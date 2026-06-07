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Ще ли овардим кирилицата?

Ще ли овардим кирилицата?

7 Юни, 2026 16:00 1 582 46

  • румен стоянов-
  • кирилица-
  • латиница

Коментар на Румен Стоянов – дипломат, преводач, писател

Ще ли овардим кирилицата? - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На страница една стоят* вмъкваншци четири, в редове два: „Times“, „Morning Post“, „Spectator“, „Dearborn Independent“. Прави впечатление четирикратната употреба на латински знаци. Не бих вадил на показ случая, ако беше рядък, но е тъкмо напротив, даже рекъл бих, че той е представителен.

Подир славния и героичен 10-и, кога скоротечно, усърдно и възторжено демократясахме, чак демокретенясахме, тукана хлуйна с неподозируеми наглост, размах и подкрепа латиницата. За срам и позор държавата, Институтът за български (?!) език, университетски катедри, творчески сдружения, родолюбиви (тъй де) партии мълчат себеразобличително, като че ли явлението е мижаво, маловажно, па дори съвсем го няма. Предполагам, че въпросните думи оставени са непокътнати с оглед читателят да види по-убедително за какво иде реч. Дето е отсъдил оня: оправданието е като задника: всеки го има, няма защо да го показва. И още: по-важно от изходната точка е къде стигаш; пътят към ада е покрит с с добри намерения. Какво чак пък толкова е по-убедително, че да зарежем родната азбука и да си натресем нечия?

Възползвайки се от всепозволеността, латиницата е напълно недосегаема, даже бива гледана благосклонно – мост, водещ към блажения и бленувван Запад – строго погледнато равнозначи с отбългаряване.

Гордеем се, че сме сътворили две наши писмености, в искрен, основателен и подсилващ додатък питаме: кой друг народ сторил е това? Но за да съм честен ще кажа, че въпросното разнобуквие не се навира, шири самó по него си все по-господарски, а го вършат собственоръчно все по-многобройни българоговорещи, движени от различни подтици. Един от тях е, че вносляшките букви приближават ни (лъжливо) към благоденстващи западняци. Оставена охолно (чети безгрижно = нехайно = безотговорно) латиницата настъпва къде ли не, в какво ли не. Противоречим си яко: тачим светлата памет на Кирил и Методий, отдаваме им презаслужена почит, а на дело работим против тях: защо те не са приспособили към говора ни мил гръцките или пък латинските писмена, защо предпочели да изобретят начин съвършено инакъв за нашата изказност? Самси Божият Син Господ Иисус Христос отсъдил е: „по плодовете им ще ги познаете“ (Матей 7:16), значи по делата. Изхождайки от това висше мерило, какви сме: българолюбци или българомразци, българо-безразличници? Нека всеки сам отговори на питанката.

Оставяйки, по-точно изоставяйки нашата безценна азбука, ние – без да го нарочно целим, вървим към насърчаване и равнопоставяне между кирилица и латиница. Нищо чудно, ако след време, изхождайки от съществуващото положение, от наличната действителност, пръкне кощунствен мерак да въведем успоредно въпросните нам чужди букви: ето как едните и другите кротичко съжителстват в Сърбия. Натам и то бързо вървим, ако ще би непреднамерено. Ще узаконим повсеместно съществуващо положение, кеф ти риба, кеф ти паламуд?

Но да се върна към четирисъставния пример. Изтипосан по чужбински, той с какво и как утвърждава българщината, безсмъртното дело на Светите братя? Не е ли обратно, скверни го? С какво, как улеснява възприемането на осведомеността? Той е дискриминиращ: словата, набрани с латински букви отчетливо се набиват в очи пред останалите, сякаш нашият изказ е втора ръка. Нещата обаче не спират тук: ето, угоднически = раболепно изтъкваме дума западноевропейска (защо натрапчиво римува с гейска?), пък не правим същото с японска или китайска. Прибягващият до латинщини нескромно се изтъква, че той ги поназнайва тях, не простете, може да изпише цяла една дума на чужда реч, па малко ли е, има широк поглед към света.

Тъй като на държавата и съответни учреждения там за някакъв си български език не им пука на дудука и куйрука, нещо повече, той им е грижа следпоследна, искрено обичащите го трябва с повишено внимание и целенасочена прозорливост да следят как използват родната ни реч омайна, сладка. По този начин ограничаваме = намаляваме злото, разбългряването, и ще ни е чиста съвестта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обезбългаряването върви с пълна сила

    55 3 Отговор
    Последно ще ни вземат и езика, и са ни приключили!

    Коментиран от #9, #31

    16:03 07.06.2026

  • 2 Пич

    18 23 Отговор
    Що за въпрос...?! За кирилицата глави ще хвърчат, няма да е мирно и тихо !!!

    Коментиран от #10

    16:03 07.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хехе

    53 3 Отговор
    Питайте Петър Стоянов още през 2001 г. докато беше президент това синьо недоразумение се опита да наложи използването на латиница успоредно с кирилицата .

