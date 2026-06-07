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Ще постигне ли "Прогресивна България" позитивна промяна?

Ще постигне ли "Прогресивна България" позитивна промяна?

7 Юни, 2026 21:01 1 227 43

  • даниел смилов-
  • прогресивна българия-
  • румен радев

Часовникът за "Прогресивна България" тиктака, а резултатите по отношение на бюджета, прокуратурата, службите и борбата с корупцията ще отсеят позитивните промени от медийния шум

Ще постигне ли "Прогресивна България" позитивна промяна? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Даниел Смилов:

Управлението на "Прогресивна България" е едновременно и нещо ново, и нещо познато. Новото е безпрецедентното през последните десетилетия мнозинство в парламента, с което то разполага. Познатото е персоналисткият характер на формацията, която почти изцяло разчита на популярността на лидера си Румен Радев. Мандатът на управлението също е познат: да се справи със завладяната държава и практиките от преходния модел "Борисов-Пеевски". Новото е подкрепата, получена от Радев, от проруски или отчасти евроскептични избиратели, които виждат в ПБ изразител на своите възгледи.

Когато ентусиазмът отстъпи пред реалните проблеми

През последната седмица новите управляващи се сблъскаха с конкретиката в различните сектори и ентусиазмът от голямата изборна победа започна бавно да заглъхва. Въпреки тази победа (съвсем естествено) в страната продължават да се случват тежки катастрофи заради гонки по улиците, откриват се цели незаконни градове, издирвани за евентуални тежки престъпления се появяват в Белград и т.н. Двата режима на първоначално действие на новото управление дотук бяха:

- Опозицията е виновна за проблемите;

- Имаме нужда от време, за да ги решим.

И двата режима работят и ще продължат да работят, но със всеки изминал ден и седмица техният коефициент на полезно действие спада. Вярно е, че в казуса край Варна се разкри голям възел от власти, които или са проспали, или направо са узаконявали с удостоверения за търпимост, нотариални актове и други инструменти незаконно строителство. Отново се намеси и ДАНС, която ту е гонила инвеститора като потенциална заплаха за сигурността, ту го е използвала по традиционния начин - за натиск срещу кмета на Варна Коцев, който на всичкото отгоре прекара неоправдано половин година в ареста точно по времето на разгръщането на цялата история. Като добавим и украинската връзка (която някои твърдят, че е по-скоро руска), скандалът има потенциал да хване вниманието на обществото и да го отклони от общата картина на управлението на страната. Каквото и да излезе от Баба Алино обаче, това няма да е краят на корупцията и лошото управление в България, нито дори началото на този край.

Предизвикателствата пред ПБ от тази гледна точка са системни и те не могат да бъдат решени като всеки стар казус се затрупва с нов, по-пресен по модела "всяко чудо за три дни" и ново Баба Алино следващата седмица. На такава борба с корупцията сме се нагледали: шумно начало, много приказки по телевизията и постепенно забравяне на казуса. Или най-многото, както с Петьо Еврото, брокерството му в съдебната власт бе наказано с глоба от 2556 евро.

По тези индикатори ще мерим успеха на "Прогресивна България"

Тъй като медийният шум е много голям, за да се ориентират хората дали наистина има позитивна промяна в управлението, те би трябвало да следят структурно определящи индикатори, като следните:

1) Бюджет: ще успее ли правителството да предложи бюджет за 2026г. и 2027г., който е в рамките на 3% дефицит, без да вдига основни данъци и осигурителни тежести и без да замразява или намалява доходите в обществения сектор. Тази задача не е от най-лесните, но и ситуацията е далеч от "катастрофалното", както някои представители на управлението се опитват да твърдят. Просто фискалната консолидация трябва да се случи плавно, за да не се стигне до внезапно охлаждане на икономиката - която все пак още расте с изпреварващ темп спрямо ЕС;

