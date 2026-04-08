Новини
Мнения »
Пет големи риска, които могат да потопят американската икономика

8 Април, 2026 19:01 1 823 21

  • иран-
  • сащ-
  • икономика-
  • доналд тръмп-
  • петрол-
  • ормузки проток

Основен фактор за несигурността е войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток, което ограничава глобалните доставки

Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Американската икономика, която премина през инфлационния шок след пандемията от КОВИД-19 и ефекта от митата, без да изпадне в рецесия, е изправена пред нарастващи рискове, свързани с поскъпването на петрола, напрежението във финансовия сектор, устойчивостта на бума при изкуствения интелект и нарастващия държавен дълг, показват анализи на водещи икономисти и пазарни участници, цитирани от „Уолстрийт Джърнъл“, пише БТА.

Основен фактор за несигурността е войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток, което ограничава глобалните доставки на петрол с до 16 млн. барела дневно, или около 15 на сто от предвоенното търсене. В исторически план резки скокове в цените на петрола често са предшествали рецесии, но икономистите засега не очакват подобен сценарий.

Майкъл Хей от „Сосиете Женерал“ (Société Générale) посочва, че ако протокът остане затворен, глобалните запаси могат да спаднат до исторически ниски нива, а цената на сорта Брент може да достигне рекордни стойности, съпоставими с върховете от 2008 година. При по-тежка ескалация, включително атаки по енергийна инфраструктура или транспортни маршрути, не се изключват нива до 200 долара за барел, като самият анализатор отбелязва, че подобен сценарий е безпрецедентен.

В същото време пазарните очаквания остават, че подобни високи цени няма да се задържат трайно. Главният икономист на „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) Ян Хациус изчислява, че ако Ормузкият проток бъде отворен до средата на април, американската икономика ще бъде с около 0,4 на сто по-малка след година спрямо сценарий без подобно прекъсване – ефект, който предполага по-бавен растеж, но не и рецесия.

Вторият значим риск идва от пазара на частни кредити, оценяван на около 1,3 трилиона долара в САЩ и над 2 трилиона долара в глобален мащаб. Този сегмент, който осигурява финансиране за компании с по-ограничен достъп до банкови заеми, е под натиск, тъй като инвеститорите стават по-предпазливи и търсят да изтеглят средствата си, особено от по-рискови сектори като софтуера.

Майкъл Димлер от „Морнингстар Ди Би Ар Ес“ (Morningstar DBRS) посочва, че напрежението отразява типичен етап от кредитния цикъл, при който качеството на заемите се влошава, а новите инвеститори се стремят да изтеглят средствата си. В същото време Кристофър Уейлън от „Уейлън Глоубъл Адвайзърс“ (Whalen Global Advisors) предупреждава за риск от „момент от типа на Леман“, при който масово изтегляне на финансиране може да доведе до системни сътресения.

Ричард Фарли, адвокат по ливъридж финансиране, също подчертава риска от принудителна ликвидация на кредитни портфейли, при която множество инвеститори продават едновременно, което може да ограничи достъпа до финансиране и да засегне реалната икономика чрез спад на инвестициите и заетостта.

Третият риск е свързан с бума в изкуствения интелект, който през последната година бе ключов двигател на икономическия растеж и на фондовите пазари. Най-големите технологични компании в САЩ вече формират около 35 на сто от индекса S&P 500 и планират инвестиции за над 2 трилиона долара в следващите три години, основно в центрове за данни и чипове.

Тод Кастаньо от „Морган Стенли“ (Morgan Stanley) отбелязва, че ограниченията в енергетиката и транспорта, свързани с конфликта в Близкия изток, могат да затруднят изграждането на тази инфраструктура. По думите му финансирането на екосистемата около изкуствения интелект вече показва признаци на ограниченост, а всяко забавяне на инвестициите може да подкопае един от основните двигатели на растежа.

Четвъртият риск произтича от състоянието на потреблението и публичните финанси. Брено Брага от „Ърбън Инститют“ (Urban Institute) отбелязва, че просрочията по кредитни карти при домакинствата с ниски и средни доходи вече надвишават нивата отпреди пандемията. В същото време разходите се поддържат от по-заможните домакинства, подкрепени от повишението на цените на активите.

Икономистът Матиас Кериг от Дюкския университет (Duke University) изчислява, че за домакинствата с по-ниски доходи увеличение на цените на горивата с 1 долар ще представлява около 2 на сто от дохода, което ще принуди тези потребители да ограничават други разходи.

