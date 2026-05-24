Илиян Василев: От Румен Радев се очаква държавническо мислене, а не повторение на руски опорки

24 Май, 2026 13:02

Още през 1943 г. с Московска декларация съюзниците вземат политическо решение военнопрестъпниците да бъдат издирени и съдени. Тогава Германия не е победена, не е капитулирала, а Адолф Хитлер не е пленен

Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Гледам мъчителните обяснения на Румен Радев за отказа България да се присъедини към трибунала срещу Владимир Путин. Човек би очаквал от човек, обучаван на стратегическо мислене в САЩ, анализ на нивото на държавник. Вместо това получаваме аргументация на нивото на квартална кръчма и спор за футбол.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Изглежда или съветниците му са на същото ниво, или най-вече слуша хора като Иво Христов, чиято геополитика отдавна е повече идеологическа зависимост, отколкото стратегически анализ.

Да започнем от елементарното. Международните трибунали за военни престъпления не се създават след края на войната, а по време на самата война.

Още през 1943 г. с Московска декларация съюзниците вземат политическо решение военнопрестъпниците да бъдат издирени и съдени.

Тогава Германия не е победена, не е капитулирала, а Адолф Хитлер не е пленен. Никой не е чакал „удобен момент“, за да се формулира моралната и юридическата рамка на отговорността.

Второ - над милион и половина православни, славяни - по собствената руска терминология „братя“ - вече са жертви на тази война. Самият мащаб на убийствата, депортациите, отвличането на деца, разрушаването на цивилна инфраструктура и системният характер на насилието поставят въпроса не просто за военни престъпления, а за действия с характеристики на геноцид. Именно затова се търси специален трибунал.

Трето - още в самото начало на войната беше заявена идеологическата цел на Кремъл: украинската нация да бъде отречена, а украинската държавност премахната. Постоянните внушения, че украинците били „малоруси“, че не съществуват като отделен народ и че държавата им е историческа грешка, не са просто пропаганда. Това е политическа и идеологическа подготовка за унищожаване на национална идентичност. А това вече влиза в обсега на най-тежките международни престъпления.

Проблемът обаче не е само морален или юридически. Той е стратегически - и най-вече за България.

Защото степента на геополитическа индоктринация на Радев рискува да постави страната ни в решаващия, финален етап на войната в лагера на губещите. И това няма да е прецедент в българската история.

Напомня опасно на фаталното решение България да обяви война на Съединени американски щати и Великобритания по време на Втора световна война - акт, продиктуван не от национален интерес, а от погрешно разчитане на историческата посока.

Още по-неразбираемо е, че Радев продължава да говори така, сякаш не вижда накъде върви Европа. Дори Виктор Орбан, който дълго играеше ролята на вътрешен блокиращ фактор в ЕС, загуби тежко и завинаги. Европа постепенно се консолидира около идеята, че войната не е регионален конфликт, а екзистенциален въпрос за сигурността на континента. И въпреки това българският премиер продължава да ни прави заложници на собствените си геополитически интоксикации.

Тук вече възниква и друг въпрос - този човек няма ли доклади от службите?

Няма ли анализи от разузнаването, от Министерство на външните работи, от военните структури, които да му показват какво реално се случва в Русия, какви процеси текат по фронтовете в Украйна и как се променя стратегическата среда в Европа?

Разбирам, че разликата между Радев и Шивиков започва опасно да се стопява в публичното говорене. Но все пак единият е президент, а сега и премиер. От него се очаква държавническо мислене, а не повторение на руски опорки с патоса на маргинален телевизионен коментатор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    51 15 Отговор
    Този клоун ще съди Путин.ха ха ха

    Коментиран от #25

    13:05 24.05.2026

  • 2 А50

    48 13 Отговор
    Бат Наско гнома къде ги намира тия изкукали дебили да се изказват срещу народната воля

    13:06 24.05.2026

  • 3 Тошко

    19 38 Отговор
    РР освен да срича руски опорки не може.

    13:07 24.05.2026

  • 4 1488

    16 33 Отговор
    Мунчо Крадев плати
    ОСМАНСКИ кръвен ДАНЪК "Боташ"
    иначе щяхте днес да празнувате на турски

    13:08 24.05.2026

  • 5 Лопата Орешник

    53 8 Отговор
    Всъщност Радев бе избран от всички, които вярват, че Крим е руски!

    Коментиран от #9

    13:08 24.05.2026

  • 6 Гербераси долни

    16 9 Отговор
    "Тогава Германия не е победена, не е капитулирала, а Адолф Хитлер не е пленен "1943

    Да така е но после губи войната ,а тук не че разбирам не се виждат такива переспективи .

