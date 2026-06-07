Ще постигне ли "Прогресивна България" позитивна промяна?

Коментар на Даниел Смилов:
Управлението на "Прогресивна България" е едновременно и нещо ново, и нещо познато. Новото е безпрецедентното през последните десетилетия мнозинство в парламента, с което то разполага. Познатото е персоналисткият характер на формацията, която почти изцяло разчита на популярността на лидера си Румен Радев. Мандатът на управлението също е познат: да се справи със завладяната държава и практиките от преходния модел "Борисов-Пеевски". Новото е подкрепата, получена от Радев, от проруски или отчасти евроскептични избиратели, които виждат в ПБ изразител на своите възгледи.
Когато ентусиазмът отстъпи пред реалните проблеми
През последната седмица новите управляващи се сблъскаха с конкретиката в различните сектори и ентусиазмът от голямата изборна победа започна бавно да заглъхва. Въпреки тази победа (съвсем естествено) в страната продължават да се случват тежки катастрофи заради гонки по улиците, откриват се цели незаконни градове, издирвани за евентуални тежки престъпления се появяват в Белград и т.н. Двата режима на първоначално действие на новото управление дотук бяха:
- Опозицията е виновна за проблемите;
- Имаме нужда от време, за да ги решим.
И двата режима работят и ще продължат да работят, но със всеки изминал ден и седмица техният коефициент на полезно действие спада. Вярно е, че в казуса край Варна се разкри голям възел от власти, които или са проспали, или направо са узаконявали с удостоверения за търпимост, нотариални актове и други инструменти незаконно строителство. Отново се намеси и ДАНС, която ту е гонила инвеститора като потенциална заплаха за сигурността, ту го е използвала по традиционния начин - за натиск срещу кмета на Варна Коцев, който на всичкото отгоре прекара неоправдано половин година в ареста точно по времето на разгръщането на цялата история. Като добавим и украинската връзка (която някои твърдят, че е по-скоро руска), скандалът има потенциал да хване вниманието на обществото и да го отклони от общата картина на управлението на страната. Каквото и да излезе от Баба Алино обаче, това няма да е краят на корупцията и лошото управление в България, нито дори началото на този край.
Предизвикателствата пред ПБ от тази гледна точка са системни и те не могат да бъдат решени като всеки стар казус се затрупва с нов, по-пресен по модела "всяко чудо за три дни" и ново Баба Алино следващата седмица. На такава борба с корупцията сме се нагледали: шумно начало, много приказки по телевизията и постепенно забравяне на казуса. Или най-многото, както с Петьо Еврото, брокерството му в съдебната власт бе наказано с глоба от 2556 евро.
По тези индикатори ще мерим успеха на "Прогресивна България"
Тъй като медийният шум е много голям, за да се ориентират хората дали наистина има позитивна промяна в управлението, те би трябвало да следят структурно определящи индикатори, като следните:
1) Бюджет: ще успее ли правителството да предложи бюджет за 2026г. и 2027г., който е в рамките на 3% дефицит, без да вдига основни данъци и осигурителни тежести и без да замразява или намалява доходите в обществения сектор. Тази задача не е от най-лесните, но и ситуацията е далеч от "катастрофалното", както някои представители на управлението се опитват да твърдят. Просто фискалната консолидация трябва да се случи плавно, за да не се стигне до внезапно охлаждане на икономиката - която все пак още расте с изпреварващ темп спрямо ЕС;
2) Прокуратура: Оттеглянето на Сарафов от поста му на и.ф. главен прокурор и от други ръководни длъжности в магистратурата е добър сигнал за нова посока в управлението. Този сигнал може да се чете и като покана на досегашното статукво да се договори за "пренареждане" с новата власт. Да не се пипат хората, като за сметка на това наказателните инструменти ще обслужват новите политически силни. Ако това се получи, ще имаме провал на новата власт в най-сериозната част от политическия ѝ мандат;
3) ДАНС и службите: Смяната на ръководството на ДАНС е добра стъпка, но и тук трябва да се види дали няма да бъдат продължени порочните практики. А основно те се изразяват в използване на службите за бухалка срещу едни и чадър срещу други;
