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„Възраждане“ предлага закриване на Комисията по досиетата

„Възраждане“ предлага закриване на Комисията по досиетата

5 Юни, 2026 11:06 1 480 58

  • закриване-
  • комисия-
  • досиета-
  • възраждане

Кабинетът да ореже разходите в абсолютно безсмислените държавни учреждения и ведомства и едва след това да посягат на пенсионерите, майките и всичко останало, като музеи, читалища, галерии

„Възраждане“ предлага закриване на Комисията по досиетата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че са внесли предложение за закриване на Комисията по досиетата, която според него харчи милиони годишно, а на практика не работи. В същото време там се „уреждали“ хора на „високи, почти депутатски заплати“. Това по думите на Костадинов е само една от мерките за съкращаване на излишни разходи на фона на предстоящата процедура от ЕК по свръхдефицит.

„Още Симоен Дянков започна със съкращения, удряйки по най-големите разходни пера (казвам го с ирония) в държавата, съкращавайки бюджета на музеи, читалища, галерии, библиотеки, удари тежко и БАН и накрая замрази пенсиите на пенсионерите. Нещо подобно виждаме и сега. Същевременно в държавния бюджета има пера, които са изключително безцелни и харчат стотици милиони“, посочи Костадинов.

Той даде за пример Комисията по досиетата, която по думите му е струвала на бюджета 5 милиона и 300 хиляди лева за 2025 г.

„Кабинетът да ореже разходите в абсолютно безсмислените държавни учреждения и ведомства и едва след това да посягат на пенсионерите, майките и всичко останало, като музеи, читалища, галерии. Изпитвам дежавю и ако накрая посегнат и на БАН, ще помисля, че Симеон Дянков се е върнал“, коментира Костадинов в кулоарите на парламента.

Той припомни, че досега състоянието на свръхдефицит в държавата е било прикривано с тегленето на десетки милиарди левове кредити и с изтеглянето на приходи от следващата бюджетна година в рамките на настоящата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ганя Путинофила

    36 9 Отговор
    Късно е за лустрация!
    Сега синчетата на ДС милиционерите като " Малкият хладилник" са на власт!

    Коментиран от #7

    11:08 05.06.2026

  • 3 Досиетата Хъ

    36 4 Отговор
    Май трябва да закрият ДАНС и да им отворят досиетата, защото памперса им е пълен и се размириса яко напоследък.

    11:08 05.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    11 15 Отговор
    Нашата партия ДНК внесе при Радев ултиматум до два месеца да арестува олигарсите иначе почваме гражданските арести и Народен съд.

    Коментиран от #21, #29

    11:09 05.06.2026

  • 5 Костадинов винаги е прав

    25 25 Отговор
    Предложението е правилно.

    11:09 05.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    23 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    И внуците се стягат ....
    "Комунисти , комсомолци , пионери , винаги в един и същи строй ...."
    помниш ли ...?!?

    11:10 05.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цвете

    20 21 Отговор
    КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ РАЗКРИВАНЕ НА ДОСИЕТАТА ? ТОЧНО ТЕЗИ, КОИТО СА СЕ " ОМАЗАЛИ " ЛИ? И КАК ПОДЛО СМЕСВА ДОСИЕТА С ПЕНСИОНЕРИТЕ ? ПРОЗРАЧЕН СИ ОТ ГОДИНИ И СТИГА ДАВА АКЪЛ. 😠🤫🤷‍♀️🤦‍♂️🎭

    11:11 05.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мирослав

    20 27 Отговор
    Подкрепяме, Костадинов е прав както винаги!

    11:11 05.06.2026

  • 12 хаха

    20 17 Отговор
    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.

    Ционистът от максуда с лилавите джуки ...

    11:13 05.06.2026

  • 13 Отстрани

    21 17 Отговор
    36 години плъховете още ровят по досиетата, абсолютно безсмислено упражнение и абсолютно безсмислена комисия. Прав е!

    Коментиран от #34

    11:14 05.06.2026

  • 14 Сила

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    А га яди кифтетата ни рива ....??!

    11:14 05.06.2026

  • 15 хаха

    20 11 Отговор
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

    11:14 05.06.2026

  • 16 Киро

    14 11 Отговор
    Редуциране и реорганизация - да,но закриване - НЕ!

