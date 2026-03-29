Кратка история на СВО

На Кремъл спешно му трябва мир – на всяка цена, дори във вид на подписан документ, чиито клаузи няма да се изпълняват от противниковата страна. И тъй като генералите не праят нищо по въпроса, с него се захванаха журналисти и отчаяни симпатизанти… Запретнали ръкави, те с изплезен от старание език зидат поръчания им нов свят – светъл и подреден като по конец, там политици, военни и търговци се разхождат с високо вдигнати глави, горди, че са такива ослепителни джентълмени. Чист е асфалтът под подметките им, няма следа от кал, пропита от кръвта на милион убити. И ветрецът, освежаващ породистите лица, е с аромат на цветя… Филтрирана е вонята на пожарища, останали след взривовете на натовски ракети в градовете по Волга и зад Урал… Чудно е сътвореното местенце и в него логиката не вирее... Но кому е нужна тя? Ей го на̀, някои наши коментатори също предъвкват мисълта, че заради енергийната криза ЕС ще бъде принуден да внася руски горива... И с дяволита усмивка добавят, че това щяло да бъде грандиозна победа за братушките. И понеже не обясняват що̀ за виктория може да е това, докато ги слушам, аз се чувствам много старомоден и още повече глупав… По мое време изтребваха враговете с всички налични средства, оцелелите плащаха за сторените злини и се превъзпитаваха… А сега е друго – героите - триумфатори подписват капитулация и плащат репарации на убийците на своя народ.

Хубаво е да имаш идеали, ала те не бива да заслепяват разума ти.

Е, аз съм циник, но въпреки това малко завиждам на хората, които искрено защитават някаква цел… Има нещо детско в техния ентусиазъм и сърце не ми дава да споря с тях, камо ли да ги огорча. Затова, ако се чувствате русофил или русофоб, моля, спрете с четенето тук – не си губете времето и емоциите, няма защо да се цупите! Съгласни? Тогава напред!

Кремъл загуби войната в Украйна още преди да я започне. Според мен киселият корен на днешните неудачи трябва да се дири някъде в периода 2008 – 2013 година. Развитието на темата, изисква упорито дълбаене и време… На мен не ми плащат за подобна работа, затова само мимоходом ще очертая контурите.

В онзи период руското общество осъзна своята уникалност и необходимостта от независима държава. Обаче по ред причини удобният момент за промяна бе пропуснат. Хората, със зъби и нокти защитаващи западните интереси, запазиха властта в управлението и в икономиката … Търгашите удушиха патриотизма. Страната живееше за сметка на продажбата на полезни изкопаеми на своите неприкрити врагове… И обедняваше ментално и технологично… Свиваше се заради липсата на цели и на разбиране на мястото си в света. Ние също сме се свличали по това стълбище, водещо към ада…

По онова време около 65 процента от промишлеността се владееха от чужденци. Руснаците не инвестираха в развитието на националното производство и в научни изследвания. За капиталистите – граждани на света това бе нерентабилно и неинтересно. Центърът обявяваше грандиозни проекти за индустриално развитие, отпускаше средства, но заради отстъствието на планиране и контрол всичко ставаше според пословицата: «Напънала се планината и родила мишка». С какви продукти и открития може да се асоциира Федерацията?... Аз не се сещам. Ако вие можете да кажете нещо, кажете.

Външната политика беше подчинена на олигарсите и на ненормалното убеждение, че за страната е чест да хрантути целия свят. Хода на вътрешните дела определяха робовладелците, богатеещи от евтиния труд на своите съграждани и на имигрантите от Средна Азия. Имаше пари и на никого от лапащите от държавната софра не му трябваха реформи. Но проблемите имат неприятното качество да набъбват, дори ако не им обръщаш внимание.

Управлението постепенно започна да се капсулира, загуби пулса на обществото.

Уроците от войната в Грузия не бяха отчетени.

Армията не се готвеше за сражения на съвременното бойно поле. Способните офицери бяха изгонени. Закриха много военни училища. Унищожиха отбранителната промишленост. На мястото на заводите за снаряди, самолети и космическа техника приватизаторите строяха жилищни квартали и търговски центрове.

Кремъл купуваше съюзници, които тотчас го предаваха.

Западът се готвеше за война. А руските политици и богаташи поддържаха индустрията му с евтини ресурси. С тяхното съдействие шовинизмът и неонацизмът разцъфнаха в Общността на независимите държави и в частност – в Украйна и Прибалтика.