Паралелно с това нарастващият държавен дълг увеличава уязвимостта на икономиката, което представлява петият мащабен риск. Доходността по 10-годишните американски облигации се повишава след началото на конфликта, а разходите за обслужване на дълга вече поглъщат значителна част от бюджетните приходи. Анализатори предупреждават, че евентуална загуба на доверие от страна на инвеститорите би могла да доведе до рязко покачване на лихвените проценти и да засегне жилищния пазар, инвестициите и финансовите пазари.

Бившият директор на службата по мениджмънт и бюджет при президента Джордж У. Буш – Мич Даниелс, отбелязва, че подобни рискове често се подценяват до момента, в който настъпят, като предупреждава, че дори малка промяна в настроенията може да има значителни последици.

И макар базовият сценарий да предвижда продължаващ икономически растеж, съчетанието от външни шокове и вътрешни дисбаланси прави перспективите за американската икономика по-несигурни, а развитието на конфликта в Близкия изток и реакцията на финансовите пазари ще бъдат от ключово значение, заключава „Уолстрийт Джърнъл“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ!!!

    11 4 Отговор
    Най-големият риск за САЩ е агент Краснов! Вече толкова му хлопат дъските, че се чува по цял свят.

    19:05 08.04.2026

  • 2 Без майтап

    13 1 Отговор
    Най големият риск за всяка икономика е начело на държавата да има луд човек.

    19:06 08.04.2026

  • 3 Новичок

    6 0 Отговор
    Пише пет риска,а на четвъртият спира ??? Пфу...

    19:09 08.04.2026

  • 4 Абсолютни глупости

    7 11 Отговор
    Американската икономика по никакъв начин не може да бъде потопена за разлика от европейската която вече е на дъното след зелените сделки пакетите санкции срещу евтините горива в носа на такива само отвън и липсата на евтини ресурси и работна ръка.
    За съжаление и ние сме в цялата кризисна ситуация и даряваме всичко което имаме на един полуразложен труп. Прочетете какво е стакфлация и ще разберете накъде се движим не минуемо

    Коментиран от #11

    19:12 08.04.2026

  • 5 Мурка

    6 0 Отговор
    БРАВООООООООО ДЪ НЮ ПРЕЗИДЕНТ ОФ ВЕНЕЦУЕЛА

    19:16 08.04.2026

  • 6 Kaлпазанин

    12 1 Отговор
    Те потъват ,какво рискове ????? Достатъчно живяха на чужд гръб и кръв напечатана хартия не се яде

    19:19 08.04.2026

  • 7 Ами

    6 1 Отговор
    Западните икономики отдавна са потопени.
    Тук въпросът е колко ще издържи населението. За сега има хляб и зрелища,
    но скоро хлябът може и да стане толкова скъп, че да останат само зрелищата.
    И тогава ... ще има зрелища, за каквито дори не сте си и помисляли :)

    19:29 08.04.2026

  • 8 Да,бе

    10 1 Отговор
    Американската икономика се крепеше на страха от военната и мощ,която през последният месец се доказа,като холивудска продукция и пътя на САЩ е само надолу.Рязко към дъното.

    19:32 08.04.2026

  • 9 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Абе пука ми на дебеуиаа ....3 за американската икономика ,а като се замисля даже и там не ми пука ..хахах .

    19:43 08.04.2026

  • 10 Пенчо

    1 1 Отговор
    Потопихме руската, сега е ред на американската! Май големи фантазьори са в бетеато!?

    19:44 08.04.2026

  • 11 Вашето мнение

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абсолютни глупости":

    Американската икономика се крепи на петродолара, така, че не бъди такъв оптимист. В технологично отношение много държави изпреварват сащ, както се видя и във военно. Когато петродолара бъде изместен като резервна валута кравите в обора ще направят гладни бунтове, каквито човечеството не е виждало.

    Коментиран от #21

    19:58 08.04.2026

  • 12 кръговрат

    3 1 Отговор
    За да няма икономическа и политическа криза, трябва домакинствата да теглят нови кредити, за да потребяват. За да теглят нови кредити, трябва да се изплатят старите кредити. За да се изплатят старите кредити, трябва по-висока инфлация, която да стопи старите кредити. За да се разгори по-високата инфлация, която да стопи старите дългове, трябва по-мащабна война.