2) Прокуратура: Оттеглянето на Сарафов от поста му на и.ф. главен прокурор и от други ръководни длъжности в магистратурата е добър сигнал за нова посока в управлението. Този сигнал може да се чете и като покана на досегашното статукво да се договори за "пренареждане" с новата власт. Да не се пипат хората, като за сметка на това наказателните инструменти ще обслужват новите политически силни. Ако това се получи, ще имаме провал на новата власт в най-сериозната част от политическия ѝ мандат;

3) ДАНС и службите: Смяната на ръководството на ДАНС е добра стъпка, но и тук трябва да се види дали няма да бъдат продължени порочните практики. А основно те се изразяват в използване на службите за бухалка срещу едни и чадър срещу други;

4) Нов ВСС, Инспекторат: Новото управление работи по законопроектите за избор на нови висши органи в съдебната власт. Но и тук резултатът ще е важен, а не просто провеждането на процедурата по избор. Дали ще бъде съставен такъв ВСС, който не просто е удобен на новата власт, а действително се бори за върховенство на закона? Много е важно хората, които ще се излъчат, да не са анонимни юристи и магистрати без ясна позиция по въпросите на съдебната власт. Ако кандидатите нямат собствена гравитация, лесно биха били приобщени към някои от съществуващите лобита;

5) Стари корупционни скандали: Един ключов индикатор за успех ще бъде прогрес по тежките казуси, натрупали се дотук. "Джуджетата" и "Нотариуса" са доникъде. Същото може да се каже за делото КТБ, аферата "Божков", чекмеджетата и къщата в Барселона, убийството на Алексей Петров, "атентатът" срещу Гешев и т.н. Ако всичко това остане заметено под килима, а същевременно към него се добавят все по-нови случаи, по които се шуми, това ще означава провал за новата власт. Вярно е, че много от тези дела са в прокуратура и съд, но пък е вярно, че изпълнителната и законодателната власт могат да искат и да настояват за резултати по тези дела. А дисциплинарните органи в съдебната власт могат да разгледат причините за липса на прогрес по тях (или за умишленото им опропастяване). Ако има воля, ще има и прогрес;

6) Отношения с ЕС: Ако България изпадне в изолация в ЕС, това ще е сериозен неуспех. Първите сигнали от Радев и правителството му са по-скоро позитивни: той иска България да е добре интегрирана и с ясни приоритети в ЕС. Индикаторите за това ще са дали успяваме да се възползваме от новите общи инициативи в отбраната и дали в новата бюджетна рамка има достатъчно средства за догонване на останалите чрез кохезия и други фондове. Бюджетните спорове са винаги и навсякъде тежки, затова колкото повече съюзници имаме при тях, в толкова по-силна позиция ще сме. И като цяло не е печеливш подход да твърдим, че няма да участваме в общи инициативи (например отбрана), но ще искаме солидарно финансиране от другите европейци. И лош вкус, и контрапродуктивно в повечето случаи е едно такова поведение;

7) Украйна: За огромната част от европейските държави подкрепата за Украйна е елемент от собствената им отбрана. Най-ясен е казусът с балтийските държави и Полша, но на практика с изключение на една-две страни всички споделят тази позиция. България при управлението на Радев вероятно ще е между споменатите една-две страни като реторика. Ако тази реторика не нарушава постигнатото европейско единство по отношение на помощ (военна и финансова) за Украйна и санкции срещу Русия, тя може да получи и европейско, и национално свидетелство за търпимост. Но ако от реторика се мине и към блокиране на общи инициативи, българската външна политика ще бъде сериозно сменена в грешна посока. Защото това, което е опасност за всички, най-вероятно е опасност и за нас.

Тези ориентири могат да отсеят медийния шум от реалната промяна. Часовникът тиктака и времето за първите съдържателни отчети наближава. Президентските избори през есента ще дадат и първата оценка от гражданите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Черепа

    12 7 Отговор
    Ще постигне за подсъдимите олигарси.

