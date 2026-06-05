Прокуратурата разследва печатница за фалшиви евробанкноти

Окръжната прокуратура в София е повдигнала обвинения на трима души по досъдебно производство за прокарване в обращение и опит за прокарване в обращение на подправени парични знаци, за изготвяне и опит за изготвяне на неистински парични знаци, както и за укриване на предмети, материали и средства, предназначени за изготвянето им, съобщиха от прокуратурата.
Двама от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, като предстои да се поиска от съда постоянния им арест.
Третият е с парична гаранция заради тежкото му здравословно състояние. Те са многократно осъждани.
Разследващите обясняват, че на 2 юни в хранителни магазини в селата Церово и Гара Лакатник, община Своге, при заплащане на покупки били прокарани в обращение три подправени банкноти с номинал 20 евро.
По същото време в един от търговските обекти е бил направен опит за плащане с друга неистинска банкнота от същия номинал.
Установено е, че през периода от месец май 2026 г. до 3 юни 2026 г. в помещение, обособено като хол в имот в с. Реброво, община Своге, са били укривани средства и материали, предназначени за изготвяне на неистински парични знаци.
При извършените процесуално-следствени действия са открити и иззети шест принтера, два плотера за рязане на хартия, компютърна техника, UV детектор, машина за броене на пари, мултифункционално устройство, мастила за печат и други вещи.
На същия адрес са намерени още 19 заготовки за банкноти с номинал 20 евро и 3968 холограмни стикера, предназначени за изготвяне на неистински банкноти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ех ! Горките !
Винаги Е !
Погребвал !
България !
11:16 05.06.2026
2 Поболел се е
11:16 05.06.2026
3 Когато Правиш Нещо !
Прави Го !
Професионално !
За да Не Става !
Като Сега !
11:18 05.06.2026
4 може да са подкупвали доносници кат
11:24 05.06.2026
5 кой му дреме
то дьржавата и сьюза фалшиви
11:29 05.06.2026
6 ТРЕТИЯ НИ СЪ СЕЩАМ КОЙ Е
11:49 05.06.2026
7 Цвете
12:05 05.06.2026
8 кака Донка
12:47 05.06.2026