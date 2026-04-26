Ако се лишим от най-модерната си ТЕЦ ще страдаме - и то много. Все повече ВЕИ проекти разчитат на стероиди от държавата!

Ако се лишим от най-модерната си ТЕЦ в условията на все по-екстремни ценови колебания, породени от масовото навлизане на ВЕИ, които дисбалансират системата, ще страдаме - и то много.
Тези, които ви убеждават, че батериите ще решат проблема, или не разбират за какво говорят, или съзнателно заблуждават.
Ще стане точно както в класиката - и бой, и унижение, и сол в раната.
Задайте си простия въпрос: защо цените на соларната енергия стават все по-отрицателни в часовете на свръхпроизводство, а сметките, които плащаме, стават все по-високи? Маржовете растат и печалбите също.
За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.
Това е обяснявано десетки пъти. Електроенергийният системен оператор също мълчи - целесъобразно. Защото най-голямата олигархия у нас днес е ВЕИ-секторът, с непробиваемо лоби в Народно събрание. Никой не смее да каже гък.
Още веднъж: убиваме ТЕЦ Марица Изток 1 заради енергиен канибализъм, за да отворим място за нови соларни олигарси. Те просто са по-силни политически.
От едната страна на веригата стоят генерационните мощности - класика плюс ВЕИ, които стават все повече и увеличават дисбалансите в система. Всички тези инвестиции трябва да се изплатят. Трябва да носят печалба. А тъй като пазарът е отрицателен, все повече ВЕИ проекти разчитат на стероиди от държавата.
От другата страна са потребителите - тези, които плащат сметката.
За да мине „ВЕИ революцията“ под радара на общественото внимание, лобито се старае цените за битовите потребители да не растат рязко. Индустрията? И там има прагове на държавна намеса - за да не протестират много.
Проблемът е, че парите в буфера - Фонд Сигурност на електроенергийната система - ги няма. Фондът се пълни основно от емисионни квоти. Но хем убиха „дойната крава“ ТЕЦ-овете, хем няма достатъчно балансираща енергия.
И сега идва болезненият момент: или бюджетът ще налива пари във ФСЕС, или след като доубием ТЕЦ-овете, ще започне канибализъм между самите ВЕИ - и в двата случая някой трябва да плати сметката и това е или потребителя или данъкоплатеца.
Именно затова цената на електроенергията ще расте - и разбира се еврото ще е виновно.
А собствениците на новите ВЕИ също има нужда да си върнат инвестициите, пък и разходи имат - вили, яхти, издържат и антураж. И те са хора.
ВЕИ и батериите са прекрасни технологии. Проблемът не е в тях.
Проблемът е, че у нас вместо да стимулираме покривни инсталации при потребителите - там, където ефектът върху мрежата щеше да е далеч по-мек - концентрирахме инвестициите в гигантски соларни паркове, които пък зависят от мрежата и балансиращите мощности, които ги убиваме.
Най-лошото е, че всичко това се знае.
И никой не си мърда пръста.
Като на Титаник. Оркестър - Заря!
Коментиран от #11
16:12 26.04.2026
9 Българин
Щом тоя продажник плаче, значи е добре за България!
16:32 26.04.2026
11 койдазнай
До коментар #4 от "име":Гарантиранат и цена е 63 евро за МВт/час. На пазара среднодневната цена е 80.
Коментиран от #20
16:34 26.04.2026
14 Проблемът
Докато има ЕС, ще има и такива схеми. Хората не са виновни, че искат да припечелват от глупостта на ЕС и то законно. Моделът е сгрешен. Но той не може да се поправи тук в София.
16:45 26.04.2026
16 Теца
Това е цената на членството. Всички я плащат.
Коментиран от #17
16:56 26.04.2026
17 Силно печеливш беше до вчера
До коментар #16 от "Теца":докато беше валиден договора с преференциалната цена за задължителното изкупуване на иначе евтиния им ток, направен буквално от горене на пръст. Свърши гранде далаверате и на момента "братята" си биха камшиците.
17:05 26.04.2026
19 радий
До коментар #12 от "Гориил":Главата ти е изградена по руски проект. Той е леко тъп, ама при тези дадености и това е много.
17:22 26.04.2026
20 име
До коментар #11 от "койдазнай":Още преди 15г и изкупуваха тока на цена над 140лв на мегават, а на държавната Марица 2 НЕК плащаше по 70 лв на мегават.
17:22 26.04.2026
21 име
До коментар #15 от "Малко":И ти не си напълно прав. Нашите политици следват европейското законодателство само до колкото могат да извлекат лични облаги за ВЕИ проектчетата си. Не и за да защитят интересите на държавата, т.е. бизнеса и гражданите. Например, ние отдавно преизпълняваме изисквонията за процент но ВЕИ енергия и може да продаваме квоти или да си позволим да ни работят ТЕЦовете, но това не среща частния интерес на лапачите в парламента.
17:27 26.04.2026
23 Наско
Вече не се чудя ,че фирмите в страната,в това число и чуждестранните масово затварят офиси и фирми!
На тези цени от "чисти" и бъдещи начина на производство електроенергията ни е златна!
Стигнах до парадокса , фирмата ми затворена а плащането на електроенергията продължава по договорената стойност на потребление на адрес!Ползваш,неползваш плащаш,същото постигнаха и родните ни празноглавци с Боташ!Не се и чудете,защо напшите крайни продукти са неконкурентни навсякъде по света!Куче влачи жица с ток!
17:49 26.04.2026
