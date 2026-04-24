Боян Рашев: Ново погребение в българската енергетика: ТЕЦ AES Гълъбово е пред закриване

24 Април, 2026 10:01 1 734 25

Не вярвах, че ще се стигне дотам, но ето че се случва. Първата работа на новото правителство в енергетиката трябва да бъде спасяването на ТЕЦ AES Гълъбово чрез въвеждане на подобен механизъм поне за един от блоковете й

Боян Рашев: Ново погребение в българската енергетика: ТЕЦ AES Гълъбово е пред закриване - 1
Снимка: БГНЕС
Боян Рашев анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

ТЕЦ AES Гълъбово - най-модерната, чиста и маневрена лигнитна централа в България - спира работа в началото на май, когато изтича договорът ѝ с държавата.

Причината е ясна за всеки, който следи сектора. Лигнитните ни ТЕЦ нямат никакви шансове за оцеляване на т.нар. "свободен пазар" на електроенергия, където се налага да плащат брутални цени за въглеродни квоти, тоест за удоволствието да работят и осигуряват стабилността на системата.

Това коментира във "Фейсбук" Боян Рашев.

AES Гълъбово е най-чистата лигнитна ТЕЦ в България с над 98% пречистване на серните оксиди в димните газове, тоест реално не замърсява въздуха. Централата има поне 40 години проектен живот, но само след 15 г. работа ще бъде изоставена. Безумно решение от всяка гледна точка.

Причината е самоубийствената европейска политика, която зорлем прави неконкурентни ТЕЦ, работещи на местни въглища срещу ТЕЦ, които работят с вносен газ от страни като Русия и Катар. Унищожаваме си европейската енергетика и после се чудим защо всеки пък сме по бели гащи при поредната глобална енергийна криза...

Над 300 души - висококвалифицирани и високоплатени специалисти - се регистрират в Бюрото по труда. Поне 3-4 пъти повече работят като подизпълнители и във веригата на доставки на централата. Техните работни места също са непряко застрашени. Този факт сам по себе си е достатъчно драматичен, но съвсем не това е най-страшното.

Големият проблем, който пряко засяга всички ни, е другаде. Цитирам новината:

"Служебният енергиен министър Трайчо Трайков коментира темата, заявявайки, че производственият капацитет на американската централа може да бъде поет от държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“ и електроенергийната система няма да пострада."

Да, ама не. Изключително жалко е Министър Трайков, който по принцип е разумен човек, да направи толкова безотговорно изявление на изпроводяк.

Прилагам графики на работата на двата блока на ТЕЦ AES Гълъбово от цялата 2025 г. и началото на 2026 г. до днес. Едно нещо прави впечатление:

Тази централа никога не спира!

Винаги поне един от блоковете на ТЕЦ AES Гълъбово е в действие, с изключение на само 2-3 дни в целия период от 16 месеца. Няма никакво значение, че в дълги отрязъци от време в системата има огромен излишък, цените на свободния пазар са около или под нулата и соларите се изключват. Централата работи нон-стоп. Причината е много проста и тя се вижда най-ясно на последната графика, която показва работата ѝ в рамките на една седмица през януари:

ТЕЦ AES Гълъбово се използва ежедневно от ЕСО за регулиране и балансиране на електроенергийната система на България.

Режимът ѝ на работа много повече напомня на газова ТЕЦ - толкова чести и бързи са промените в мощността на блоковете ѝ. Тъй като България не разполага с големи газови мощности, тя играе такава роля. Това е изключително сложно упражнение за централа, която е проектирана за базова мощност, но ЕСО реално така я ползва.

Да, ТЕЦ Марица изток 2 може да покрие нуждите на системата като мощност през повечето време и може да се опита да функционира по подобен начин. Но там няма такъв опит, а и тя със сигурност е по-бавна и амортизирана. Освен това през зимата, а все по-често и през лятото, има цели седмици, в които и двете централи работят на пълна мощност. Това значи, че тези 670 MW на ТЕЦ AES Гълъбово ще отворят огромна дупка в мощностния баланс, която държавната ТЕЦ няма как да затвори.

