Куба праща лекари. Щатите пращат разрушители

6 Май, 2026 20:01 883 23

В Хавана реалността е много по-сложна от външните интерпретации и от твърденията на Тръмп

Куба праща лекари. Щатите пращат разрушители - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Al Jazeera Al Jazeera
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато електричеството в Куба спря и милиони хора останаха без ток, първоначалните реакции извън островната държава отново последваха познатия сценарий - поредният провал на икономическа система, която не успява да се адаптира към новите реалности на 21 век.

Но този прочит като че ли избягва по-голямата картина и по-големия проблем в международен и геополитически план. В тези планове кризата не е изолиран инцидент, а част от дълъг процес на натрупано напрежение между вътрешни ограничения и външен натиск в Куба, пише "Ал Джазира".

Енергийният дефицит в страната е резултат от комбинация от остаряла инфраструктура, недостиг на горива и затруднен достъп до международни пазари, последните от които несъмнено се дължат на войната на САЩ и Израел в Иран.

Последната доставка на руски петрол, около 730 000 барела, временно стабилизира енергийната система на Куба, но само за кратък период. Какво се случи след това? Фактът, че други планирани доставки се пренасочват към Венецуела показва колко крехка и слаба е логистичната верига, която поддържа кубинската енергетика.

В същото време американското ембарго остава ключов структурен фактор, който определя икономическите възможности на Куба като островна държава.

Независимо от политическите амбиции във Вашингтон, ограниченията върху търговията, инвестициите и финансовите трансакции създават среда, в която Куба функционира в постоянен режим на ограничен достъп до ресурси. Това превръща всяка външна доставка в геополитически акт, а не просто икономическа операция.

Същевременно с трудностите на островната държава САЩ поддържат видимо присъствие в Карибския регион, включително чрез военноморски патрули, които следят ключови маршрути за енергийни доставки.

Макар официално да се спекулира с регионална сигурност, американското присъствие се възприема като допълнителен натиск в момент, в който Куба е изключително уязвима.

Политическата реторика на президента на САЩ Доналд Тръмп за Куба, че тя е следващата държава на мушката му, допълнително ескалира напрежението между двете столици.

Изказвания, в които се говори за "вземане" или "контрол" над Куба от страна на американския президент, независимо от контекста им, се вписват в дълга историческа линия. Тръмп гледа на острова като стратегическа зона, а не като равноправен политически субект. Това възприятие се корени в десетилетия на идеологическо противопоставяне и геополитически скандал, който може да предизвика президентът на САЩ.

В Куба реалността е много по-сложна от външните интерпретации и от твърденията на Тръмп.

Кубинската държава функционира в двоен противоречив икономически модел - формална държавна система и широка неформална икономика, която реално поддържа значителна част от ежедневието. Това включва частни услуги, малки търговски мрежи, бартерни практики и силна зависимост от парични преводи от чужбина.

С времето този модел в Куба създава нови социални неравенства, които не винаги съвпадат с официалната политика, която островната държава изповядва. Достъпът до ресурси, лекарства и дори базови услуги често зависи не от държавата, а от външни връзки. Това постепенно променя социалната структура и създава нови разделения в обществото.

Ако трябва да бъде направена една кратка историческа ретроспекция, недоволството на кубинците от кризата в държавата и социалните неравенства избухна още през 2021 година, когато островът беше разтърсен от най-големите протести от десетилетия.

За първи път основните искания бяха директно свързани с ежедневното оцеляване - храна, електричество и основни свободи. Отговорът на властите беше бърз и твърд, което остави трайни последствия върху обществената динамика и доверието към институциите.

Въпреки вътрешните трудности и социално несправедлив живот, Куба продължава да има международно присъствие, което често остава извън фокуса на западния дебат. Чрез медицински мисии страната е изпращала хиляди специалисти в десетки държави, включително в Африка и Карибите, където те играят ключова роля в здравни системи с ограничени ресурси. Тази форма на "медицинска дипломация" се превръща в един от най-устойчивите инструменти на кубинската външна политика.

По време на глобални кризи като епидемията от ебола и пандемията от COVID-19 Куба не само изпраща медицински екипи, но и разработва собствени решения, които споделя с други държави. Това създава контрапункт на образа на изолирана и зависима държава, показвайки друга страна на същата система.

Куба е трудна за анализ държава, като може да бъде обяснено, че тя е едновременно уязвима и активна, зависима и влиятелна, ограничена вътрешно, но присъстваща външно. В зависимост от гледната точка Куба може да бъде описана като провален модел или като устойчив алтернативен проект.

Днешната криза, която е много по-сериозна и задълбочаваща се, поставя островната държава под сериозно напрежение. Енергийният недостиг, външният натиск, военната активност в региона и вътрешните социални напрежения се трупат, създавайки ситуация, в която всяко ново развитие има ефект на бомба със закъснител, която съвсем скоро ще гръмне. Дали ще гръмне в ръцете на Тръмп, или той ще може да присвои каквото пожелае - предстои да видим.

И точно в този момент Куба отново се оказва в центъра на по-голяма геополитическа обстановка на несигурност, която надхвърля икономиката и се прехвърля в сферата на влияние. Въпросът вече не е само как островът ще преживее кризата, а каква ще бъде ролята му в разпределението на силите в региона - и дали настоящата ситуация не е началото на нов етап в битката за острова.

И още веднъж - дали Куба е следващата, или островът ще "потопи" Тръмп в опитите на американския държавен глава да разшири сферите си на влияние, часовникът тиктака. В чия полза обаче? На Тръмп или на Хавана?


