Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Юлиан Попов: AES, технологично най-модерната топлоелектрическа централа на България, затваря. По чия вина?

26 Април, 2026 13:01

  • юлиан попов-
  • аес марица изток-
  • тец-
  • централи

Вината си е наша. На много правителства, на много парламенти, на пишман-експерти, псевдолобисти. Аз също не направих всичко, което можех, за да предотвратя този резултат

Снимка: Фейсбук/Юлиан Попов
Юлиан Попов Юлиан Попов блогър, бивш министър на околната среда и водите
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Фейсбук експертизата ще каже: Брюксел!

Това е все едно да идеш в магазина, да вземеш една диня и после да се разгневиш на продавача, че иска да я платиш.

Това коментира във "Фейсбук" служебният министър на околната среда и екологията Юлиан Попов.

Вината си е наша. На много правителства, на много парламенти, на пишман-експерти, псевдолобисти. Аз също не направих всичко, което можех, за да предотвратя този резултат.

А, и AES не направи достатъчно, но тях трудно можеш да виниш.

Това, което трябваше да направим, включително и с бюджетни средства, беше да помогнем на AES да се трансформира. Да мине към перспективните нови технологии, оставяйки старите в миналото.

AES имаха план, но той имаше нужда от политическа подкрепа, каквато изобщо нямаше.

Сега, вместо AES, остават най-мръсните централи и тези, които най-много нарушават правилата.

Иначе енергийната трансформация си върви с пълна сила. Никой не може да я спре. Можем само да я забавим и да не се възползваме от нея. И пътьом да потрошим някой и друг милиард. Сефте!


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    19 7 Отговор
    Отдавна трябваше да затвори, причината да не е затворила, е че понеже беше американси ТЕЦ, още драгалевския тъмен субект ги беше уредил да им плащаме енергията по двойни цени спрямо държавния Марица 2. И при царя, сър тей и боко това си продължи, въпреки че в ЕССР уж не е позволена държавната помощ за частни фирми. А на кресливата сopocня такива работи не и правят впечатление, щото тяхните грантове идват от такива схеми. Те могат само да реват как трябва да се затвори държавния ТЕЦ за да може кръгове около ПП-ДБ да нацвъкат солари и да ползват подстанциите.

    13:07 26.04.2026

  • 2 авантгард

    27 1 Отговор
    Специалиста, нещо за ненаправената АЕЦ Белене да кажеш?
    Щото много добре помним кои реваха, че било неперспективно, щяло да разори България и т.н. пълни кретении за да угодят на чужд интерес.
    Припомням, че сметката тогата възлизаше на 4-5 милиарда евро.
    После същите престъпници ни навряха да разширяваме Козлодуй за 45 милиарда евро.
    4,5 срещу 45.
    Има ли нещо между ушите питам????

    13:07 26.04.2026

  • 3 Дзак

    16 2 Отговор
    Държавата да си я изкупи и да осигури политическа подкрепа! С печалбата да преустрои останалите ТЕЦ.

    Коментиран от #9

    13:07 26.04.2026

  • 4 Сзо

    15 0 Отговор
    Спряна е за да работят централите на чичко Тревичко

    13:08 26.04.2026

  • 5 ПО ВИНА НА АСЕН ВАСИЛЕВ

    13 2 Отговор
    Да се знае.

    13:14 26.04.2026

  • 6 Свърши им договора с държавни дотации

    22 3 Отговор
    Няма вече яка лапачка и си вдигат чукалата "братята" американци.

    13:24 26.04.2026

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 4 Отговор
    Тя е собственост на американска компания... така че де се махат...

    13:24 26.04.2026

  • 8 никога

    1 12 Отговор
    никога не е била американска. Тя е на руската външнотърговска банка, като всички пи-известни уж западни фирми.

    13:28 26.04.2026

  • 9 Каква

    2 14 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    печалба, тя винаги е работила на загуба, нали затова затваря

    13:29 26.04.2026

  • 10 Манипулация през снимки

    20 1 Отговор
    Снимали на преден план градинката пред администрацията, дето е 5 на 10 метра, все едно тоя ТЕЦ е "зелен оазис". Истината е, че си е малко по-нов димящ коптор. А защо се отказва да го експлоатира американската корпорация AES - защото ѝ изтече договора за изкупуване на тока скъпо и прескъпо, и секват огромните печалби. Туй то.

    13:31 26.04.2026

  • 11 Сталин

    1 0 Отговор
    Поредния негодник лобист на краварите ,пак държавата да плаща милиарди щото тези мародери да си трансформират централата ,тези пирати не са ли чували за пазарна икономика и всеки да се оправя сам ,както цървулите вече 35 години кошерна демокрация

    14:09 26.04.2026