    Коментиран от #23

    13:08 24.05.2026

  • 7 От де

    16 20 Отговор
    да го вземе това държавническо мислене ? Човекът си живее със СССР - ите и в соца ! Както и всичко край него .

    13:09 24.05.2026

  • 8 идиоти вън

    44 8 Отговор
    Когато някой е роден мерзавец, то той е такъв за цял живот!!!! Абе на кратко отвратителен е тоя!!!

    13:10 24.05.2026

  • 9 Реалност

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    А според теб в момента какъв ,или искаш да ни подскажеш че имаме излас на три морета ,но без морета.

    13:10 24.05.2026

  • 10 Честно

    29 11 Отговор
    не мога да разбера, защо този парцал получава трибуна за полюциите си.

    13:10 24.05.2026

  • 11 Като те знаем, Илияне,

    31 13 Отговор
    от тебе НИЩО не се очаква, а и кой си ти да говориш по тези недостижими за тебе въпроси. Дръж се за опорките на когото искаш - зелето, мърсулата, каята и др. Явно не знаеш много исторически факти и си избираш да плямпаш каквото си искаш. Очеваден факт -НИКОГА не се прави трибунал преди край на войната. А тогава ще видим кого ще изправим пред трибунала. НЕ СИ НА НИВОТО на такива като премиера Радев.

    13:11 24.05.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    32 14 Отговор
    КОЙ СИ ТИ ЧЕ СЪВЕТИ ДА ДАВАШ НА РУМЕН РАДЕВ/
    КОГАТО ТЕ ИЗБЕРАТ СЕ ИЗКАЗВАЙ

    13:16 24.05.2026

  • 13 Чичо

    7 14 Отговор
    Как може да критикуваш новият фюрер...

    Коментиран от #15

    13:20 24.05.2026

  • 14 ФАКТ

    12 15 Отговор
    Най-големият гл пак във Вселената Путин продава Аероглот и пристанищата на Русия за да оцелее диктатурата му. Продаде и 28 тона руско злато ахахах

    13:21 24.05.2026

  • 15 На светлинни

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Чичо":

    години от фюрер и вожд !

    13:22 24.05.2026

  • 16 Факти

    12 9 Отговор
    "Тук вече възниква и друг въпрос - този човек няма ли доклади от службите?"

    - Те нашите служби работят за руските от 80 години. Какви доклади очакваш да дойдат от тях?

    13:22 24.05.2026

  • 17 чико

    14 8 Отговор
    От къде го изровихте този МУСОР .Пленили Хитлер , от къде го измисли бе МУСОР !!

    13:23 24.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мдаа

    7 13 Отговор
    На Румен и мисленето му е под пагон, а народа е казал, че камъка си тежи на мястото. Колкото от пожарникаря стана държавник, толкова и от льотчика ще стане.

    13:24 24.05.2026

  • 20 Леле

    14 4 Отговор
    И това ченге ли изпълзя1 Беше посланник в Москва! В коя партия членуваше тогава?

    13:25 24.05.2026

  • 21 Идва ли ви на ум че имаше избори и че

    15 4 Отговор
    Хората това искат което прави мнозинството и правителството.
    Това не са руски а български опорки. Не го ли разбирате това соросоидите ?!?

    13:25 24.05.2026

  • 22 Фори

    6 2 Отговор
    Натовски генерали съветски шпиони! И Шебеков взе 40 заплати от НАТО ходи на мисии , прибира командировъчни и тогава разбра че НАТО е лошо нещо. Докато цицаше мангизи си мълча!

    13:30 24.05.2026

  • 23 Факти

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "Гербераси долни":

    Вероятността Хитлер да загуби войната през 1943 г. е била далеч по-ниска от текущата Путин да загуби войната. Каква беше вероятността Украйна да не капитулира в първите дни, седмици, месеци? Практически нулева, но ето, че факт. Тук въпросът е да заемеш правилната позиция и да отправиш правилното послание. Радев просто казва - аз съм слуга на Путин и така превръща България в черната овца на ЕС, каквато беше до скоро Унгария. На Унгария това й струва 20 милиарда евро и накрая Орбан беше изритан с мощен шут от унгарците. Радев си подритва здравната книжка, но той няма избор - Путин го вкара в политиката и той е длъжен да го обслужва.

    13:32 24.05.2026

  • 24 Палячуно

    7 4 Отговор
    На снимката е жалък комунис

    13:33 24.05.2026

  • 25 Все пак

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако Крим не е руски, Радев едва ли щеше да получи толкова гласове. Нищо, че самия той си е натовец изцяло.

