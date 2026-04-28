Гласът на народа! Одобрението за Доналд Тръмп падна до рекордно ниско ниво

28 Април, 2026 22:39 1 585 35

Популярността му се понижи значително, след като САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари, което доведе до рязко покачване на цените на горивата

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Одобрението за президента Доналд Тръмп спадна до най-ниското ниво за настоящия му мандат, тъй като американците все по-силно изразяват недоволство от начина, по който той се справя с разходите за живот и с непопулярната война с Иран, показва ново проучване на Ройтерс/„Ипсос“, пише БТА.

Четиридневното проучване, приключило вчера, показва, че 34% от американците одобряват работата на Тръмп в Белия дом, в сравнение с 36% в предишно изследване на Ройтерс/„Ипсос“, проведено между 15 и 20 април.

По-голямата част от отговорите са събрани преди стрелбата в събота вечер на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, където Тръмп трябваше да произнесе реч. Федералните прокурори са повдигнали обвинение срещу предполагаемия извършител за опит за убийство на президента.

Подкрепата за Тръмп сред американската общественост има тенденция към спад от встъпването му в длъжност през януари 2025 г., когато 47% от американците са го одобрявали.

Популярността му се понижи значително, след като САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари, което доведе до рязко покачване на цените на горивата. Само 22% от анкетираните одобряват представянето на Тръмп по отношение на разходите за живот, спрямо 25% в предишното проучване на Ройтерс/„Ипсос“.

Проучването е извършено онлайн в цялата страна и в него участват 1014 пълнолетни американци.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Българка

    17 0 Отговор
    В момента в "Операция история" гледам един историк. Евала на него. Разката Урсулите и техните пропаганди.

    Коментиран от #3, #5, #8

    22:41 28.04.2026

  • 2 мдаа

    11 1 Отговор
    Това наистина е проблем. Кризисният ПР не помага, значи ще има импийчване в скоро време.

    Коментиран от #35

    22:42 28.04.2026

  • 3 Вацев

    5 15 Отговор

    До коментар #1 от "Българка":

    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #6

    22:42 28.04.2026

  • 4 Мнение

    14 1 Отговор
    Свършено е с този клоун.

    22:43 28.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Слушай кво ти пеят по ТВ

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вацев":

    Победи!
    Китай, Русия и Иран победиха петролодорала. България е пешка. И яде шамари.

    Коментиран от #12, #24

    22:44 28.04.2026

  • 7 Мдаа

    16 0 Отговор
    Имам чувството, че целенасочено организират атентатите срещу рижия за качване на рейтинга му. Всичко е един голям американски цирк.

    22:45 28.04.2026

  • 8 Урсула и Кая са ти шефа.

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Българка":

    Свиквай.

    Коментиран от #11

    22:45 28.04.2026

  • 9 Наркозекен

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гресирана ватенка":

    Всеки ден.

    22:45 28.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами те били

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Урсула и Кая са ти шефа.":

    вече на каишка

    22:45 28.04.2026

  • 12 Глас от бункера

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "Слушай кво ти пеят по ТВ":

    Герасимов превзе ли Купянск?

    Коментиран от #13

    22:45 28.04.2026

  • 13 Ъххх

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Глас от бункера":

    Отдавна

    22:47 28.04.2026

  • 14 Смех, бате

    13 0 Отговор
    Голям резил. Пари има, невярна съпруга също, но глупостта с която ще го запомнят за столетия напред е върхът на срама ха ха

    22:47 28.04.2026

  • 15 Айше

    11 0 Отговор
    В онлайн проучването участвали 1014 човека!?
    Интересно, интернета ли не е стигнал да анкетират повече хора, предвид броя на американците.

    22:49 28.04.2026

  • 16 Хи хи хи хи

    15 0 Отговор
    Легенди ще се носят за най-глупавия послушко на Биби шесте пръста, разпалил война която изгуби.

    22:50 28.04.2026

  • 17 Силиций

    11 0 Отговор
    Тц,тц,тц.В какво "величие" се вкара САЩ.Не им е виновен Тръмп.Когато си дадоха технологиите и поръчките на Китай от лакомия за бърза печалба,когато си изнесоха производството на американските фирми в държави с ниска себестойност на производството за да си залепят после само етикета "made in USA"?После другите им криви,че могат да учат,а новите американци само могат да ручат?Комплексарска работа излезе накрая.

    22:51 28.04.2026

  • 18 Закривай

    10 0 Отговор
    Тръмпито е чао.

