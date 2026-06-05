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Стават ясни финалистите и при мъжете на "Ролан Гарос"

Стават ясни финалистите и при мъжете на "Ролан Гарос"

5 Юни, 2026 11:14 988 3

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Първият полуфинален сблъсък е между Якуб Меншик и Александър Зверев, вечерният мач е между италианците Матео Арналди и Флавио Коболи

Стават ясни финалистите и при мъжете на "Ролан Гарос" - 1
Александър Зверев, Снимка: БГНЕС
sportal.bg sportal.bg

В днешния 5-и юни (петък) ще станат ясни финалистите в мъжкия турнир от втория за годината "Голям шлем" - "Ролан Гарос", след като преди по-малко от 24 часа разбрахме финалистките при жените.

Първият полуфинален сблъсък е между Якуб Меншик и Александър Зверев, а мачът между чеха и германеца ще стартира не по-рано от 15:30 часа българско време.

Във вечерната сесия пък има изцяло италиански двубой. В него 104-ият в света Матео Арналди играе срещу 14-ия в ранглистата на ATP Флавио Коболи. Техният мач е не по-рано от 20:00 часа.

Междувременно трябва да видим още и 1/2-финалните двубои на сингъл при младежите и девойките.

Момичетата излизат първи на корта не по-рано от 12:00 часа, а не по-рано от 13:30 са мометата.

Не по-рано от 13:00 часа ще стартира двубоят, който трябва да определи другите двама участници в големия финал при двойките.

Днес пък са и двата полуфинала при женските двойки.

Младежите и девойките имат важни полуфинални мачове и на двойки.

Отново път първи имат дамите, които стартират от не по-рано от 15:00 часа българско време, а на по-рано от 16:30 часа са и ангажиментите на младите мъже.


Франция
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