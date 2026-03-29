Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Кратка история на СВО

29 Март, 2026 17:02 1 956 48

  • кремъл-
  • русия-
  • сво-
  • путин-
  • запад-
  • нато

Хубаво е да имаш идеали, ала те не бива да заслепяват разума ти

Кратка история на СВО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На Кремъл спешно му трябва мир – на всяка цена, дори във вид на подписан документ, чиито клаузи няма да се изпълняват от противниковата страна. И тъй като генералите не праят нищо по въпроса, с него се захванаха журналисти и отчаяни симпатизанти… Запретнали ръкави, те с изплезен от старание език зидат поръчания им нов свят – светъл и подреден като по конец, там политици, военни и търговци се разхождат с високо вдигнати глави, горди, че са такива ослепителни джентълмени. Чист е асфалтът под подметките им, няма следа от кал, пропита от кръвта на милион убити. И ветрецът, освежаващ породистите лица, е с аромат на цветя… Филтрирана е вонята на пожарища, останали след взривовете на натовски ракети в градовете по Волга и зад Урал… Чудно е сътвореното местенце и в него логиката не вирее... Но кому е нужна тя? Ей го на̀, някои наши коментатори също предъвкват мисълта, че заради енергийната криза ЕС ще бъде принуден да внася руски горива... И с дяволита усмивка добавят, че това щяло да бъде грандиозна победа за братушките. И понеже не обясняват що̀ за виктория може да е това, докато ги слушам, аз се чувствам много старомоден и още повече глупав… По мое време изтребваха враговете с всички налични средства, оцелелите плащаха за сторените злини и се превъзпитаваха… А сега е друго – героите - триумфатори подписват капитулация и плащат репарации на убийците на своя народ.

Хубаво е да имаш идеали, ала те не бива да заслепяват разума ти.

Е, аз съм циник, но въпреки това малко завиждам на хората, които искрено защитават някаква цел… Има нещо детско в техния ентусиазъм и сърце не ми дава да споря с тях, камо ли да ги огорча. Затова, ако се чувствате русофил или русофоб, моля, спрете с четенето тук – не си губете времето и емоциите, няма защо да се цупите! Съгласни? Тогава напред!

Кремъл загуби войната в Украйна още преди да я започне. Според мен киселият корен на днешните неудачи трябва да се дири някъде в периода 2008 – 2013 година. Развитието на темата, изисква упорито дълбаене и време… На мен не ми плащат за подобна работа, затова само мимоходом ще очертая контурите.

В онзи период руското общество осъзна своята уникалност и необходимостта от независима държава. Обаче по ред причини удобният момент за промяна бе пропуснат. Хората, със зъби и нокти защитаващи западните интереси, запазиха властта в управлението и в икономиката … Търгашите удушиха патриотизма. Страната живееше за сметка на продажбата на полезни изкопаеми на своите неприкрити врагове… И обедняваше ментално и технологично… Свиваше се заради липсата на цели и на разбиране на мястото си в света. Ние също сме се свличали по това стълбище, водещо към ада…

По онова време около 65 процента от промишлеността се владееха от чужденци. Руснаците не инвестираха в развитието на националното производство и в научни изследвания. За капиталистите – граждани на света това бе нерентабилно и неинтересно. Центърът обявяваше грандиозни проекти за индустриално развитие, отпускаше средства, но заради отстъствието на планиране и контрол всичко ставаше според пословицата: «Напънала се планината и родила мишка». С какви продукти и открития може да се асоциира Федерацията?... Аз не се сещам. Ако вие можете да кажете нещо, кажете.

Външната политика беше подчинена на олигарсите и на ненормалното убеждение, че за страната е чест да хрантути целия свят. Хода на вътрешните дела определяха робовладелците, богатеещи от евтиния труд на своите съграждани и на имигрантите от Средна Азия. Имаше пари и на никого от лапащите от държавната софра не му трябваха реформи. Но проблемите имат неприятното качество да набъбват, дори ако не им обръщаш внимание.

Управлението постепенно започна да се капсулира, загуби пулса на обществото.

Уроците от войната в Грузия не бяха отчетени.

Армията не се готвеше за сражения на съвременното бойно поле. Способните офицери бяха изгонени. Закриха много военни училища. Унищожиха отбранителната промишленост. На мястото на заводите за снаряди, самолети и космическа техника приватизаторите строяха жилищни квартали и търговски центрове.

Кремъл купуваше съюзници, които тотчас го предаваха.

