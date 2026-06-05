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Прокуратурата разследва печатница за фалшиви евробанкноти

Прокуратурата разследва печатница за фалшиви евробанкноти

5 Юни, 2026 11:13 1 351 8

  • прокуратура-
  • евробанкноти-
  • uv детектор

Трима души са с обвинения

Прокуратурата разследва печатница за фалшиви евробанкноти - 1
Снимка: ГДБОП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в София е повдигнала обвинения на трима души по досъдебно производство за прокарване в обращение и опит за прокарване в обращение на подправени парични знаци, за изготвяне и опит за изготвяне на неистински парични знаци, както и за укриване на предмети, материали и средства, предназначени за изготвянето им, съобщиха от прокуратурата.

Двама от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, като предстои да се поиска от съда постоянния им арест.

Третият е с парична гаранция заради тежкото му здравословно състояние. Те са многократно осъждани.

Разследващите обясняват, че на 2 юни в хранителни магазини в селата Церово и Гара Лакатник, община Своге, при заплащане на покупки били прокарани в обращение три подправени банкноти с номинал 20 евро.

По същото време в един от търговските обекти е бил направен опит за плащане с друга неистинска банкнота от същия номинал.

Установено е, че през периода от месец май 2026 г. до 3 юни 2026 г. в помещение, обособено като хол в имот в с. Реброво, община Своге, са били укривани средства и материали, предназначени за изготвяне на неистински парични знаци.

При извършените процесуално-следствени действия са открити и иззети шест принтера, два плотера за рязане на хартия, компютърна техника, UV детектор, машина за броене на пари, мултифункционално устройство, мастила за печат и други вещи.

На същия адрес са намерени още 19 заготовки за банкноти с номинал 20 евро и 3968 холограмни стикера, предназначени за изготвяне на неистински банкноти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ех ! Горките !

    4 0 Отговор
    Професионализма !

    Винаги Е !

    Погребвал !

    България !

    11:16 05.06.2026

  • 2 Поболел се е

    6 0 Отговор
    Третият е с парична гаранция заради тежкото му здравословно състояние. Те са многократно осъждани.

    11:16 05.06.2026

  • 3 Когато Правиш Нещо !

    6 1 Отговор
    Когато Правиш Нещо !

    Прави Го !

    Професионално !

    За да Не Става !

    Като Сега !

    11:18 05.06.2026

  • 4 може да са подкупвали доносници кат

    1 0 Отговор
    прокурорския син . така имал инфо . кат еврото . кога какво шравят полисманите . приеха евротои фалшиво евро заля страната . добре че ги хващат . ъндърграунда не спи . при слуаите елеонора и петрохан има бивши генерали и адмирали от сигурността замесени . информаторите се заобикалят със сигурни паралии .

    11:24 05.06.2026

  • 5 кой му дреме

    2 2 Отговор
    има ли нефалшиви евробанкноти ?
    то дьржавата и сьюза фалшиви

    11:29 05.06.2026

  • 6 ТРЕТИЯ НИ СЪ СЕЩАМ КОЙ Е

    0 0 Отговор
    КИРЛЬО ЛИ Е ?ИЛИ ТАНАСОВ ?

    11:49 05.06.2026

  • 7 Цвете

    3 0 Отговор
    ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ, ЗЛЕ БИЛО? ЗАТОВА ЛИ ПЕЧАТА ФАЛШИВИ ПАРИ, ПРЕДИ ДА ХВЪРЛИ ТОПА ? 😠🤷‍♀️🤦‍♂️🎭🌬🚔👨‍🎓

    12:05 05.06.2026

  • 8 кака Донка

    1 0 Отговор
    Печатането и фалшифициране на банкноти не беше ли много тежко престъпление във всички държави?Само тук не е?Оня го хванали случайно заради някакъв самолетен билет и сега се тюхкат какво ще правят.Ама сърбите обявиха и няма как.Иначе човека си живее живота вече две години.Във Варна до незаконния град са изсечени още 10 дка гора.Пак никой нищо не е чул,ни видял.Страната е залята от наркотици.След няколко години няма да има работна ръка.Наркоманите не работят.Водят ги за болни.

    12:47 05.06.2026

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