    21:03 07.06.2026

  • 2 Даааа

    24 12 Отговор
    Ще постигне не само "позитивна" промяна, а направо ще ни издигне до невиждани висоти нашият нов национален герой "Вдигни-юмруков".... 🚀🤣

    Коментиран от #37

    21:04 07.06.2026

  • 3 Да бе да

    26 12 Отговор
    Режимът на Радев няма да постигне нищо добро за България. В следващите 20 години ще имаме правителство тип Мадуро или тип Лукашенко.

    Коментиран от #11, #42

    21:05 07.06.2026

  • 4 Бялджип

    13 27 Отговор
    Прогресивна България ще постигне много. Въпреки омразата на дървениците, които ще хапят, ще се забиват в тялото на тази партия, ще смучат кръв. Това е партията на народа, изстрадана, чакана, пълна с надежди. Аванти!!!

    Коментиран от #43

    21:05 07.06.2026

  • 5 Яшар

    18 7 Отговор
    Румене , опитваш се да ни вменяваш друг вид на управление ..незнам дали е прдизентдко щото явно не си научил какво е Русия и САЩ ...влез си в ролята ,не се дръж като оштипана мома ами действай и не говори през зъби самальота е на землята

    21:07 07.06.2026

  • 6 Нищо

    31 10 Отговор
    добро не чака народа с такива некадърници.Това са поредните крадци и лъжци.Ще има много глад и мизерия.

    21:07 07.06.2026

  • 7 Окооо

    12 13 Отговор
    Дали ще постигне резултати новото управление? Ами нека да мине година- година и половина и ще си проличи ясно? За един месец е твърде, твърде рано да се правят заключения! Времето ще покаже, ако след година и сменен ВСС и главен прокурор, трябва разследване и възмездие за огромната корупция, особено през последните 15-16 години!!!

    21:08 07.06.2026

  • 8 Бях точен с парите

    6 19 Отговор
    Докато България не легализира марихуаната няма да стигнем стандарта на страни като САЩ, Канада, Германия, Франция, Испания, Чехия, Малта, Люксембург, Швейцария, Холандия и Словения.

    21:08 07.06.2026

  • 9 Царя

    25 8 Отговор
    Поредният спасител, който идва да ни оправи.

    21:10 07.06.2026

  • 10 Боташа или ботуша на терора

    13 7 Отговор
    Ще постигне... цифровия €рай(х)!

    21:11 07.06.2026

  • 11 Ахааа

    14 17 Отговор

    До коментар #3 от "Да бе да":

    Със 67 милиарда външен дълг, изтеглен от Пеевски- Борисов и Асен Василев, със огромен дефицит и наследени неплатени плащания за милиарди, никак няма да е лесно! Но постепенно ще се справят! Но си трябва и съд и присъда!!!

    Коментиран от #15, #25, #29

    21:12 07.06.2026

  • 12 Като гледам

    21 10 Отговор
    Досега за 5 години задкулисно управление на Радев нещата станаха много по-зле. Кражби далавери, тройно поскъпване на всичко, дефицит, заеми.

    21:12 07.06.2026

  • 13 търговище

    13 3 Отговор
    този милиционер на снимката е ТЪРГОВИЩЕ дпс ХАРИ

    21:12 07.06.2026

  • 14 ПБ са гола вода

    18 7 Отговор
    Много шум за нищо

    21:15 07.06.2026

  • 15 Мизерабъл

    18 6 Отговор

    До коментар #11 от "Ахааа":

    А за Боташ що мълчиш бе многознайко?

    Коментиран от #17, #19

    21:16 07.06.2026

  • 16 Не вярвам

    18 5 Отговор
    ПБ се напълни с всякакви .... говорят, че щели да променят нещо, лошото е хората, които назначават на позициите, които вземат решенията нито знаят какво и как трябва да се направи, нито могат да го направят, а най-важното е, че и не искат, на никой не му пука за обикновения човек и никой не се интересува от Народа. И тия са, като всички ония. Всичко е лъжа и измама.