    13:34 24.05.2026

  • 26 Гост

    11 4 Отговор
    Този жартиер не е ли бил посланик в Русия? Щото знаеме на сое те разрешава това??? Сигурно е обиден нещо, няколко пъти! И беден, то е ясно!

    13:36 24.05.2026

  • 27 Имаше избори и хората казаха това

    13 5 Отговор
    Не са руски опорки а български опорки. Разберете го най сетне.

    13:36 24.05.2026

  • 28 Български опорки са

    11 4 Отговор
    Разберете , че българите така мислим.

    13:38 24.05.2026

  • 29 Павел Пенев

    12 1 Отговор
    Илиянчо, ти като стар агент на ДС и бивш дипломат в Русия не трябва да дрънкаш общи приказки, а да посочиш точно кои са руските опорки на Радев.

    13:40 24.05.2026

  • 30 само бг интерес

    7 1 Отговор
    "Напомня опасно на фаталното решение България да обяви война на Съединени американски щати и Великобритания по време на Втора световна война..."

    А в този трибунал САЩ участвуват ли? Китай, Индия, Индонезия, Бразилия там ли са?
    Как ще водиш дипломация с някого когото издирваш за "трибунал"? Ами ако остане на власт? Ами ако направи сделка със САЩ, Япония, Бразилия, Аржентина и БРИКС?
    Твоето място какво ще е? Няма ли да си изолиран като в онова комично обявяване на война на САЩ, ЮК, СССР, Канада, Австралия, ЮА и пр. едновременно?

    Апропо, уважаеми, и от вас се очаква да НЕ повтаряте опорки на чужди разузнавания....

    13:42 24.05.2026

  • 31 тоз пък

    7 1 Отговор
    Каква Русия? Тези евро наркота от Зеления ли купуват? Кой му шепне на този?

    13:44 24.05.2026

  • 32 хаспел

    6 1 Отговор
    А тоа русофоб ще плати вместо нас бомбите и недоставения летящ доларов сраб??

    13:44 24.05.2026

  • 33 Вчера украинските сили избиха

    10 1 Отговор
    Невинни деца в собствената си страна. Без никаква причина просто така провокация. Кой им нареди това и кой е Военнопрестъпника защото не мисля че не е ясно кой е главно командващ на ВСУ а в случая не става на въпрос за отбрана а за умишлено убийство на деца в общежитие в Луганска област.

    Коментиран от #39

    13:46 24.05.2026

  • 34 Стенли

    8 0 Отговор
    Айде още един" борец "за демокрация се изтропа , ами да попитам , кой съдъжубйците на деца в така наречената алея на ангелите , кой съди убийците на цивилни в това число и бременна жена в дома на профсъюзите в Одеса а защо този господин , не каже нещо и за Нетаняху, аз не казвам, че Путин е идеален,ама айде малко по кротко да го даваме , в случая напълно подкрепям позицията на Радев

    13:46 24.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Двоен евроатлантически аршин

    8 1 Отговор
    "Международните трибунали за военни престъпления не се създават след края на войната, а по време на самата война."

    Абсолютно вярно!

    По тази логика трябваше да има и международен трибунал за фашисткият украински режим, взел незаконно с преврат властта през 2014 г. и избил хиляди свои мирни граждани.

    13:50 24.05.2026

  • 37 Един иди.о.т

    2 0 Отговор
    коментирал нещо и някъде си, а друг иди.о.т взел че го публикувал в АК.о.ТИ

    13:50 24.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кой е военнопрестъпника в Курск ?!?

    9 1 Отговор

    До коментар #33 от "Вчера украинските сили избиха":

    Зеленски всеки божи ден се хвали със запалени рафинерии и други подобни обекти дълбоко в територията на Русия. Гледаме тия дни половината общежитие за деца в Луганска област отнесено от нападението на украйна а жертвите са десетки. Кой е агресора ?

    13:54 24.05.2026

  • 40 нннн

    4 0 Отговор
    Айде стига с тия правоверни евроатлантически опорки? Бактън, бре!

    13:57 24.05.2026

  • 41 Софиянец

    6 0 Отговор
    А от тебе се очаква да идеш на гости при съби събев 😂😂😂

    13:59 24.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гарантирано от ГЕРБ

    8 0 Отговор
    ИлиянЕ, от Румен Радев се очаква държавническо мислене,
    А от БорисоФ чакахте само Кражби и Престъпления и
    поне нещичко да остане и за такива като теб,
    а за народа бедност, немотия и високи цени!

