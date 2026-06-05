„Възраждане“ предлага закриване на Комисията по досиетата

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че са внесли предложение за закриване на Комисията по досиетата, която според него харчи милиони годишно, а на практика не работи. В същото време там се „уреждали“ хора на „високи, почти депутатски заплати“. Това по думите на Костадинов е само една от мерките за съкращаване на излишни разходи на фона на предстоящата процедура от ЕК по свръхдефицит.
„Още Симоен Дянков започна със съкращения, удряйки по най-големите разходни пера (казвам го с ирония) в държавата, съкращавайки бюджета на музеи, читалища, галерии, библиотеки, удари тежко и БАН и накрая замрази пенсиите на пенсионерите. Нещо подобно виждаме и сега. Същевременно в държавния бюджета има пера, които са изключително безцелни и харчат стотици милиони“, посочи Костадинов.
Той даде за пример Комисията по досиетата, която по думите му е струвала на бюджета 5 милиона и 300 хиляди лева за 2025 г.
„Кабинетът да ореже разходите в абсолютно безсмислените държавни учреждения и ведомства и едва след това да посягат на пенсионерите, майките и всичко останало, като музеи, читалища, галерии. Изпитвам дежавю и ако накрая посегнат и на БАН, ще помисля, че Симеон Дянков се е върнал“, коментира Костадинов в кулоарите на парламента.
Той припомни, че досега състоянието на свръхдефицит в държавата е било прикривано с тегленето на десетки милиарди левове кредити и с изтеглянето на приходи от следващата бюджетна година в рамките на настоящата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ганя Путинофила
Сега синчетата на ДС милиционерите като " Малкият хладилник" са на власт!
Коментиран от #7
11:08 05.06.2026
3 Досиетата Хъ
11:08 05.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #29
11:09 05.06.2026
5 Костадинов винаги е прав
11:09 05.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сила
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":И внуците се стягат ....
"Комунисти , комсомолци , пионери , винаги в един и същи строй ...."
помниш ли ...?!?
11:10 05.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цвете
11:11 05.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мирослав
11:11 05.06.2026
12 хаха
Ционистът от максуда с лилавите джуки ...
11:13 05.06.2026
13 Отстрани
Коментиран от #34
11:14 05.06.2026
14 Сила
До коментар #10 от "хаха":А га яди кифтетата ни рива ....??!
11:14 05.06.2026
15 хаха
11:14 05.06.2026
16 Киро
11:17 05.06.2026
17 Перо
11:17 05.06.2026
18 дали ще успеят да поорежат всичко
11:19 05.06.2026
19 Да попитам
11:25 05.06.2026
20 Връщай
Коментиран от #25, #26
11:25 05.06.2026
21 Нека да пиша
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ти си първият който ще яде лопата по -главата ти .
Коментиран от #30
11:26 05.06.2026
22 Възраждане
11:27 05.06.2026
23 Гаджева
Коментиран от #42
11:27 05.06.2026
24 Хм...
11:29 05.06.2026
25 До Редакцията
До коментар #20 от "Връщай":Този лозунг върви може би сто пъти и е много неуважителен но никой не го премахва.
11:29 05.06.2026
26 Така де
До коментар #20 от "Връщай":И аз това викам....Борисов , връщай парите бе боклук!
11:29 05.06.2026
27 АГАТ а Кристи
11:30 05.06.2026
28 Димо
11:30 05.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 На тоя
До коментар #21 от "Нека да пиша":Комуняга "сопа" няма да му помогне, въпреки, че гьостериците са тежки...
Има едно друго "лекарство" -
"9 грама" !
Само това би ги излекувало.
11:34 05.06.2026
31 Ами
11:37 05.06.2026
32 Пламен
Я виж какви итересни неща излязоха от там .
Комисията по досиетата официално обяви, че 11 от общо 15 митрополити в Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ) са били сътрудници на репресивния апарат на Държавна сигурност (ДС)
† Неофит (Русенски митрополит, по-късно Патриарх) – агент „Симеонов“
† Йосиф (САЩ, Канада и Австралия) – агент „Зографов"
† Натанаил (Неврокопски) – агент „Благоев“
† Кирил (Варненски и Великопреславски) – агент „Ковачев“ и „Владислав“
† Галактион (Старозагорски) – агент „Мишо“
† Григорий (Великотърновски) – агент „Ваньо“
† Дометиан (Видински) – агент „Добромир“
† Йоан (Варненски и Великопреславски) – агент „Иванов“
† Наум (Русенски) – агент „Михалев“
† Антоний (Западно- и Средноевропейски) – агент „Димитров“
† Игнатий (Плевенски) – агент „Генади“
Коментиран от #33, #43, #44, #53
11:37 05.06.2026
33 Ами
До коментар #32 от "Пламен":Тази работа може да я върши един сайт и един почасов администратор на този сайт, за няколко стотин евро на месец. Не е нужно да се блъскат милиони за един сайт.
