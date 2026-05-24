Какво всъщност означава "независимост на Тайван" и какво мислят САЩ и Китай?

Китайският лидер Си Дзинпин заяви на президента на САЩ Доналд Тръмп, че разногласията около Тайван могат да тласнат отношенията по опасен път и че "независимостта на Тайван" и мирът в Тайванския проток са "толкова несъвместими, колкото огънят и водата".
Ето някои въпроси и отговори за това какво се има предвид под термина "независимост на Тайван" и какви са позициите на китайското, американското и тайванското правителство.
Каква е историята на Тайван и какво е официалното му име днес?
Островът, известен в миналото като Формоза, е бил дом на местни коренни народи в продължение на хиляди години, преди нидерландците и испанците за кратко да управляват части от него през XVII век.
Династията Цин включва Тайван като част от провинция Фудзиен през 1684 г., а едва през 1885 г. го обявява за отделна китайска провинция.
След поражението на династията Цин във война с Япония, Тайван става японска колония през 1895 г. През 1945 г., в края на Втората световна война, островът е предаден на правителството на Република Китай.
През 1949 г., след поражението си от комунистическите сили на Мао Дзъдун, правителството на Република Китай се изтегля в Тайван и премества столицата си там. "Република Китай" остава официалното име на острова и до днес.
Мао създава Китайската народна република и заявява, че тя е единственото легитимно китайско правителство за целия Китай, включително Тайван, като наследник на Република Китай.
Какъв е международният статут на Тайван и каква е позицията на Китай?
В продължение на десетилетия Република Китай в Тайпе също твърди, че е легитимното китайско правителство, но през 1971 г. Пекин поема китайското място в ООН от Тайпе.
В момента само 12 държави поддържат официални отношения с Тайпе — предимно малки развиващи се страни, като Белиз и Тувалу.
Повечето големи западни държави и съюзници на САЩ поддържат близки неофициални отношения с Тайван, като признават паспортите на Република Китай и имат фактически посолства в столиците си. Тайванските граждани могат свободно да пътуват до повечето държави с тайванските си паспорти.
Китай заявява, че няма да се откаже от употребата на сила, за да постави Тайван под свой контрол. Пекин предлага на Тайван модел "една държава, две системи", подобен на този в Хонконг, който обещава висока степен на автономия, макар че никоя от основните политически партии в Тайван не подкрепя тази идея.
Проучванията на общественото мнение в Тайван многократно показват, че повечето тайванци желаят да се запази настоящото статукво в отношенията с Китай.
Освен това Китай твърди, че Резолюция 2758 на ООН, приета през 1971 г., означава, че светът юридически признава Тайван като част от Китай. В резолюцията се посочва, че Китайската народна република е единственото легитимно правителство на Китай.
Правителството в Тайпе обаче твърди, че това е безсмислено твърдение, тъй като в резолюцията изобщо не се споменава Тайван или неговият статут. Миналата година Държавният департамент на САЩ заяви, че Китай умишлено представя погрешно резолюцията като част от по-широки "опити за принуда с цел изолиране на Тайван от международната общност".
Каква е позицията на САЩ?
Съединените щати прекъсват официалните си отношения с Тайпе през 1979 г. в полза на Пекин, но съгласно Закона за отношенията с Тайван са задължени да предоставят на острова средства за самозащита. Официално САЩ не заемат позиция относно суверенитета на Тайван в рамките на американската политика "Един Китай".
През 2022 г. Държавният департамент добави и формулировка относно т.нар. "Шест уверения" — шест гаранции за сигурност от времето на Роналд Рейгън, дадени на Тайван, които САЩ разсекретиха през 2020 г.
Сред уверенията, направени през 1982 г., но никога преди това официално оповестявани, са заявленията, че САЩ не са определяли дата за прекратяване на продажбите на оръжие на Тайван, не са се съгласявали на предварителни консултации с Пекин относно тези продажби и няма да преразглеждат Закона за отношенията с Тайван, който е в основата на американската политика спрямо острова.
Китай многократно е настоявал САЩ да прекратят продажбите на оръжие за Тайван.
Тайван вече независима държава ли е?
Тайван, чиито граждани избират собствените си лидери и чието правителство контролира ясно определена територия със собствени въоръжени сили, паспорт и валута, на практика се ползва с фактическа независимост, дори това да не е официално признато от повечето държави.
Правителството на Тайван заявява, че Република Китай е суверенна държава и че Пекин няма право да говори или да я представлява, тъй като Китайската народна република няма никаква роля в избора на тайванските лидери и никога не е управлявала Тайван.
Може ли Тайпе да обяви "Република Тайван"?
Това би било много трудно и би изисквало одобрение от парламента за конституционна поправка, последвано от референдум, а не просто декларация от президента Лай Чинг-те.
Поне 75% от депутатите трябва да одобрят подобна поправка, а управляващата Демократическа прогресивна партия и основната опозиционна партия — "Гоминдан" — в момента разполагат с равен брой места.
