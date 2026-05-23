Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Манол Пейков за срещата на DARA с премиера Радев: Тя въведе теми, които бяха заметени под килима

Манол Пейков за срещата на DARA с премиера Радев: Тя въведе теми, които бяха заметени под килима

23 Май, 2026 17:07 2 871 70

  • манол пейков-
  • дара-
  • парламент-
  • демокрация-
  • евровизия-
  • dara

Това, което завладява у DARA, е нейният позитивизъм

Манол Пейков за срещата на DARA с премиера Радев: Тя въведе теми, които бяха заметени под килима - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заявката за 121 депутата беше на Асен Василев. Тя беше негова лична приумица. Не беше реалистично това очакване, беше по-скоро мечтателно. Но смятам, че резултатът, който постигнахме, е реалистичен. Моята партия - "Да, България", е единствената партия, която има повече депутати. Това каза бившият депутат от ПП-ДБ Манол Пейков в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Прогресивна България" измести доста от малките партии, които запълваха политическия живот. Не казвам, че сегашната политическа ситуация е по-добра. Добрата страна е, че има една политическа партия, която има пълно мнозинство. Те няма с кого да се извинят. Цялата отговорност пада върху техните рамене. Това е голям и сериозен за преглъщане залък. От една страна са в луксозната ситуация сами да вземат решения, от друга - са в предизвикателната ситуация, че няма кого да обвиняват. Ако не се получат нещата те ще трябва да отговарят, посочи още Пейков.

Той коментира и срещата на победителката на "Евровизия" DARA с премиера Румен Радев. "Трябва да се гледа езикът на тялото ѝ. Начинът, по който се здрависа с Радев - с една протегната ръка и леко килната глава. Имаше един известен скептицизъм. По деликатен начин тя въведе теми, които след тази абсолютно шеметна победа на "Прогресивна България", бяха заметени под килима. Темите - какво искаха хората на улицата", допълни Манол Пейков.

Това, което завладява у DARA, е нейният позитивизъм. Аз се впечатлих от медийното и присъствие. В различни клипчета видях как тя е с различни хора - всички ѝ се радват, всички я обичат, всички говорят с нея. Това е дарба. Това е лакмус за новото поколение, което е по-освободено и няма комплекси, то е част от света, каза още бившият депутат.

Успехът на DARA е преди всичко неин и на нейния екип. Той сега се прехвърля върху България и носи милиони. Догодина, организирайки това събитие, ще се влеят вероятни милиони допълнителни средства от туризъм, смята Пейков.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 50 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така ще е

    50 5 Отговор
    Ася ти разказа играта, хихихи.

    Коментиран от #15

    17:10 23.05.2026

  • 2 НЯКОЙ

    61 7 Отговор
    По прекалил си с ак....

    Коментиран от #6

    17:11 23.05.2026

  • 3 Минавам само

    63 7 Отговор
    да повъpнa с кеф! 🤮🤮🤮

    17:12 23.05.2026

  • 4 Недоумявам

    80 10 Отговор
    тоя алкохолик как са го намерили трезвен за интервюто по БНТ ??

    Коментиран от #8, #69

    17:12 23.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Който ме

    8 18 Отговор

    До коментар #2 от "НЯКОЙ":

    познава, знаее, че не близвам.

    17:14 23.05.2026

  • 7 лицемер двуличников

    44 3 Отговор
    Дара намекна на радев,че ще има бангаранга,а той й каза,че това й е само неин успех!!!!!

    17:14 23.05.2026

  • 8 А кой

    31 9 Отговор

    До коментар #4 от "Недоумявам":

    каза, че е трезвен?

    17:14 23.05.2026

  • 9 Боздуган

    63 13 Отговор
    Гнусар физически и душевно болен. Това е да се родиш с златна лъжица в устата и да се развиваш до нищо и половина

    17:15 23.05.2026

  • 10 маке

    56 6 Отговор
    И сега кво? Тоя плужек не можа да стане депутат и настъпи световна криза)))))

    17:15 23.05.2026

  • 11 Към 6

    29 7 Отговор
    Какво не близка вода ли

    Коментиран от #24

    17:16 23.05.2026

  • 12 Дзак

    19 4 Отговор
    Това е така. Макар да не се чувстваме представени от Бангаранга. Но всеки си има вкус.

