Проклятието на войните от среден мащаб застигна Тръмп

Попаднал в стратегически капан в Иран, американският президент Доналд Тръмп може да се затрудни да се измъкне от него, предупреждава известният геополитолог Робърт Каплан. Дори ако в дългосрочен план режимът на моллите му се струва обречен.

"През 30-те години на миналия век Германия беше разпокъсана на взаимосвързани провинции (Länder). Криза в една от тях можеше бързо да се разпространи и в останалите. Днес нашият свят е в същото положение: ние сме по-свързани от всякога по много начини и въпреки това кризите следват една след друга. Конфликт в Близкия изток сега може да предизвика вътрешна криза в Съединените щати, до степен, невъобразима преди." Именно с тези почти пророчески думи Робърт Д. Каплан описа последната си книга "Waste Land: A World in Permanent Crisis" миналата година. Той направи паралел между днешните геополитически сътресения и катастрофалната съдба на Ваймарската република.

Последиците от американската операция, започната в Иран на 28 февруари, далеч надхвърлиха границите на тази страна с около 91 милиона жители, като се усещат дори в Съединените щати, където Доналд Тръмп отчаяно се опитва да намери изход. По този начин американският президент рискува да попадне в добре познат капан, предупреждава експертът от Института за изследвания на външната политика: проклятието на "войните от среден мащаб", несъмнено е най-опасната ситуация за сила като Съединените щати. Авторът на бестселъри, известен както с навременния си геополитически анализ, така и с образа си на "пророк на хаоса", описва подробно механизмите на това в интервю за френския всекидневник L' Express. Той също така изразява съжаление, че Доналд Тръмп, с изявленията и позициите си относно НАТО, "слага край на 80-годишния съюз със Запада".

L' Express: В последната си книга "Waste Land" обяснявате, че живеем в един вид огромна Ваймарска република, взаимосвързан свят, но без истинско управление, където всяка страна е толкова тясносвързана с останалите, че криза на едно място може да предизвика ефект на доминото с почти универсални последици. Вписва ли се войната в Иран в тази картина днес?

Робърт Каплан: Вписва се идеално. Войната в Иран има последици във всеки регион на света и акцентира върху динамиката, която анализирах в "Waste Land". Затварянето на Ормузкия проток, например, има сериозни последици за цените на петрола и корабоплаването в световен мащаб. Освен това, боевете дълбоко засягат целия Близък изток. В същото време този въпрос подхранва глобалния дебат. По този начин светът изглежда като нестабилна, подобна на "Ваймарската" система, люшкаща се от една криза в друга. А войната в Иран далеч не е приключила: прекратяването на огъня, договорено от Доналд Тръмп на 7 април, остава изключително крехко, въпреки че все още съм отворен за изненади.

L' Express: Какво имате предвид?

Робърт Каплан: Иранският режим е унищожил валутата си, има много малко питейна вода, много малко електричество и ежедневието там е ужасяващо. Ако режимът на шаха беше останал на власт, Иран щеше да бъде сравним с Южна Корея днес, с една от най-динамичните икономики в света и процъфтяваща средна класа. Това не е прогноза, но въпреки всички грешки на Тръмп, аз оставам убеден, че режимът може да стане нестабилен в краткосрочен и средносрочен план и че бихме могли да видим възраждане на масовите протести. Но това няма да се случи сега, защото скандалните изявления на Тръмп за унищожаването на персийската цивилизация доведоха до обединяване на цялата страна зад режима. Вероятно ще преминем през период на още боеве, след това войната ще приключи, животът в Иран ще се върне към нормалното и тогава изведнъж може да има нова вълна от протести. Но трябва да бъдем търпеливи в това отношение. А оправдаването на войната с необходимостта от смяна на режима очевидно е грешка.

L' Express: Наскоро публикувахте статия във Foreign Affairs, в която обяснявате, че в Иран Доналд Тръмп "рискува да попадне в добре познат капан: проклятието на "войните от среден мащаб". Какво означава това?

Робърт Каплан: Първо, нека дефинирам какво имам предвид под "войни от среден мащаб". Това е вид война, която е особено често срещана сред големите сили и империи. Това не е малка спасителна операция или ограничена война, като инвазията в Панама през 1989 г. или смяната на режима на карибския остров Гренада през 1983 г. Всички тези интервенции бяха с малък мащаб, както и тези в Босна и Косово. На другия край са големите войни: Първата световна война, Втората световна война. Масовите демокрации управляват много добре и двата вида конфликти, както малки, така и големи войни. Това, което обаче не успяват да управляват, са това, което аз наричам войни със среден мащаб: Виетнам, Ирак, Афганистан и т.н. Това са конфликти, достатъчно големи, за да причинят огромно кръвопролитие, но не достатъчно големи, за да мобилизират целия вътрешен фронт, цялата страна.

