Ще ли овардим кирилицата?

На страница една стоят* вмъкваншци четири, в редове два: „Times“, „Morning Post“, „Spectator“, „Dearborn Independent“. Прави впечатление четирикратната употреба на латински знаци. Не бих вадил на показ случая, ако беше рядък, но е тъкмо напротив, даже рекъл бих, че той е представителен.
Подир славния и героичен 10-и, кога скоротечно, усърдно и възторжено демократясахме, чак демокретенясахме, тукана хлуйна с неподозируеми наглост, размах и подкрепа латиницата. За срам и позор държавата, Институтът за български (?!) език, университетски катедри, творчески сдружения, родолюбиви (тъй де) партии мълчат себеразобличително, като че ли явлението е мижаво, маловажно, па дори съвсем го няма. Предполагам, че въпросните думи оставени са непокътнати с оглед читателят да види по-убедително за какво иде реч. Дето е отсъдил оня: оправданието е като задника: всеки го има, няма защо да го показва. И още: по-важно от изходната точка е къде стигаш; пътят към ада е покрит с с добри намерения. Какво чак пък толкова е по-убедително, че да зарежем родната азбука и да си натресем нечия?
Възползвайки се от всепозволеността, латиницата е напълно недосегаема, даже бива гледана благосклонно – мост, водещ към блажения и бленувван Запад – строго погледнато равнозначи с отбългаряване.
Гордеем се, че сме сътворили две наши писмености, в искрен, основателен и подсилващ додатък питаме: кой друг народ сторил е това? Но за да съм честен ще кажа, че въпросното разнобуквие не се навира, шири самó по него си все по-господарски, а го вършат собственоръчно все по-многобройни българоговорещи, движени от различни подтици. Един от тях е, че вносляшките букви приближават ни (лъжливо) към благоденстващи западняци. Оставена охолно (чети безгрижно = нехайно = безотговорно) латиницата настъпва къде ли не, в какво ли не. Противоречим си яко: тачим светлата памет на Кирил и Методий, отдаваме им презаслужена почит, а на дело работим против тях: защо те не са приспособили към говора ни мил гръцките или пък латинските писмена, защо предпочели да изобретят начин съвършено инакъв за нашата изказност? Самси Божият Син Господ Иисус Христос отсъдил е: „по плодовете им ще ги познаете“ (Матей 7:16), значи по делата. Изхождайки от това висше мерило, какви сме: българолюбци или българомразци, българо-безразличници? Нека всеки сам отговори на питанката.
Оставяйки, по-точно изоставяйки нашата безценна азбука, ние – без да го нарочно целим, вървим към насърчаване и равнопоставяне между кирилица и латиница. Нищо чудно, ако след време, изхождайки от съществуващото положение, от наличната действителност, пръкне кощунствен мерак да въведем успоредно въпросните нам чужди букви: ето как едните и другите кротичко съжителстват в Сърбия. Натам и то бързо вървим, ако ще би непреднамерено. Ще узаконим повсеместно съществуващо положение, кеф ти риба, кеф ти паламуд?
Но да се върна към четирисъставния пример. Изтипосан по чужбински, той с какво и как утвърждава българщината, безсмъртното дело на Светите братя? Не е ли обратно, скверни го? С какво, как улеснява възприемането на осведомеността? Той е дискриминиращ: словата, набрани с латински букви отчетливо се набиват в очи пред останалите, сякаш нашият изказ е втора ръка. Нещата обаче не спират тук: ето, угоднически = раболепно изтъкваме дума западноевропейска (защо натрапчиво римува с гейска?), пък не правим същото с японска или китайска. Прибягващият до латинщини нескромно се изтъква, че той ги поназнайва тях, не простете, може да изпише цяла една дума на чужда реч, па малко ли е, има широк поглед към света.
Тъй като на държавата и съответни учреждения там за някакъв си български език не им пука на дудука и куйрука, нещо повече, той им е грижа следпоследна, искрено обичащите го трябва с повишено внимание и целенасочена прозорливост да следят как използват родната ни реч омайна, сладка. По този начин ограничаваме = намаляваме злото, разбългряването, и ще ни е чиста съвестта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обезбългаряването върви с пълна сила
Коментиран от #9, #31
16:03 07.06.2026
2 Пич
Коментиран от #10
16:03 07.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хехе
Коментиран от #32
16:06 07.06.2026
6 сиро умното
16:07 07.06.2026
7 СПОКО
Ще говорят КИТАЙСКИ.
Ще започнат първи във Русия .
ПЕСКОВ САМ ГОРДО
ЗАЯВЯВА ЧЕ ДЪЩЕРЯ МУ
ГОВОРИ ПО ДОБРЕ КИТАЙСКИ.
16:08 07.06.2026
8 Ще ли овардим кирилицата?
Ярък и пресен пример е българският лев.
Вън от този краен комунистически ЕССР.
16:08 07.06.2026
9 За сега
До коментар #1 от "Обезбългаряването върви с пълна сила":Кирилицата и българския език се пазят само от Русия. Ние сме бита карта.
16:09 07.06.2026
10 Пичочка
До коментар #2 от "Пич":Да, бе, колкото за лева скочихте. До 2030-та България няма да фигурура даже и като географско название в дигиталните карти и история на света.