    17:19 23.05.2026

  • 13 Абе

    39 12 Отговор
    Алкохолико долно пиянде вземай мешката и при бандеровските фашисти

    17:21 23.05.2026

  • 14 Манол Пейков

    33 8 Отговор
    лъжа е, че твоята партия Да, България е с най- много депутати. Броят е равен точно на депутатите на ПП. Останалите са на ДСБ. И другото е, че задкулисието направи всичко възможно да открадне тези избори за Радев чрез огромен корпоративен вот, не чрез пряко купуване на гласове. Протестите бяха организирани от ПП, вие бяхте поканени да се присъедините. Вашата политика на ДБ не е градивна, а оплюваща. Така не се печели доверие, та завлякохте и свестните от ПП.

    17:22 23.05.2026

  • 15 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така ще е":

    Едва ли има за какво!

    17:22 23.05.2026

  • 16 Кочо

    9 34 Отговор
    Браво! Ето един велик и достоен държавен мъж, рицар, хуманист, културолог, изкуствовед...! Стожер на демокрацията и непоколебимия, правилно ориентиран евроатлантизъм!

    17:22 23.05.2026

  • 17 Пейко Манолов

    41 10 Отговор
    Къде запива тоя човек, прилича на магазин за резервни части.

    17:22 23.05.2026

  • 18 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    39 11 Отговор
    Изчезвай бе ЛГТБ пияница из.род

    17:23 23.05.2026

  • 19 Пийкоф

    21 6 Отговор
    Изпей крокодила Гена

    17:24 23.05.2026

  • 20 То скъсания

    22 7 Отговор
    Налъм от де изпълзя

    Коментиран от #31

    17:25 23.05.2026

  • 21 Бегай бе

    18 7 Отговор
    Хижар обичащ добрият дух на алкохола

    17:26 23.05.2026

  • 22 ПЪЛНИ Глупости

    8 15 Отговор
    Не доумявам как има толкова много нереализирани ,завистливи лaйHepи само в 8 мнения !Се много знаете, ама сте до бирата и "Капките" !Колко книги прочетохте тази година?? Но имате мнение и все от "висота" все сте "Кой бе тоя/тия ли бе ,Аз къв гений съм мани ги тия "А дефакто сте пълна боза нищо на половина ,затова и коментарите са ви злобни осъзнавате как от вас нищо не зависи и не става дори и да се врете дето не ви канят/чакат!!

    Коментиран от #38

    17:26 23.05.2026

  • 23 Да , така е

    9 5 Отговор
    И въпреки голямата китка , ситуацията беше повече от конфузна !

    17:26 23.05.2026

  • 24 Какво е

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Към 6":

    това вода?

    17:27 23.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 стоян георгиев

    21 6 Отговор
    Манолчо , наздраве бре психар..

    17:31 23.05.2026

  • 27 ПЪЛНИ Глупости

    6 12 Отговор
    А и че пропуснах НЕГО го даваха по телевизора ,не ВАС !Вие сте само до едноредовите коментари от вида "Кой бе маниго тоя аз съм спал със сестра му "!! А какво е допринесъл няма да коментирам ВИЕ и 1% от неговото не сте направили ,а и както твърдите че е пияница и алкохола му е по качествен от пластмасарките дето лочите!!Всичко е интелектуална немощ и завист всичко това обаче е забъркано със огромно его !!

    Коментиран от #40

    17:35 23.05.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    23 6 Отговор
    Този мазен холестеролен педофил защо ни го представяте като някакъв морален стожер?

    17:36 23.05.2026

  • 29 Григор

    28 10 Отговор
    Неприятна личност! Радев няма управление и един месец, а упреците вече започват. Това, което искаха хората от протестите няма как да се реши с магическа пръчка за два дена. Вие колко дена му дадохте? Защо хората от протестите припознаха Радев, а не вас?Имаш ли обяснение? Давай да го чуем! Защо "Демократична България" не се яви самостоятелно на изборите? Ами защото ще вземе 1-2% от гласовете. По удобно е да се използва "Продължаваме промяната" като ракета носител. Да де, ама те се усетиха, че нещо ги гъбаркат. Защо хората не искат да гласуват за "Демократична България" и тя е на изчезване? По много причини.Тридесет и пет години след промените основните теми на тази формация са "Комунизъм-Антикомунизъм" и "Държавна сигурност". Та кой се интересува от тези неща?Другия проблем на тази формация е анти руския бяс. Там са дребни човечета, които не знаят, че имат знаме и химн благодарение на Русия!

