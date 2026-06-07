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250 години САЩ, а всичко се върти само около Тръмп

250 години САЩ, а всичко се върти само около Тръмп

7 Юни, 2026 19:01 1 136 16

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • 4 юли-
  • ден на независимостта

Разломът в американското общество е голям. Затова и тържествата за 4 юли няма да са общи.

250 години САЩ, а всичко се върти само около Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Александър Детев

1976 година: Виетнамската война е приключила катастрофално за САЩ, а американското общество още се опитва да излекува раните, отворени от аферата „Уотъргейт" и скандалите по време на президентството на Никсън. Джералд Форд, който оцелява след опит за убийство през септември 1975 година, така и не успява да пречупи ниския си рейтинг и през ноември губи изборите от кандидата на демократите - Джими Картър.

На този фон, през 1976 година, САЩ отпразнуват 200 години от най-важното събитие в своята история - подписването на Декларацията на независимостта, която поставя основите на американската държава. Напрежението е във въздуха, а големият въпрос тогава гласи: могат ли американците все още да празнуват обединени?

"Раните на нацията бяха зараснали"

Отговорът се оказва положителен. Цялата година е белязана от хиляди събития, концерти, високопоставени държавни посещения. Президентът на Франция Валери Жискар д'Естен организира светлинно шоу в Маунт Върнън, а кралица Елизабет Втора подарява на президента на САЩ реплика на „Камбаната на свободата", която и до днес може да бъде видяна в Националния исторически парк във Филаделфия.

Кулминацията е на 4 юли, когато усещането за единство е толкова силно, че кара президента Форд по-късно да напише: „Рядко в световната история толкова много хора са се събирали така спонтанно, за да изразят любовта, която изпитват към родината си. Нито един инцидент не помрачи празника ни. Раните на нацията бяха зараснали. Възвърнахме гордостта си и отново открихме вярата си, а с това положихме основите на едно бъдеще, което несъмнено щеше да бъде изпълнено с надежда".

250-годишен юбилей на Америка и 80-годишен на Тръмп

2026 година: „Не искаме певци без талант, но с високи хонорари да ви приспиват - казахме им да си стоят вкъщи", пише разяреният Доналд Тръмп, след като редица изпълнители се отказаха да участват в Големия американски щатски фестивал по повод годишнината.

Защо се отказаха? Защото са осъзнали, че той се организира не от Конгреса, където представители и на двете партии от години подготвят тържествата под надслова „Америка 250", а от организацията „Свобода 250", създадена от президента. Общите тържества тази година няма да са общи - събитията ще се въртят около една-единствена личност - тази на Доналд Тръмп. Отбелязването на 80-ия рожден ден на президента е част от празничната програма на 14 юни - Деня на американското знаме, докато известни артисти организират протестен концерт в защита на Първата поправка.

Жива ли е "американската мечта"?

Подготовката за 4 юли е белязана от вътрешнополитическо напрежение, невиждано разделение в американското общество и тежката цена, която страната плаща за войната в Иран. В същото време светът изглежда все по-отдалечен от Вашингтон.

Британският крал Чарлз Трети посети Вашингтон през април и с финес припомни, че „каквито и различия и несъгласия да има между нас, ние сме единни в ангажимента си да запазим демокрацията". Само дни преди това Тръмп нападна вербално НАТО и го обяви за „хартиен тигър", подигра се на френския президент Макрон, обяви, че е разочарован от Великобритания и подчерта, че Киър Стармър „не е Уинстън Чърчил".

Отношенията на САЩ със света са в изключително трудна фаза, но отношенията вътре в Америка са още по-драматични. Проучване на „Политико" от края на миналата година показва, че според 46% от американците „американската мечта не съществува". Едва 26 на сто са на обратното мнение. За 49% най-добрите години на САЩ са зад гърба им, едва 41 на сто смятат, че те предстоят. Цели 59% казват, че поляризацията в тяхното общество се увеличава, а 52% искат радикални промени.

В моменти на вътрешна криза историята, националните символи и най-вече културата винаги са помагали на обществата да се почувстват единни. Но на тазгодишните тържества американците няма да пеят „This Land is Your Land" и „Sweet Caroline" заедно. Половината от тях ще включат телевизорите, за да слушат речта на Тръмп. Но другата половина ще смени канала.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Тръмбеш

    5 2 Отговор
    В нашия град имаше едни бели бозави братя 5-6 бр. ромляни, много си приличат с тоя

    Коментиран от #9

    19:03 07.06.2026

  • 2 малко истински факти

    7 10 Отговор
    Колко са жалки разни либирастици ,единственото нещо което осмисля жалкия им живот е да плюят иджафят по Тръмп , а той пък Тръм направо ще си го премести ...

    Коментиран от #5

    19:06 07.06.2026

  • 3 сащисан кравар

    9 2 Отговор
    250 години Тръмпония

    19:08 07.06.2026

  • 4 а преди

    6 1 Отговор
    всичко се въртеше само около Тиквата
    когото сега си къта чекмеджетата
    и радеви не го търсят
    а искат да дигат данъците на тиквените поклонници

    19:10 07.06.2026

  • 5 ГУМЕН КРАДЕВ

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "малко истински факти":

    Какво ще си премести , като го няма !?

    Коментиран от #6

    19:13 07.06.2026

  • 6 направо ме разсмя

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ГУМЕН КРАДЕВ":

    Онуй което всички се напъват да му го хванат .

    Коментиран от #8

    19:24 07.06.2026

  • 7 Никой

    2 0 Отговор
    Тоест - какво.

    19:26 07.06.2026

  • 8 забравяш

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "направо ме разсмя":

    забравил си да добавиш включително и гумен крадев

    19:26 07.06.2026

  • 9 ИСТИНАТА

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Град Тръмбеш":

    250 години САЩ, а у нас говорят само за психопата Путлер

    19:34 07.06.2026

  • 10 Анонимен

    3 0 Отговор
    Най големия резил до сега

    19:45 07.06.2026

  • 11 Госあ

    3 0 Отговор
    България е имала излаз на Средиземно море около 270 години.

    19:47 07.06.2026

  • 12 Ами

    3 0 Отговор
    През 1776 година е открит "Болшой театър" в Москва.
    С същата година са създадени и САЩ.
    Но на този свят няма нищо случайно :)

    19:49 07.06.2026

  • 13 Тв критик

    2 0 Отговор
    Преди години излезе един филм Идиокрация май беше , показва тази страна как изглежда днес.

    19:57 07.06.2026

  • 14 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 0 Отговор
    Докато там индианците са живяли във кожени вигвами тука сме строили дворци и църкви .

    19:59 07.06.2026

  • 15 Иван 1

    2 0 Отговор
    И кой е този Тръмп да не е на 250 години та му правят метани.

    20:13 07.06.2026

  • 16 абе

    1 1 Отговор
    какъвто и да го изкарват кравар, рижав демент, въздухар, аг.краснов и т.н., Тръмп е велик! Защитава страната си не по-малко от Рейгън, мисли и за най-висшите ценности, вкл.света като цяло основан на тях. Пречи на много отрепки като лгбти със скрити реваншисти зад тях, което пък само му вдига рейтинга сред разумните...

    20:15 07.06.2026