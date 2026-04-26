Ако се лишим от най-модерната си ТЕЦ ще страдаме - и то много. Все повече ВЕИ проекти разчитат на стероиди от държавата!

Задайте си простия въпрос: защо цените на соларната енергия стават все по-отрицателни в часовете на свръхпроизводство, а сметките, които плащаме, стават все по-високи? Маржовете растат и печалбите също

Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако се лишим от най-модерната си ТЕЦ в условията на все по-екстремни ценови колебания, породени от масовото навлизане на ВЕИ, които дисбалансират системата, ще страдаме - и то много.

Тези, които ви убеждават, че батериите ще решат проблема, или не разбират за какво говорят, или съзнателно заблуждават.

Ще стане точно както в класиката - и бой, и унижение, и сол в раната.

Задайте си простия въпрос: защо цените на соларната енергия стават все по-отрицателни в часовете на свръхпроизводство, а сметките, които плащаме, стават все по-високи? Маржовете растат и печалбите също.

За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

Това е обяснявано десетки пъти. Електроенергийният системен оператор също мълчи - целесъобразно. Защото най-голямата олигархия у нас днес е ВЕИ-секторът, с непробиваемо лоби в Народно събрание. Никой не смее да каже гък.

Още веднъж: убиваме ТЕЦ Марица Изток 1 заради енергиен канибализъм, за да отворим място за нови соларни олигарси. Те просто са по-силни политически.

От едната страна на веригата стоят генерационните мощности - класика плюс ВЕИ, които стават все повече и увеличават дисбалансите в система. Всички тези инвестиции трябва да се изплатят. Трябва да носят печалба. А тъй като пазарът е отрицателен, все повече ВЕИ проекти разчитат на стероиди от държавата.

От другата страна са потребителите - тези, които плащат сметката.

За да мине „ВЕИ революцията“ под радара на общественото внимание, лобито се старае цените за битовите потребители да не растат рязко. Индустрията? И там има прагове на държавна намеса - за да не протестират много.

Проблемът е, че парите в буфера - Фонд Сигурност на електроенергийната система - ги няма. Фондът се пълни основно от емисионни квоти. Но хем убиха „дойната крава“ ТЕЦ-овете, хем няма достатъчно балансираща енергия.

И сега идва болезненият момент: или бюджетът ще налива пари във ФСЕС, или след като доубием ТЕЦ-овете, ще започне канибализъм между самите ВЕИ - и в двата случая някой трябва да плати сметката и това е или потребителя или данъкоплатеца.

Именно затова цената на електроенергията ще расте - и разбира се еврото ще е виновно.

А собствениците на новите ВЕИ също има нужда да си върнат инвестициите, пък и разходи имат - вили, яхти, издържат и антураж. И те са хора.

ВЕИ и батериите са прекрасни технологии. Проблемът не е в тях.

Проблемът е, че у нас вместо да стимулираме покривни инсталации при потребителите - там, където ефектът върху мрежата щеше да е далеч по-мек - концентрирахме инвестициите в гигантски соларни паркове, които пък зависят от мрежата и балансиращите мощности, които ги убиваме.

Най-лошото е, че всичко това се знае.

И никой не си мърда пръста.

Като на Титаник. Оркестър - Заря!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    24 2 Отговор
    що бе нали според урсулите зелената енергия ще спаси света.

    16:04 26.04.2026

  • 2 Хаха

    4 22 Отговор
    Ако имаше кяр от този ТЕЦ, то Америте нямаше да бягат.

    16:05 26.04.2026

  • 3 ДС милиционерската мафия

    16 1 Отговор
    беше нименно в енергетиката! Забравихте ли?

    16:06 26.04.2026

  • 4 име

    9 3 Отговор
    Че и тази, най-модерната ТЕЦ, разчита на стероиди от "държавата", т.е. от нас? Ква е разликата? Дай да наливаме преференциални пари за мегават на частния ТЕЦ (двойна цена за изкупеване на енергията спрямо Марица 2), пък да затворим държавната Марица 2, това предлага господина.

    Коментиран от #11

    16:12 26.04.2026

  • 5 глас народен

    9 1 Отговор
    Да я купи държавата.

    16:26 26.04.2026

  • 6 СМЕНЯМЕ ПИСТАТА

    8 2 Отговор
    АГЕНТА САШКО С НОВ РЕФРЕН

    16:30 26.04.2026

  • 7 Накрая ще стигнем до

    9 1 Отговор
    печки на твърдо гориво и свещи,като по времето описано в Железния светилник и да имаме пари топло и светло няма да има.Ставаме прелетни птици

    16:31 26.04.2026

  • 8 Ами спрете

    10 1 Отговор
    Им стероидите! Нали сме пазарна икономика!

    16:32 26.04.2026

  • 9 Българин

    5 6 Отговор
    Закривай!
    Щом тоя продажник плаче, значи е добре за България!

    16:32 26.04.2026

  • 10 Дик диверсанта

    3 7 Отговор
    Мечтата на дебилите беше да закрият американските тецове. е случи се, дебилите празнуват

    16:34 26.04.2026

  • 11 койдазнай

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Гарантиранат и цена е 63 евро за МВт/час. На пазара среднодневната цена е 80.

