Шефът на парламента на Ливан: Не може да има преговори, ако израелските удари не спрат

4 Май, 2026 17:35 652 15

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Не може да има преговори с Израел без спиране на войната в Южен Ливан, въпреки примирието. Това заяви председателят на ливанския парламент Набих Бери, който е най-високопоставеният шиитски политик и близък съюзник на "Хизбула", цитиран от "Ройтерс".

По думите на Бери приоритетът трябва да бъде "спирането на войната преди всякакъв политически път". Той отхвърля всякакви преговори без гаранции, че Израел ще спре атаките.

След като САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари, през март израелските сили подновиха ударите по Южен Ливан, а целта беше "Хузбила", която е подкрепяна от Иран.

Техеран заяви, че всяка сделка за прекратяване на войната, трябва да включва спирането на огъня в Ливан, въпреки че според Вашингтон проблемите са отделни.

Израел и Ливан се споразумяха за примирие в средата на април, което беше удължено до май. Но макар боевете да са намалели, те не са спрели, като Израел поддържа окупацията на Южен Ливан и разрушава села, докато "Хизбула" продължава атаките срещу израелските сили.

По-рано днес израелските военни издадоха предупреждение към жителите на четири села да напуснат незабавно домовете си, като обвиниха "Хизбула" в нарушаване на прекратяването на огъня и заявиха, че възнамеряват да действат срещу него.

"Хизбула" пък заяви, че е извършила 11 операции срещу израелските сили в Южен Ливан в неделя.

Ливанското правителство иска постоянно споразумение с Израел, което да сложи край на повтарящия се цикъл от израелски удари, но не каза, че иска мирно споразумение. Израел казва, че всяко споразумение трябва трайно да разоръжи "Хизбула".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който беше домакин на делегации от двете страни за преговорите за прекратяване на огъня миналия месец, посочи, че има "голям шанс" да постигнат мирно споразумение тази година и че иска скоро да бъде домакин на среща между израелския премиер Бенямин Нетаняху и президента на Ливан Джоузеф Аун.

Хизбула и Набих Бери възразиха срещу срещите лице в лице.

Аун отбеляза, че подкрепя преговорите на ниво посланик с Израел с цел установяване на прекратяване на огъня, последвани от разширени преговори по другите искания на Ливан, включително пълно израелско оттегляне, връщане на разселените лица и освобождаване на пленници, държани от Израел.

Войната задълбочи разделенията в Ливан относно статута на "Хизбула" като въоръжена групировка. От миналата година правителството се стреми да разоръжи "Хизбула" по мирен път.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ФАКТ

    5 4 Отговор
    Юдите искариотски нямат ден без война как да спрат като се хранят с месо и пият кръв ката ден

    17:39 04.05.2026

  • 4 Питам за приятел

    3 7 Отговор
    На Моджтаба Хаменей порасна ли му 6ти пръст поне? Никой не го е чувал и виждал.

    17:39 04.05.2026

  • 5 идиоти вън

    4 4 Отговор
    Евреите са наследници на Хитлер!!!! И добри негови ученици!!!!

    17:39 04.05.2026

  • 6 има чалма - има прблем

    4 6 Отговор
    няма чалма - няма проблем.

    17:40 04.05.2026

  • 7 абе чалмороби

    4 6 Отговор
    малко ли ви беше турско робство?

    Коментиран от #11

    17:41 04.05.2026

  • 8 Евреин

    3 4 Отговор
    Най-обичам гоиско месо да ям и гоиска кръв да пия

    17:41 04.05.2026

  • 9 Факти

    4 6 Отговор
    Иран съсипа Ливан. Набута им Хизбула и ги вкара във война с Израел.

    17:41 04.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ФАКТ

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "абе чалмороби":

    то под турско оживяхме но днес под краварско не

    Коментиран от #13

    17:44 04.05.2026

  • 12 Турско излезе

    4 3 Отговор
    Мечта пред краварско

    Коментиран от #14

    17:46 04.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 къв ти е прблема бе

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "Турско излезе":

    имаш ли време да тролиш? Значи имаш време да не работиш. Никой не ти забранява ни вяра ни изказване. Можеш да хулиш който си искаш. Къв ти е проблема с измисленото краварско робство? Кво искаш повече - на топло, с комп, нахранен., с интернет (за разлика от пе де Рассия), плюеш по шефа (за разлика от пе де Рассия) и пак недоволен. Дай боже всеки такова "робство". Хабер си нямаш гьон сурате какво е робство.

    17:49 04.05.2026

  • 15 АКО НЕ Е ХИЗБУЛАХ

    4 3 Отговор
    ОТДАВНА НЯМАШЕ ДА ИМА ЛИВАН,ЕВРЕИТЕ ЩЯХА ДОСЕГА ДА ГО ПРИЛАПАТ.

    17:51 04.05.2026