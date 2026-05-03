Разбитите сърца

3 Май, 2026 13:00 2 484 81

  • николай николов-
  • разбити сърца-
  • русия-
  • украйна

Имената на палачите са известни. Но кой да им държи сметка? Господарите са доволни от успешно изпълнената задача. А пък Москва не я е еня за враговете на нейния народ. Престъплението остана без възмездие - победи капитализмът.

Разбитите сърца - 1
Снимка: Shutterstock
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На 2 май 2014 год. в Одеса украинските превратаджии устроиха публична екзекуция. С одобрението на Запада бяха пребити или живи изгорени 48 човека (по официални данни). Извергите – защитници на европейските ценности показаха на целия свят кой държи властта.
Загиналите тогава хора биха могли да имат дечица. Обаче чеда родиха и възпитаха момичетата, които в онзи ден пъргаво пълнеха бутилките с бензин, затапяха ги с парцал и подаваха на юначагите, обградили Дома на профсъюзите. Едва ли някой се съмнява, че техните наследници ненавиждат "руснаците". Поставих кавички, защото те са с руска кръв, както майките им.
Колко ли от тези хубавици с разкрепостен нрав сега тровят мозъците на своите нови български съпрузи и на даващото им щедра милостиня общество? Е, това е друга тема.
А преди дванадесет години руските хора, повярвали в отделния ход на своята историческа съдба, озлобено и безпощадно изтребиха руските хора, стремящи се да отнемат тази вяра.
Имената на палачите са известни. Но кой да им държи сметка? Господарите са доволни от успешно изпълнената задача. А пък Москва не я е еня за враговете на нейния народ. Престъплението остана без възмездие - победи капитализмът. Износът на нефт и газ продължи. По тази причина редом с Турчинов, Аваков, Наливайченко, Парубий, Коломойский и Палица трябва да се наредят кремълските величия и приближените им банкери и олигарси. Майната им, нека родоотстъпниците се пекат в ада с награбените кървави милиарди!
Друга мисъл не ми дава покой днес… Ако онези сърцати мъже и жени знаеха какво ще се случи по-сетне – през 2015, 2016 година, и особено в настоящия момент, дали щяха да излязат на злощастната демонстрация?


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    48 11 Отговор
    Не е достойно да се спекулира при такова тежко престъпление!

    13:04 03.05.2026

  • 2 Пич

    83 36 Отговор
    Киев трябва да бъде разрушен,!!! А убийците изловени, и екзекутирани публично!!!

    13:04 03.05.2026

  • 3 Бог да ги прости!

    78 26 Отговор
    Затова започна СВО.
    Дано да свърши по-скоро!

    Коментиран от #5

    13:06 03.05.2026

  • 4 Извършителите бяха разкрити

    35 74 Отговор
    И има задочни ДЕЛА срещу тях! Операцията е извършена от ФСБ И ДРУГИ СЛУЖБИ!
    Има видео записи на камери и свидетели!
    Пореден Москалски Терористичен акт

    Коментиран от #8, #67, #69

    13:10 03.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво,

    61 14 Отговор
    Че публикувате и такива статии!

    13:12 03.05.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    15 34 Отговор
    По логиката на автора-пемберуг- да би мирно седело не би огъна видело!

    13:13 03.05.2026

  • 8 ФСБ

    47 23 Отговор

    До коментар #4 от "Извършителите бяха разкрити":

    Няма да има прошка за фашистките палачи от Украйна! Ще ги наградим, както наградихме дедите им. Някой още чува ли нещо за сайта със записките?

    Коментиран от #19

    13:13 03.05.2026

  • 9 Лена

    31 43 Отговор
    Евгений Пригожин твърдеше , че нахлуването в Украйна е основано на лъжи от страна на Кремъл.

    13:15 03.05.2026

  • 10 Парубий

    57 20 Отговор
    Организатор на място на убийците, бе издигнат за Председателя на Радата.
    Преди 2 г. С 7 куршума го застреляна в Лвов
    Има жив изгорен и българин инжинер в Одеса.
    Мръсни фашисти Сър Джон

    Коментиран от #21

    13:17 03.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Костадинов

    30 8 Отговор
    2 май 2014 г. е една от най-значимите, но несъмнено тежки дати в новата история на Украйна. На този ден в черноморския град Одеса се случват масови сблъсъци между, от една страна, футболни фенове, привърженици на Евромайдана и европейския път на развитие на Украйна и, от друга страна, проруски активисти, застъпващи се за „федерализация“ на страната, което в онзи момент означаваше на практика отцепване на значителни части на Украйна извън контрола на Киив и тяхното интегриране в планираната квазифедерация „Новорусия“.