    Коментиран от #26

    21:18 07.06.2026

  • 17 Мунчо

    10 4 Отговор

    До коментар #15 от "Мизерабъл":

    Мълчат, защото така им е изгодно....сега да им видим капацитета на всички тези около "чорапа", ама като ги знаем кои са, то надеждата е нулева.....започват с извинения и увъртане, защото нищо не могат да направят, освен да разтягат локуми за пред избирателите се, които обаче вече се усетиха, че ще ядат......но нека им е за урок и на всички тези младежи, които бяха излъгани по площадите!!!

    21:26 07.06.2026

  • 18 Хмм

    7 3 Отговор
    щом казват, че този заем от 3,8 млрд. може и да не го теглят, това е позитивна промяна, свалянето охраната на пеевски и борисов е позитивна промяна, дори свалянето на оградата на невзоров е позитивна промяна, също и бягството му от страната, задействал е всичко което е могъл, за да остане, а сега сам нпуска България, това означава, че с новата власт не може да се разбере, как искат всички тези списвачи Радев да се провали, за да се върнат пеевски и борисов, защо?

    21:32 07.06.2026

  • 19 Евроатлантик

    7 7 Отговор

    До коментар #15 от "Мизерабъл":

    Ехее, мизерния, стига с тази дъвка Боташ.. Това е договора, който всеки момент, може да стане суперпечеливш, когато наистина се използва за пренос на газ за Европа, при очертващата се световна криза за гориво! Пък и тогава се подписа Боташ при форсмажорни обстоятелства, след като твоите любимци спряха руския газ!!!

    Коментиран от #28

    21:33 07.06.2026

  • 20 Наблюдател

    4 2 Отговор
    Ще постигне ли "DW" позитивна промяна, като спре с пропагандите, полуистините и откровенните лъжи?

    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    21:35 07.06.2026

  • 21 Хмм

    4 1 Отговор
    защо толкова ни мразят от ДВ, това е държавен проект, издържан от държавния бюджет на федералното правителство, как пък една добра дума не казаха за нас, а ние винаги сме им били съюзници

    21:37 07.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Смърфиета

    5 3 Отговор
    Даниел Смилов е щпакладжия. Да пита първо украинската постланничка и тя да отрече за Неврозов. После да се върне в офиса на НПО-то си и да ближе полувите органи на безмозъчните момичета, които е взел за секлицарки. Този човек е ясно изразен, клиничен, полув мазохист.

    21:40 07.06.2026

  • 24 Едно твърду ньее

    5 5 Отговор
    Прогресивна Бълхгрия е Жан Виденова Прогресия.

    Ша вземат заеми, ще раздават на себе си, за народа инфлация и мунчонизация.

    21:40 07.06.2026

  • 25 Взеха

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ахааа":

    За да изплащат далаверата Боташ на Радев

    21:43 07.06.2026

  • 26 ИСТИНАТА

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Не вярвам":

    Комунистът Радев е кремълска матрьошка, също като орденоносецът Борисов!

    Коментиран от #30

    21:45 07.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Така де

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Евроатлантик":

    Абе ние нека си плащаме по 500 хил. евра дневно, пък дали ще е печеливш ще видим след 15 години. България в свръх богата държава. 500 хил. на ден хвърлени на вятъра кво са - муха ни ухапала.

    21:58 07.06.2026

  • 29 Не е така

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ахааа":

    Борисов взе държавата с 30 милиарда външен дълг през 2009 и през 2020 я остави със същия дълг от 30 милиарда. Но за следващите 5 години Радев през служебните правителства и протежетата му Киро и Асен напомпаха дълга до 67 милиарда. Това са фактите, които са публична информация.