    Коментиран от #32

    16:06 07.06.2026

  • 6 сиро умното

    20 6 Отговор
    Афтора говори на ангро!

    16:07 07.06.2026

  • 7 СПОКО

    4 31 Отговор
    Всички скоро
    Ще говорят КИТАЙСКИ.

    Ще започнат първи във Русия .

    ПЕСКОВ САМ ГОРДО
    ЗАЯВЯВА ЧЕ ДЪЩЕРЯ МУ
    ГОВОРИ ПО ДОБРЕ КИТАЙСКИ.

    16:08 07.06.2026

  • 8 Ще ли овардим кирилицата?

    42 5 Отговор
    В европейския сатанинско педофилски райх, категорично не!
    Ярък и пресен пример е българският лев.
    Вън от този краен комунистически ЕССР.

    16:08 07.06.2026

  • 9 За сега

    43 4 Отговор

    До коментар #1 от "Обезбългаряването върви с пълна сила":

    Кирилицата и българския език се пазят само от Русия. Ние сме бита карта.

    16:09 07.06.2026

  • 10 Пичочка

    39 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Да, бе, колкото за лева скочихте. До 2030-та България няма да фигурура даже и като географско название в дигиталните карти и история на света.

    Коментиран от #12

    16:10 07.06.2026

  • 11 ТИР

    31 3 Отговор
    Латиницата бе въведена в Югославия заради републиките , след като давате сега Сърбия за пример то вижте че те имат собствена валута , силна армия, работеща икономика и липса на Йесмени...

    16:14 07.06.2026

  • 12 Пич

    5 17 Отговор

    До коментар #10 от "Пичочка":

    Не бъркай компютри с компоти!!! Лично ще съм на улицата за да ти строша главата, защото за да зададеш такъв въпрос, в тебе нищо българско не е останало!!!

    Коментиран от #46

    16:15 07.06.2026

  • 13 Иванушка Дурачок

    4 31 Отговор
    Ама путин каза, че азбуката не е българска!

    Коментиран от #15, #18, #29

    16:16 07.06.2026

  • 14 Боташа или ботуша на терора

    24 6 Отговор
    Скоро ще следят кой ползва kirilitza в интернет и директно ще го вкарват в пандиза като враг на атлантизъма и путинист. Честита "промяна" (поредната) на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    16:20 07.06.2026

  • 15 Джони Стюпида

    32 3 Отговор

    До коментар #13 от "Иванушка Дурачок":

    Не знам за Путин, ама със сигурност той няма да ни я забрани, а в Русия ще я запази. На нас ще ни я забранят от ЕС- като лева

    16:21 07.06.2026

  • 16 банани има ли ?

    24 2 Отговор
    важното е че има банани целогодишно , не е важно дали ще пиша на маймуница или на кирилица бананите са важни бананите символа на демокрацията

    ас на жълтите павета съм скачал за банани не за ваща кирилица

    16:23 07.06.2026

  • 17 Усещате ли как ще ни разделят още веднъж

    22 2 Отговор
    бълтарите (путинистите) ще ползваме кирилица, а българяните-окраинци (урсулофилите) - latinitza. И няма да се размине гражданската война.

    16:24 07.06.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    1 27 Отговор

    До коментар #13 от "Иванушка Дурачок":

    Сега ще видиш колко минуса ще ти нацвъкат!
    Природата на Ганя е такава, гледа жирафа и вика:
    " Нема такова животно"!

    Коментиран от #25, #34, #38

    16:24 07.06.2026

  • 19 кой му дреме

    8 4 Отговор
    не ще овардим я

    16:31 07.06.2026

  • 20 Софиянец

    14 0 Отговор
    Ако ни управляват Петрохански Педофили и Да Балъци със сигурност ще се опитат да махнат кирилицата. По-големи българомразци от тях няма.

    Коментиран от #23

    16:33 07.06.2026

  • 21 На финалната права сме

    15 0 Отговор
    То остана ли нещо друго, което да ни вземат, че и земята отдавна не е наша? Следващото ще е задължителен ингилизки майчин език и задължителна ислямска религия за всички роби в €райxа МУ!

    16:34 07.06.2026

  • 22 Тиква

    13 0 Отговор
    По новините често чувам,уикенд,мерси,и други тъпотии от "водещи",говорете български,а не краварско-нациско.

    16:35 07.06.2026

  • 23 Първия Перничанин

    9 6 Отговор

    До коментар #20 от "Софиянец":

    А Боташа не е ли от същите?

    Коментиран от #30

    16:37 07.06.2026

  • 24 Милена

    15 0 Отговор
    В ЕС Кирилицата не ще я опазим, ще ни я забранят, както направиха с лева и държавата ни (протекторат в ЕС). Жалко , но факт!