4) Нов ВСС, Инспекторат: Новото управление работи по законопроектите за избор на нови висши органи в съдебната власт. Но и тук резултатът ще е важен, а не просто провеждането на процедурата по избор. Дали ще бъде съставен такъв ВСС, който не просто е удобен на новата власт, а действително се бори за върховенство на закона? Много е важно хората, които ще се излъчат, да не са анонимни юристи и магистрати без ясна позиция по въпросите на съдебната власт. Ако кандидатите нямат собствена гравитация, лесно биха били приобщени към някои от съществуващите лобита;
5) Стари корупционни скандали: Един ключов индикатор за успех ще бъде прогрес по тежките казуси, натрупали се дотук. "Джуджетата" и "Нотариуса" са доникъде. Същото може да се каже за делото КТБ, аферата "Божков", чекмеджетата и къщата в Барселона, убийството на Алексей Петров, "атентатът" срещу Гешев и т.н. Ако всичко това остане заметено под килима, а същевременно към него се добавят все по-нови случаи, по които се шуми, това ще означава провал за новата власт. Вярно е, че много от тези дела са в прокуратура и съд, но пък е вярно, че изпълнителната и законодателната власт могат да искат и да настояват за резултати по тези дела. А дисциплинарните органи в съдебната власт могат да разгледат причините за липса на прогрес по тях (или за умишленото им опропастяване). Ако има воля, ще има и прогрес;
6) Отношения с ЕС: Ако България изпадне в изолация в ЕС, това ще е сериозен неуспех. Първите сигнали от Радев и правителството му са по-скоро позитивни: той иска България да е добре интегрирана и с ясни приоритети в ЕС. Индикаторите за това ще са дали успяваме да се възползваме от новите общи инициативи в отбраната и дали в новата бюджетна рамка има достатъчно средства за догонване на останалите чрез кохезия и други фондове. Бюджетните спорове са винаги и навсякъде тежки, затова колкото повече съюзници имаме при тях, в толкова по-силна позиция ще сме. И като цяло не е печеливш подход да твърдим, че няма да участваме в общи инициативи (например отбрана), но ще искаме солидарно финансиране от другите европейци. И лош вкус, и контрапродуктивно в повечето случаи е едно такова поведение;
7) Украйна: За огромната част от европейските държави подкрепата за Украйна е елемент от собствената им отбрана. Най-ясен е казусът с балтийските държави и Полша, но на практика с изключение на една-две страни всички споделят тази позиция. България при управлението на Радев вероятно ще е между споменатите една-две страни като реторика. Ако тази реторика не нарушава постигнатото европейско единство по отношение на помощ (военна и финансова) за Украйна и санкции срещу Русия, тя може да получи и европейско, и национално свидетелство за търпимост. Но ако от реторика се мине и към блокиране на общи инициативи, българската външна политика ще бъде сериозно сменена в грешна посока. Защото това, което е опасност за всички, най-вероятно е опасност и за нас.
Тези ориентири могат да отсеят медийния шум от реалната промяна. Часовникът тиктака и времето за първите съдържателни отчети наближава. Президентските избори през есента ще дадат и първата оценка от гражданите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Черепа
21:03 07.06.2026
2 Даааа
Коментиран от #37
21:04 07.06.2026
3 Да бе да
Коментиран от #11, #42
21:05 07.06.2026
4 Бялджип
Коментиран от #43
21:05 07.06.2026
5 Яшар
21:07 07.06.2026
6 Нищо
21:07 07.06.2026
7 Окооо
21:08 07.06.2026
8 Бях точен с парите
21:08 07.06.2026
9 Царя
21:10 07.06.2026
10 Боташа или ботуша на терора
21:11 07.06.2026
11 Ахааа
До коментар #3 от "Да бе да":Със 67 милиарда външен дълг, изтеглен от Пеевски- Борисов и Асен Василев, със огромен дефицит и наследени неплатени плащания за милиарди, никак няма да е лесно! Но постепенно ще се справят! Но си трябва и съд и присъда!!!
Коментиран от #15, #25, #29
21:12 07.06.2026
12 Като гледам
21:12 07.06.2026
13 търговище
21:12 07.06.2026
14 ПБ са гола вода
21:15 07.06.2026
15 Мизерабъл
До коментар #11 от "Ахааа":А за Боташ що мълчиш бе многознайко?
Коментиран от #17, #19
21:16 07.06.2026
16 Не вярвам
Коментиран от #26
21:18 07.06.2026
17 Мунчо
До коментар #15 от "Мизерабъл":Мълчат, защото така им е изгодно....сега да им видим капацитета на всички тези около "чорапа", ама като ги знаем кои са, то надеждата е нулева.....започват с извинения и увъртане, защото нищо не могат да направят, освен да разтягат локуми за пред избирателите се, които обаче вече се усетиха, че ще ядат......но нека им е за урок и на всички тези младежи, които бяха излъгани по площадите!!!