Западът се готвеше за война. А руските политици и богаташи поддържаха индустрията му с евтини ресурси. С тяхното съдействие шовинизмът и неонацизмът разцъфнаха в Общността на независимите държави и в частност – в Украйна и Прибалтика.

Търговията и космополитизмът не могат да бъдат нито идеология, нито основа на независимата държава. Напротив, те са противопоказни за развитието на индивида, обществото и страната.

Получи се така, че управляващата върхушка вложи много сили, средства и фантазия в създаването на Антирусия. И този този термин е приложим не само за Украйна, а за ЕС и всички бивши съветски републики.

През 2014 – 2015 год. Кремъл продаде «Руската пролет». Напук на логиката и очакванията превратаджиите в Киев не бяха разгонени. Всичко можеше да стане бързо и безкръвно, ала олигарсите не позволиха.

Донбас бе превърнат в плячка, ръфана от московските и украинските делови партньори. И цели осем години никой, нито свои, нито чужди, не се интересуваше, че там целенасочено избиват руското население.

Западът организираше провокации, налагаше санкции, готвеше населението си за война. А обемът на руските ресурси, изпращани във вражеската промишленост, растеше с рекордни темпове.

Войната е продължение на политиката… И като следствие на безумната линия, следвана от Кремъл в международните отношения, операцията в Украйна се превърна в катастрофа.

Причините за навлизането на армията в Новорусия бяха старателно прикривани. Пропагандната битка не бе загубена – руснаците се предадоха преди да я започнат. Въпреки, че правото е на тяхна страна.

Дипломатите, хората, свързани с образованието и културата, журналистите донесоха много беди на своя народ.

Закъснелите с осем години сражения започнаха без разузнаване, планиране и нужното обезпечаване. И стана, каквато стана…

В началото на текста написах за един милион безвъзвратни загуби…Редица изследователи се спират на това число. Аз го приемам, имайки предвид официалните данни за броя хора, подписали договори с руското Министерство на отбраната за участие в СВО:

2023 год. – 150000

2024 год. – 430000

2025 год. – 417000

Общо 997 000 човека. Смея да предположа, че повечето от тях са използвани за покриване на загубите на фронта.

А колко ли са загиналите цивилни?

Войната не изпълни и други очаквани цели: обединение на обществото, прочистване на върхушката. Тя се сблъска с могъщи вътрешна опозиция, защото ограничи доходите ѝ…

Мисля, че в началото на лятото на 2022 год. кръгът на противниците на Специалната операция получиха надмощие в Кремъл. Оттогава президентът (или човекът, който застава от време на време пред камерите) изпълнява привидно своите задължения. Тези хора опитват да водят преговори за фиктивно примирие с надеждата, че ще запазят своите позиции и финансово благополучие… Проблемът им обаче е, че в НАТО не са готови да спрат – защо да жалят уплашената жертва? От една седмица е открит нов фронт – Прибалтийският. Бомбардират незащитените територии в Ленинградска област. Вероятно скоро ще дойде редът на Калининград.

Разшава се и петата колона – от чиста злоба тя е готова да поднесе на тепсия своята страна на Запада.

Сепаративните настроения в националните републики също се усилват.

А силовите ведомства са претрупани от работа… Защитават закона. Но законите в страната вече са много – на местните князе, на московските богаташи, на мятащите се в крайности политици…

И едва ли тези клатушкания възникват случайно сега.

Във въздуха витае очакването за преврат. Коя ли от кликите ще опита да измести сегашната геронтократия? Или в играта ще се включи някое готвено на Запад правителство в изгнание?

Как ще реагират армията, полицията и контраразузнаването? А отговорът на този въпрос не е еднозначен… Да си спомним какво беше по времето на Марша на справедливостта на «Вагнеровци».

Що се отнася до предполагаемото обединение на външните демократизатори – сетих се, че наскоро прелетя информацията, че в България щели да основат «Комитет за спасение на Русия» или нещо от този род. И зазо пък не? Нашият топъл климат привлича рояци казаци – горделиви, обидени на целия свят и много гладни… Как да не ги използваш в някоя гнусна афера?

За завършек ще обобщя. Примирието, сключено заради интересите на търгашите, ще се превърне в агония за великата северна страна. Само безусловната победа, разгромът на НАТО биха донесли мир и стабилност. Но камъчетата от мозайката са пръснати хаотично… Как ли ще ги подредят?

Повече за войната, тактиката и оръжието можете да намерите в канала «Ситуация» в Телеграм (t.me/sitrep_111).


