Стефания Сандрели на 80 г.: Музата на италианското кино, която покори поколения зрители

На 5 юни италианската киноикона Стефания Сандрели отбелязва своя 80-и рожден ден. В продължение на повече от шест десетилетия тя остава едно от най-разпознаваемите лица на европейското кино, работейки с най-големите режисьори на Италия и превръщайки се в символ на елегантност, талант и артистична смелост.

От конкурс за красота до големия екран

Стефания Сандрели е родена на 5 юни 1946 г. във Виареджо, Тоскана. Още като тийнейджърка печели местен конкурс за красота, което отваря вратите към киното. Едва на 15 години прави дебюта си на големия екран и бързо привлича вниманието на режисьорите със своята естественост пред камерата.

Любопитен факт е, че когато участва в класиката „Развод по италиански“, тя е едва 14-годишна. Ролята ѝ до легендарния Марчело Мастрояни я превръща в една от най-обещаващите млади актриси на своето поколение.

На 16-годишна възраст започва връзка с прочутия италиански певец и композитор Джино Паоли, от когото има дъщеря – Аманда Паоли. Историята им дълго време е сред най-коментираните в италианския културен живот.

Филмите, които я превърнаха в легенда

„Развод по италиански“ (1961)

Една от най-великите комедии в историята на италианското кино. Филмът на режисьора Пиетро Джерми печели „Оскар“ за сценарий и представя Сандрели пред световната публика.

„Съблазнена и изоставена“ (1964)

Филмът окончателно утвърждава младата актриса като една от най-ярките звезди на Италия.

„Конформистът“ (1970)

Шедьовърът на Бернардо Бертолучи е сред най-високо оценените европейски филми на всички времена. Ролята на Джулия остава една от най-запомнящите се в кариерата на Сандрели.

„1900“ (1976)

Епичната сага на Бертолучи събира звезди като Робърт де Ниро и Жерар Депардийо, а Сандрели е сред ключовите фигури в мащабната продукция.

„Всички се обичахме толкова много“ (1974)

Филмът на Еторе Скола е смятан за една от най-добрите италиански драми на XX век.

„Ключът“ (1983)

Противоречивата лента на Тинто Брас бележи нов етап в кариерата на актрисата и доказва способността ѝ да се превъплъщава в разнообразни образи.

Награди и признание

През 2005 г. Стефания Сандрели получава почетния „Златен лъв“ за цялостен принос към киното на кинофестивала във Венеция. През 2012 г. Франция я удостоява с титлата Кавалер на Ордена за изкуство и литература.

През последните години тя продължава активно да снима. Сред най-новите ѝ участия са филмите „Per il mio bene“ и „Parthenope“, които излязоха през 2024 г. и показаха, че дори на почти 80 години актрисата остава търсено име в европейското кино.

През последните месеци Стефания Сандрели продължава да бъде почитан гост на филмови форуми и ретроспективни програми, посветени на класическото италианско кино. Наскоро тя получи специално признание на кинофестивала в Лука за своя принос към европейското филмово изкуство – поредно доказателство за огромното уважение, на което се радва сред публиката и професионалистите.

Малко актриси могат да се похвалят с кариера, обхващаща повече от шест десетилетия и работа с режисьори като Пиетро Джерми, Бернардо Бертолучи, Еторе Скола и Тинто Брас. Днес Стефания Сандрели е не просто филмова звезда, а жива история на италианското кино – символ на епоха, в която европейският филм диктуваше световните стандарти за качество.