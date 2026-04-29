"Не е изненада, че Германия е толкова зле": Тръмп срещу Мерц

Тръмп остро нападна германския канцлер Фридрих Мерц, след като той заяви, че САЩ явно нямат план във войната си срещу Иран. Това е поредна ескалация на напрежението между американския президент и съюзниците в НАТО.

"Въобще не знае за какво говори", заяви Доналд Тръмп по адрес на германския канцлер Фридрих Мерц. Американският президент реагира остро на критиките на Мерц, който каза, че Вашингтон очевидно няма стратегия във войната срещу Иран, както и че Техеран е на път да "унижи САЩ".

Думите на Мерц явно са ядосали Тръмп, който го нападна остро в социалните мрежи. Мерц искал Иран да има ядрено оръжие. Освен това не било изненада, "че Германия е толкова зле - както икономически, така и в други аспекти" предвид изказванията на канцлера.

"Дълбоко разделение" между Европа и САЩ

Нaпрежението между Берлин и Вашингтон се трупа от месеци. Още през февруари Фридрих Мерц заяви, че вече не може да се разчита на САЩ да пазят световния ред. Лидерството на Тръмп предизвика "дълбоко разделение" между Европа и Съединените щати, каза той пред Мюнхенската конференция по сигурността. Големият препъникамък обаче се оказа войната срещу Иран и блокадата на Ормузкия проток.

Европейските държави отказаха да се включат в американската операция срещу Иран, която Вашингтон започна, без да получи подкрепата на съюзниците си в НАТО. "Това не е войната на Европа", заяви наскоро Върховната представителка на ЕС Кая Калас.

Испания пък се превърна в трън в очите на американския президент, след като първо отказа да позволи на армията на САЩ да използва военни летища в страната за операцията срещу Ислямската република, а след това многократно разкритикува Вашингтон, че нарушава международното право. В отговор Тръмп заплаши, че ще прекрати всякаква търговия с Испания, а от изтекли мейли стана ясно, че американската администрация дори е обсъждали дали може да изключи Мадрид от НАТО.

Трудни времена за НАТО

"В момента предприемам действия по отношение на Иран, които други държави или президенти трябваше да предприемат още преди много време", написа сега американският президент в отговор на критиките от Германия.

Предвид големите разминавания и напрежението с Тръмп членове на НАТО предлагат годишните срещи на лидерите на Алианса да не се провеждат, разкри тази седмица "Ройтерс", позоваваща се на дипломатически източници. Както Тръмп, така и външният министър на САЩ Марко Рубио вече обявиха, че страната ще преразгледа ангажимента си към НАТО заради войната в Иран.