21:26 07.06.2026
18 Хмм
21:32 07.06.2026
19 Евроатлантик
До коментар #15 от "Мизерабъл":Ехее, мизерния, стига с тази дъвка Боташ.. Това е договора, който всеки момент, може да стане суперпечеливш, когато наистина се използва за пренос на газ за Европа, при очертващата се световна криза за гориво! Пък и тогава се подписа Боташ при форсмажорни обстоятелства, след като твоите любимци спряха руския газ!!!
Коментиран от #28
21:33 07.06.2026
20 Наблюдател
DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
21:35 07.06.2026
21 Хмм
21:37 07.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Смърфиета
21:40 07.06.2026
24 Едно твърду ньее
Ша вземат заеми, ще раздават на себе си, за народа инфлация и мунчонизация.
21:40 07.06.2026
25 Взеха
До коментар #11 от "Ахааа":За да изплащат далаверата Боташ на Радев
21:43 07.06.2026
26 ИСТИНАТА
До коментар #16 от "Не вярвам":Комунистът Радев е кремълска матрьошка, също като орденоносецът Борисов!
Коментиран от #30
21:45 07.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Така де
До коментар #19 от "Евроатлантик":Абе ние нека си плащаме по 500 хил. евра дневно, пък дали ще е печеливш ще видим след 15 години. България в свръх богата държава. 500 хил. на ден хвърлени на вятъра кво са - муха ни ухапала.
21:58 07.06.2026
29 Не е така
До коментар #11 от "Ахааа":Борисов взе държавата с 30 милиарда външен дълг през 2009 и през 2020 я остави със същия дълг от 30 милиарда. Но за следващите 5 години Радев през служебните правителства и протежетата му Киро и Асен напомпаха дълга до 67 милиарда. Това са фактите, които са публична информация.
22:01 07.06.2026
30 Хаха хаха ха
До коментар #26 от "ИСТИНАТА":Кога кремълски матрьошки са постигали нещо добро за България? Никога!!!
22:03 07.06.2026
31 Анонимен
22:09 07.06.2026
32 Емил
Браво с по 10 различни имена и много минуси се опитват да омаловажат вота на по-голямата част от народа, но няма да им се получи!!!
22:18 07.06.2026
33 дотук
22:20 07.06.2026
34 СМИЛОВ СТИГАБРЯ
22:23 07.06.2026
35 Мнение
Коментиран от #38, #40
22:24 07.06.2026
36 Анонимен
22:28 07.06.2026
37 Така е
До коментар #2 от "Даааа":През 1997 г. управляващите докараха държавата с инфлация няколко стотин процента годишно. Тотален фалит! След 1997 г. дойдоха няколко правителства, които я намалиха до само няколко процента годишно. Изпълнихме си всички цели – членство в НАТО, ЕС и въведохме еврото. След като изпълнихме всички тези цели, пак гласувахме за тези, които докараха държавата до фалит през 1997 г. Диалектика българска! Кво да прайш?
Коментиран от #41
22:38 07.06.2026
38 По точно
До коментар #35 от "Мнение":Не много кадри, а почти всички кадри на ГЕРБ и ДПС си стоят на ръководни места!
22:40 07.06.2026
39 А дано ,ама надали
22:40 07.06.2026
40 Наблюдател
До коментар #35 от "Мнение":Който иска истинска промяна и защита на националните интереси, избира Възраждане.
Всичко друго е стръв за наивници
22:44 07.06.2026
41 Даааа
До коментар #37 от "Така е":За съжаление само Ганьо е способен да "настъпва мотиката" многократно и тя все по-болезнено го удря по главата.....но пък може и да "поумнее" от тези си действия, но само времето (а при нас може и векове да минат) ще покаже... 🤔🤣
22:46 07.06.2026
42 Софийски селянин,
До коментар #3 от "Да бе да":По добре тип батька Лукашенко,вижте как изглежда столицата Минск пред София..
И си направете извод.
Нищо че Беларус няма море и планини,но почти навсякъде е чисто и красиво.
А пътищата и магистралите са на светлинни години от България.
Но си имат гражданско самосъзнание и Диктатор в кавички.
22:47 07.06.2026
43 ЧеренJeep
До коментар #4 от "Бялджип":Партията на народа е Възраждане! мунчовата партия е огледало на боковата партия.Применил се Илия пак в тия.......
22:48 07.06.2026