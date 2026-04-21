Борислав Гуцанов: Оставка веднага! И конгрес! И моля ви, тръгнете си от "Позитано 20" веднага

Още от 8 февруари след конгреса ни знаех, че този ден ще дойде.
И този страх не ме напусна през цялата кампания.
Денят, в който ще се събудим и Българска Социалистическа Партия няма да е в Народното събрание. Нашата 135 годишна партия, която не просто беше оставена на произвола на съдбата, тя беше съкрушена, съсипана, употребена и обезличена.
Съкрушена, защото беше пречупен гръбнакът на цели партийни организации, които силово бяха подчинени на едноличната воля на новото ръководство.
Съсипана, защото от нашите брошури, плакати и интервюта ни гледаше едно непознато лице, един непознат глас – на подменените ни послания, които нямат нищо общо със #социалистите и със социалистическата партия и идея.
Употребена, защото всичко това беше направено от новоизбрания председател, който възприе партията като поднесена на тепсия бащиния, с която може да прави каквото си поиска. Той, защото самозваният демократ Крум Зарков реши, че може да възроди принципа на „демократическия централизъм“ и да взима решенията за партията от наше име. И, разбира се, за наша сметка.
Обезличена. Защото думите, които чувахме, не бяха нашите думи, на левите хора. Бяха нелепи думи, взети назаем или откраднати от ПП – ДБ. Чужда партия. С чужди за нас идеи. Подмазвахме се на чуждите и изоставихме своите. И изгонихме от листите убедени социалисти и другари, а други, които бяха част от кабинета „Желязков“ приласкахме и сложихме на предни позиции.
Днес сме на ръба на бездната. И след кратко и жизнерадостно уверение от председателя, че ще носи отговорност – него просто го няма. Няма го сред нас. В публичното пространство също го няма. За да поеме вината и срама, който ни причини.
Под 100 хиляди гласа или унизителните 3 процента. Под резултата на няколко партии – еднодневки. Под линията на уважение, която българите и социалистите винаги са ни засвидетелствали.
Единственото, за което ръководството намери време в тази кратка и бездарна кампания, беше да изтегли кредити и да заложи нашето общо имущество. С ясното съзнание, че не може да изплати тези дългове, защото се явихме като коалиция и оставаме дори без държавна субсидия.
Днес се събудих не просто със страх, а с ужас. Че може утре да не прекрачим прага на Позитано 20. Че може това да не е нашето място и да го дадат на друг.
Аз казвам „не“ на тази перспектива. И „не“ на това ръководство.
Време е да спасим нашата партия. Нашата БСП.
Затова – оставка веднага! И конгрес!
И моля ви, тръгнете си от Позитано 20 веднага.
Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук
1 Корнелия
2 честен ционист
До коментар #1 от "Корнелия":Като котката на Мая Нешкова и Кирил Икономов.
4 Шишилизация
Така, че Гуцанка искай оставка на ония, който ви определи новото начало на края😉
6 хъхъ
А на клетите червени бабички обясняваха, че левчето било просто едно купонче и еврото щяло да им вдигне пенсиите.
16 Защо пък,, в най- добрият случай
До коментар #8 от "Сила":НБУ!??
18 Най-добре
Стига толкова, до тук!
На хората им дойде до презглава от лъжи, измами и ограбване.
22 Сила
До коментар #16 от "Защо пък,, в най- добрият случай":Щото на фона на другите " фисши очебни зуведения " е "по малкото " зло , иначе е същата "ковачница на кадри".......с купени дипломи без никакво покритие !!!
24 Хаха
Всички, които пристанахте на боце и/или шиши сте аут завинаги от политиката - БСП, доган, волен, Шкембе и неговото ВМРО, НДСВ, СДС, Станислав Трифонов... На път са педроханци, а след всички тях и двамата Шишковци!
Това е неизбежната воля на Негово величество избирателя!
26 Ти си с
До коментар #1 от "Корнелия":С най-голямата заслуга за това. Отне ти малко време, но успя.
29 Че Крумчо не става за нищо
До коментар #5 от "Пламен":Като се събуди в Ловеч,,,,тогава ща има ,страх ий ужас,,,,,Нов,Газдов винаги ще се намери,,,,,!
До коментар #24 от "Хаха":На електората: Валери Симеонов и Марешки!
37 .....
До коментар #27 от "Здрасти":Лустрация му се вика😂
43 А утре
До коментар #13 от "Ура":ще ревеш за лява партия
До коментар #3 от "Обикновен":Гуци гуци гуци прасенце ела на батко
60 така, така
Дано времето извън парламента им помогне да се осъзнаят къде им беше проблема. Колкото по-бързо Зарков се отърси от старите муцуни като Гуцанов, толкова повече ще има някакъв шанс за БСП да се възстанови.
66 Всички видяхме
Червените олигарси протекоха към Радев
Завеса.
12:10 21.04.2026
70 Факти
До коментар #62 от "Българин 🇧🇬":Кой не е пускал БСП по надолнището? Лилов, Виденов, Станишев, Миков, Нинова, Зафиров... некадърник до некадърника. Какво очакваш от комунисти, който цял живот не са свършили работа за една стотинка и са свикнали само да цоцат?
71 Толбухин
Зарков си е на мястото.
1. БКП си приписа, че Димитър Благоев я е основал на Бузлуджа, но той е основал СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА партия. Което НЕ Е комунистическа.
2. БСП си смениха името от БКП на БСП и твърдят, че са доброто наследство. Ама социалистическа не е същото като комунистимеска, демек си е нова партия.
3. Не можаха да разберат за 30+ години, че техният електорат са твърдите комунисти от едно време. Но те се проредиха тъй да се каже.