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 9 Отговор
    ,,лекарите,, връщат ли се?

    Коментиран от #22

    20:02 06.05.2026

  • 2 Стара чанта

    8 9 Отговор
    Бързо забравяме мераците за ,, износ на революцията..." - Фиделчо и Че /спонсорирани от Великия СССеРе /. Та стигнаха в болните си фантазии чак до Мексико...

    20:09 06.05.2026

  • 3 Ами

    12 7 Отговор
    Помните ли ковид истерията?
    Помните ли как всички хлопнаха кепенците?
    А помните ли, че в Италия на помощ се притекоха Русия, Китай и Куба?
    Държави не обвързани с Италия по никакъв начин.
    Къде беше тогава европейската солидарност и взаимопомощта?
    Ще Ви кажа къде. В пламените речи на евробюрократите.

    Коментиран от #8, #13

    20:12 06.05.2026

  • 4 Факт

    8 12 Отговор
    Навремето там в Хавана руска колония,раша пратиха ядрото,щатите тропнаха по масата,и пратиха бележка на Брежнев,избягаха руснаците позорно

    Коментиран от #7, #12

    20:12 06.05.2026

  • 5 Фейк - либераст

    10 1 Отговор
    Тръмп - победителят! Като не можах да бия Иран, ще се опитам да бия Куба, в противен случай какви победи ще окача на строящата се в моя чест триумфална арка!

    20:14 06.05.2026

  • 6 Ал Джазира се издържа от...

    2 5 Отговор
    Ал Джазира се издържа от радикални ислямисти в Катар. Приемайте написаното като част от вътрешнопартийния печат.

    20:16 06.05.2026

  • 7 ДЪРТ ДАСКАЛ

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Не си "Факт", а си "Фейк" ! Карибската криза е 1962 г. по времето на Хрусчов, Брежнев идва на власт 1964 г.

    20:17 06.05.2026

  • 8 Изглежда помниш само пропагандните акции

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Основната цел на тези "помагачи" беше да си съберат актуални щамове за изследване. Не забеляза ли колко бързо се изнесоха?

    Коментиран от #14

    20:18 06.05.2026

  • 9 КАСТРО БАЛАСТРО

    1 2 Отговор
    Приготвихме Погачите.
    Тонове със КУБА ЛИБРЕ

    Купонът може да започне.

    МИСТЪР ТРЪМП
    ЩЕ го посрещнем подобаващо

    20:18 06.05.2026

  • 10 Дзак

    2 0 Отговор
    Туризъм, медицина и кубински ром.

    20:22 06.05.2026

  • 11 За що бе

    6 1 Отговор
    С какво, как , защо пречат кубинците на америка ?!
    Садам им пречеше, Кадафи им пречеше, Милошевич им пречеше,виетнамците, афганистанците и мн.други...
    И за всички си намираха причини.
    Куба защо?!

    20:23 06.05.2026

  • 13 Къде беше тогава европейската солидарнос

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Ако си гледал само руска телевизия може и да не си разбрал колко милиарда дада ЕС за помощи, за материали, не на последно място за ваксини.

    Коментиран от #15, #17

    20:23 06.05.2026

  • 14 доц.Мангъров

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Изглежда помниш само пропагандните акции":

    "Събраха" памперсите на 0акалите се евроатлантици, дето масово се "боцкаха", като н@ рк0мани.

    20:26 06.05.2026

  • 15 санитар

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Къде беше тогава европейската солидарнос":

    Путин през 6 месеца се бодеше с американски ваксини. Жириновски се боде 8 пъти! Ама не е рекордьор, имаше с повече.

    20:27 06.05.2026

  • 16 Фелдмаршал сър Гутрие

    1 2 Отговор
    Пред кенеди на колене бяха вкупом че Гевара, Хрушчов,Фидел и Раул Кастро,микоян,и малиновски,да просят милост

    Коментиран от #19

    20:29 06.05.2026

  • 17 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Къде беше тогава европейската солидарнос":

    Знам, знам :)
    Маска от 5 стотинки за петдесет.
    16 милиарда за ваксини които изхвърлиха.
    За ефекта от ваксините пък направо не ми се говори.
    Едни хора се налапаха като пучета, а на други им съдраха кожата.
    Бизнесът щеше да върви още, ама Путин почна СВО и на бързо ни излекуваха, иначе още щяхме да си стоим по домовете като арестанти.

    20:33 06.05.2026

  • 18 това е всичко, което трябва да знаете

    1 0 Отговор
    Преди 10 години Китай беше започнал да строи няколко слънчеви електроцентрали в Куба, щеше да изгради 10000 МВт генериращи мощности и 64 000 МВт/ч батерия. Започнаха строителство и инсталация, ама след като иградиха под 10% се отказаха и си заминаха обратно в Азия.

    20:35 06.05.2026

  • 20 Калин

    1 1 Отговор
    Всеки праща каквото има.
    Като нямаш ум да станеш лекар, ставаш пират и пращаш разрушител.

    Това са евроатлантически ценности, така се налагат ценностите - с разрушители, вие не ги разбирате тези неща!

    20:38 06.05.2026

  • 21 Голфаджия

    1 0 Отговор
    Тръмпочът съвсем изгуби мяра, ако някога е имал. Решил е, че за него може всичко и другите не са хора. Когато разбере, светлината вече ще го засмуква.

    20:38 06.05.2026

  23 ал джъс

    0 0 Отговор
    фира

    20:44 06.05.2026