    Коментиран от #64

    17:38 23.05.2026

  • 30 хмммм

    15 3 Отговор
    Тоя от килера си ли се снима?

    17:47 23.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дудов

    14 3 Отговор
    Дрън - дрън.Аман от глупаци.Особено прогресивни глупаци като тоя

    17:50 23.05.2026

  • 34 Ако не беше

    20 3 Отговор
    "Промяната" нямаше да сте в НС. Добре че ви разкараха

    17:51 23.05.2026

  • 35 Моряка

    19 6 Отговор
    Не съм чувал скъсан налъм да пълзи.Не мислиш ли,че по скоро е гол охлюв?И пълзи и мърляв.И няма мозък.И нагъл.А бе дебелия Ал на средна възраст.Само че дебелия Ал вонеше на мръсно синьо.Този не знам,не съм минавал покрай него.

    17:51 23.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Да ама Не

    17 7 Отговор
    Била и килната главата леко настрани и по това пияндето съди, че не била щастлива... Защо бе, Факти, в този прекрасен съботен следобед държите да ни развалите настроението с неадекватните бръщолевения на един отпадък?

    17:52 23.05.2026

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 5 Отговор

    До коментар #22 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Ти пък си от тия зето смятат че са по-по-най и цял живот са пълни с въздух под налягане , но винаги и за всичко имат утвърдено мнение, което макар и тъпо звучи като обосновано от интелектуалец.Иван Костов, това ти ли си, бе?

    17:55 23.05.2026

  • 39 Ечигьоз си

    11 3 Отговор
    Направо си изпей че ". Твоята. " партия си е дюс савовата, най тъмносинята
    Тя умря с него

    17:57 23.05.2026

  • 40 Чума

    6 16 Отговор

    До коментар #27 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Най непоносимо за плебея е интелектуалното превъзходство на този Човек! Това не се прощава! Затова примитивните планктони го нападат и защото е безопасно! Не е някоя голяма мутра да изпрати момчетата да ги разходят из горите! Този Човек при нормален народ би бил честван на 24 май, 2 юни, Архангелов ден и 1 ноември като един Паисий, един Найдет Геров, истински будител, който заспалите ще оценят следващите поколения и векове! Както е пророкувал Народният поет - от тема на тема и от век на век!

    17:57 23.05.2026

  • 41 Досадно

    11 5 Отговор
    Пuянuят nop Mapcoл Гeйkoв nak ocмъpgя opтaлъцuтe....

    18:03 23.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 SDEЧЕВ

    7 4 Отговор
    Този дебелурод от снимката, кой беше?

    Коментиран от #46

    18:08 23.05.2026

  • 45 А да питам

    7 6 Отговор
    "Факти"? - а осъзнайте се бе. Освен ако и вие сте такива като тоя.

    18:09 23.05.2026

  • 46 Ами

    7 4 Отговор

    До коментар #44 от "SDEЧЕВ":

    КЛИЕНТА НА ИЗТРЕЗВИТЕЛНОТО БЕ.

    18:10 23.05.2026

  • 47 Кочо

    5 5 Отговор
    За говора на жестовете може би Пейков е прав! Дарита, когато харесва някого не се свени направо да го награби в пряк ефир! Ето, след като демонстрира дистанция от президента, отиде при няколко лелки, наредени в една редица и се отнесе различно с тях! С едната, с която гастролира във Виена се топло прегърнаха, пътьом пипна Милотинова, на другите не обърна особено внимание! Но! Но! Във Виена Дарка направи фурор! Там само една дама бе на нейното ниво, дори и повече - водещата на целия театър - Виктория Сваровска! Говорим като естет! Не, че залитаме по някои направления! Трябва да има култура!

    18:11 23.05.2026

  • 48 Хаха

    8 5 Отговор
    Какъв е тоя тлъст, некъпан, джибрясал, лгдб порой.ик...
    Трябва да има и малко хигиена все пак и в журналистиката!

    Коментиран от #50

    18:11 23.05.2026

  • 49 Янко Виа

    8 3 Отговор
    Този смешник ,къв се явява в случая ?

    18:12 23.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ХА ХА

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "боклук":

    Лапуркай бе тръбар ,кво ми недоволстваш ☝️!

    18:14 23.05.2026

  • 52 Абе

    5 5 Отговор
    Щом и Кончита Вурст е задала на Радев "теми" и тоя набухясал образ ги коментира. Ясно.