    Коментиран от #20

    16:34 26.04.2026

  • 12 Гориил

    20 6 Отговор
    Целият енергиен сектор на България е изграден върху авангардни руски проекти и технологии. С промяната в идеологията идва период на кризи и конфликти (преведено на български, това бележи началото на ера на несъвместимост между съветското енергийно наследство и европейското). В такива случаи някой трябва да бъде елиминиран.Рано или късно всичко руско в България ще бъде блокирано и безмилостно унищожено. Но няма гаранции, че нещо ново и модерно ще бъде построено в обозримо бъдеще.

    Коментиран от #19

    16:41 26.04.2026

  • 13 Бог да прости България

    8 1 Отговор
    ЗАКРИВАЙТЕ ВСИЧКО ТЕЦ, МЕЦ, ВЕЦ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАКВОТО ТАМ Е ОСТАНАЛО И ОТ НЕЯ, ЖИВОТНОВЪДСТВО, ЗЕМЕДЕЛИЯ, АРМИЯ, ПОЛИЦИЯ СЪД, ПРОКУРАТУРА ИЗОБЩО ВСИЧКООО И НАКРАЯ ЗАКРИВАЙТЕ Я ТАЗИ ДЪРЖАВА ДА СЕ УСПОКОИ УРСУЛАТА И ДУШМАНИТЕ НИ НАЙ НАКРАЯ И ДА СЕ СВЪРШВА ТОВА ТЕГЛО. АМИН.

    16:44 26.04.2026

  • 14 Проблемът

    6 1 Отговор
    не е в алчността на веи сектора. Проблемът се нарича законодателство на ЕС. То позволи и насърчи това безобразие и лобизъм, с кухи обещания за "безплатна" електроенергия.
    Докато има ЕС, ще има и такива схеми. Хората не са виновни, че искат да припечелват от глупостта на ЕС и то законно. Моделът е сгрешен. Но той не може да се поправи тук в София.

    16:45 26.04.2026

  • 15 Малко

    1 1 Отговор
    Отношение имат нашите политици към това, което се случва в сектор енергетика. Те просто следват европейското законодателство. То не е мислено тук в България.

    Коментиран от #21

    16:49 26.04.2026

  • 16 Теца

    3 1 Отговор
    си е идеален и силно печеливш. Просто разходите за въглеродни емисии го обезсмислят. Но тези разходи могат да бъдат отменени само чрез законодателен акт на ЕС. А политическа воля да се признае очевидната грешка с т.нар. зелена сделка и да се възстанови старото положение липсва.
    Това е цената на членството. Всички я плащат.

    Коментиран от #17

    16:56 26.04.2026

  • 17 Силно печеливш беше до вчера

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Теца":

    докато беше валиден договора с преференциалната цена за задължителното изкупуване на иначе евтиния им ток, направен буквално от горене на пръст. Свърши гранде далаверате и на момента "братята" си биха камшиците.

    17:05 26.04.2026

  • 18 Перо

    3 0 Отговор
    Важното е Украйна да има подарено оборудване за АЕЦ от Белене. В БГ, унтефменшите скоро ще се озъбят, със скъп ток! Простотията и предателството не са от вчера!

    17:16 26.04.2026

  • 19 радий

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Главата ти е изградена по руски проект. Той е леко тъп, ама при тези дадености и това е много.

    17:22 26.04.2026

  • 20 име

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "койдазнай":

    Още преди 15г и изкупуваха тока на цена над 140лв на мегават, а на държавната Марица 2 НЕК плащаше по 70 лв на мегават.

    17:22 26.04.2026

  • 21 име

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Малко":

    И ти не си напълно прав. Нашите политици следват европейското законодателство само до колкото могат да извлекат лични облаги за ВЕИ проектчетата си. Не и за да защитят интересите на държавата, т.е. бизнеса и гражданите. Например, ние отдавно преизпълняваме изисквонията за процент но ВЕИ енергия и може да продаваме квоти или да си позволим да ни работят ТЕЦовете, но това не среща частния интерес на лапачите в парламента.

    17:27 26.04.2026

  • 22 Прокопи еФ 16

    2 0 Отговор
    Няма да ми пипате соларките че утре почваме протести от ПП ДБ

    17:28 26.04.2026

  • 23 Наско

    0 0 Отговор
    В България се произвежда все повече ток за нуждите на промишлеността,а той все по-скъп и вес по-калпав!
    Вече не се чудя ,че фирмите в страната,в това число и чуждестранните масово затварят офиси и фирми!
    На тези цени от "чисти" и бъдещи начина на производство електроенергията ни е златна!
    Стигнах до парадокса , фирмата ми затворена а плащането на електроенергията продължава по договорената стойност на потребление на адрес!Ползваш,неползваш плащаш,същото постигнаха и родните ни празноглавци с Боташ!Не се и чудете,защо напшите крайни продукти са неконкурентни навсякъде по света!Куче влачи жица с ток!

    17:49 26.04.2026

  • 24 Макробиолог

    0 0 Отговор
    100% вярно,само един въпрос-защо досега Василев мълча?Нали твоите ппдбта бяха в управлението?И второ--тецовете са три на брой,двата български могат да бъдат модернизирани за сравнително скромни пари.

    17:54 26.04.2026