4. Не схванаха, че лявото и дясното от преди 50-100 години вече не съществува. Линията е по-скоро между глобалисти и суверенисти.
С две думи - сегашното им клето положение е много логично.
81 ?????
Честно казано радвам се.
Всички се постарахте добре да я докарате до днешното дередже.
Махайте се до един и си гледайте бизнесите които образувахте на гърба на повярвалите ви и предадени от вас избиратели.
Па дано на ваше място след време се пръкне нещо по-свястно от това което бяхте.
А и да последните 30 и кусур години само трите букви ви свързваха по някакъв начин с историята на тая партия.
Мислите и действията ви бяха свързани със сметките ви в разни банки.
Не че другите са нещо по-различно.
Всички сте от един дол дренки.
89 Мдаа!🤔
До коментар #2 от "честен ционист":Нелепият коткотрошач Крумчо, потроши и БСП за отрицателно време! Влезе в историята като пълен политически лузер. Пазете си котките, той ще се върне към старите си занимания!😿
93 Всяко Нещо ! Става !
Става !
С Акъл !
Кое !
Кога !
Какво !
И Как !
Но Комунистите / социалистите !
Не Разбраха !
Това !
94 Цък
До коментар #4 от "Шишилизация":Точно този и Зафиров са виновни. Това момче от комунистическо номенклатурно котило един път провали БСП при 99% процента спечелени избори. И тогава стана ясно че за нищо не става, но Нинова вместо да му отреже главата продължи до го лансира . Абе май Нинова е главния виновник .
95 Те го сготвиха ама май освен Гуцанов
До коментар #8 от "Сила":никой друг не ще да го яде. А пък той Гуцанов какво? Мислеше, че като влезне партията в Парламента и натиснат Президента Радев да си му върне социалното минуистерство . Само че не стана така.
101 135 години
Крайно време беше да изчезнете от българската политика.
104 Тодоров
До коментар #60 от "така, така":Пропусна най-важния ликвидатор на БСП - Зафиров. Тази небръсната мутра дори не можеше да се облича като хората. Да не говорим за високште му интелектуални и организационни способности. Ако ви прави впечатление, всички известни политически некадърници обикновено се закичват с титлата "експерт по национална сигурност". Та Гуцанов и този Зафиров да не лаят много против Зарков, защото практически ТЕ предопределиха съдбата на БСП, влизайки в коалиция с ГЕРБ и започнаха да метат стълбата отдолу нагоре и просто електората не ги припозна. Пълни нещастници. Крум Зарков след тях просто нищо не можеше да направи за тези кпатки срокове. ГУЦАНОВ, не пиши повече за БСП и просто ЗАМЪЛЧИ !
106 Зарков ще превърне БСП
До коментар #85 от "Дърта хиена!":В ГЕЙ парти (Я) или Парад
113 МИ ПАРАВАНОВ ГРОЗНИКА
До коментар #31 от "ОТ МАСЛАРОВА ПРЕЗ ЛУКАНОВ":ДЕТ СА МИСЛЕШЕ ЗА МАНЕКЕН И СВАЛЯЧ И НАРЯЗА РАКЕТИТЕ НИ НА ЗМЕЙОВО.ГЛАДНА ВЪШКА ДЕТО ПРЕЦАКА НАРОДА И ТОЙ А СЯ СА СКРИЛ В ДУБАЙ НАВЯРНО.. И ПРОВЛАЧЕНО ЗАКЛЮЧАВА.......КАКВА СТАНААА......
114 Ели
До коментар #31 от "ОТ МАСЛАРОВА ПРЕЗ ЛУКАНОВ":ПОДРОБНИЯ, НО НЕ ПЪЛЕН СПИСЪК Е ВЕЧЕ В РЕДИЦИТЕ НА РАДЕВ. ЩЕ СЕ БОРЯТ С МАФИЯТА, КОРУПЦИЯТА И ОЛИТОРХИЯТА! ТОВА Е ЛОЗУНГ ЗА ЗАБЛУДА НА ОЛИГО.ФРЕНИТЕ, КОИТО ЛИКУВАТ И СЕ ПОЗДРАВЯВАТ КОЛКО СА УМНИ СЪС СВОЯ ИЗБОР ! ГЕРГОВ И ДРУГАРИТЕ СА СЕ НАРЕДИЛИ ПРЕД ДЪРЖАВНАТА БАНИЦА И СЕ ОБЛИЗВАТ!ВИЕ СЪНУВАЙТЕ БОРЕЦА С МАФИЯТА!
119 Щастливи сме
1. ИТН - вън от парламента, 0 субсидия
2. БСП - вън от парламента, 0 субсидия
3. Меч - вън
4. Величие -вън
5. ГЕРБ и ДПС - под 80 гласа. Чака ви ......
6. Възраждане - 4 %, последен парламент
,.............. Тук са всички нецензурни думи, които ви казвам, така, за да не трият коментара.
Така, че : на печелившите честито!!!!
123 Българин 681
До коментар #99 от "Дориана":Наглостта на Гуцанов е ПОВЕЧЕ ОТ безгранична!!!
КОЙ беше министър на труда и социалната политика в кабинета "Желязков’’(разбирай кабинет Прасе яде Тиква)?????
Не беше Зарков.......
124 БКП-то е за Бунището на историята
-;-
Каквито и нови секретари на БКП да се издигнат е все тая.
Лявото стана капиталистическо и с липсата на идейте е за Бунището на Историята.
Както не чуваме нищо за Мадридския тарикат , Тоце и ВМРО- войводата , та такива ми ти работи!
До коментар #11 от "Някой":Ни съм им фен, но заради такива като Гуцанов, БСП ще продължи да копае дъното. Ами ми къде беше Гуцанов, като Нинова загуби няколко избора?