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    24 11 Отговор
    НЕ БЪРЗАМЕ ,БАВНО И МЕТОДИЧНО СМИЛАМЕ ВРАГА И ТОПИМ ЖИВАТА ИМ СИЛА. КОЙТО МНОГО БЪРЗА БАВНО СТИГА-ПРИМЕР КОЛЕГАТА ТРЪМП.

    17:06 29.03.2026

  • 2 Педро Поро

    33 13 Отговор
    Не плачете на чужди гробове!
    В България цъфнахме и вързахме, та се загрижихме толкова за упадъка на Русия.

    Коментиран от #16

    17:06 29.03.2026

  • 3 Празни мислитна един омекнал рапон

    44 7 Отговор
    И кой сиятвш, че ти чете кухите ти напъни!?

    Коментиран от #30

    17:07 29.03.2026

    17:07 29.03.2026

  • 5 Тове не е статия

    41 6 Отговор
    а кисел тюрлюгювеч .Много напън мухата да роди слон.

    17:09 29.03.2026

  • 6 Остин

    22 4 Отговор
    Идвай за заработеното. Малко но от сърце.

    17:10 29.03.2026

  • 7 Абе затворете го тоя в някоя лудница бе!

    35 6 Отговор
    От съветски тип!

    17:10 29.03.2026

  • 8 Без коментар

    28 5 Отговор
    Този инженер сигурно вече е пенсионер,да топли пейката и да пише мемоари но в тетрадка

    17:10 29.03.2026

  • 9 Аса

    8 15 Отговор
    Поредната умна статия

    17:11 29.03.2026

  • 10 И Киев е Руски

    21 9 Отговор
    Той и бай Дончо води преговори с огледалото но инженерите нямат стигане

    Коментиран от #29

    17:12 29.03.2026

    17:13 29.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Карай бе

    12 12 Отговор
    Нали превзехте Купянск 12 пъти..Сталин се върти в гроба,а Жуков ако е жив тоя ще го застреля на публично място.

    17:17 29.03.2026

  • 14 az СВО Победа 80

    20 7 Отговор
    Хубаво се е напънал тоя по темата, само да не се изпусне накрая!

    Едно ще му кажа, че руснаците започнаха СВО тогава, когато бяха готови, не по-рано! И не готови за битка срещу Киев, а за битка срещу Вашингтон и НАТО! Когато вече разполагаха със хиперзвукови средства, които врагът не може и към ден днешен да спре. Именно тогава, а не по-рано!

    Коментиран от #18, #20, #22, #35

    17:19 29.03.2026

  • 15 Хахахаха

    19 9 Отговор
    Кой е този български предател, който измисли тези глупости? Да изкара рашата жертва, а Украйна агресор при положение, че руската армия се намира на украинска територия? Защо всъщност такива предатели на България не се преследват? Къде е българската национална сигурност?

    17:21 29.03.2026

  • 16 Ей това да си копейка е Божие наказание

    15 11 Отговор

    До коментар #2 от "Педро Поро":

    Като гледам в България е пълно с рускини и дърти и млади омъжени за българи и руснаци избягали от съветският рай.
    Кой ще ти плаче за тава пропаднало руско блато?

    Коментиран от #24, #26

    17:22 29.03.2026

  • 17 Гад мръсна

    17 10 Отговор
    Русофилски 60клук, който ни обяснява как общо взето Русия е виновна, за това, че не е смазала Украйна по-рано и как всички в Европа се готвели, за война, само Русия се занимавала със такива хуманни неща да "хрантути" целия свят.... и как в Украйна били нацисти, които не трябва да съществуват, обаче руските олигарси казали друго... и на майка ти... 60клук русофилски.

    Няма други боклуци, като русофилските такива.

    Коментиран от #46

    17:23 29.03.2026

  • 18 Глас от бункера

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    Герасимов потвърждава.

    17:25 29.03.2026

  • 19 Доктор Гълъбова

    11 1 Отговор
    Тоя пак е избягал

    17:27 29.03.2026

  • 20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 9 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?


    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #44

    17:27 29.03.2026

  • 21 Тома

    7 1 Отговор
    Личи си че автора се е....е неправилно

    17:27 29.03.2026

  • 22 Денги нет брачет

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    Денгииии...ха ха ха

    17:31 29.03.2026

  • 23 уахахаха

    9 0 Отговор
    прекрасно словоблудство!🤣🤣🤣

    17:31 29.03.2026

  • 24 По-добре копейка

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    Отколкото сектант-федофил..

    17:31 29.03.2026

  • 25 9689

    1 0 Отговор
    Малоумният по оценките се познава.

    17:31 29.03.2026

  • 26 По-добре копейка

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    Отколкото сектант-федофил..

    Коментиран от #31

    17:32 29.03.2026

  • 27 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Ти да видиш 😂, а на тази нова гугутка какво ли и трябва ,някой да му каже

    17:32 29.03.2026

  • 28 Даката

    10 5 Отговор
    Русия била искала мир на всяка цена... не бях чувал по-голяма сказка от тази, на това русофилско същество и кой точно иска този мир, Путин ли?
    Путин иска война поне още 10 години и ако може да е навсякъде по света... нали целта му е "Нов световен ред", щото в противен случай гнома влиза в затвора и Юлия Навална ще е една от всичките, които ще го съдят до дупка.... ще я има съдбата на русофилския боклук тато, който подаряваше България на СССР.

    17:39 29.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Празни мислитна един омекнал рапон":

    че то кой луд чете изобщо тука написаното?

    нормален човек чете само заглавието и коментарите

    17:43 29.03.2026

  • 31 Ей това да си копейка е Божие наказание

    8 6 Отговор

    До коментар #26 от "По-добре копейка":

    Самият Путин го има много пъти е досиетата Епщайн.Самият Епщайн е посещавал Кремъл.Сигурно се е срещал с чистачката Дуся.

    Коментиран от #37, #48

    17:49 29.03.2026

  • 32 “…не праят нищо…”

    4 0 Отговор
    Четох до там.

    17:53 29.03.2026

  • 33 "Русия не е фактор"

    7 5 Отговор
    Доналд.Тръмп

    Коментиран от #36

    17:55 29.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Чий

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    Купянск?

    17:57 29.03.2026

  • 36 Ха ХаХа

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от ""Русия не е фактор"":

    Кога и къде го каза,

    17:59 29.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Алексей Арестович

    3 10 Отговор
    Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    18:01 29.03.2026

  • 39 Боко

    7 0 Отговор
    “факти” ЗАЩО не сте сложили знак :
    ПЛАТЕНА БОЗА 🤮💩😁👌
    Сега предполагам ще ми изтриете поста , като предишния с същата тематика ✡️💩🤮👌

    18:03 29.03.2026

  • 40 шаа

    6 0 Отговор
    преди години, като нямаше интернет, беше по-спокойно. сега всеки неуравновесен държи да изложи становището си и това е половината причина да ни се сервират такива материали. другата половина е в дезинформационните агенции, които се ровят в тинята, намират материали според спуснатите им указания, и ги публикуват на всеослушание. при една нормална среда и едните, и другите щяха да кротуват, вместо да се излагат.

    18:03 29.03.2026

  • 41 Колко да е кратка историята на СВО

    9 2 Отговор
    Западът (НАТО) не разрешава на ВСУ да измиете от лицето на земята Москва и Питер.Даже от Щатите наредиха да изтеглят от разузнаването Кирило Буданов,че Пусьо хептен щеше да остане без генералитет.

    18:04 29.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Невероятен

    2 1 Отговор
    буллшит.

    18:08 29.03.2026

  • 44 Хи хи

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Пет години урките ядат боя, а си мислеха, че ще ги бият само 3 дня, ХА ХА ХА !! Нека ядат боя, да им дойде акъла !!

    18:14 29.03.2026

  • 45 мдам

    5 1 Отговор
    Вече и копейките разбраха - Путин загуби войната. Въпросът сега е: Кой ще плаща сметката?

    18:29 29.03.2026

  • 46 ТТТ

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гад мръсна":

    Браво само така с копейките.

    18:53 29.03.2026

  • 47 Ст.н.с.доц.д-р.инж.анализатор с ИИ

    1 0 Отговор
    Историята на СВО ще стане ясна поне10-15 години след края на конфликта. Подобни съчинения и измишльотини, базирани на гледане на клипчета из нетя и на фейковете по новините е безмислено да се публикуват. Лошото е, че като част от НАТО и ЕС, тутууландия е мишена и "вражеска държава" и като нищо могат да пренаредят жълтите павета в софето наобратно, като през 1945-та.

    19:14 29.03.2026

  • 48 Еврогейци

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    Да си простцървул е божие наказание, за теб и за всички наоколо. Няма да е зле и тук да понабомбят малко.

    19:19 29.03.2026