    22:01 07.06.2026

  • 30 Хаха хаха ха

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "ИСТИНАТА":

    Кога кремълски матрьошки са постигали нещо добро за България? Никога!!!

    22:03 07.06.2026

  • 31 Анонимен

    2 3 Отговор
    С БКП със старите съветските другари няма как държавата ни да върви напред и със червените олигарси

    22:09 07.06.2026

  • 32 Емил

    3 2 Отговор
    Гледам умнокрасивитетът и фашиситетът , така също и бойковитетът много се е активирал!!!
    Браво с по 10 различни имена и много минуси се опитват да омаловажат вота на по-голямата част от народа, но няма да им се получи!!!

    22:18 07.06.2026

  • 33 дотук

    1 4 Отговор
    една кръгла нула

    22:20 07.06.2026

  • 34 СМИЛОВ СТИГАБРЯ

    3 1 Отговор
    ШОПЕ ДА ВЪРНИТЕ БАНКЯТА ЛИ ИСКАТЕ ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОС СТЕ ПРИЯТЕЛ СПРЕТИ С ГЛУПОСТИТЕ . МУТРЮ ОТ 2009г. ОПРОСТАЧИ НАЦИЯТА А ШАРЛАТАНТИ Я ОБЪРНАХА НА ПАРАПЕТИ ЯСНОЛИТИЕ СМИЛОВ.

    22:23 07.06.2026

  • 35 Мнение

    3 3 Отговор
    Хората гласуваха за тази партия за да премахнат опг ГЕРБ. За съжаление обаче виждаме много кадри на ГЕРБ. Просто не виждам реални действия. Няма промени в ДАНС, ДОТИ, Закон за съдебната власт, в полицията няма промени абе.....

    Коментиран от #38, #40

    22:24 07.06.2026

  • 36 Анонимен

    2 0 Отговор
    Докато не ги опсндизят, няма нищо да се случи.

    22:28 07.06.2026

  • 37 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Даааа":

    През 1997 г. управляващите докараха държавата с инфлация няколко стотин процента годишно. Тотален фалит! След 1997 г. дойдоха няколко правителства, които я намалиха до само няколко процента годишно. Изпълнихме си всички цели – членство в НАТО, ЕС и въведохме еврото. След като изпълнихме всички тези цели, пак гласувахме за тези, които докараха държавата до фалит през 1997 г. Диалектика българска! Кво да прайш?

    Коментиран от #41

    22:38 07.06.2026

  • 38 По точно

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мнение":

    Не много кадри, а почти всички кадри на ГЕРБ и ДПС си стоят на ръководни места!

    22:40 07.06.2026

  • 39 А дано ,ама надали

    0 0 Отговор
    Докато не подпукат към пандиза цялата крадлива пасмина крала Българите през последните 36 години нищо няма да постигнат.......

    22:40 07.06.2026

  • 40 Наблюдател

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Мнение":

    Който иска истинска промяна и защита на националните интереси, избира Възраждане.
    Всичко друго е стръв за наивници

    22:44 07.06.2026

  • 41 Даааа

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Така е":

    За съжаление само Ганьо е способен да "настъпва мотиката" многократно и тя все по-болезнено го удря по главата.....но пък може и да "поумнее" от тези си действия, но само времето (а при нас може и векове да минат) ще покаже... 🤔🤣

    22:46 07.06.2026

  • 42 Софийски селянин,

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да бе да":

    По добре тип батька Лукашенко,вижте как изглежда столицата Минск пред София..
    И си направете извод.
    Нищо че Беларус няма море и планини,но почти навсякъде е чисто и красиво.
    А пътищата и магистралите са на светлинни години от България.
    Но си имат гражданско самосъзнание и Диктатор в кавички.

    22:47 07.06.2026

  • 43 ЧеренJeep

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    Партията на народа е Възраждане! мунчовата партия е огледало на боковата партия.Применил се Илия пак в тия.......

    22:48 07.06.2026