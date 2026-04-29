"Не е изненада, че Германия е толкова зле": Тръмп срещу Мерц

"Не е изненада, че Германия е толкова зле": Тръмп срещу Мерц

29 Април, 2026 16:33 1 225 30

Нaпрежението между Берлин и Вашингтон се трупа от месеци

"Не е изненада, че Германия е толкова зле": Тръмп срещу Мерц - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle інформаційний портал

Тръмп остро нападна германския канцлер Фридрих Мерц, след като той заяви, че САЩ явно нямат план във войната си срещу Иран. Това е поредна ескалация на напрежението между американския президент и съюзниците в НАТО.

"Въобще не знае за какво говори", заяви Доналд Тръмп по адрес на германския канцлер Фридрих Мерц. Американският президент реагира остро на критиките на Мерц, който каза, че Вашингтон очевидно няма стратегия във войната срещу Иран, както и че Техеран е на път да "унижи САЩ".

Думите на Мерц явно са ядосали Тръмп, който го нападна остро в социалните мрежи. Мерц искал Иран да има ядрено оръжие. Освен това не било изненада, "че Германия е толкова зле - както икономически, така и в други аспекти" предвид изказванията на канцлера.

"Дълбоко разделение" между Европа и САЩ

Нaпрежението между Берлин и Вашингтон се трупа от месеци. Още през февруари Фридрих Мерц заяви, че вече не може да се разчита на САЩ да пазят световния ред. Лидерството на Тръмп предизвика "дълбоко разделение" между Европа и Съединените щати, каза той пред Мюнхенската конференция по сигурността. Големият препъникамък обаче се оказа войната срещу Иран и блокадата на Ормузкия проток.

Европейските държави отказаха да се включат в американската операция срещу Иран, която Вашингтон започна, без да получи подкрепата на съюзниците си в НАТО. "Това не е войната на Европа", заяви наскоро Върховната представителка на ЕС Кая Калас.

Испания пък се превърна в трън в очите на американския президент, след като първо отказа да позволи на армията на САЩ да използва военни летища в страната за операцията срещу Ислямската република, а след това многократно разкритикува Вашингтон, че нарушава международното право. В отговор Тръмп заплаши, че ще прекрати всякаква търговия с Испания, а от изтекли мейли стана ясно, че американската администрация дори е обсъждали дали може да изключи Мадрид от НАТО.

Трудни времена за НАТО

"В момента предприемам действия по отношение на Иран, които други държави или президенти трябваше да предприемат още преди много време", написа сега американският президент в отговор на критиките от Германия.

Предвид големите разминавания и напрежението с Тръмп членове на НАТО предлагат годишните срещи на лидерите на Алианса да не се провеждат, разкри тази седмица "Ройтерс", позоваваща се на дипломатически източници. Както Тръмп, така и външният министър на САЩ Марко Рубио вече обявиха, че страната ще преразгледа ангажимента си към НАТО заради войната в Иран.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То щото

    24 5 Отговор
    Америка процъфтява ?!

    16:35 29.04.2026

  • 2 ТОЗИ ТОПИДИОТ

    25 2 Отговор
    ПРЕДИЗВИКВА ХИПЕРИНФЛАЦИЯ ПО ГОЛЯМА ОТ ВРЕМЕТО НА ПАНДЕМИЯТА.ОЧЕВИДНО Е ПЛАНУВАНО И ТЕАТЪРА СЕ РАЗИГРАВА ПО СЦЕНАРИЙ. ТОЗИ Е ТЕЖЪК МЕДИЦИНСКИ СЛУЧАЙ.

    16:35 29.04.2026

  • 3 Цеко сифоня

    12 4 Отговор
    Присмял се хърбел на щърбел.

    16:38 29.04.2026

  • 4 Коста

    19 3 Отговор
    Че Германия откога е във война с Иран бе изкуфял дъртак?

    16:38 29.04.2026

  • 5 Коста

    15 0 Отговор
    На Дедо Тчръмпи лудото куче здравата му хлопа дъската

    Коментиран от #28

    16:39 29.04.2026

  • 6 Герги

    16 0 Отговор
    заради Вас е зле бе ахмак....заради мизериите които сътворявате и после друг да обира калая...Да се откажат от евтини руски газ и нефт,...и сега нахалника да им каже че са зле...ама и Мерц мълчи...

    16:39 29.04.2026

  • 7 Джамбаза

    13 2 Отговор
    $116 и продължава да расте.
    Европа загива, а скоро и Сащ.

    16:39 29.04.2026

  • 8 От глупостите и болното его

    20 0 Отговор
    на този мушморок страда цял свят.

    16:42 29.04.2026

  • 9 си дзън

    5 3 Отговор
    Абе усещам как ИИ, дейта центрове, блокчейни, социални мрежи, компютърни игри,
    копилоти и други ша отидат у канала.

    16:42 29.04.2026

  • 10 Теслатъ

    12 0 Отговор
    """ Тръмп: "Не е изненада, че Германия е толкова зле" """" -------- Ква изненада, бе, след като сами си гръмнаха СП-1 и СП-2 (мани ти уж украинската яхта), спряха да купуват руска нефт и демонтираха АЕЦ и ТЕЦ-овете си!!! Щеше да е истинска Изненада ако не бяха толкова зле!!!! -)))))

    16:45 29.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами всъщност

    6 1 Отговор
    Тия двамата фашаги трябва да бъдат изхвърлени на бунището, както и много други като тях!

    16:46 29.04.2026

  • 13 Коста

    5 0 Отговор
    САЩ взривиха Северен Поток, Германия нищо не казаха, но оттогава започнаха да затъват.