Коментиран от #37, #46
11:40 05.06.2026
34 И трябва
До коментар #13 от "Отстрани":да продължи ровенето! Още много мръсотии остават неразкрити!
11:42 05.06.2026
35 Василеску
11:43 05.06.2026
36 Българин 🇧🇬
11:43 05.06.2026
37 Пламен
До коментар #33 от "Ами":По прицип си прав -цялата администрация е раздута, ама защо трябва да се закрива напълно ?
Коментиран от #40
11:43 05.06.2026
38 Предложението на Възраждане е
11:47 05.06.2026
39 Василеску
11:49 05.06.2026
40 Ми защото няма смисъл
До коментар #37 от "Пламен":Както дори и комисията на САЩ по Магнитски дори тя няма смисъл нито и на Великобритания.
11:49 05.06.2026
41 Израждане са популистка напаст
ВСИЧКИ ДОСИЕТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ НАЙ ПОСЛЕ - СЛЕД БЛИЗО 40 Г !
Така го направиха другите държави, а ние все на тарикатчета се правим, ако мине номерът! А той минава, защото сме прости!
Коментиран от #48
11:49 05.06.2026
42 Хмен
До коментар #23 от "Гаджева":По болест
11:50 05.06.2026
43 Всъщност
До коментар #32 от "Пламен":Работили са за Българското разузнаване ! Браво на тях ! Не като управляващите в последните 37 години , които служат на Турция и англосаксонците .
Коментиран от #45, #47
11:53 05.06.2026
44 Добре но
До коментар #32 от "Пламен":Каква е ползата след като Кучетата си лаят но кервана си върви а тия да си на постовете и въобще не им пукает.
11:54 05.06.2026
45 Това че управляващите
До коментар #43 от "Всъщност":Служат на Турция е потресаващо национално предателство.
11:56 05.06.2026
46 Елементарно
До коментар #33 от "Ами":Един сайт няма как да върши тази работа, ако досиетата не са разкрити и рзасекретени.
Ех Саше, Саше, как ще ровиш в базите на службите още повече, когато тези досиета нямат електронен вид, а са САМО на ХАРТИЯ?
11:58 05.06.2026
47 Елементарно
До коментар #43 от "Всъщност":Работили са за Кремъл защото разузнаването както и всичко друго му беше подчинено и изпълняваше заповедите му.
Коментиран от #57
12:01 05.06.2026
48 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ
До коментар #41 от "Израждане са популистка напаст":Дъвките "Шенген" и "Еврозона" свършиха. Разработват се нови.
Коментиран от #51
12:07 05.06.2026
49 Сбъркана работа
КК да мисли - как държавата да се разпростира в харчене само на това, което е събрала! Имаме бюджет 5 пъти по-голям от целия БВП на социалистическа България и пак не им стигат! 800 000 ТЕЛКове, 200 000 администрация, милион дневно за Боташ, 2 млрд пропуснати от ПВУ, 2 млрд за реактори, стотици НПОта. Само за броене на костенурки, глухарчета и лешояди Т. Белев взема 65 млн... Комисията по досиетата е капка в морето. Работата на депутатите е да гледат морето, а за капките има други.
12:11 05.06.2026
50 Анти Българин
Коментиран от #58
12:20 05.06.2026
51 НАТО срещу РФ, 3 години резил
До коментар #48 от "СВО 1 562 дни РЕЗИЛ":Вероятно имаш предвид, зеления клоун и фон Мюнхаузен.
12:20 05.06.2026
52 Григор
12:21 05.06.2026
53 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ
До коментар #32 от "Пламен":Има много други интересни неща, които ако не беше комисията щяха да са само слухове, а тайните и явни ченгета щяха да потриват ръце още по доволно и ехидно, като:
Нидал Алгафари
Рамадан Аталай
Тодор Батков
Хачо Бояджиев
Жан Виденов
Иван Гарелов
Красимир Гергов
Ахмед Доган
Красимир Каракачанов
Кеворк Кеворкян
Георги Марков
Георги Първанов
Васил Василев
Това са само част от верните синове на Партията, които са донасяли усърдно дори за други верни синове.
12:25 05.06.2026
54 безпартиен
12:29 05.06.2026
55 Ууу
12:32 05.06.2026
56 единствената българска партия
12:44 05.06.2026
57 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #47 от "Елементарно":Ами записвай си кои сега работят за англосаксонците и Турция , че като паднат да дадеш досиета . Или и те си мислят , че ще са вечни , като ли комунистите навремето ?!
12:49 05.06.2026
58 Мокой
До коментар #50 от "Анти Българин":Че за 36 години не успяха ли да разкрият всички досиета? В държавата ни има една камара бюджетни хрантутници, време е да бъдат поразтикани.
13:17 05.06.2026