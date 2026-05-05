Явор Дачков: Истинската реакция срещу високите цени е отказ да ги плащаш, а не да пишеш във ФБ

5 Май, 2026 16:01 840 26

България е посредствена! Българите сме аркашки, а не биткаджии, нито граждани, нито патриоти, нито сериозни хора в този свят, изправени пред дълг и чест

Снимка: БГНЕС
Явор Дачков Явор Дачков журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Снощи написах този пост и рано сутринта го изтрих. Пиша ги в момента, както ми дойдат, все едно разговарям с някого, а ги трия, защото като ги чета на другия ден ми се виждат недодялани. А и често съжалявам за обидите, които не са редни. Всъщност тези коментари са родени от страст, което не е добре, но от друга страна в тях се уцелва нещо, което разбирам по отзивите.

Това коментира във "Фейсбук" Явор Дачков.

Ето защо пускам отново снощния. Скоро ме научиха, че мога да ги архивирам, вместо да ги трия завинаги:) А и най-големият бич за българите е развращаващия, примитивен дуализъм, паганизъм и богомилство - които аз наричам популизъм. Никога няма никой да ни оправи, ако продължаваме с това евтино мрънкане на жертви без да сме минали през истински изпитания и лишения като други народи. Сантиментализмът и социализмът разказаха играта на този народ, а мутрите и демокрацията го доразвратиха. Ето какво написах снощи:

Българският врясък срещу високите цени е лицемерие на консуматори, които са готови да продължават да купуват, но се пазарят за по-изгодна сделка. Неусетно България се превърна в малоумно западно общество, което живее добре, без да полага особени усилия, и се пазари за по-изгодни условия за качеството си на живот.

Истинската реакция срещу високите цени е отказ да ги плащаш, а не да пишеш във ФБ. В момента всички ресторанти, които предлагат треторазрядна кухня с цени като Париж, са пълни, всички малоумни спа хотели със стаи за по 300 евро на вечер също са пълни, курортите с лайната в Черно море и зимните дестинации с единствен пропаднал път също са пълни – защо някой да сваля цените?

Има достатъчно идиоти, които имат пари (очевидно откраднати, защото никой не живее по официалния стандарт) не само да дават луди пари за ниско качество, ами и да ги хвърлят на непознати през балкона, само защото измамник с агресивен глас им се е обадил по телефона.

България никога не е живяла по-добре и по-гламаво от днешния ден като стандарт и качество на живот. Това е самата истина. Това се дължи на интеграцията ни във външния мейнстрийм, а не на вътрешно усилие. В момента Европа ни издържа. Преди 40 години ни издържаше СССР. Тодор Живков целуваше Брежнев по устата, забождаше му орден и получаваше безплатна енергия.

Разочарованието на мнозина идва от усещането за фалш и цинизъм от официалната власт.

Имаше го и в края на социализма, който помня. Но тогава нямаше и стандарт. Соцът беше окаян, грозен и малоумен строй. Имаше държава, имахме армия и производство, но никой не искаше да живее в тази страна, управлявана от социалистически полуграмотни селяндури. Като се започне от Тодор Живков и се свърши с Милко Балев. Хора с квалификация на овчари.

Границите се пазеха с автомати и телени огради, а 18-годишни войничета стреляха в гърба на всеки, който искаше да избяга от тази простотия и битова бедност. България по соца беше отврат. Откъм човешки отношения и откъм стандарт на живот. Ако бяха отворили границите в края на 80-те никой нямаше да остане в тази страна. Впрочем милиони я напуснаха след 1990-а, а учениците на социализма изградиха прехода.

Най-честната и сериозна визитка на соца бяха хората, които положиха основите на българския преход и които бяха възпитани и изградени от социализма.

Сега има много носталгици по онова време, но съм сигурен, че ако с машина на времето върнем онези времена, хората ще пропищят масово и ще искат да се върнат обратно в сегашните времена.

Проблемът е, че днес не е по-различно в усещането да си българин, въпреки че живеем несравнимо по-добре не само от тогава, но и отпреди десет години.

България се превръща в чудно място за живеене заради глобалните процеси и цайтгайста, който духа където иска. Вместо да се оплакваме, е добре да го хванем, докато е кацнал на рамото ни. Нямаме кой знае какви заслуги, но трябва да се радваме, че живеем в най-благоприятния исторически момент за България. Всички оплаквачески и бездарни вайкания като на българско погребение с парастас и пластмасови подавки за покойника с доморасли политически речи колко сме зле, колко нищо не става, колко е отчаяна работата, са демагогия и глупост.

България е в най-големия си разцвет като стандарт на живот за своята 1300-годишна история, от които по-голямата част, да не кажа цялата, е преминала под чуждо управление, но която е запазила своята независимост в пълното бездарие и незначителност за световната история. Това не е непременно лошо, а е по собствената ни мяра.

Ние сме посредствени, но в никакъв случай не сме мъченици и герои. Живеем много добре и мрънкаме. Преди не живеехме добре и пак мрънкахме.