    11:17 05.06.2026

  • 17 Перо

    19 8 Отговор
    Костадинов не знае, че министерските заплати в тази комисия са едно на ръка! Там всички ползват служебното си положение за достъп до архивите и ни затрупват/като “писатели”/ със книги, сборници, спомени, исторически случаи, където въпросните чиновници са автори или съавтори в колективи и получаван огромни средства от издателствата! Тази комисия ще направи повече години от съществуването на ДС и РУГЩ! Защо Радев не ги закрие веднага!? Никой не се интересува от тях, а архива на двете силови министерства може да отиде към централния архив, които си имат изградена структура, организация, кадри и материална база!

    11:17 05.06.2026

  • 18 дали ще успеят да поорежат всичко

    1 3 Отговор
    все пак 7-8 проценти дефицит било лошо . имаме някаква голяма дупка или разход . едва ли е от поощренията на даскалите и чантаджистите . посвивали армиите . може с дрон да обикалят морето за удавници и идващи мини и морски дронове от украйна . вносния труд от индонезия мароко и виетнам доста намаля разхода но веднага се вдига бонуса . 5,6,7 .

    11:19 05.06.2026

  • 19 Да попитам

    18 9 Отговор
    Коста Копейко ,направи ли си къщата в Тюленово,че преди живееше в панелка в кайсиева градина ..

    11:25 05.06.2026

  • 20 Връщай

    14 6 Отговор
    Парите бе!

    Коментиран от #25, #26

    11:25 05.06.2026

  • 21 Нека да пиша

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ти си първият който ще яде лопата по -главата ти .

    Коментиран от #30

    11:26 05.06.2026

  • 22 Възраждане

    13 13 Отговор
    Винаги са прави както председателя Костадин Костадинов така и Цончо Ганев и Петър Петров. Освен това Възраждане много пъти може би десет и повече пъти искаха изслушване на ДАНС по отношение на Варна , но предишното мнозинство на ГЕРБ и ДПС осуетяваха това.

    11:27 05.06.2026

  • 23 Гаджева

    11 6 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #42

    11:27 05.06.2026

  • 24 Хм...

    14 9 Отговор
    Да покрием комунягите, а?

    11:29 05.06.2026

  • 25 До Редакцията

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Връщай":

    Този лозунг върви може би сто пъти и е много неуважителен но никой не го премахва.

    11:29 05.06.2026

  • 26 Така де

    9 9 Отговор

    До коментар #20 от "Връщай":

    И аз това викам....Борисов , връщай парите бе боклук!

    11:29 05.06.2026

  • 27 АГАТ а Кристи

    15 5 Отговор
    Доносниците и комунистите искат да се пъхнат в пералня, за да се изперат, изсушат и отново същото както след 09.09 1944 г

    11:30 05.06.2026

  • 28 Димо

    18 6 Отговор
    Комунистите са си комунисти! Не ги ли изрине от обществено политическия живот на страната няма да има оправия! Червени ченгета ни управляват от 1944 година та до днес! Ето това разбере ли се от повече хора, тогава ще има шанс за истинска промяна !

    11:30 05.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 На тоя

    9 6 Отговор

    До коментар #21 от "Нека да пиша":

    Комуняга "сопа" няма да му помогне, въпреки, че гьостериците са тежки...
    Има едно друго "лекарство" -
    "9 грама" !
    Само това би ги излекувало.

    11:34 05.06.2026

  • 31 Ами

    6 11 Отговор
    Колкото и да ми е противен Копейкин, когато е прав - прав е!

    11:37 05.06.2026

  • 32 Пламен

    15 6 Отговор
    Защо бе , Копейкин ?!
    Я виж какви итересни неща излязоха от там .

    Комисията по досиетата официално обяви, че 11 от общо 15 митрополити в Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ) са били сътрудници на репресивния апарат на Държавна сигурност (ДС)

    † Неофит (Русенски митрополит, по-късно Патриарх) – агент „Симеонов“
    † Йосиф (САЩ, Канада и Австралия) – агент „Зографов"
    † Натанаил (Неврокопски) – агент „Благоев“
    † Кирил (Варненски и Великопреславски) – агент „Ковачев“ и „Владислав“
    † Галактион (Старозагорски) – агент „Мишо“
    † Григорий (Великотърновски) – агент „Ваньо“
    † Дометиан (Видински) – агент „Добромир“
    † Йоан (Варненски и Великопреславски) – агент „Иванов“
    † Наум (Русенски) – агент „Михалев“
    † Антоний (Западно- и Средноевропейски) – агент „Димитров“
    † Игнатий (Плевенски) – агент „Генади“

    Коментиран от #33, #43, #44, #53

    11:37 05.06.2026

  • 33 Ами

    7 7 Отговор

    До коментар #32 от "Пламен":

    Тази работа може да я върши един сайт и един почасов администратор на този сайт, за няколко стотин евро на месец. Не е нужно да се блъскат милиони за един сайт.

