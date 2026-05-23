Ален Прост пострада при въоръжен грабеж в дома си в Швейцария

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Ален Прост преживя истински кошмар в собственото си жилище в швейцарския град Нион, кантон Во. В нощта на инцидента група маскирани и въоръжени нападатели са проникнали в дома на 71-годишната икона, поставяйки под сериозен риск както него, така и близките му.
По време на драматичния обир, членовете на семейството на Прост са били заплашвани, а един от синовете му е бил принуден под натиск да отвори сейфа в къщата. Оттам крадците са отмъкнали ценности, чиято точна стойност все още се изяснява. Според неофициална информация, сред откраднатото има луксозни часовници – нещо, което не е изненадващо, предвид дългогодишните партньорства на Прост с водещи марки в часовникарската индустрия.
За съжаление, по време на нападението Ален Прост е получил лека травма на главата. За щастие, нараняванията му не са сериозни, но преживяното със сигурност ще остави дълбок отпечатък върху него и семейството му.
Местните власти са започнали мащабно разследване, за да установят всички подробности около престъплението. „Точните обстоятелства все още се изясняват“, гласи официалното съобщение на полицията. Към момента не се съобщава за задържани лица, а разследващите работят по различни версии.
