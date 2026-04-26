Юлиан Попов: AES, технологично най-модерната топлоелектрическа централа на България, затваря. По чия вина?

блогър, бивш министър на околната среда и водите

AES, технологично най-модерната топлоелектрическа централа на България, затваря. По чия вина?

Фейсбук експертизата ще каже: Брюксел!

Това е все едно да идеш в магазина, да вземеш една диня и после да се разгневиш на продавача, че иска да я платиш.

Това коментира във "Фейсбук" служебният министър на околната среда и екологията Юлиан Попов.

Вината си е наша. На много правителства, на много парламенти, на пишман-експерти, псевдолобисти. Аз също не направих всичко, което можех, за да предотвратя този резултат.

А, и AES не направи достатъчно, но тях трудно можеш да виниш.

Това, което трябваше да направим, включително и с бюджетни средства, беше да помогнем на AES да се трансформира. Да мине към перспективните нови технологии, оставяйки старите в миналото.

AES имаха план, но той имаше нужда от политическа подкрепа, каквато изобщо нямаше.

Сега, вместо AES, остават най-мръсните централи и тези, които най-много нарушават правилата.

Иначе енергийната трансформация си върви с пълна сила. Никой не може да я спре. Можем само да я забавим и да не се възползваме от нея. И пътьом да потрошим някой и друг милиард. Сефте!