По този начин империите или суперсилите се оказват в битка с едната ръка, вързана зад гърба им: те не могат да дадат всичко от себе си, но въпреки това причиняват масивни разрушения и търпят реални загуби. Предупредих преди няколко седмици във Foreign Affairs, че Тръмп рискува да превърне първоначално ограничената война в Иран във война със среден мащаб. И това отчасти се случи с прекратяването на огъня, което влезе в сила тази седмица.

L' Express: "Да започнеш война е лесно; да излезеш от нея е много по-трудно", написахте Вие. Може ли Доналд Тръмп все още да излезе от тази война с непокътната репутация?

Робърт Каплан: Зависи. Както вече казах по-рано, не мисля, че режимът на моллите има устойчиво бъдеще. В крайна сметка ще има промяна, но не съм сигурен, че Тръмп ще си поеме отговорността за нея, защото може да не се случи още една година, а дотогава все още ще се питаме: какъв беше смисълът от тази война? В крайна сметка не самата война ще доведе до смяна на режима, а основните проблеми: недостиг на храна, електричество и вода - всички тези ежедневни проблеми, които в крайна сметка ще доведат населението до отчаяние. Така че не съм сигурен, че Тръмп може да излезе от този конфликт с непокътнат авторитет, предвид изявленията му и факта, че не можа да обясни ясно характера на войната на американския народ.

Да не забравяме, че неговият авторитет беше сериозно подкопан още преди началото на войната. А рязкото покачване на цените на петрола има не само международно измерение; то засяга и вътрешната политика на САЩ. Това ще затрудни успешното му представяне на междинните избори през ноември. Защото работническата класа и обикновените хора са наистина загрижени за цената на бензина в колите си.

L' Express: Доналд Тръмп намекна, че Съединените щати може да обмислят напускане на НАТО поради липса на военна подкрепа от европейците. НАТО без Съединените щати възможен и жизнеспособен сценарий ли е?

Робърт Каплан: Всеки път, когато Тръмп споменава напускането на НАТО, той омаловажава самото му значение. Така че, дори без да напуска НАТО, самото говорене за това го отслабва. В продължение на близо 80 години съществуваше истински западен съюз между Съединените щати, Европа и Япония, но най-вече между Съединените щати и Европа. И този период при Доналд Тръмп е към своя край. Интересното в тази война е ограничената степен на европейско участие. И не говоря само за факта, че европейските лидери се противопоставиха на войната. Имам предвид, че в предишни войни, в които Съединените щати са участвали, те са разполагали оръжия, изтребители и друго военно оборудване в европейските държави-членки на НАТО, за да подкрепят военните усилия. В тази война това не се случи. Може би е имало известно разполагане на войски в Обединеното кралство, но то остана много ограничено.

Европа до голяма степен остана встрани и за първи път Съединените щати разположиха значително количество оръжие в Израел, включително в израелски военновъздушни бази. Ако погледнете историята, ще видите колко уникално е това. По време на войната в Персийския залив от 1990-1991 г. администрацията на Буш положи големи усилия, за да държи Израел извън войната, умолявайки израелците да не отвръщат на иракските ракетни атаки и да оставят Съединените щати да се справят с това. Те категорично не искаха Израел да участва в коалицията. Така че това е пълен обрат на 180 градуса. И Европа беше отслабена от тази война: дори и да се провали, както сочат всички индикации, евроамериканският съюз е допълнително отслабен от самото естество на военната си логистика.

L' Express: Какво мислите за реакцията на европейците по отношение на Иран, които не се поддадоха на исканията на Доналд Тръмп да отворят въздушното си пространство и базите си?

Робърт Каплан: Нека ви напомня, че Франция и Германия също реагираха негативно на войната в Ирак през 2003 г. И единствената европейска държава, която участваше, беше Обединеното кралство. Но в същото време те запазиха уважението си към Джордж У. Буш и си сътрудничиха с него по много начини. И Буш никога не е говорил за отслабване на НАТО; той беше много про-натовски. Така че фактът, че Франция и Германия не участваха във войната в Ирак, имаше само ограничен ефект върху американско-европейския съюз. Но контекстът на войната в Иран е различен, защото европейците бяха много недоверчиви и много негативни към Тръмп още преди началото на тази операция. Така че фактът, че всички те се обявяват против войната, има пагубен ефект, по-негативен от случилото се през 2002-2003 г.

L' Express: "Светът е по-безопасен, отколкото преди началото на войната" в Иран, заяви наскоро генералният секретар на НАТО Марк Рюте по CNN, добавяйки, че това е "благодарение на лидерството" на Доналд Тръмп. Споделяте ли неговия анализ?

