Шефът на парламента на Ливан: Не може да има преговори, ако израелските удари не спрат

Не може да има преговори с Израел без спиране на войната в Южен Ливан, въпреки примирието. Това заяви председателят на ливанския парламент Набих Бери, който е най-високопоставеният шиитски политик и близък съюзник на "Хизбула", цитиран от "Ройтерс".

По думите на Бери приоритетът трябва да бъде "спирането на войната преди всякакъв политически път". Той отхвърля всякакви преговори без гаранции, че Израел ще спре атаките.

След като САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари, през март израелските сили подновиха ударите по Южен Ливан, а целта беше "Хузбила", която е подкрепяна от Иран.

Техеран заяви, че всяка сделка за прекратяване на войната, трябва да включва спирането на огъня в Ливан, въпреки че според Вашингтон проблемите са отделни.

Израел и Ливан се споразумяха за примирие в средата на април, което беше удължено до май. Но макар боевете да са намалели, те не са спрели, като Израел поддържа окупацията на Южен Ливан и разрушава села, докато "Хизбула" продължава атаките срещу израелските сили.

По-рано днес израелските военни издадоха предупреждение към жителите на четири села да напуснат незабавно домовете си, като обвиниха "Хизбула" в нарушаване на прекратяването на огъня и заявиха, че възнамеряват да действат срещу него.

"Хизбула" пък заяви, че е извършила 11 операции срещу израелските сили в Южен Ливан в неделя.

Ливанското правителство иска постоянно споразумение с Израел, което да сложи край на повтарящия се цикъл от израелски удари, но не каза, че иска мирно споразумение. Израел казва, че всяко споразумение трябва трайно да разоръжи "Хизбула".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който беше домакин на делегации от двете страни за преговорите за прекратяване на огъня миналия месец, посочи, че има "голям шанс" да постигнат мирно споразумение тази година и че иска скоро да бъде домакин на среща между израелския премиер Бенямин Нетаняху и президента на Ливан Джоузеф Аун.

Хизбула и Набих Бери възразиха срещу срещите лице в лице.

Аун отбеляза, че подкрепя преговорите на ниво посланик с Израел с цел установяване на прекратяване на огъня, последвани от разширени преговори по другите искания на Ливан, включително пълно израелско оттегляне, връщане на разселените лица и освобождаване на пленници, държани от Израел.

Войната задълбочи разделенията в Ливан относно статута на "Хизбула" като въоръжена групировка. От миналата година правителството се стреми да разоръжи "Хизбула" по мирен път.