    Коментиран от #37, #46

    11:40 05.06.2026

  • 34 И трябва

    14 4 Отговор

    До коментар #13 от "Отстрани":

    да продължи ровенето! Още много мръсотии остават неразкрити!

    11:42 05.06.2026

  • 35 Василеску

    10 6 Отговор
    Абсолютно правилно. Всичко да отиде в държавния архив, откъдето може да се ползва при нужда, а тунеядците от тази комисия да се съкратят. И без това, ако агент е вербуван в последните години на соца, вече е над 60 г, а и не е могъл нищо да дснася и не е интересен, а старите измряха - само дето децата им командват сега като кметове и депутати

    11:43 05.06.2026

  • 36 Българин 🇧🇬

    8 9 Отговор
    Абсолютно безмислена комисия ! Само дето, на едни избрани хора в нея , се даде възможност да ровят в мръсни ризи , а вероятно и да пишат доноси и да шантажират хора на база достъпа си до лична информация . Прави са Възраждане !

    11:43 05.06.2026

  • 37 Пламен

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    По прицип си прав -цялата администрация е раздута, ама защо трябва да се закрива напълно ?

    Коментиран от #40

    11:43 05.06.2026

  • 38 Предложението на Възраждане е

    7 10 Отговор
    Правилно и трябва веднага да се разгледа и да се приеме.

    11:47 05.06.2026

  • 39 Василеску

    5 11 Отговор
    До № 32 Пламен - И какво като са били вербувани и формално са били уж агенти? С какво са навредили митрополитите на България. За разлика от сегашните управляващи и депутати, които затриха незавидсимостта на България и грабят като за световно. Елементарно.

    11:49 05.06.2026

  • 40 Ми защото няма смисъл

    5 8 Отговор

    До коментар #37 от "Пламен":

    Както дори и комисията на САЩ по Магнитски дори тя няма смисъл нито и на Великобритания.

    11:49 05.06.2026

  • 41 Израждане са популистка напаст

    13 7 Отговор
    Няма ли кой да ги спре тия - всеки ден генерират глупости, искат това, искат онова! Не са свършили работа за пет пари, ама искат! И аз искам много работи, ама няма!
    ВСИЧКИ ДОСИЕТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ НАЙ ПОСЛЕ - СЛЕД БЛИЗО 40 Г !
    Така го направиха другите държави, а ние все на тарикатчета се правим, ако мине номерът! А той минава, защото сме прости!

    Коментиран от #48

    11:49 05.06.2026

  • 42 Хмен

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гаджева":

    По болест

    11:50 05.06.2026

  • 43 Всъщност

    5 11 Отговор

    До коментар #32 от "Пламен":

    Работили са за Българското разузнаване ! Браво на тях ! Не като управляващите в последните 37 години , които служат на Турция и англосаксонците .

    Коментиран от #45, #47

    11:53 05.06.2026

  • 44 Добре но

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Пламен":

    Каква е ползата след като Кучетата си лаят но кервана си върви а тия да си на постовете и въобще не им пукает.

    11:54 05.06.2026

  • 45 Това че управляващите

    5 3 Отговор

    До коментар #43 от "Всъщност":

    Служат на Турция е потресаващо национално предателство.

    11:56 05.06.2026

  • 46 Елементарно

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Един сайт няма как да върши тази работа, ако досиетата не са разкрити и рзасекретени.
    Ех Саше, Саше, как ще ровиш в базите на службите още повече, когато тези досиета нямат електронен вид, а са САМО на ХАРТИЯ?

    11:58 05.06.2026

  • 47 Елементарно

    7 4 Отговор

    До коментар #43 от "Всъщност":

    Работили са за Кремъл защото разузнаването както и всичко друго му беше подчинено и изпълняваше заповедите му.

    Коментиран от #57

    12:01 05.06.2026

  • 48 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "Израждане са популистка напаст":

    Дъвките "Шенген" и "Еврозона" свършиха. Разработват се нови.

