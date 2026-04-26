Юлиан Попов: AES, технологично най-модерната топлоелектрическа централа на България, затваря. По чия вина?

AES, технологично най-модерната топлоелектрическа централа на България, затваря. По чия вина?
Фейсбук експертизата ще каже: Брюксел!
Това е все едно да идеш в магазина, да вземеш една диня и после да се разгневиш на продавача, че иска да я платиш.
Това коментира във "Фейсбук" служебният министър на околната среда и екологията Юлиан Попов.
Вината си е наша. На много правителства, на много парламенти, на пишман-експерти, псевдолобисти. Аз също не направих всичко, което можех, за да предотвратя този резултат.
А, и AES не направи достатъчно, но тях трудно можеш да виниш.
Това, което трябваше да направим, включително и с бюджетни средства, беше да помогнем на AES да се трансформира. Да мине към перспективните нови технологии, оставяйки старите в миналото.
AES имаха план, но той имаше нужда от политическа подкрепа, каквато изобщо нямаше.
Сега, вместо AES, остават най-мръсните централи и тези, които най-много нарушават правилата.
Иначе енергийната трансформация си върви с пълна сила. Никой не може да я спре. Можем само да я забавим и да не се възползваме от нея. И пътьом да потрошим някой и друг милиард. Сефте!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 авантгард
Щото много добре помним кои реваха, че било неперспективно, щяло да разори България и т.н. пълни кретении за да угодят на чужд интерес.
Припомням, че сметката тогата възлизаше на 4-5 милиарда евро.
После същите престъпници ни навряха да разширяваме Козлодуй за 45 милиарда евро.
4,5 срещу 45.
Има ли нещо между ушите питам????
13:07 26.04.2026
9 Каква
До коментар #3 от "Дзак":печалба, тя винаги е работила на загуба, нали затова затваря
13:29 26.04.2026