Коментиран от #12
16:10 07.06.2026
11 ТИР
16:14 07.06.2026
12 Пич
До коментар #10 от "Пичочка":Не бъркай компютри с компоти!!! Лично ще съм на улицата за да ти строша главата, защото за да зададеш такъв въпрос, в тебе нищо българско не е останало!!!
Коментиран от #46
16:15 07.06.2026
13 Иванушка Дурачок
Коментиран от #15, #18, #29
16:16 07.06.2026
14 Боташа или ботуша на терора
16:20 07.06.2026
15 Джони Стюпида
До коментар #13 от "Иванушка Дурачок":Не знам за Путин, ама със сигурност той няма да ни я забрани, а в Русия ще я запази. На нас ще ни я забранят от ЕС- като лева
16:21 07.06.2026
16 банани има ли ?
ас на жълтите павета съм скачал за банани не за ваща кирилица
16:23 07.06.2026
17 Усещате ли как ще ни разделят още веднъж
16:24 07.06.2026
18 Ганя Путинофила
До коментар #13 от "Иванушка Дурачок":Сега ще видиш колко минуса ще ти нацвъкат!
Природата на Ганя е такава, гледа жирафа и вика:
" Нема такова животно"!
Коментиран от #25, #34, #38
16:24 07.06.2026
19 кой му дреме
16:31 07.06.2026
20 Софиянец
Коментиран от #23
16:33 07.06.2026
21 На финалната права сме
16:34 07.06.2026
22 Тиква
16:35 07.06.2026
23 Първия Перничанин
До коментар #20 от "Софиянец":А Боташа не е ли от същите?
Коментиран от #30
16:37 07.06.2026
24 Милена
Коментиран от #26
16:37 07.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Лили
До коментар #24 от "Милена":Скоро иде цифровата райхсмарка (СВDС-€) и Урсулите ще могат даже да ни потурчат, без да можем с нищо да се противопоставим. Проклети да са всички пребоядисани комунисти и лъжесоциалисти от ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ, ДПС, АПС, БСП, ИТН, НДСВ и т.н.!
16:41 07.06.2026
27 АБВ
Коментиран от #28
16:43 07.06.2026
28 Аха,
До коментар #27 от "АБВ":пък глупаците учат български, нъл тъй, ва какаванин безроден?!
16:49 07.06.2026
29 Антитрол
До коментар #13 от "Иванушка Дурачок":"Ама путин каза, че азбуката не е българска!"
Ако козячетата не лъжат пропагандата не върви - нали така. Путин никога не е казвал че кирилицата не е българска - каза че идва от "македонските земи" което е вярно както и е вярно че Кирил и Методи не са българи.
Коментиран от #33
17:03 07.06.2026
30 Запознат
До коментар #23 от "Първия Перничанин":"А Боташа не е ли от същите"
Ами явно не е щом "сглобката" му орязаха правомощията докато беше президент и сега плюят против него.
17:05 07.06.2026
31 Алтай
До коментар #1 от "Обезбългаряването върви с пълна сила":Няма да приключите - ставате турци като хан Аспарух и дружина.
17:06 07.06.2026
32 Ха ха ха ха
До коментар #5 от "хехе":Като в братска ви, любима Сърбия ли?
Коментиран от #36
17:07 07.06.2026
33 Х аха ха ха ха
До коментар #29 от "Антитрол":Не бе... а какви са? Мароканци?
Коментиран от #35
17:07 07.06.2026
34 Антитрол
До коментар #18 от "Ганя Путинофила":"Сега ще видиш колко минуса ще ти нацвъкат!"
Ами ще му нацвъкат защото се мъчи да прави пропаганда с лъжи - кога Путин е казал че кирилицата не е българска азбука. Май друго каза ама опорките са си опорки нали?
17:09 07.06.2026
35 Антитрол
До коментар #33 от "Х аха ха ха ха":Кирил и Методи са византийци от богати византийски семейства - вземи се ограмоти.
17:11 07.06.2026
36 Учуден
До коментар #32 от "Ха ха ха ха":Като в братска ви, любима Украйна ли? Или срещу нея не дават да се плюе.
17:13 07.06.2026
37 Никой
17:16 07.06.2026
38 Кажи
До коментар #18 от "Ганя Путинофила":коя е Ганя? Баба ти? Хайде пак докладвай, това го можеш.
17:23 07.06.2026
39 Пантагрюел
Щом президентката пише ,,Дара " с латински букви три дни преди 24 Май,спасение няма!
17:24 07.06.2026
40 Как…
17:26 07.06.2026
41 Али Гатор
17:26 07.06.2026
42 Невена
България без А, Б, В, ще е като кон да я е. е!
С Брюкселското зеле, бързо се свиква, с киселото, българското, трудно!
То без лев, вече можем, със зелето не... можем! След Бангаранга, ще дойде и това,
с държавни велможи, главата в торба!
17:29 07.06.2026
43 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:33 07.06.2026
44 Ротшилд
Древните народи и езици като вас, няма да съществуват на тая земя..
17:34 07.06.2026
45 Борката
Кон ли ви трябва, за да ви такова и върне у дома! Толкова ли ви липсва, Ума!
17:35 07.06.2026
46 Ти си пич ама женски
До коментар #12 от "Пич":Щом отричаш истината, твоята глава е за трошене.
17:36 07.06.2026