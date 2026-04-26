Ако се лишим от най-модерната си ТЕЦ ще страдаме - и то много. Все повече ВЕИ проекти разчитат на стероиди от държавата!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако се лишим от най-модерната си ТЕЦ в условията на все по-екстремни ценови колебания, породени от масовото навлизане на ВЕИ, които дисбалансират системата, ще страдаме - и то много.

Тези, които ви убеждават, че батериите ще решат проблема, или не разбират за какво говорят, или съзнателно заблуждават.

Ще стане точно както в класиката - и бой, и унижение, и сол в раната.

Задайте си простия въпрос: защо цените на соларната енергия стават все по-отрицателни в часовете на свръхпроизводство, а сметките, които плащаме, стават все по-високи? Маржовете растат и печалбите също.

За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

Това е обяснявано десетки пъти. Електроенергийният системен оператор също мълчи - целесъобразно. Защото най-голямата олигархия у нас днес е ВЕИ-секторът, с непробиваемо лоби в Народно събрание. Никой не смее да каже гък.

Още веднъж: убиваме ТЕЦ Марица Изток 1 заради енергиен канибализъм, за да отворим място за нови соларни олигарси. Те просто са по-силни политически.

От едната страна на веригата стоят генерационните мощности - класика плюс ВЕИ, които стават все повече и увеличават дисбалансите в система. Всички тези инвестиции трябва да се изплатят. Трябва да носят печалба. А тъй като пазарът е отрицателен, все повече ВЕИ проекти разчитат на стероиди от държавата.

От другата страна са потребителите - тези, които плащат сметката.

За да мине „ВЕИ революцията“ под радара на общественото внимание, лобито се старае цените за битовите потребители да не растат рязко. Индустрията? И там има прагове на държавна намеса - за да не протестират много.

Проблемът е, че парите в буфера - Фонд Сигурност на електроенергийната система - ги няма. Фондът се пълни основно от емисионни квоти. Но хем убиха „дойната крава“ ТЕЦ-овете, хем няма достатъчно балансираща енергия.

И сега идва болезненият момент: или бюджетът ще налива пари във ФСЕС, или след като доубием ТЕЦ-овете, ще започне канибализъм между самите ВЕИ - и в двата случая някой трябва да плати сметката и това е или потребителя или данъкоплатеца.

Именно затова цената на електроенергията ще расте - и разбира се еврото ще е виновно.

А собствениците на новите ВЕИ също има нужда да си върнат инвестициите, пък и разходи имат - вили, яхти, издържат и антураж. И те са хора.

ВЕИ и батериите са прекрасни технологии. Проблемът не е в тях.

Проблемът е, че у нас вместо да стимулираме покривни инсталации при потребителите - там, където ефектът върху мрежата щеше да е далеч по-мек - концентрирахме инвестициите в гигантски соларни паркове, които пък зависят от мрежата и балансиращите мощности, които ги убиваме.

Най-лошото е, че всичко това се знае.

И никой не си мърда пръста.

Като на Титаник. Оркестър - Заря!