Демократическата прогресивна партия, която е на власт от 2016 г., не е предприемала опит за промяна на конституцията. "Гоминдан" пък категорично се противопоставя на всякакви опити за промяна на името "Република Китай".
Какво казва президентът на Тайван за независимостта?
Китай ненавижда Лай и го нарича "сепаратист". Още преди да бъде избран за президент, Лай е заявявал, че е "практически работник за независимостта на Тайван". Той обаче твърди, че просто е имал предвид, че Тайван вече е независима държава.
Откакто встъпи в длъжност през 2024 г., Лай неколкократно е заявявал, че Република Китай и Китайската народна република "не са подчинени една на друга". Според Пекин това означава, че той разглежда двете като отделни държави и следователно прокарва идея за независимост.
Има ли Китай правна рамка за предотвратяване на формална независимост?
През 2005 г. китайският парламент, който до голяма степен действа формално и одобрява решенията на властта, прие Закона против отделянето, който дава правна основа за военни действия срещу Тайван, ако островът се отдели или ако "възможностите за мирно обединение бъдат напълно изчерпани". Законът обаче е неясен и не съдържа конкретни подробности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #5, #7
19:06 24.05.2026
2 Запознат
Даже и краварите са признали Тайван като част от Китай но това не им пречи да поддържат и въоръжават сепаратисти. Открай време англосаксонците действат на принципа "разделяй и владей" - за това и България е на парчета и е съставена от две държави.
19:12 24.05.2026
3 Лопата Орешник
19:13 24.05.2026
4 Антитрол
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"когато част от един народ е избрал различен път на развитие-не го насилвайте"
Е така де ама киевската хунта избиваха руснаци в Донбас и Одеса 8 години - защо тогава не ревеше да не ги насилват. Защо ли господарите ти подпомагаха хунтата а не избралия различен път на развитие част от народа на Украйна.
Или каквото и да правят господарите ти то е правилно но ако някой друг направи същото той вече е агресор и диктатор. Защо така винаги с двойни стандарти - да не би да е заради грантовете от един унгарски евреин
19:19 24.05.2026
5 Независимост означава
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Зависимост от някой друг
19:25 24.05.2026
6 Факт
Коментиран от #8, #10, #15
19:26 24.05.2026
7 Учуден
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"Китайците за сега се държат умно , за разлика от РФ"
Китайците за сега се държат умно , за разлика от краварите които сеят раздори и предизвикват войни по целия свят. Как ли ще реагират САЩ ако някой щат или остров реши да се отдели от тях и да стане "независима държава". Какво ще стане ако Хавай обяви независимост а Китай го напълни с оръжия.
19:26 24.05.2026
8 Българин
До коментар #6 от "Факт":"чрез аренда и лицензии,което тука на запад му казваме концесия"
Значи признаваш че България е колония на краварите - и не си на запад а си източната краварска колония наречена България.
19:28 24.05.2026
9 нннн
А какво общо имат САЩ с Тайван е загадка за мен.
19:31 24.05.2026
10 Икономист
До коментар #6 от "Факт":"Китай колонизират поетапно русия,чрез аренда и лицензии"
Виж сега колонизиране е когато ти вземат златото срещу 1.25% концесионна такса и ти даже не можеш да провериш колко са добили, колонизиране е когато ти вземат два ТЕЦ-а без пари и ти подпишеш договор за 30 години да им плащаш три пъти по-скъп ток.
Иначе ако е на изгодни цени изобщо не е колонизиране а съвсем печеливша стратегия на държавата.
Коментиран от #12
19:33 24.05.2026
11 Ами
"Шанхайското комюнике" от февруари 1972 г.
Който го интересува да си го потърси в нета :)
19:34 24.05.2026
12 Наш золотой вавилон болгарии
До коментар #10 от "Икономист":Фирма фантом е собственик на 15те концесии за злато,офшорка регистрирана в Люксембург,Канада, собственик няква пощенска кутия,и защо казват канадска като са и в офшорната територия Люксембург
19:39 24.05.2026
13 Тайван
Това е връзката на Тайван със САЩ.
19:48 24.05.2026
14 Тайван
19:50 24.05.2026
15 Мишел
До коментар #6 от "Факт":От 2022 г. в Русия със закон на партията на Путин, няма нито една чужда аренда, лицензия или концесия. Всички природни богатства на Русия са на държавата, която дава лицензии и концесии на руски граждани и фирми за ползването им.. Чужди фирми могат да бъдат само съдружници на руския концесионер, без участие в собствеността.
21:26 24.05.2026
16 Зеления
Тайван, чиито граждани избират собствените си лидери и чието правителство контролира ясно определена територия със собствени въоръжени сили, паспорт и ВАЛУТА"
Според Ройтерс, валутата е част от независимостта на една държава. Тогава защо ГЕРБ, ППДБ, БСП, ИТН, ДПС, ЕС, ЕЦБ, Урсула, Макрон, Шолц и всички останали ни поздравяваха че се отказваме от националната си валута ????
-долни, мръсни продажници са всичките партии в България които ни предадоха и ни взеха валутата
-долни и гнусни манипулатори са всичките от ЕС
21:58 24.05.2026