    14:00 24.05.2026

  • 44 факт

    1 0 Отговор
    а от тебе се очаква ай до свидания...

    14:05 24.05.2026

  • 45 Господин Василев,

    4 0 Отговор
    Гоподин Василев,
    България два пъти е била свързана с Геманците и два пъти са ни орязвали територията. Вие настоявате да бъдем свързани с Евросъюза, но той реално се ръководи от Германци и бивши деца на бивши нацисти. Сега наистина, ако Европа загуби и отиде на подсъдимата скамейка, България отново ще загуби територия и това ще е Софийското поле. Русия и Щатите, може да имат сериозни недоразуменния, но ще са заедно, плюс Китай.
    Относно това дали Русите и Украинците са един и същи народ, съветвам ви да се запознаете с мъжките хаплогрупи на русите и украинците. И при двете общности гя е една и съща Р1а – 47 до 53 процента, плюс Тракийската „И”- около 20 процента. Исторически Московска Рус се повява след изселването на Великия княжеки двор през 12 и 133 в3екове поради нашествието на монголите и татарите, където патриарха е бил Българин. Тоест Киевска Рус става Московска Рус.
    Русия вече ни предупреди, че заемането на прогерманска позиция, тоест антируска ще ни считат врагове. И за голямо съжаление ще бъдем съдени с гнемането на територии, най вероятно Софийското поле.
    Премиерът Радев трябва адължително да води НЕУТРАЛНА ПОЛИТИКА. Иначе ни чака осакатяване на територията.
    И спрете това антирусийтво.
    Меужду впрочем ние имаме 26 процента Тракийска хаплогру2па и 18 процента Ра, докато западът са Келтката мъжка хаплогрупа Р1б – коренно различна от Скитската Р1а.

    Коментиран от #47

    14:10 24.05.2026

  • 46 украинците са като северномакедонците

    2 0 Отговор
    Исторически данни за такива държави няма.

    14:10 24.05.2026

  • 47 Той е комунист

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Господин Василев,":

    Какъв господин ?!?

    14:11 24.05.2026

  • 48 гумата

    0 0 Отговор
    В действие.

    14:12 24.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ами

    2 0 Отговор
    И аз очаквам евроатланиците да отидат
    и да арестуват Путин, ама не отиват :)

    14:22 24.05.2026

  • 51 3.14К

    3 0 Отговор
    Никой не се интересува от мнението на боклук с отпаднала необходимост

    14:27 24.05.2026

  • 52 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Трябва да се отнема достъпа до Фейсбук на лъжци,некадърници,Соро..... и всякаква подобна изме...

    Коментиран от #55

    14:34 24.05.2026

  • 53 Радев

    1 0 Отговор
    говори от името на долната средна класа и работническата класа, двете прослойки съставляващи т.наречените бачкатори, които са гръбнакът на обществото и преобладаващата част от него. Докато висшата класа /няколкостотин човека с доход от над 1 милион лева на година/ и горната средна класа /20-30 хиляди човека с доход от над 100 000 лв. на година/ вече се изравниха по доходи и статут с аналогичните класи в Европа, то бачкаторите още не са се изравнили по доходи и статут с аналожичната европейска класа на бачкаторите и затова Румен Радев беше избран от бачкаторите да подобри и тяхното положение, защото досега ГЕРБ и ПП-ДБ защитаваха интересите главно на горната средна класа. За горната средна класа вдигането на цените на горивата и храните не е никакъв проблем, но за бачкаторите това е сериозен проблем. Давам ви пример - сега цените на горивата се вдигат и това не е проблем за горната средна класа, защото това са хора с бизнес и те веднага вдигат цената на своите стоки и услуги и дори могат за спечелят. Вдигането на горивата не е проблем и за социалното слабите, защото държавага веднага им дава по 20 евро на месец и им вдига социалните помощи. И какво остава - бачкаторите ще плащат повече за услугите и стоките, предлагани от висшата класа и горната средна класа, както и ще плащат повече за помощите на социално бедните. Реално бачкаторите са прецакани и те търсят подобрение на своята участ чрез избрания от тях Радев да защити и техния интерес.

    14:34 24.05.2026

  • 54 Варна

    3 0 Отговор
    Илияне,плъх си беше и плъх ще си отидеш от този свят,и никой няма да помни че си съществувал.

    14:36 24.05.2026

  • 55 Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "ШЕФА":

    Правилно,съгласен съм,тези фашисти разнасят евроатлантическа зараза която после се лекува само и единствено с ко.шум.

    14:44 24.05.2026