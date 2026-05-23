Ален Прост пострада при въоръжен грабеж в дома си в Швейцария

23 Май, 2026 17:14 1 771 32

Легендарният пилот от Формула 1 стана жертва на престъпление

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Ален Прост преживя истински кошмар в собственото си жилище в швейцарския град Нион, кантон Во. В нощта на инцидента група маскирани и въоръжени нападатели са проникнали в дома на 71-годишната икона, поставяйки под сериозен риск както него, така и близките му.

По време на драматичния обир, членовете на семейството на Прост са били заплашвани, а един от синовете му е бил принуден под натиск да отвори сейфа в къщата. Оттам крадците са отмъкнали ценности, чиято точна стойност все още се изяснява. Според неофициална информация, сред откраднатото има луксозни часовници – нещо, което не е изненадващо, предвид дългогодишните партньорства на Прост с водещи марки в часовникарската индустрия.

За съжаление, по време на нападението Ален Прост е получил лека травма на главата. За щастие, нараняванията му не са сериозни, но преживяното със сигурност ще остави дълбок отпечатък върху него и семейството му.

Местните власти са започнали мащабно разследване, за да установят всички подробности около престъплението. „Точните обстоятелства все още се изясняват“, гласи официалното съобщение на полицията. Към момента не се съобщава за задържани лица, а разследващите работят по различни версии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиквата и свинята

    18 1 Отговор
    Къде са били по това време?

    17:31 23.05.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 17 Отговор
    Все пак е останал жив, за съжаление. 🦧😪🦧

    Коментиран от #16, #17, #19

    17:41 23.05.2026

  • 4 Да попитам:

    19 2 Отговор
    Европейските ценности и Швейцария ли налазиха??? Уж там всичко било наред,спокойна страна,богати хора,просто мечта!!!

    Коментиран от #8, #29

    17:47 23.05.2026

  • 14 Абе

    2 4 Отговор
    Колкото е хубав, толкова и богат.

    17:59 23.05.2026

  • 15 До4

    11 0 Отговор
    Спкойна среда и никого не обират, то тва важи само за швейцарските банки, за хората си е като навсякъде в ЕС.

    18:03 23.05.2026

  • 26 Произхожда

    1 0 Отговор
    От богато семейство, както и Аертон. Затова са били във ф1.

    18:21 23.05.2026

  • 27 1994

    0 0 Отговор
    Аз напускам и нека всеки си го получи. Феновете на Аертон го нападат до ден днешен за кези му думи оказали се пророчески .

    18:24 23.05.2026

  • 28 Малей

    7 0 Отговор
    Швейцария, въоръжен грабеж ! Еталон за държава ? Където 47% от тахтабите не са швейцарски граждани ? Къде да избяга човек да си изкара старините ?

    18:26 23.05.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да попитам:":

    Албанската мафия е превзела Швейцария. Това прилича на техния почерк.

    18:58 23.05.2026

  • 30 Айгедотор

    1 3 Отговор
    Каква икона бе, прости мисирки!

    19:00 23.05.2026

  • 32 Шапки долу

    0 0 Отговор
    Професора сроред Найджъл Менсъл е най-великия във ф1.Плосто икона.Сена се мотивираше с него, молеше го да се върне.

    19:11 23.05.2026

