане - 4 %, последен парламент

    ,.............. Тук са всички нецензурни думи, които ви казвам, така, за да не трият коментара.

    Така, че : на печелившите честито!!!!

    21:03 21.04.2026

  • 120 А ве,Гуцанов!

    11 0 Отговор
    Дано ти заГуцне залъка,дето ти го дадоха Боко и Шиши,да се съюзиш с тях,предавайки партията си...!

    21:20 21.04.2026

  • 121 ами,

    7 1 Отговор
    Гуцанов всичко си има начало и край.Нищо не е вечно дори 135 г. са прекалено много.То цели империи са умирали та какво остава за една партия колкото и да мимикрирате през тези сто години време е да положите БКП=БСП в земята.

    21:24 21.04.2026

  • 122 Шанс

    12 0 Отговор
    Тези, които не обичат БСП имат интерес гуцанката да я оглави за да изчезне. Зарков е шанс.

    21:30 21.04.2026

  • 123 Българин 681

    13 0 Отговор

    До коментар #99 от "Дориана":

    Наглостта на Гуцанов е ПОВЕЧЕ ОТ безгранична!!!
    КОЙ беше министър на труда и социалната политика в кабинета "Желязков’’(разбирай кабинет Прасе яде Тиква)?????
    Не беше Зарков.......

    21:44 21.04.2026

  • 124 БКП-то е за Бунището на историята

    7 0 Отговор
    Борислав Гуцанов: Оставка веднага! И конгрес! И моля ви, тръгнете си от "Позитано 20" веднага
    -;-
    Каквито и нови секретари на БКП да се издигнат е все тая.
    Лявото стана капиталистическо и с липсата на идейте е за Бунището на Историята.
    Както не чуваме нищо за Мадридския тарикат , Тоце и ВМРО- войводата , та такива ми ти работи!

    21:57 21.04.2026

  • 125 абе,

    7 1 Отговор
    От редиците на БСП се пръкнаха първите капиталисти и олигарси след Тодор Живков.Те напрвиха криминалния преход към псевдодемокрацията у нас.Просто ограбиха народните пари и си ги поделиха.Така,че БСП още тогава УМРЯ!!!Нямат право изобщо да се наричат социалисти защото са партията на олигарсите.

    22:13 21.04.2026

  • 126 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Ни съм им фен, но заради такива като Гуцанов, БСП ще продължи да копае дъното. Ами ми къде беше Гуцанов, като Нинова загуби няколко избора?

    22:31 21.04.2026

  • 127 Баба Гуцка

    2 0 Отговор
    Ми Гуцанчо,баба, издухай си носа. Стига рева и плю след като интригите и обещания за раздаване блага от работещи на търтеи ,бяха в милионерските ти устенца. Мазна интригантка виждаща се на мястото на дебелия . Е не ставаш за нищо мазнъо лъжлив. На бунището с останалите ти е мястото след като два пъти не влезе в затвора. И сега не е късно пак да проверят кое на кого и срещу какво раздаваше.

    23:24 21.04.2026

  • 128 ААААА

    2 0 Отговор
    Коалиция БСП-много вождове, малко индианци=резултат 2026. Всички олигарси и мафиоти са едно качество. Те нямат идеология, нито взаимно се уважават. Те определят кой с кого ще се коалира и кой да управлява. Енинни са само когато интересите им не се обслужват. БКП и БСП създадоха и охраниха олигарсите и мафиотите. Те са родителите на платения изборен вот. Схемата от години е ясна. Този който плаща той поръчва музиката. В момент, когато музикантите случайно леко се отклонят от репертоара, следва пълна промята в състава на оркестера. Оркестъра от 1997-2021 в началото свиреше редовто химна на Мултигруп, но по-късно много рядко. Костов го разбра едва, когато оркестъра смени имото си на НДСВ. Днес 2026 г е същото. Едни корумпета, ченгета и мафиоти решиха, че оркестъра вече не свири по тяхната партитура и го подмениха изцяло с нов и за по-сигурно и с нов диригент. Колко дълго се свири новия оркестър с новия дирегент зависи само и единсвено от тези, които го създадоха. Никой няма да бори корупцията, нито мафията, нито олигархията. Лозунгите за това са свалени и надлежно прибрани за следваща употреба.

    23:27 21.04.2026

  • 129 Гъци

    2 0 Отговор
    Да не са заложили "Позитано" при тебе, та ти ще ги гониш!

    00:17 22.04.2026

  • 130 Маи това

    2 0 Отговор
    Ще единственото хубаво нещо което ще видим от Мунчо

    00:24 22.04.2026

  • 131 Абе гуци

    3 0 Отговор
    Нали вече сте ПБ.

    00:27 22.04.2026

  • 132 Гуцанката

    0 0 Отговор
    е чисто луд!!!!

    01:03 22.04.2026