ТЕЦ AES Гълъбово реализира тока си на регулирания пазар, но спирането ѝ ще намали значително ежедневното предлагане на електроенергия в мрежата. Това значи, че ще доведе до по-голям недостиг и съответно ще вдигне цената и на свободния пазар в дълги периоди.

През 2019 г. България проспа възможността да договори изключение или дерогация за нашите лигнитни ТЕЦ и да гарантира работата им с плащания за капацитет, каквито има в Полша. Първата работа на новото правителство в енергетиката трябва да бъде спасяването на ТЕЦ AES Гълъбово чрез въвеждане на подобен механизъм поне за един от блоковете ѝ.

Според Фатих Бирол, директор на Международната агенция по енергетика "светът преживява най-голямата енергийна криза в историята". Ако точно сега новата власт допусне затварянето на ТЕЦ AES Гълъбово - един от фундаментите на енергийната ни сигурност и независимост - ще започне мандата си с действие или бездействие, което бих определил като национално предателство.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    44 6 Отговор
    До сега ако имахме читави депутати да бяхме изградили още два блока на АЕЦ Белене и въпроса щеше да е приключил с енергетиката.

    10:07 24.04.2026

  • 2 Спряха

    27 2 Отговор
    Държавната хранилка и ревнаха американските топ инвеститори. Прав е Трайков, да я поеме държавата, ама без да дава и лев за фалирало дружество!

    10:09 24.04.2026

  • 3 Сетих се

    18 2 Отговор
    макар и тъжно за вица дето питаме въженцата за бесилката ние ли ще си ги произведем или ще ни ги осигурят отвън.

    10:14 24.04.2026

  • 4 Ужас

    32 2 Отговор
    Значи за всички частни фирми в България може да са на свободния пазар а ТЕЦ Гълъбово която е частна трябва да се финансира от държавата.

    10:15 24.04.2026

  • 5 Дик диверсанта

    9 15 Отговор
    Нали това беше мечта на две поколения дебили и на партийните ръководители Бялата Златка, Караагентов и други подобни - да затворят американските ТЕЦ.-ове. Е случи се и дебелите ще празнуват.
    Рос дебелите са заплаха за България.

    10:15 24.04.2026

  • 6 !!!?

    8 21 Отговор
    Копейките да купуват свещи..., а Интернет не им трябва защото Путлер го затвори за "руския мир "...!!!?

    10:18 24.04.2026

  • 7 Реалист

    10 22 Отговор
    Този ТЕЦ е толкова американски, колкото и Дънди прешъс метал канадски. Всичко е на другарите руснаци. Други в този сектор не се допускат. Затова чакайте да намерят нефт и газ в България. Докато не се разпадне Русия това няма да стане. Макар Турция и Румъния постоянно да откриват находища. Тръбата ни ще е суха, дори да е на едно и също място с техните.

    Коментиран от #16

    10:19 24.04.2026

  • 8 Ами

    21 7 Отговор
    Регулациите на ЕС в сектор енергетика обричат на непосилни цени и енергийна бедност цяла Европа. Никой не прави нищо по въпроса.

    10:22 24.04.2026

  • 9 Факти

    7 16 Отговор
    Тази централа е конкуренция на централите, работещи с руски газ. Затова Радев няма да я спаси. Той работи за Русия.

    10:23 24.04.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    14 6 Отговор
    Ще дойде ден да разберем че сами си ритаме стола. Дето казва колегата Васил за АЕЦ - и 3 аеца да построим пак има мегдан ТЕЦ да си работи, модерния свят е енергия!

    Ако няма рязко събуждане и тотално късане със залените простотии на Урсулите края ще е мъчителен! И не само за нас, но особено за нас!

    10:34 24.04.2026

  • 11 Вярвайте си

    8 3 Отговор
    Радев нищо няма да спаси, никой няма да прати в затвора, 1 откраднато евро няма да вземе да върне от крадците.