    След няколкочасови сблъсъци по централните улици в Одеса кулминацията в този ден са събитията на пл. „Кулково поле“, където се намира Домът на профсъюзите. Проруските активисти се барикадират в сградата, докато на площада са разположени привържениците на Евромайдана. При престрелка между двете страни с коктейли „Молотов“ Домът на профсъюзите избухва в пламъци. Загиват общо 48 души – 42 в горящата сграда и 6 по време на по-ранните улични безредици.

    Коментиран от #13, #14

    13:23 03.05.2026

  • 13 Костадинов

    6 19 Отговор

    До коментар #12 от "Костадинов":

    2 май 2014 г. е една от най-значимите, но несъмнено тежки дати в новата история на Украйна. На този ден в черноморския град Одеса се случват масови сблъсъци между, от една страна, футболни фенове, привърженици на Евромайдана и европейския път на развитие на Украйна и, от друга страна, проруски активисти, застъпващи се за „федерализация“ на страната, което в онзи момент означаваше на практика отцепване на значителни части на Украйна извън контрола на Киив и тяхното интегриране в планираната квазифедерация „Новорусия“.

    След няколкочасови сблъсъци по централните улици в Одеса кулминацията в този ден са събитията на пл. „Кулково поле“, където се намира Домът на профсъюзите. Проруските активисти се барикадират в сградата, докато на площада са разположени привържениците на Евромайдана. При престрелка между двете страни с коктейли „Молотов“ Домът на профсъюзите избухва в пламъци. Загиват общо 48 души – 42 в горящата сграда и 6 по време на по-ранните улични безредици.

    Нажежената до червено руска пропагандна машина мигновено присвоява тези събития и ги интегрира в мащабната си кампания по дискредит

    Коментиран от #16

    13:24 03.05.2026

  • 14 Забраната на руския език

    38 14 Отговор

    До коментар #12 от "Костадинов":

    Е основна причина.
    Забраниха и бълг.език .

    13:26 03.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ха ХаХа

    34 11 Отговор

    До коментар #13 от "Костадинов":

    Укрофашистите сами се дискредитира бе укроп.

    13:28 03.05.2026

  • 17 Костадинов

    6 33 Отговор
    В крайна сметка на междунационално напрежение – особено в размирните райони на Донецка и Луганска област, където проруски сепаратисти жадуват за мъст срещу „бандеровците“. Започналата на 24 февруари 2022 г. пълномащабна руска война срещу Украйна също се позовава преди всичко на пропагандния разказ за извършвания „геноцид“ в източните и южните части на страната. И до днес „клането в Одеса“ е едно от най-митологизираните събития в реториката на режима в Кремъл; то често е използвано като „оправдание“ на руската военна агресия срещу Украйна и извършването на всекидневни военни престъпления срещу украинския народ.

    През пролетта на 2014 г. българските медии все още бяха изумително пасивни относно случващото се в Украйна.

    Коментиран от #26

    13:28 03.05.2026

  • 18 Дядо Поп

    17 34 Отговор
    Ники, в Ада има специално място отредено за лъжците, разпространителите на пропаганда и опорки, за болшевиките.

    Много добре видях, как един дебелак с автомат зад гърба на полицията стреляше по тия дето наричаш "превратаджии", видях как и от покривй друг с пистолет стреляше по хората на улицата. Това не са някакви невинни отишли на футболен мач с огнестрелно оръжие. Видях и как хора от улицата помагаха на хората от горащата сграда, нещо които удобно не си видял или удабно съзнателно пропускаш.

    Забрави да споменеш че си видял фон Дер Лайен, Калас, Сорос и Зеленски да носят туби с бензин. Лъжец!

    Коментиран от #81

    13:29 03.05.2026

  • 19 Се Ла Ви

    16 31 Отговор

    До коментар #8 от "ФСБ":

    То ФСБ стреляха на Майдана, и направиха безредиците в Одеса и после в Донецк.