    Коментиран от #26

    16:37 07.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Лили

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "Милена":

    Скоро иде цифровата райхсмарка (СВDС-€) и Урсулите ще могат даже да ни потурчат, без да можем с нищо да се противопоставим. Проклети да са всички пребоядисани комунисти и лъжесоциалисти от ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ, ДПС, АПС, БСП, ИТН, НДСВ и т.н.!

    16:41 07.06.2026

  • 27 АБВ

    3 8 Отговор
    Оптимистите учат английски, песимистите - арабски, а реалистите - китайски.

    Коментиран от #28

    16:43 07.06.2026

  • 28 Аха,

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "АБВ":

    пък глупаците учат български, нъл тъй, ва какаванин безроден?!

    16:49 07.06.2026

  • 29 Антитрол

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Иванушка Дурачок":

    "Ама путин каза, че азбуката не е българска!"

    Ако козячетата не лъжат пропагандата не върви - нали така. Путин никога не е казвал че кирилицата не е българска - каза че идва от "македонските земи" което е вярно както и е вярно че Кирил и Методи не са българи.

    Коментиран от #33

    17:03 07.06.2026

  • 30 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Първия Перничанин":

    "А Боташа не е ли от същите"

    Ами явно не е щом "сглобката" му орязаха правомощията докато беше президент и сега плюят против него.

    17:05 07.06.2026

  • 31 Алтай

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Обезбългаряването върви с пълна сила":

    Няма да приключите - ставате турци като хан Аспарух и дружина.

    17:06 07.06.2026

  • 32 Ха ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Като в братска ви, любима Сърбия ли?

    Коментиран от #36

    17:07 07.06.2026

  • 33 Х аха ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Антитрол":

    Не бе... а какви са? Мароканци?

    Коментиран от #35

    17:07 07.06.2026

  • 34 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ганя Путинофила":

    "Сега ще видиш колко минуса ще ти нацвъкат!"

    Ами ще му нацвъкат защото се мъчи да прави пропаганда с лъжи - кога Путин е казал че кирилицата не е българска азбука. Май друго каза ама опорките са си опорки нали?

    17:09 07.06.2026

  • 35 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Х аха ха ха ха":

    Кирил и Методи са византийци от богати византийски семейства - вземи се ограмоти.

    17:11 07.06.2026

  • 36 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха ха ха":

    Като в братска ви, любима Украйна ли? Или срещу нея не дават да се плюе.

    17:13 07.06.2026

  • 37 Никой

    0 0 Отговор
    То насила не става един език да се прилага.

    17:16 07.06.2026

  • 38 Кажи

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ганя Путинофила":

    коя е Ганя? Баба ти? Хайде пак докладвай, това го можеш.

    17:23 07.06.2026

  • 39 Пантагрюел

    2 0 Отговор
    Цц !
    Щом президентката пише ,,Дара " с латински букви три дни преди 24 Май,спасение няма!

    17:24 07.06.2026

  • 40 Как…

    1 1 Отговор
    …може да овардил нещо, което си взел назаем от азбуката на гърчолята?! Що за поредно безумие?!

    17:26 07.06.2026

  • 41 Али Гатор

    1 4 Отговор
    Какво да и вадим на кирилицата ? Тя не е наша а македонска писменост- според македонските историчари . А и словаците почитат Кирил и Методи (дори лицата ом бяха на банкнотите от 50 крони) но у преди о сега су пишат на латиница. Пък и не е толкова страшно монголците изоставят техния худум монгол бичиг шрифт и преминават на кирилица.

    17:26 07.06.2026

  • 42 Невена

    5 0 Отговор
    С миризмата трудно свиквам! На изпечен хляб, на прясно сирене, осолена сланина на пресен кашкавал и.. райска градина!
    България без А, Б, В, ще е като кон да я е. е!
    С Брюкселското зеле, бързо се свиква, с киселото, българското, трудно!
    То без лев, вече можем, със зелето не... можем! След Бангаранга, ще дойде и това,
    с държавни велможи, главата в торба!

    17:29 07.06.2026

  • 43 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Като чуя думата "подкаст" от оня дераст от Денят започва с Георги Любенов и ми идва да счупя телевизора. Не може ли да каже "беседа" с еди кои си там?

    17:33 07.06.2026

  • 44 Ротшилд

    3 0 Отговор
    Колкото и да се тръшкате Кирилицата ще ви я вземем, както направихме с със златото ви, водата, лева, държавата ( в ЕС), вярата също.
    Древните народи и езици като вас, няма да съществуват на тая земя..

    17:34 07.06.2026

  • 45 Борката

    1 0 Отговор
    Президетшата : DARA, DIBRE DOSHLA!
    Кон ли ви трябва, за да ви такова и върне у дома! Толкова ли ви липсва, Ума!

    17:35 07.06.2026

  • 46 Ти си пич ама женски

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Щом отричаш истината, твоята глава е за трошене.

    17:36 07.06.2026