    Коментиран от #13

    20:01 08.04.2026

  • 13 По опасното е

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "кръговрат":

    Изкуствения интелект, ако е програмиран да постави интересите на американците над всички, китайският и руският да направят същото и могат да се препоръчат войни във всякакви варианти , с по малко или с повече жертви , с изваждането от строя на единия или другия изкуствен интелект, не ми се мисли нататък

    20:42 08.04.2026

  • 14 Мда...

    5 0 Отговор
    американската икономика се формира на 80% от услуги, от които половината финансови услуги, и 20% всичко останало, включително селско стопанство, строителство, автомобилостроене, самолетостроене, производство на оръжие.
    Така че при отпадане на определена степен международни плащания в долари с "икономиката" на сащ е свършено. Просто въпрос на време. Като големия въпрос е колко време. По мое мнение в обозримо бъдеще, 4-5 години макс. И тъпотии подобни на тая с Иран съкращават рязко това време.

    Коментиран от #16, #18

    20:44 08.04.2026

  • 15 Син на Слънцето

    0 0 Отговор
    Браво на нашето Българско внуче Америка! През 2008г бяха забранени замърсяващи въздуха дизеловите автомобили. Държавата ги изкупи. За една от моите коли Фолксваген дизел, купена през 2000 година за 18 хиляди ми върнаха 8 хиляди. Браво Нафтовите продукти - дрехи, пластмаса, петролни коли, си отиват понеже като поставиш под земята дрехи, пластмаса от нафта с хиляди години не могат да се разложат. Идва времето за чиста и свята Планета така както е била преди 1941. Напишете в търсачката на ютюб "Ford, Car, Hemp 1941" и ще видите как бият с Чук по стъклата и каусерията направена от Конопена Пластмаса и не могат да я счупят. Нашите деди са правели лековити дрехи от Коприна, Коноп, Памук, Вълна. Конопеното Олио съдържа вещества блиски до човешките и е здравословно - SBD Олио! Та мислете логично. Къде остана Небето Като от Коприна, това е Моята Родина. Връщаме се обратно към екологичното време на живот на нашите Деди от преди 1944г. Лека кола с висок капацитет на акумулатор от конопени нано частици, може да кара 1500 км без зареждане!

    20:59 08.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Син на Слънцето

    0 0 Отговор
    Отговор:...Нафтата...Парата от Нафтата... 15 години Европа плащаше дългове към нафтовите производители - Русия и Арабските държави. Идва Екологията в Америка и в Европа и тя ще победи.

    21:00 08.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ъъъъ

    1 0 Отговор
    "Американската икономика, която премина през инфлационния шок след пандемията от КОВИД-19 и ефекта от митата, без да изпадне в рецесия...."

    Не изпадна в рецесия(поне официално), защото краварите пренаписваха правилата за рецесия. Да си припомним какво е рецесия:

    Най общо казано, това спад на реалния БВП за две или повече последователни тримесечия.

    Аз съм достатъчно голям за да си спомня, че в края на юли 2020 г. беше съобщено, че брутният вътрешен продукт на САЩ за първите 6 месеца е спаднал на годишна база с 33%, без икономиката да изпадне в рецесия....🤣

    21:05 08.04.2026

  • 20 Син на Слънцето

    1 0 Отговор
    КОИ СМЕ НИЕ "ХОРАТА" - наследници на загиналите "ДИНОЗАВРИ"? Това знание за УМИРАЩАТА ПРИРОДА на нас БЪЛГАРИТЕ е отредено да го предадем и на идните поколения. В своята книга „Тракийското писмо декодирано’ д-р Стефан Гайд представя прочетения от неговия екип пиктографски текст върху оброчната плочка на Орфеевия Завет, открита в с. Градешница, на територията на съвременната Българска земя: „О,Триединни Боже, който обитаваш Тракия, Свидетелствам истинно и обричам се да ти принасям дарове, великий Божий Сине
    И само Теб величая, о, велики Боже мой, Ти, който си в Храма си, избави ме!”
    Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ) в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия.......
    Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. СЪВРЕМЕННИ ПАЛЯЧОВЦИ - така наречени УПРАВЛЯВАЩИ и така наречени ПРОТЕСТИРАЩИ...
    ЗАБРАВИЛИ СТЕ ДОГОВОРА С БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП - БЪЛГАРИТЕ

    21:09 08.04.2026

  • 21 Абсолютни

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Глупости. Мислиш ли че войните са свършили или големите са се договори ли. Не ставай наивен че съединените щати или доларът ще се сринат защото никой няма да го допусне въпреки че Европа се опитва да го постигне

    21:34 08.04.2026