Робърт Каплан: Вероятно е имал предвид, че балистичните ракетни способности на Иран са сериозно отслабени, че военноморският му флот е практически унищожен, че висшите служители в ръководството му са елиминирани и че сега действа с второстепенни служители. А последните никога не са толкова ефективни, колкото първите, когато става въпрос за управление на кризи. Що се отнася до идеята, че светът е по-безопасен днес, имам сериозни съмнения. Защото Близкият изток очевидно е по-малко стабилен от преди. Още повече, че по време на войната миналия юни ядрените и балистичните ракетни способности на Иран бяха сериозно отслабени. Следователно нямаше причина да се започва този нов конфликт.

L' Express: Отслабва ли интервенцията в Иран или, напротив, укрепва Русия? Анализите се разминават...

Робърт Каплан: В краткосрочен план ситуацията е благоприятна за Русия, тъй като доведе до рязко покачване на цените на петрола, а Русия е износител на петрол. Но тя също така отслабва Русия, защото показва колко ценен съюзник може да бъде Украйна, особено благодарение на експертизата си в производството на дронове и други технологии. Все още мисля - както подчертах в книгата си "Waste Land" - че руският режим живее назаем. Всеки допълнителен месец война в Украйна отслабва способността на Русия да проектира сила в Кавказ, Централна Азия, Сибир и руския Далечен изток. Руската империя отслабва пред очите ни. Тя се дестабилизира от този конфликт, който продължава вече 4 години, колкото и Първата световна война.

Путин губи съюзник в Иран, защото не успя да го защити. Това е ключов момент и е също така, косвено, следствие от войната в Украйна. В момента Путин е по-малко загрижен за Иран, отколкото за това да запази Китай на своя страна.

L' Express: Според Вас, как гледа Китай на хаотичната намеса на Доналд Тръмп в Иран? Може ли тази ситуация да има последици за тайванския въпрос?

Робърт Каплан: Има няколко начина да се погледне на това. Доналд Тръмп може да е лош президент, но американските военни демонстрираха изключителни резултати в тази война. Що се отнася до спасителната операция по евакуация на американските пилоти, много малко армии в света биха били способни на подобно начинание. А китайците са опитни военни ветерани. Те са изучавали войните на Балканите. Изучавали са двете предишни войни в Персийския залив. Те наблюдават този конфликт в Иран и вероятно си мислят, че американската армия е наистина страховита и притежава богат боен опит, нещо, което на тях, китайците, им липсва. Последният път, когато те воюваха, беше срещу Виетнам през 1979 г. и резултатът беше, да кажем, доста смесен.

Следователно това би могло да направи китайците по-колебливи в опитите им да завземат Тайван. Но в същото време Пекин е доволен да види как Съединените щати насочват вниманието си към Близкия изток, изпращайки ресурси и боеприпаси там. Така че това работи и в двете посоки. Но нека добавя, че досега е много впечатляващо да се види колко добре световните финансови пазари - и дори петролните пазари - са оценили тази война в Иран. Знаете ли, предвид мащаба на разрушенията, предвид затварянето на Ормузкия проток... Американският фондов пазар падна само с около 8 до 9 процента, което е нормална корекция. И все пак, ако имаше война от такъв мащаб в Тихия океан, около Тайван или в Южнокитайско море, ефектите върху световните финансови пазари биха били далеч, далеч по-големи.

L' Express: Най-малко 300 души бяха убити и над 1150 ранени в Ливан на 8 април по време на масивни израелски въздушни удари. Това е най-голямата офанзива срещу Хизбула и най-смъртоносната за Ливан от избухването на войната на 28 февруари. Каква е целта на Бенямин Нетаняху?

Робърт Каплан: Израелците наистина се опитват да унищожат Хизбула веднъж завинаги. Не само да я отслабят, не само да я осакатят, а да я унищожат до степен, в която ливанската държава може да се възстанови и Израел вече да няма този проблем. Но пълното унищожение ми се струва много трудно. От друга страна, комбинацията от отслабен и обеднял Иран и до голяма степен разпръсната Хизбула може да доведе не до пълното ѝ унищожение, а до намаляване на възможностите ѝ, което би я направило по-лесно управляема за израелците. Освен това, израелците биха могли да окупират трайно Южен Ливан до река Литани. Те вече го направиха през 1978 г. - това често се забравя - по време на операция "Литани", когато окупираха Южен Ливан до тази река. Това продължи известно време и днес биха могли да направят нещо подобно: да не се връщат към първоначалната ситуация, а да запазят присъствие в Южен Ливан, за да направят още по-трудно за Хизбула да предприема атаки срещу Северен Израел.