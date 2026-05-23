След бедствието: Община Велико Търново набира доброволци

23 Май, 2026 17:17 857 9

Най-пострадали са кварталите, прилежащи на р. Янтра – „Света гора“ и „Асенов“, както и улиците „Григорий Цамблак“ и „Крайбрежна“

Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов

Община Велико Търново призова за помощ доброволци след бедствието. Вследствие на изключително интензивните валежи на територията на общината – основно в гр. Велико Търново, гр. Дебелец, с. Церова кория, с. Присово и с. Пчелище – са нанесени значителни щети по инфраструктурата, жилищни сгради и домовете на граждани.

Най-пострадали са кварталите, прилежащи на р. Янтра – „Света гора“ и „Асенов“, както и улиците „Григорий Цамблак“ и „Крайбрежна“, уточни БНТ.

За по-бързото овладяване на последиците от бедствието и подпомагането на пострадалите, община Велико Търново набира доброволци и отправя призив към всички, които имат възможност и желание да помогнат.

Доброволческата дейност ще се проведе на 24 и 25 май 2026 г., информират от общината.

"Благодарим на всички, които ще се включат и ще подадат ръка в този труден момент. Заедно можем по-бързо да помогнем на пострадалите семейства и да възстановим засегнатите райони", посочват местните власти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    8 2 Отговор
    Регресите къде сте нали постоянно казвате хората хората хората Сега защо не сте при Хората

    17:21 23.05.2026

  • 2 Гербераси помагайте на некадърния си кме

    10 3 Отговор
    Кмет! Герб е природно бедствие и до като крадяха доброволци не им трябва ха!

    17:21 23.05.2026

  • 3 Първо депутатите да се включат

    14 2 Отговор
    тогава ще дойда и аз!
    Примери трябват, примери!

    17:21 23.05.2026

  • 4 700 000 държавни търтей!

    10 5 Отговор
    Цяла армия от доброволци!

    17:23 23.05.2026

  • 5 Абе днес някой чувал ли е

    6 6 Отговор
    нещо за Муньо, Гълъба, оня мазник Иво Христов, Запеканката, Малкия мраз...? Къде се покриха тия "спасители български"?

    17:24 23.05.2026

  • 6 1488

    7 2 Отговор
    колко е заплатата
    че аз от 36 г съм доброволец на тоя и оня шеф

    17:24 23.05.2026

  • 7 Важно е украинците да живеят безплатно

    11 3 Отговор
    в 5 звездни хотели. А това, че хората дали всичко за България и загубили домове и покъщина, ще прекарат остатъка от живота си във фургони и мизерия, няма проблем...
    Това беше сарказъм.

    17:36 23.05.2026

  • 8 Общинарите

    5 1 Отговор
    заети ли са със софри ?

    17:39 23.05.2026

  • 9 така така

    3 0 Отговор
    Да вършат мръсната работа на кмета които стои и взима голяма заплата и редовно публикува във Фейсбук!

    19:03 23.05.2026

