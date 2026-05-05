Огнян Минчев: Всяко несъгласие с арогантната инвазия на ислямизма на Запада подлежи на квалифициране като „ислямофобия“

Външният министър на Швеция официално обяви отказа на своето правителство да употребява от тук нататък квалифициращото понятие "ислямофобия". Тази дума бе създадена от международното ислямистко Мюсюлманско братство с цел да провокира чувство за вина сред либерално доминираните обществени среди на Запада, приели идеологията на "мултикултурализма" като официална политика и като стандарт на обществено поведение.
Това написа във "Фейсбук" политологът Огнян Минчев.
Всяко несъгласие с арогантната инвазия на ислямизма в обществата на Запада подлежи на квалифициране като "ислямофобия" с една основна цел - обезоръжаване на гражданите и обществото, блокиране на тяхната съпротива срещу ислямизацията на Запада.
Англо-американският писател и социален критик Кристофър Хитчънс определя "ислямофобията" като "дума, създадена от фашисти и използвана от страхливци, за да манипулират тъпаци". Думата е създадена от ислямистки радикали за да се сложи знак за равенство между отношението на немюсюлманите към инвазивния и арогантен ислямизъм, и многообразното отношение към исляма като една от световните религии, и към изповядващите исляма (вече два милиарда души). Постмодерните левичари, разбира се, приемат тази уловка за "чиста монета" и официализират употребата на "ислямофобия" като част от "културата на заличаване" - cancel culture - на официозния "мултикултурализъм".
Отказът от понятието "ислямофобия" за официална употреба е само малка стъпка към възстановяване на легитимния правен и обществен ред в западните демократични общества. Ислямизмът е тоталитарна идеология и политика, пуснала метастази дълбоко в публичния живот и в ежедневието на плуралистичните западни общества - особено с масовизирането на мюсюлманската имиграция на Запад през последния половин век.
5 Оги, понеже явно не ти е ясно
1. Западът отива и бомбардира, инвазира, нахлува в някоя държава в Близкия Изток.
2. Хората бягат от войната
3. Западът, в безкрайната си глупост ги приема същите тия хора, които е бомбардирал
4. Западът мрънкя, ама не много, срещу ислямизма
Така че ако Западър не беше бомбардирал, инвазирал и нахлл в тия държави нещата щяха да бъдат много по-добре.
6 Хехе, инвазията била арогантна
Оги, нещо се опитваш да напишеш ама не става.
7 Сила
Никога никъде в Европа няма да се интегрират !!!
НИКОГА !!! няма и да ви работят защото са мързеливи , само деца раждат и живеят на социални помощи ....
