Стават ясни финалистите и при мъжете на "Ролан Гарос"

В днешния 5-и юни (петък) ще станат ясни финалистите в мъжкия турнир от втория за годината "Голям шлем" - "Ролан Гарос", след като преди по-малко от 24 часа разбрахме финалистките при жените.
Първият полуфинален сблъсък е между Якуб Меншик и Александър Зверев, а мачът между чеха и германеца ще стартира не по-рано от 15:30 часа българско време.
Във вечерната сесия пък има изцяло италиански двубой. В него 104-ият в света Матео Арналди играе срещу 14-ия в ранглистата на ATP Флавио Коболи. Техният мач е не по-рано от 20:00 часа.
Междувременно трябва да видим още и 1/2-финалните двубои на сингъл при младежите и девойките.
Момичетата излизат първи на корта не по-рано от 12:00 часа, а не по-рано от 13:30 са мометата.
Не по-рано от 13:00 часа ще стартира двубоят, който трябва да определи другите двама участници в големия финал при двойките.
Днес пък са и двата полуфинала при женските двойки.
Младежите и девойките имат важни полуфинални мачове и на двойки.
Отново път първи имат дамите, които стартират от не по-рано от 15:00 часа българско време, а на по-рано от 16:30 часа са и ангажиментите на младите мъже.
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1 Петкан
11:29 05.06.2026
2 Робинзон Крузо
11:36 05.06.2026
3 Даниел Дефо
11:41 05.06.2026