    10:41 24.04.2026

  • 12 Равносметка

    10 4 Отговор
    За тези 35 години има само едно-разтурияби грабеж...-нищо не създадоха-нищо не построиха..-разруха тотална. Незнам - ама не сме очаквали ,че дотам можем да стигнем...а па сега и с влизането в клуба на богатите хептен цъфнахме...

    10:42 24.04.2026

  • 13 Ххх

    5 8 Отговор
    Не е за вярване, че още има хора, които реват за кюмюра. В сърцето на Тракия изтровихте най-плодородната земя, която щеше да ви носи десетки пъти повече печалби от тези тецове, дори без да броим живота и здравето на поколения отровени хора в региона. При толкова чисти алтернативи да надаваш вой за въглищата мога да си го обясня само със зависимост.

    10:43 24.04.2026

  • 14 Евро Райха

    13 3 Отговор
    Ни бастиса ядрени реактори, вие за ТЕЦ-а се тревожите!
    Кога ще разберете, че Еврорайха е определил тук да няма ни енергетика ни селско стопанство, нищо..

    10:45 24.04.2026

  • 15 Милен

    7 3 Отговор
    Ей туй е добра новина за гръцките газови ТЕЦове, сега като намалим предлагането ще се вдигнат цените в региона и ще могат да работят на печалба. Да му мислят диспечерите в ЕСО.

    10:50 24.04.2026

  • 16 ДрОгарю, да не си мислиш

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Реалист":

    че американският частник е по-добър от руския?
    Или от българския?

    10:52 24.04.2026

  • 17 Анонимен

    1 4 Отговор
    Не се притеснявайте, зимата пак ще поработи.

    11:03 24.04.2026

  • 18 Дориана

    5 4 Отговор
    Този ТЕЦ отдавна трябваше да бъде закрит и служителите да се преквалифицират. Но, някои олигарси и корумпирани политици пречеха и продължават да пречат, защото имат икономическа изгода, за сметка на здравето на хората и разрушителното действие на ТЕЦА върху Земята.

    11:10 24.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ДА ИДВАТ ЧАЙНИЦИТЕ ТЕ ИМАТ

    2 1 Отговор
    РЕШЕНИЯ ЗА ВСИЧКО....

    11:20 24.04.2026

  • 21 Не, бе другари пишманбизнесмени

    11 2 Отговор
    просто изтече договора им с държавните дотации през изкупуването на скъпия им ток и "братята" американци си вдигат чукалата, щото вече нямат огромни и бързи печлаби.

    11:44 24.04.2026

  • 22 От чужбина

    8 1 Отговор
    Абе това не е ли онзи, американския ТЕЦ, дето произвеждаше най-скъпият ток? Същия имаше договор с държавата за 20 години и си беше подсигурил печалбите. За какво ни е???

    12:06 24.04.2026

  • 23 Вервайте ми!

    3 1 Отговор
    Да се закрие и събори!

    12:33 24.04.2026

  • 24 Закривайте гои тия корупционни

    1 0 Отговор
    смърдели, евтиният ток с безумноте емисии, били са на печалба за половин година от последните 15 години, мръсни корупционни схеми на Домус паша и Каолин...

    12:55 24.04.2026

  • 25 с евроценностите напред

    2 0 Отговор
    Браво. Закривай. А кога другите рИформи за пари ? Тецовете и аецовете ,кога ? Не може да останат така нещата.Всичко построено от комунистите се разрушава и се гради новото общество с ценностите. Онова се разграбва и все едно ,че не е било.Не може режима да е бил престъпен обявен със закон приет от БСПето и останалите депутати , а да се ползват неговите престъпни строежи аецове,вецове тецове ,язовири и т.н. Наред с разрухата ,трябва да дадем няколко милиарда евро на нацисткия режим в Киев щото и ние сме с техните ценности и да ги приемем в ЕС та да ни пазят от комунистите и от руснаците.

    12:58 24.04.2026