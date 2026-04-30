Ремори в ефир

В природата има едни риби – наричат се ремори – риби прилепало. Те са безопасни и се хранят с остатъците от храната на акулите. Плуват заедно с тях и дори имат приспособления да се закачат по наедрелите им търбуси.
Това е кратката моментна снимка на… съвременната журналистика.
Ремората усети ли, че старата акула вече не е фактор, започва процедурата по отцепването. Това не е въпрос на преценка, а на рефлекс. Прилепалото си придава учудено безопасен вид и с танцувални движения започва да обикаля новите силни на деня.
Обаче процесът по прехвърлянето от един хищник на друг е истинско изкуство. Нарича се „редакторска политика“, но всъщност е чиста биология. Ремората не изпитна лоялност – тя изпитва глад. Дори не глад, а страх да не изпита глад. За нея няма значение дали коремът, за който се е залепила, е ляв, десен или либерално-прогресивен. Той трябва да е устойчив. За да притежава място върху този корем, тя е готова на всичко. Защото този чужд корем реално е целият нейни живот.
Нашите родни ремори проявяват уникален рефлекс: те усещат политическата смърт още преди самата акула да е разбрала, че е станала на консерва. И тогава започва голямото прегрупиране.
Разбира се, то е бавно и внимателно, защото ремората знае, че в процеса по смяна на господаря е най-уязвима. Закачи ли се за грешния корем, нищо добро не я чака.
В медийния аквариум водата отдавна е мътна, но за реморите това е доказано добра среда. Пречиствателна станция в този хабитат не е необходима. В чиста вода се вижда всичко – и белезите от веригите, и срамните петна по биографиите. А в мътната... в мътната просто плуваш до най-голямата челюст и се надяваш следващият транш от бюджета да падне точно пред твоята муцуна. И той пада. Къде ще ходи?
Независимо от ротацията при акулите, прилепалата се оказва, че са винаги същите. Само дето последният жизнен цикъл ги е направил толкова много, че вече не виждаме акулата от тях.
Виждаме само една голяма, лепкава маса от медиен обслужващ персонал, който ни убеждава, че вкусът на остатъците всъщност е вкусът на свободата.
Докато тази хранителна верига не бъде унищожена, забравете за обективност, свобода и доверие.
Толкоз за дълбоководната биология в нашите медийни ширини.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стоев
Коментиран от #4
10:02 30.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ПеПеДеБерас
До коментар #1 от "Стоев":Оф, кеф ми е.
10:07 30.04.2026
5 Трол
10:09 30.04.2026
6 Чичо Тони
10:14 30.04.2026
7 Град Симитли
10:14 30.04.2026
8 Така е!
10:23 30.04.2026
9 Йотовски
Коментиран от #11
10:24 30.04.2026
10 Сила
10:26 30.04.2026
11 Не е така.
До коментар #9 от "Йотовски":Пишеше човекът, ти не си чел внимателно.
10:32 30.04.2026