Пет големи риска, които могат да потопят американската икономика

Американската икономика, която премина през инфлационния шок след пандемията от КОВИД-19 и ефекта от митата, без да изпадне в рецесия, е изправена пред нарастващи рискове, свързани с поскъпването на петрола, напрежението във финансовия сектор, устойчивостта на бума при изкуствения интелект и нарастващия държавен дълг, показват анализи на водещи икономисти и пазарни участници, цитирани от „Уолстрийт Джърнъл“, пише БТА.
Основен фактор за несигурността е войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток, което ограничава глобалните доставки на петрол с до 16 млн. барела дневно, или около 15 на сто от предвоенното търсене. В исторически план резки скокове в цените на петрола често са предшествали рецесии, но икономистите засега не очакват подобен сценарий.
Майкъл Хей от „Сосиете Женерал“ (Société Générale) посочва, че ако протокът остане затворен, глобалните запаси могат да спаднат до исторически ниски нива, а цената на сорта Брент може да достигне рекордни стойности, съпоставими с върховете от 2008 година. При по-тежка ескалация, включително атаки по енергийна инфраструктура или транспортни маршрути, не се изключват нива до 200 долара за барел, като самият анализатор отбелязва, че подобен сценарий е безпрецедентен.
В същото време пазарните очаквания остават, че подобни високи цени няма да се задържат трайно. Главният икономист на „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) Ян Хациус изчислява, че ако Ормузкият проток бъде отворен до средата на април, американската икономика ще бъде с около 0,4 на сто по-малка след година спрямо сценарий без подобно прекъсване – ефект, който предполага по-бавен растеж, но не и рецесия.
Вторият значим риск идва от пазара на частни кредити, оценяван на около 1,3 трилиона долара в САЩ и над 2 трилиона долара в глобален мащаб. Този сегмент, който осигурява финансиране за компании с по-ограничен достъп до банкови заеми, е под натиск, тъй като инвеститорите стават по-предпазливи и търсят да изтеглят средствата си, особено от по-рискови сектори като софтуера.
Майкъл Димлер от „Морнингстар Ди Би Ар Ес“ (Morningstar DBRS) посочва, че напрежението отразява типичен етап от кредитния цикъл, при който качеството на заемите се влошава, а новите инвеститори се стремят да изтеглят средствата си. В същото време Кристофър Уейлън от „Уейлън Глоубъл Адвайзърс“ (Whalen Global Advisors) предупреждава за риск от „момент от типа на Леман“, при който масово изтегляне на финансиране може да доведе до системни сътресения.
Ричард Фарли, адвокат по ливъридж финансиране, също подчертава риска от принудителна ликвидация на кредитни портфейли, при която множество инвеститори продават едновременно, което може да ограничи достъпа до финансиране и да засегне реалната икономика чрез спад на инвестициите и заетостта.
Третият риск е свързан с бума в изкуствения интелект, който през последната година бе ключов двигател на икономическия растеж и на фондовите пазари. Най-големите технологични компании в САЩ вече формират около 35 на сто от индекса S&P 500 и планират инвестиции за над 2 трилиона долара в следващите три години, основно в центрове за данни и чипове.
Тод Кастаньо от „Морган Стенли“ (Morgan Stanley) отбелязва, че ограниченията в енергетиката и транспорта, свързани с конфликта в Близкия изток, могат да затруднят изграждането на тази инфраструктура. По думите му финансирането на екосистемата около изкуствения интелект вече показва признаци на ограниченост, а всяко забавяне на инвестициите може да подкопае един от основните двигатели на растежа.
Четвъртият риск произтича от състоянието на потреблението и публичните финанси. Брено Брага от „Ърбън Инститют“ (Urban Institute) отбелязва, че просрочията по кредитни карти при домакинствата с ниски и средни доходи вече надвишават нивата отпреди пандемията. В същото време разходите се поддържат от по-заможните домакинства, подкрепени от повишението на цените на активите.
Икономистът Матиас Кериг от Дюкския университет (Duke University) изчислява, че за домакинствата с по-ниски доходи увеличение на цените на горивата с 1 долар ще представлява около 2 на сто от дохода, което ще принуди тези потребители да ограничават други разходи.