    22:51 28.04.2026

  • 19 Лелеее

    9 0 Отговор
    Усмирителна риза за Тръмпоча и хайде в Карлуково ха ха

    22:52 28.04.2026

  • 20 си дзън

    10 0 Отговор
    И поредното "покушение" не помогна. Още едно такова "покушение" и наистина ще го гръмнат.

    22:52 28.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Атина Палада

    6 5 Отговор
    Аз съм за Тръмп!

    22:54 28.04.2026

  • 23 Бай Мангay

    8 0 Отговор
    Покушението беше да наивните.Не че ги няма де

    22:54 28.04.2026

  • 24 си дзън

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Слушай кво ти пеят по ТВ":

    За победа над петродолара не знам. Виждам обаче, как ОПЕК+ става ОПЕК-.

    22:55 28.04.2026

  • 25 Пич

    9 1 Отговор
    Интересно !!! Наистина не трябва да се хвърлят бисери на свинете, като казва нашият Спасител!!! Казах ви точно какво ще стане в САЩ!!! Или Тръмп ще отстъпи, или ще бъде сменен от Ванс!!! Толкова трудно ли схващате ?! И какво има да се говори повече ?! Никой не ви пита, нито някой ще се съобразява с вас !!! Ама...... ако ви се дрънка......

    Коментиран от #28

    22:55 28.04.2026

  • 26 Ае копейките

    2 9 Отговор
    Тръмп наш?Ваш?

    22:55 28.04.2026

  • 27 Pyccкий Петушок

    2 8 Отговор
    Колко ли петушки ще гласуват за Путин ?

    22:57 28.04.2026

  • 28 Ми ми ми ми

    4 11 Отговор

    До коментар #25 от "Пич":

    Махне ли се Тръмп си отиват и всички циркаджии около него.Същото ако се махне путлер.Само,че в Русия направо ще ги избесят.

    Коментиран от #30

    22:59 28.04.2026

  • 29 НИЩО БЕ !!!

    5 0 Отговор
    Тръмпясалия ще си спретне още едно покушение и готовоооо .......ще си го вдигне ......до небесата ....!!!!!

    23:07 28.04.2026

  • 30 Много

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ми ми ми ми":

    Си праззз бе, бате! Нали целта е да се махнат всички около Тръмп, освен угодните коларибоциостинсти! А Путин къде го намесваш? Много си праззз...

    23:10 28.04.2026

  • 31 Президентът

    7 1 Отговор
    на САЩ е Бениамин Натаниаху.
    Трампо е циркаджията на САЩ.

    23:12 28.04.2026

  • 32 Горски

    1 0 Отговор
    Тръмп загуби още една война а ние ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София. Тръмп си живее в свой свят и за него унижението е победа! Има си своя мрежа сам си се хвали.Време е Иран да мине в контраатака и да окупира източното крайбрежие на САЩ, а после да освободи мъченика Мадуро, като същевременно пленят и отведат Тръмп в Техеран, затваряйки го навеки в някоя стара крепост! Тръмп говори , че ТОЙ затворил ОРМУЗ , а то е Точно обратното Иран го затвориха ! Ами като си го Затворил ...Отвори го бре Тръмпи! Затова ли САЩ ситуираха три самолетоносача в района, щото Иран е пред колапс? Пък и точно след срещата Русия - Иран от преди два дни, на която Путин заяви безрезервна подкрепа за Иран. на него последен ще кажат това за колапса. Тръмп всеки ден побеждава Иран, такова нещо не бях виждал. Хаха, да, представям си как Иран звъни на оранжевия пуяк и му казват "в състояние на колапс сме".

    23:35 28.04.2026

  • 33 Българин

    0 0 Отговор
    Голям квич по сороските "медии". Но американците са с президента Тръмп, който са избрали за да защитава интересите им!

    23:58 28.04.2026

  • 34 Теслатъ

    0 0 Отговор
    И още шъ пада.... -))))) Дори и "театрални постановки" с "опита" за атентат преди два дни няма да му помогнат!!! Рижавият м а р а з м а тик, се оказа най-голямото разочарование не само за консервативната част от американското общество но и за Света, който гледаше на Рижавия като противовес на Неолибералните Троцкисти в Щатите и в Европа!!!!

    00:07 29.04.2026

  • 35 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "мдаа":

    Тоя ще го убият или ще го пратят в лудница.
    САЩ не могат да си позволят такава ОЧЕВАДНА излагация като тоя.
    Той бе ползван от евреите, евреите и ще му решат съдбата.

    00:08 29.04.2026