    13:31 03.05.2026

  • 20 Матей

    16 36 Отговор
    Теса били рускогаварящи.Избити са от себеподобни,за да се нагнети етническо напрежение,което пък отприщи партизанската война в Украйна и последвалата я СВО.В тази война,Украйна ще се бие до край.Докато прогони руския окупатор или го смачка на терен.
    СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ,СЛАВА!

    Коментиран от #60

    13:32 03.05.2026

  • 21 Пич

    15 24 Отговор

    До коментар #10 от "Парубий":

    Такъв българин инженер не е съществувал.

    Можеш да кажеш така и че македонец и албанец са били убити.

    Коментиран от #68

    13:33 03.05.2026

  • 22 Равносметката

    13 33 Отговор
    Излиза че заради 48 жертви при улични сблъсъци,пуслер загроби 2 милиона.

    Коментиран от #25

    13:33 03.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Киев

    13 5 Отговор
    Проклети да са факти

    13:37 03.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Русия

    25 6 Отговор
    Влезе и защити руснаците
    в Донбас.
    България гък не казва за пребитите, уволнени и унижавани българи в РСМ.Да не говорим за погърчените българи в Егейска Македония и Тракия.
    Кой българин ще стане доброволец да освобождава руснаци?
    Руският император не е прочел Законите на Хан Крум за да му ясно какво е племето.
    Ако ги бе чел, мърсолът си нямаше да хвърли тук
    Това е разликата между нас и руснаците

    13:39 03.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Другарят е забравил едно

    11 22 Отговор
    Путлер чрез местни сепаратисти запали гражданска война в Украйна през 2014.
    Точка.

    Коментиран от #34

    13:43 03.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Спокойно боклуко

    10 5 Отговор

    До коментар #33 от "За напред":

    Новата власт ще изгори ликвидаторите ва българите в Украйна до 9 коляно

    13:47 03.05.2026

  • 37 Тоя инженер

    9 19 Отговор
    не го слуша главата. Събитията в Одеса имат по друг характер. Кагебистки.

    Коментиран от #39

    13:47 03.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха ХаХа

    13 7 Отговор

    До коментар #41 от "Избий":

    Бързо трепане, плитко заравяне и миризма за профилактика на българските укрофашисти

    13:53 03.05.2026

  • 44 Тома

    17 3 Отговор
    Сега и този изкара руснаците че и те са виновни за изгорелите хора от укронацистите

    13:53 03.05.2026

  • 45 Одесист

    9 20 Отговор
    Малко изгориха,ако бяха повече нямаше да я има сега тази касапница в Украйна! Кажи ми,драги копейчо,ако украинските зелени човечета бяха устроили такъв метеж в Белгород например какво щяха да направят руските власти? И естествено зверовете украинци са изгорили българин,дай да ревем за тази лъжа. Истината е че началника на полицията е бил от български произход и не се е намесил защото е бил купен и е очаквал да се обяви новата руска република но това не се е получило.Ревете,тръшкайте се продажници!

    Коментиран от #49, #54, #66

    13:54 03.05.2026

  • 46 Браво

    16 3 Отговор
    Немога да повярвам че сте публикували такава статия.

    13:54 03.05.2026

  • 47 Браво на украинците

    7 17 Отговор
    Изтрепаха невинните ангелчета от ГРУ които размахваха пистолети. Впрочем нещо такова се готвеше и в българското Народно събрание при опита за преврат в България през 2016 година. Затова тогава изчезнаха мотористите с руски знамена които не знаеха български....

    14:00 03.05.2026

  • 48 ФАКТИ

    12 2 Отговор
    Това беше старта на новия ФАШИЗЪМ. СЪЗДАДЕН И СТИМУЛИРАН ОТ НОВИТЕ БРАТЯ.

    14:01 03.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Нострадамус

    20 7 Отговор
    Докато УкроНацистите устроиха публична екзекуция
    и с одобрението на Запада и Америка
    бяха пребити или живи изгорени 48 човека,
    Виктория Нюман - депутат от Демократическата партия на САЩ,
    раздаваше бискеитки на Убийците

    14:03 03.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 4000

    7 12 Отговор
    Колко рубли е получил този отп/адък за тази лъжа?

    14:08 03.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Т Живков

    5 5 Отговор
    Смърт на комунизма!

    14:09 03.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Акъл море -глава шамандура

    10 5 Отговор
    От Хрушчов тръгна всичко. ХрУшча вместо да довърши бандерите както ги беше подбрал Сталин , той им даде амнистия.Руснаците патят от наивността си - през 1984/85 г. най-после е разкрит палачът на изгореното белоруско село ХатИн , бандеровецЪт Григорий ВасЮра. КПСС забранява залавянето да се прави обществено достояние за да не се нарушавала дружбата между белоруси и украинци... вИдиш ли?

    14:11 03.05.2026

  • 60 Мая На Сандо

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Матей":

    Смешник. По добре не пиши нищо, че интелкта те издава колко си бос!

    14:12 03.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Чета и не вярвам на ушите си

    11 2 Отговор
    Вятър духна друг и сега се пускат такива текстове. Ненапразно казват че журналистиката днес е като най древната професия

    14:13 03.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Направил си труда

    6 2 Отговор
    От същият този олиг.го.френ тук има статия от 21 април.Антибългсрска и нацистка.

    14:16 03.05.2026

  • 65 .........

    4 3 Отговор
    ЛЪЖА

    14:19 03.05.2026

  • 66 Еш па тоа

    10 0 Отговор

    До коментар #45 от "Одесист":

    Не знам какъв "одесист"си,но ако поживееш един месец в произволен град в Украйна,да видиш как се бият по улиците,като талибани и как човешкия живот не струва нищо,ще ти дойде друг акъл! Живял съм там.Знам го.

    14:20 03.05.2026

  • 67 ТИГО

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Извършителите бяха разкрити":

    ДА само че виж тука как разбират от всичко !Тия освен вaжe друго няма да ги оправи ,тия същите ни тровят живота заедно с техните господари от Кремъл вече повече от 100 години !"Работническо/селската интелегенция"

    14:21 03.05.2026

  • 68 Да, даже не е имало и изгорени живи

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    , понеже всичко е руска пропаганда.

    14:23 03.05.2026

  • 69 Дърт Вейдър

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Извършителите бяха разкрити":

    Синко, да прав си , така беше а и тия от ФСБ и ГРУ избиваха със снайпери от покривите протестиращите на Мегдана в Киев а тия от Азов, Десен сектор, С14 (СИЧ) и Национален корпус развяваха мирно розови балончета.
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    14:24 03.05.2026

  • 70 Запазена марка

    11 2 Отговор
    Горенето на живи хора е запазена марка на бандеровците и шлЯхите от времето на Втората световна война.

    14:29 03.05.2026

  • 71 Минувач

    9 2 Отговор
    Типично нацистко поведение на жестоки и безмилостни фашаги които в днешни времена поради страха и неспособността да довършат плановете си към света се опитват да въвличат идеологически и икономически държави в и над които са безчинствали …. Мммм няма как да се получи !

    14:36 03.05.2026

  • 72 Мимчят

    5 2 Отговор
    Статията е меко казано объркваща. ЧОВЕК лесно може да се заблуди от описанието.Има много противоречие...Иначе европейците наистина подпомогнаха и нахъсаха бандеровците за жестоките престъпления,породили и руската намеса за защита на рускоезичните.Те трябва да продължат с още по голяма сила...

    14:37 03.05.2026

  • 73 Тръмп

    1 1 Отговор
    Чуйте добре какво казах на Мерц и европейските граждани ! Който разбрал , разбрал , и книжният тигър да си наляга парцалите , защото този път няма да помагаме на фашагите !

    14:41 03.05.2026

  • 74 ЖабЕтата на Хрушчов

    1 1 Отговор
    Ако желаем да сме обективни и безпристрастни ДЕнацизацията в Европа/без САЩ и Канада/ е много по-погледователна и продължителна в сравнение със СССР. И сега в Европа разкриват дърти нацисти на по 90и кусур години. В СССР всичко приключва през 1953г. със смъртта на Сталин. Хрушчов даде амнистия на бандеровците ,прибалтийските нацисти и татарите. От лагерите бяха освободени преди всичко нацисти и тук-там някой троцкист. И сега руснаците рУчат жабЕтата на Хрушчов.

