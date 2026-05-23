Манол Пейков за срещата на DARA с премиера Радев: Тя въведе теми, които бяха заметени под килима

Заявката за 121 депутата беше на Асен Василев. Тя беше негова лична приумица. Не беше реалистично това очакване, беше по-скоро мечтателно. Но смятам, че резултатът, който постигнахме, е реалистичен. Моята партия - "Да, България", е единствената партия, която има повече депутати. Това каза бившият депутат от ПП-ДБ Манол Пейков в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Прогресивна България" измести доста от малките партии, които запълваха политическия живот. Не казвам, че сегашната политическа ситуация е по-добра. Добрата страна е, че има една политическа партия, която има пълно мнозинство. Те няма с кого да се извинят. Цялата отговорност пада върху техните рамене. Това е голям и сериозен за преглъщане залък. От една страна са в луксозната ситуация сами да вземат решения, от друга - са в предизвикателната ситуация, че няма кого да обвиняват. Ако не се получат нещата те ще трябва да отговарят, посочи още Пейков.

Той коментира и срещата на победителката на "Евровизия" DARA с премиера Румен Радев. "Трябва да се гледа езикът на тялото ѝ. Начинът, по който се здрависа с Радев - с една протегната ръка и леко килната глава. Имаше един известен скептицизъм. По деликатен начин тя въведе теми, които след тази абсолютно шеметна победа на "Прогресивна България", бяха заметени под килима. Темите - какво искаха хората на улицата", допълни Манол Пейков.

Това, което завладява у DARA, е нейният позитивизъм. Аз се впечатлих от медийното и присъствие. В различни клипчета видях как тя е с различни хора - всички ѝ се радват, всички я обичат, всички говорят с нея. Това е дарба. Това е лакмус за новото поколение, което е по-освободено и няма комплекси, то е част от света, каза още бившият депутат.

Успехът на DARA е преди всичко неин и на нейния екип. Той сега се прехвърля върху България и носи милиони. Догодина, организирайки това събитие, ще се влеят вероятни милиони допълнителни средства от туризъм, смята Пейков.