    Коментиран от #21

    16:46 29.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Всичко

    1 2 Отговор
    Винаги е зле, защото космическите паразити се хранят с вашите емоции и чувства, като най ценни за тях са негативните, и страданието. Земята отдавна е превзета, и управляват химерите. Химерите не са това, което разбирате, а смеска от човеци и същества, които най бихте разбрали, ако наречем вампири. Това започва преди около 13000 години, при унищожението на Атлантида. Атлантите се превръщат в такива същества, като овладяват могъщи магии и низучават тъмни науки, поемайки съзнателно по пътеката на злото. След унищожаването на Атлантида, оцелелите вампири избират Арийската раса за да се размножават и не умрят. Така имат положителен принос в развитието на човешката цивилизация, научавайки хората на някои знания и умения. Единственият начин да им се противопоставим е един, макар и мистиците на християнството, исляма и будизма да го наричат по различен начин. Крайната цел е една, да спреш прераждането. Като постигнеш състояние на пълна независимост към любов, желания, съчувствие, страдания свои и чужди, притежание и т.н. състояние, което наричат святост! Или пък успеете да управлявате съзнанието си и след смъртта, и да не вървите към бялата светлина.

    Коментиран от #18

    16:50 29.04.2026

  • 16 Не се карайте

    6 1 Отговор
    И саш и европа са в мега фалит

    16:52 29.04.2026

  • 17 Хаха

    5 2 Отговор
    А ЗАЩО ЛИ ТУК НАШИТЕ КЛАРИНЕТИСТИ НАДУВАТ КЛАРИНЕТА ЧЕ НЕМЦИТЕ СА ДОБРЕ.

    Коментиран от #29

    16:52 29.04.2026

  • 18 си дзън

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Всичко":

    Само крепостните вървят към бялата светлина

    Коментиран от #22

    16:53 29.04.2026

  • 19 Хи хи

    4 3 Отговор
    Зле ще са швабите, като се отказаха от евтините руски суровини сега Китай ще ги бие по секви параграфи !!! Кое е тъпия, ааа?? Швабите дето си разрушиха икономиката, или Путин дето прави дебелите пачки с новите цени на петрола !!!

    Коментиран от #27

    16:53 29.04.2026

  • 20 "Владимир Путин, президент"

    2 1 Отговор
    Хи хи хи
    натютю без ианките и тюркие......

    ГРЕЙТ МАЙТАП
    ЧОК ДЖУМБУШ

    16:56 29.04.2026

  • 21 до Коста

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Коста":

    """"САЩ взривиха Северен Поток, Германия нищо не казаха"""" ------ Щото сигурно дойчовците не са знаели или много се дърпали!!! -))) Такава сложна операция изисква много сериозна подготовка и логистика, тоест, най-вероятно дойчовците също са участвали във взривяването на двата газопровода, ако не пряко, то поне косвенно!!!

    16:58 29.04.2026

  • 22 си дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "си дзън":

    аз съм веган....

    16:59 29.04.2026

  • 23 чичо Ханс

    3 2 Отговор
    В никакъв случай не е по-зле от САЩ, напротив на много години е напред пред краварите, др.Краснов! Вие с немците не можете да се мерите-нито по ум, нито по култура, нито по индустрия, нито по правов ред, нито по наука, нито по морал,нито по жизнен стандарт, нито по социално дело, нито по дисциплина, нито по труд, нито по нищо.Щом са избрали такъв като дедо Дон за президент, представете си колко струват...

    17:01 29.04.2026

  • 24 Германите

    1 1 Отговор
    искат да трепят руснаци, а пък американците искат да трепят иранци. Затова се карат.

    17:05 29.04.2026

  • 25 Елена

    1 0 Отговор
    Германия изобщо не е зле. Отново безпочвени изказвания.

    17:08 29.04.2026

  • 26 Трампа,

    0 0 Отговор
    Германия и още кои държави имат мераци за ядрено оръжие ? Кога ще оправиш и Германия? Защото Мерц много си е вирнал нос . Време ли е да го сменят?

    17:09 29.04.2026

  • 27 Ол1гофрен,

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хи хи":

    Искам да сме "зле" като швабите.

    17:16 29.04.2026

  • 28 катран

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Коста":

    Тръмп съвсем е Ок, пази интересите на САЩ. Преди него беше един Байдъно-деменция..който подарявал оръжие на корумпираните в Киев..С днешна дата, ако случайно, удобно си пропуснал, Европа купува оръжие от САЩ и праща в укройна, а плащат с нашите пари..Сигурно такива като теб..това устройва..

    17:16 29.04.2026

  • 29 Пришелец

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    Недей да лъжеш!Точно обратното е,че Германия била много зле.

    17:17 29.04.2026

  • 30 Горски

    1 0 Отговор
    Съвременна версия на култа към личността! САЩ съвсем заприличаха на лудница. Юдо-лудо, както е казал народът. За две години толкова "мир сътвори" поцелия свят, а има още две години, след това американците сами ще го изчегъртат. Никога в човешката история култа към личността не е довел до нещо хубаво. Жалко за човечеството, че допуска такива неща. Може да имаме ИИ и космически кораби, но не сме помръднали на милиметър в обществените отношения, щом дори днес е възможно единици да притежават толкова неограничена власт или пари. Били сме венец на природата - как не. В животинския свят има далеч по-разумен ред и здравословен баланс за оцеляване на вида и никога алчност и саморазрушение. Айн Ранд се оказа пророк - следващата стъпка сигурно е да прекръстят страната на Американска Народна Република. А още по-страшното е, че този психопат има последователи навсякъде по света - в това число и у нас.

    17:18 29.04.2026