    14:42 03.05.2026

  • 75 шаа

    1 0 Отговор
    на пръв поглед изглежда най-сетне да се публикува нещо за онези събития. обаче...

    като се има предвид кой е авторът и кой го публикува, винаги трябва да се има едно на ум. защото...

    ако се зачетете внимателно, историята така е усукана, че да се хвърля вина на руснаците като се твърди, че товагва те са изгорили хората. цитирам...

    "А преди дванадесет години руските хора, ... озлобено и безпощадно изтребиха руските хора... А пък Москва не я е еня..."

    сега разбирате защо авторът не се занимава с инженерство, там истината не може да се усуче толкова

    14:42 03.05.2026

  • 76 6969777

    1 0 Отговор
    Един е Бог и той ще съди най-справедливо. И никой няма да може да се скрие, избяга или откупи.

    14:44 03.05.2026

  • 77 Фарфалюлю

    2 1 Отговор
    Върви в просия путлероид.просия е сатаната на света.

    14:56 03.05.2026

  • 78 германеца

    1 0 Отговор
    Знаех си аз , че само ИНЖЕНЕРА може да е автор на тази гаДОСТ . Между другото какъв инженер е въпросният господин ?

    15:01 03.05.2026

  • 79 ха ха ха

    0 0 Отговор
    „Беркут“ беше специално подразделение на украинската милиция (полиция), пряко подчинено на Министерството на вътрешните работи на Украйна. Те бяха елитни части за борба с безредиците. Тоест, те са държавни служители, които по закон са длъжни да изпълняват заповедите на легитимното към онзи момент правителство и президент.!! ЗАЩО СТРЕЛЯХА Йерархия и заповеди: Като военизирана структура, те следваха заповедите на тогавашната власт в лицето на президента Виктор Янукович и неговия министър на вътрешните работи Виталий Захарченко.Идеологическо разделение: По това време Украйна беше дълбоко разделена. Много от служителите в „Беркут“ бяха от източните и южните региони (включително Крим), където настроенията бяха по-скоро проруски и протестите в Киев се разглеждаха не като „революция“, а като „незаконен преврат“ и „хаос“.!!Ескалация: В продължение на месеци полицаите бяха замеряни с коктейли „Молотов“ и павета. Това създаде огромна лична вражда между двете страни – протестиращите виждаха в „Беркут“ наемници на диктатор, а „Беркут“ виждаха в протестиращите радикални националисти.След бягството на Янукович, подразделението „Беркут“ беше официално разпуснато от новото правителство.!! Нещо неясно??? КОЙ е заповядал стрелбата !Ама се много знаете да плачете на чужди гробища !!!

    15:01 03.05.2026

  • 80 Цвете

    1 0 Отговор
    НАЛИ НЕ СИ ЗАБРАВИЛ, ЧЕ ТОВА ГО ИЗВЪРШИХА ОТ РУСИЯ? ЕТО РЕЗУЛТАТА СЛЕД 10 ГОДИНИ?! ТОЗИ, КОЙТО ВЕЧЕ НЯМА ТЕХНИКА ЗА ПАРАДА НА 9 МАЙ, ЩЕ ПЪЧИ ГЪРДИ И ГОРДО ЩЕ МАХА С РЪКА НА ГВАРДЕЙЦИТЕ.НО И ШУБЕТО Е ГОЛЯМ СТРАХ ,НЯКОЙ ДА НЕ МУ НАПРАВИ СКРИТА ХВАТКА.ЖАЛКО ЧЕ НЯМАТ " ИНТЕРНЕТ " ,ТОВА ПОСТИГНА " ВЕЛИКИЯ " ДИКТАТОР. 🪆😠👺☹️🪆🥴

    15:02 03.05.2026

  • 81 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дядо Поп":

    Дедо поздравявам те за отличното зрение, с което си видял мъж с автомат и друг с пистолет да стрелят по "превратаджиите", но не мога да разбера защо след тази стрелба никой не видя и един застрелян "превратаджия"...
    Кой , как и къде успя да скрие застреляните така, че да се видят само опечените в профсъюзния дом?

    15:04 03.05.2026