    18:16 23.05.2026

  • 53 Анонимен

    4 4 Отговор
    Пропаднал

    18:19 23.05.2026

  • 54 Ами

    2 5 Отговор

    До коментар #50 от "боклук":

    Ако имам такъв "тейко" отдавна да съм го заровил.

    18:19 23.05.2026

  • 55 Протестиращ

    6 3 Отговор
    Тя каза на г-н Пилота че хората от протеста искат Пълна Промяна а не бръщолевици за бъдеще време

    18:22 23.05.2026

  • 56 az СВО Победа 81

    5 5 Отговор
    Господи събери ги с Любо Дилов!

    18:22 23.05.2026

  • 57 Смукачев

    3 5 Отговор
    Здраво здраво поркам аз, ракия вино поркам аз, няма ден аз да не пия, инак кой ще вдига олелия. Манол Пейков.

    18:22 23.05.2026

  • 58 Горски

    6 0 Отговор
    В най-скоро време ще започне битка за делба на мазната баница, при което ще бъдат късани и ще хвърчат парчета живо месо. Армутлиева много мрази да не участва. Предполагам, че сега от всички отверстия армутлиеви изтичат и изпълзяват сярна киселина и отровни пари. Дано поне не направят някой пореден, грозен цирк. Всъщност, май по-скоро няма артист, който да е работил дълго с г-жа Саня и да не я е намразил?! НЕ са едно или две и делата. Е, в тези територии е така. Намесата на БНТ покрай EBU е някакъв шанс нещата да се премислени подредени в АВАНС.

    18:23 23.05.2026

  • 59 как сте българи

    4 1 Отговор
    Кабинетът ще поиска 3.8 млрд. евро дълг заради плана за възстановяване
    Дългът временно ще осигури средства за плащания по ПВУ, но всъщност покрива дефицита

    Коментиран от #65

    18:25 23.05.2026

  • 60 Тцъ...

    4 0 Отговор
    "Ако не се получат нещата те ще трябва да отговарят..."

    Пред кого ще отговарят? Ако някой трябва да търси отговорност на политиците, то това е нарда който ги е избрал и назначил за такива. Тук, в нашата държава, народа от никого не търси отговорности защото вече 35 години още чака някой друг "да го оправи", а институците още по малко защото са назначени от същите, които по ирония "трябва да контролират". Така, че на никого няма да се наложи "да отговаря" по простата причина, че никой няма да му търси отговорност. "Отговарянето" може да се състои единствено в това, че от пълно мнозинство днес, в сегашния парламент, в следващия може да са на минимума, а може и изобщо да не присъстват, но какво от това? Такива са повечето от изредилите се досега.

    18:28 23.05.2026

  • 61 Aлфа Bълкът

    4 2 Отговор
    Даринка задава дневния ред, Радев козирува. Как само му каза да внимава в картинката, ама така е като Радев се натиска за пиар.

    18:42 23.05.2026

  • 62 Мазол Пиишкоф

    5 1 Отговор
    Този остана известен с "трезвеността " си и интереса си към чужди ппппишленннца

    18:48 23.05.2026

  • 63 Дзак

    7 2 Отговор
    Във факти.бг бушува яростна гейдрама!

    18:48 23.05.2026

  • 64 Да те питам

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Григор":

    Кога Радев ще изиска от Тръмп да си разкара фърчилата от летището, както обеща?

    Коментиран от #70

    18:49 23.05.2026

  • 65 По точно

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "как сте българи":

    Радев е путинист, евроскептик. Да не се надява на пари от ЕС, ами да ходи при приятеля си Путин да му даде пари да си върже бюджета.

    18:52 23.05.2026

  • 66 Анонимен

    3 3 Отговор
    Тя е млада и надеждна а ти си пропаднал

    19:06 23.05.2026

  • 67 Гост

    1 2 Отговор
    "Това е дарба. Това е лакмус за новото поколение...."
    Това са празните приказки на някой изкукуригал, прехласнал се по едно моме.

    19:38 23.05.2026

  • 68 Алкаш с гаражями

    0 0 Отговор
    Наздоровье 🥂

    20:02 23.05.2026

  • 69 Явно са

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Недоумявам":

    Оцелели момента между две накърквания🤣🤣🤣

    20:12 23.05.2026

  • 70 Трябва да го направи

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Да те питам":

    И то безкомпромисно и безусловно .
    Твърдо и категорично ,а не ако еди какво си то еди що си Незабавно вън от България!!!! Айде да го видим Радев!

    20:17 23.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове