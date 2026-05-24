Илиян Василев: От Румен Радев се очаква държавническо мислене, а не повторение на руски опорки

Гледам мъчителните обяснения на Румен Радев за отказа България да се присъедини към трибунала срещу Владимир Путин. Човек би очаквал от човек, обучаван на стратегическо мислене в САЩ, анализ на нивото на държавник. Вместо това получаваме аргументация на нивото на квартална кръчма и спор за футбол.
Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.
Изглежда или съветниците му са на същото ниво, или най-вече слуша хора като Иво Христов, чиято геополитика отдавна е повече идеологическа зависимост, отколкото стратегически анализ.
Да започнем от елементарното. Международните трибунали за военни престъпления не се създават след края на войната, а по време на самата война.
Още през 1943 г. с Московска декларация съюзниците вземат политическо решение военнопрестъпниците да бъдат издирени и съдени.
Тогава Германия не е победена, не е капитулирала, а Адолф Хитлер не е пленен. Никой не е чакал „удобен момент“, за да се формулира моралната и юридическата рамка на отговорността.
Второ - над милион и половина православни, славяни - по собствената руска терминология „братя“ - вече са жертви на тази война. Самият мащаб на убийствата, депортациите, отвличането на деца, разрушаването на цивилна инфраструктура и системният характер на насилието поставят въпроса не просто за военни престъпления, а за действия с характеристики на геноцид. Именно затова се търси специален трибунал.
Трето - още в самото начало на войната беше заявена идеологическата цел на Кремъл: украинската нация да бъде отречена, а украинската държавност премахната. Постоянните внушения, че украинците били „малоруси“, че не съществуват като отделен народ и че държавата им е историческа грешка, не са просто пропаганда. Това е политическа и идеологическа подготовка за унищожаване на национална идентичност. А това вече влиза в обсега на най-тежките международни престъпления.
Проблемът обаче не е само морален или юридически. Той е стратегически - и най-вече за България.
Защото степента на геополитическа индоктринация на Радев рискува да постави страната ни в решаващия, финален етап на войната в лагера на губещите. И това няма да е прецедент в българската история.
Напомня опасно на фаталното решение България да обяви война на Съединени американски щати и Великобритания по време на Втора световна война - акт, продиктуван не от национален интерес, а от погрешно разчитане на историческата посока.
Още по-неразбираемо е, че Радев продължава да говори така, сякаш не вижда накъде върви Европа. Дори Виктор Орбан, който дълго играеше ролята на вътрешен блокиращ фактор в ЕС, загуби тежко и завинаги. Европа постепенно се консолидира около идеята, че войната не е регионален конфликт, а екзистенциален въпрос за сигурността на континента. И въпреки това българският премиер продължава да ни прави заложници на собствените си геополитически интоксикации.
Тук вече възниква и друг въпрос - този човек няма ли доклади от службите?
Няма ли анализи от разузнаването, от Министерство на външните работи, от военните структури, които да му показват какво реално се случва в Русия, какви процеси текат по фронтовете в Украйна и как се променя стратегическата среда в Европа?
Разбирам, че разликата между Радев и Шивиков започва опасно да се стопява в публичното говорене. Но все пак единият е президент, а сега и премиер. От него се очаква държавническо мислене, а не повторение на руски опорки с патоса на маргинален телевизионен коментатор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #25
13:05 24.05.2026
2 А50
13:06 24.05.2026
3 Тошко
13:07 24.05.2026
4 1488
ОСМАНСКИ кръвен ДАНЪК "Боташ"
иначе щяхте днес да празнувате на турски
13:08 24.05.2026
5 Лопата Орешник
Коментиран от #9
13:08 24.05.2026
6 Гербераси долни
Да така е но после губи войната ,а тук не че разбирам не се виждат такива переспективи .
Коментиран от #23
13:08 24.05.2026
7 От де
13:09 24.05.2026
8 идиоти вън
13:10 24.05.2026
9 Реалност
До коментар #5 от "Лопата Орешник":А според теб в момента какъв ,или искаш да ни подскажеш че имаме излас на три морета ,но без морета.
13:10 24.05.2026
10 Честно
13:10 24.05.2026
11 Като те знаем, Илияне,
13:11 24.05.2026
12 РЕАЛИСТ
КОГАТО ТЕ ИЗБЕРАТ СЕ ИЗКАЗВАЙ
13:16 24.05.2026
13 Чичо
Коментиран от #15
13:20 24.05.2026
14 ФАКТ
13:21 24.05.2026
15 На светлинни
До коментар #13 от "Чичо":години от фюрер и вожд !
13:22 24.05.2026
16 Факти
- Те нашите служби работят за руските от 80 години. Какви доклади очакваш да дойдат от тях?
13:22 24.05.2026
17 чико
13:23 24.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мдаа
13:24 24.05.2026
20 Леле
13:25 24.05.2026
21 Идва ли ви на ум че имаше избори и че
Това не са руски а български опорки. Не го ли разбирате това соросоидите ?!?
13:25 24.05.2026
22 Фори
13:30 24.05.2026
23 Факти
До коментар #6 от "Гербераси долни":Вероятността Хитлер да загуби войната през 1943 г. е била далеч по-ниска от текущата Путин да загуби войната. Каква беше вероятността Украйна да не капитулира в първите дни, седмици, месеци? Практически нулева, но ето, че факт. Тук въпросът е да заемеш правилната позиция и да отправиш правилното послание. Радев просто казва - аз съм слуга на Путин и така превръща България в черната овца на ЕС, каквато беше до скоро Унгария. На Унгария това й струва 20 милиарда евро и накрая Орбан беше изритан с мощен шут от унгарците. Радев си подритва здравната книжка, но той няма избор - Путин го вкара в политиката и той е длъжен да го обслужва.
13:32 24.05.2026
24 Палячуно
13:33 24.05.2026
25 Все пак
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако Крим не е руски, Радев едва ли щеше да получи толкова гласове. Нищо, че самия той си е натовец изцяло.
13:34 24.05.2026
26 Гост
13:36 24.05.2026
27 Имаше избори и хората казаха това
13:36 24.05.2026
28 Български опорки са
13:38 24.05.2026
29 Павел Пенев
13:40 24.05.2026
30 само бг интерес
А в този трибунал САЩ участвуват ли? Китай, Индия, Индонезия, Бразилия там ли са?
Как ще водиш дипломация с някого когото издирваш за "трибунал"? Ами ако остане на власт? Ами ако направи сделка със САЩ, Япония, Бразилия, Аржентина и БРИКС?
Твоето място какво ще е? Няма ли да си изолиран като в онова комично обявяване на война на САЩ, ЮК, СССР, Канада, Австралия, ЮА и пр. едновременно?
Апропо, уважаеми, и от вас се очаква да НЕ повтаряте опорки на чужди разузнавания....
13:42 24.05.2026
31 тоз пък
13:44 24.05.2026
32 хаспел
13:44 24.05.2026
33 Вчера украинските сили избиха
Коментиран от #39
13:46 24.05.2026
34 Стенли
13:46 24.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Двоен евроатлантически аршин
Абсолютно вярно!
По тази логика трябваше да има и международен трибунал за фашисткият украински режим, взел незаконно с преврат властта през 2014 г. и избил хиляди свои мирни граждани.
13:50 24.05.2026
37 Един иди.о.т
13:50 24.05.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кой е военнопрестъпника в Курск ?!?
До коментар #33 от "Вчера украинските сили избиха":Зеленски всеки божи ден се хвали със запалени рафинерии и други подобни обекти дълбоко в територията на Русия. Гледаме тия дни половината общежитие за деца в Луганска област отнесено от нападението на украйна а жертвите са десетки. Кой е агресора ?
13:54 24.05.2026
40 нннн
13:57 24.05.2026
41 Софиянец
13:59 24.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гарантирано от ГЕРБ
А от БорисоФ чакахте само Кражби и Престъпления и
поне нещичко да остане и за такива като теб,
а за народа бедност, немотия и високи цени!
14:00 24.05.2026
44 факт
14:05 24.05.2026
45 Господин Василев,
България два пъти е била свързана с Геманците и два пъти са ни орязвали територията. Вие настоявате да бъдем свързани с Евросъюза, но той реално се ръководи от Германци и бивши деца на бивши нацисти. Сега наистина, ако Европа загуби и отиде на подсъдимата скамейка, България отново ще загуби територия и това ще е Софийското поле. Русия и Щатите, може да имат сериозни недоразуменния, но ще са заедно, плюс Китай.
Относно това дали Русите и Украинците са един и същи народ, съветвам ви да се запознаете с мъжките хаплогрупи на русите и украинците. И при двете общности гя е една и съща Р1а – 47 до 53 процента, плюс Тракийската „И”- около 20 процента. Исторически Московска Рус се повява след изселването на Великия княжеки двор през 12 и 133 в3екове поради нашествието на монголите и татарите, където патриарха е бил Българин. Тоест Киевска Рус става Московска Рус.
Русия вече ни предупреди, че заемането на прогерманска позиция, тоест антируска ще ни считат врагове. И за голямо съжаление ще бъдем съдени с гнемането на територии, най вероятно Софийското поле.
Премиерът Радев трябва адължително да води НЕУТРАЛНА ПОЛИТИКА. Иначе ни чака осакатяване на територията.
И спрете това антирусийтво.
Меужду впрочем ние имаме 26 процента Тракийска хаплогру2па и 18 процента Ра, докато западът са Келтката мъжка хаплогрупа Р1б – коренно различна от Скитската Р1а.
Коментиран от #47
14:10 24.05.2026
46 украинците са като северномакедонците
14:10 24.05.2026
47 Той е комунист
До коментар #45 от "Господин Василев,":Какъв господин ?!?
14:11 24.05.2026
48 гумата
14:12 24.05.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ами
и да арестуват Путин, ама не отиват :)
14:22 24.05.2026
51 3.14К
14:27 24.05.2026
52 ШЕФА
Коментиран от #55
14:34 24.05.2026
53 Радев
14:34 24.05.2026
54 Варна
14:36 24.05.2026
55 Русия
До коментар #52 от "ШЕФА":Правилно,съгласен съм,тези фашисти разнасят евроатлантическа зараза която после се лекува само и единствено с ко.шум.
14:44 24.05.2026