Търговията и космополитизмът не могат да бъдат нито идеология, нито основа на независимата държава. Напротив, те са противопоказни за развитието на индивида, обществото и страната.

Получи се така, че управляващата върхушка вложи много сили, средства и фантазия в създаването на Антирусия. И този този термин е приложим не само за Украйна, а за ЕС и всички бивши съветски републики.

През 2014 – 2015 год. Кремъл продаде «Руската пролет». Напук на логиката и очакванията превратаджиите в Киев не бяха разгонени. Всичко можеше да стане бързо и безкръвно, ала олигарсите не позволиха.

Донбас бе превърнат в плячка, ръфана от московските и украинските делови партньори. И цели осем години никой, нито свои, нито чужди, не се интересуваше, че там целенасочено избиват руското население.

Западът организираше провокации, налагаше санкции, готвеше населението си за война. А обемът на руските ресурси, изпращани във вражеската промишленост, растеше с рекордни темпове.

Войната е продължение на политиката… И като следствие на безумната линия, следвана от Кремъл в международните отношения, операцията в Украйна се превърна в катастрофа.

Причините за навлизането на армията в Новорусия бяха старателно прикривани. Пропагандната битка не бе загубена – руснаците се предадоха преди да я започнат. Въпреки, че правото е на тяхна страна.

Дипломатите, хората, свързани с образованието и културата, журналистите донесоха много беди на своя народ.

Закъснелите с осем години сражения започнаха без разузнаване, планиране и нужното обезпечаване. И стана, каквато стана…

В началото на текста написах за един милион безвъзвратни загуби…Редица изследователи се спират на това число. Аз го приемам, имайки предвид официалните данни за броя хора, подписали договори с руското Министерство на отбраната за участие в СВО:

2023 год. – 150000

2024 год. – 430000

2025 год. – 417000

Общо 997 000 човека. Смея да предположа, че повечето от тях са използвани за покриване на загубите на фронта.

А колко ли са загиналите цивилни?

Войната не изпълни и други очаквани цели: обединение на обществото, прочистване на върхушката. Тя се сблъска с могъщи вътрешна опозиция, защото ограничи доходите ѝ…

Мисля, че в началото на лятото на 2022 год. кръгът на противниците на Специалната операция получиха надмощие в Кремъл. Оттогава президентът (или човекът, който застава от време на време пред камерите) изпълнява привидно своите задължения. Тези хора опитват да водят преговори за фиктивно примирие с надеждата, че ще запазят своите позиции и финансово благополучие… Проблемът им обаче е, че в НАТО не са готови да спрат – защо да жалят уплашената жертва? От една седмица е открит нов фронт – Прибалтийският. Бомбардират незащитените територии в Ленинградска област. Вероятно скоро ще дойде редът на Калининград.

Разшава се и петата колона – от чиста злоба тя е готова да поднесе на тепсия своята страна на Запада.

Сепаративните настроения в националните републики също се усилват.

А силовите ведомства са претрупани от работа… Защитават закона. Но законите в страната вече са много – на местните князе, на московските богаташи, на мятащите се в крайности политици…

И едва ли тези клатушкания възникват случайно сега.

Във въздуха витае очакването за преврат. Коя ли от кликите ще опита да измести сегашната геронтократия? Или в играта ще се включи някое готвено на Запад правителство в изгнание?

Как ще реагират армията, полицията и контраразузнаването? А отговорът на този въпрос не е еднозначен… Да си спомним какво беше по времето на Марша на справедливостта на «Вагнеровци».

Що се отнася до предполагаемото обединение на външните демократизатори – сетих се, че наскоро прелетя информацията, че в България щели да основат «Комитет за спасение на Русия» или нещо от този род. И зазо пък не? Нашият топъл климат привлича рояци казаци – горделиви, обидени на целия свят и много гладни… Как да не ги използваш в някоя гнусна афера?

За завършек ще обобщя. Примирието, сключено заради интересите на търгашите, ще се превърне в агония за великата северна страна. Само безусловната победа, разгромът на НАТО биха донесли мир и стабилност. Но камъчетата от мозайката са пръснати хаотично… Как ли ще ги подредят?

Повече за войната, тактиката и оръжието можете да намерите в канала «Ситуация» в Телеграм (t.me/sitrep_111).