    Коментиран от #51

    12:07 05.06.2026

  • 49 Сбъркана работа

    5 3 Отговор
    На държавата не стигат 4 млрд евро, а Копейкин ще ги запълни с 5 млн лева от закриването на Комисия по досиетата. Не че тази комисия върши нещо. Много по-евтино е да дигитализират всички досиета и да ги качат в интернет със свободен достъп. Така няма да се прикриват злодеянията на комунистите и няма да плащаме нищо повече.
    КК да мисли - как държавата да се разпростира в харчене само на това, което е събрала! Имаме бюджет 5 пъти по-голям от целия БВП на социалистическа България и пак не им стигат! 800 000 ТЕЛКове, 200 000 администрация, милион дневно за Боташ, 2 млрд пропуснати от ПВУ, 2 млрд за реактори, стотици НПОта. Само за броене на костенурки, глухарчета и лешояди Т. Белев взема 65 млн... Комисията по досиетата е капка в морето. Работата на депутатите е да гледат морето, а за капките има други.

    12:11 05.06.2026

  • 50 Анти Българин

    5 2 Отговор
    Точно Досиетата ли да закрием бе Копейкин

    Коментиран от #58

    12:20 05.06.2026

  • 51 НАТО срещу РФ, 3 години резил

    2 7 Отговор

    До коментар #48 от "СВО 1 562 дни РЕЗИЛ":

    Вероятно имаш предвид, зеления клоун и фон Мюнхаузен.

    12:20 05.06.2026

  • 52 Григор

    1 5 Отговор
    Толкова години са изминали, а някои продължават да са на вълна Държавна сигурност и досиета. Абсолютно безсмислена и неактуална тема. Други въпроси вълнуват българина и никой пет пари не дава за нафталина от гардероба. Не гласувайте за формации като "Демократична България", които ви предлагат безсмислени теми! Това е любимата им дъвка и благодарение на тезата "комунизъм-антикомунизъм" си осигуряваха място в парламента. Ако имаха грам мозък, щяха да се сетят,че темата вече не е актуална.

    12:21 05.06.2026

  • 53 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Пламен":

    Има много други интересни неща, които ако не беше комисията щяха да са само слухове, а тайните и явни ченгета щяха да потриват ръце още по доволно и ехидно, като:

    Нидал Алгафари
    Рамадан Аталай
    Тодор Батков
    Хачо Бояджиев
    Жан Виденов
    Иван Гарелов
    Красимир Гергов
    Ахмед Доган
    Красимир Каракачанов
    Кеворк Кеворкян
    Георги Марков
    Георги Първанов
    Васил Василев

    Това са само част от верните синове на Партията, които са донасяли усърдно дори за други верни синове.

    12:25 05.06.2026

  • 54 безпартиен

    4 0 Отговор
    Власт се взима с оръжие и се задържа с писалка! Синовете и дъщерите на тези взели властта с оръжие, вече предават писалката на своите деца! Намерете пое един политик на когато роднини са осъдени от т.нар."народен съд",с одържавена собственост, интернирани,със забрана за продължаване на образованието!Няма !!! Така се промени и етническия състав на страната и сега около 40/100 от новородените НЯМАТ български език за майчин!Кои имат полза и каква ще е тя?

    12:29 05.06.2026

  • 55 Ууу

    0 0 Отговор
    От Варна си,нима не знаеш за тия строежи,ама си мълча, получаваш си заплатата в НС, когато не е в твоя полза викаше,а когато се облажваше мълчеше.сигурно и ти като Данчо имаш там имот,пък си от осглобката,сега искаш да не излезе нещо по сериозно за тебе.ще замирише яко.

    12:32 05.06.2026

  • 56 единствената българска партия

    0 3 Отговор
    Това е правилно.

    12:44 05.06.2026

  • 57 Елементарно , бе Уотсън !

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Елементарно":

    Ами записвай си кои сега работят за англосаксонците и Турция , че като паднат да дадеш досиета . Или и те си мислят , че ще са вечни , като ли комунистите навремето ?!

    12:49 05.06.2026

  • 58 Мокой

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Анти Българин":

    Че за 36 години не успяха ли да разкрият всички досиета? В държавата ни има една камара бюджетни хрантутници, време е да бъдат поразтикани.

    13:17 05.06.2026

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