Паралелно с това нарастващият държавен дълг увеличава уязвимостта на икономиката, което представлява петият мащабен риск. Доходността по 10-годишните американски облигации се повишава след началото на конфликта, а разходите за обслужване на дълга вече поглъщат значителна част от бюджетните приходи. Анализатори предупреждават, че евентуална загуба на доверие от страна на инвеститорите би могла да доведе до рязко покачване на лихвените проценти и да засегне жилищния пазар, инвестициите и финансовите пазари.
Бившият директор на службата по мениджмънт и бюджет при президента Джордж У. Буш – Мич Даниелс, отбелязва, че подобни рискове често се подценяват до момента, в който настъпят, като предупреждава, че дори малка промяна в настроенията може да има значителни последици.
И макар базовият сценарий да предвижда продължаващ икономически растеж, съчетанието от външни шокове и вътрешни дисбаланси прави перспективите за американската икономика по-несигурни, а развитието на конфликта в Близкия изток и реакцията на финансовите пазари ще бъдат от ключово значение, заключава „Уолстрийт Джърнъл“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъ!!!
19:05 08.04.2026
2 Без майтап
19:06 08.04.2026
3 Новичок
19:09 08.04.2026
4 Абсолютни глупости
За съжаление и ние сме в цялата кризисна ситуация и даряваме всичко което имаме на един полуразложен труп. Прочетете какво е стакфлация и ще разберете накъде се движим не минуемо
Коментиран от #11
19:12 08.04.2026
5 Мурка
19:16 08.04.2026
6 Kaлпазанин
19:19 08.04.2026
7 Ами
Тук въпросът е колко ще издържи населението. За сега има хляб и зрелища,
но скоро хлябът може и да стане толкова скъп, че да останат само зрелищата.
И тогава ... ще има зрелища, за каквито дори не сте си и помисляли :)
19:29 08.04.2026
8 Да,бе
19:32 08.04.2026
9 стоян георгиев
19:43 08.04.2026
10 Пенчо
19:44 08.04.2026
11 Вашето мнение
До коментар #4 от "Абсолютни глупости":Американската икономика се крепи на петродолара, така, че не бъди такъв оптимист. В технологично отношение много държави изпреварват сащ, както се видя и във военно. Когато петродолара бъде изместен като резервна валута кравите в обора ще направят гладни бунтове, каквито човечеството не е виждало.
Коментиран от #21
19:58 08.04.2026
12 кръговрат
Коментиран от #13
20:01 08.04.2026
13 По опасното е
До коментар #12 от "кръговрат":Изкуствения интелект, ако е програмиран да постави интересите на американците над всички, китайският и руският да направят същото и могат да се препоръчат войни във всякакви варианти , с по малко или с повече жертви , с изваждането от строя на единия или другия изкуствен интелект, не ми се мисли нататък
20:42 08.04.2026
14 Мда...
Така че при отпадане на определена степен международни плащания в долари с "икономиката" на сащ е свършено. Просто въпрос на време. Като големия въпрос е колко време. По мое мнение в обозримо бъдеще, 4-5 години макс. И тъпотии подобни на тая с Иран съкращават рязко това време.
Коментиран от #16, #18
20:44 08.04.2026
15 Син на Слънцето
20:59 08.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Син на Слънцето
21:00 08.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ъъъъ
Не изпадна в рецесия(поне официално), защото краварите пренаписваха правилата за рецесия. Да си припомним какво е рецесия:
Най общо казано, това спад на реалния БВП за две или повече последователни тримесечия.
Аз съм достатъчно голям за да си спомня, че в края на юли 2020 г. беше съобщено, че брутният вътрешен продукт на САЩ за първите 6 месеца е спаднал на годишна база с 33%, без икономиката да изпадне в рецесия....🤣
21:05 08.04.2026
20 Син на Слънцето
21:09 08.04.2026
21 Абсолютни
До коментар #11 от "Вашето мнение":Глупости. Мислиш ли че войните са свършили или големите са се договори ли. Не ставай наивен че съединените щати или доларът ще се сринат защото никой няма да го допусне въпреки че Европа се опитва да го постигне
21:34 08.04.2026