Това е опус за всички престорени професионални политически оплаквачи, които слушам от десетилетия и които никога не се оказват прави.

България е посредствена, а не бедна страна.

Хората в нея живеят добре, въпреки че са недоволни от живота си, но никога не са били изправени пред сериозни изпитания за екзистенциалното си оцеляване.

Българите сме аркашки, а не биткаджии, нито граждани, нито патриоти, нито сериозни хора в този свят, изправени пред дълг и чест.

Тези дни честваме 150 години от художествената си самодейност.

Не друг, а Захари Стоянов ни е описал.


Оценка 4.6 от 13 гласа.
Оценка 4.6 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 11 Отговор
    Дачков е най-моралния журналист в България!

    Коментиран от #4

    16:02 05.05.2026

  • 2 честен ционист

    2 2 Отговор
    По време на Ваймарската република са мъкнели куфари с пачки като са ходили на пазар и не са се оплаквали.

    16:03 05.05.2026

  • 3 Сталин

    11 0 Отговор
    Тези негодници си бяха такива и преди ,но по време на Тодор Живков,тези безполезници бяха келнери,пъдари ,чистачки и бакшиши , защото за нищо друго не ставаха и после тези бандити и проститутки сложиха вратовръзки и станаха депутати,министри и бизнесмени

    16:04 05.05.2026

  • 4 Сталин

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Дачков за президент

    16:05 05.05.2026

  • 5 Сталин

    10 0 Отговор
    Добре че дойде "демокрацията" и всички мутри,чалги,лузъри и пропаднали типове да изплуват,утайката на утайката в България,и българския цървул ги има тези бандити, негодници и нехранимайковци за " лидери" и " елит"

    16:05 05.05.2026

  • 6 Опа

    6 2 Отговор
    от тоя Дачков не може да се размине човек вече, отвсякъде извира. това ли е новата Диана Дамянова?

    16:08 05.05.2026

  • 7 Бай Тошо

    7 4 Отговор
    Здравейте,пиша ви от отвъдното,и причината да ви пиша е че искам да се извиня на целокупния български народ че не можах да им осигуря банани за всичките години които управлявах България.Ние под мъдрото ръководство на социалистическата идея и трудовия народ на България изградихме една мощна и просперираща държава.Построихме АЕЦ Козлодуй,топлоцентрали ,водни централи ,електропреносна мрежа ,построихме язовири и напоителни канали ,построихме Нефтохим и Кремиковци и тежка и лека промишленост ,също и химическа промишленост ,текстилни фабрики ,завод за полупроводници,научни институти,електроника.Имахме най силната армия на Балканите и България имаше авторитет по целия свят.Осигурихме и безплатно здравеопазване и безплатно образование,култура и не на последно място изградихме развито селско стопанство,като хранехме великия СССР с плодове и зеленчуци и също изнасяхме месо за нашите приятели от Либия и Ирак.Построихме магистрали и тунели ,също болници,училища,университети и почивни станции ,изпратихме човек в Космоса и България стана космическа и ядрена държава и също оставих 50 тона злато в БНБ,и въпреки всичкото това построено не можах да осигуря банани на трудовия български народ,за което искам да приемете моите извинения ,но се надявам новата власт да ви е осигурила банани и също богат и щастлив живот.

    ПС.И не се тревожете за мен, аз съм добре ,намирам се в рая и се чувствам добре.

    -Ваш Бай Тошо

    Коментиран от #17, #24

    16:09 05.05.2026

  • 8 Съвременният българин

    3 2 Отговор
    обича да си угажда на задника, особено ако това е модерно и за пред хората.

    16:10 05.05.2026

  • 9 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    За съжаление тоя е прав. Интересно явление е да видиш как стадото се оплаква, а по празниците милиони се отправят на път да купонясват. Силно негативно впечатление п.ави и масовото пушене по заведения, улици, пяркове, пейки и детски кътове. Старо и младо дими, като тецове и две кутии дневно не им стигат, а това са много пари. Оплакват се но не спират. Изключително ниска здравна култура! Явно цигарите не са достатъчно скъпи.

    16:12 05.05.2026

  • 10 Факти

    3 3 Отговор
    Този е от пропагандистите на Радев. Почнаха всички да обръщат палачинката. Щяха да свалят цените, ама не можело, защото това зависело от войните на Путин и Тръмп. Народът сам трябвало да свали цените като не купува.

    16:13 05.05.2026

  • 11 шаа

    3 0 Отговор
    от въведението разбрах следното: според автора истинската реакция не е пишеш във ФБ ... като самия той се самоопровергава ... лее си мислите във ФБ, после ги трие, после пак ги връща ... шашава работа откъдето и да го погледнеш

    а нещата под въведението не съм чел, може нещо умно да се казва там, не знам и не смея да гадая

    16:14 05.05.2026

  • 12 12...34

    4 1 Отговор
    Хората вдигат цените,когато някой изкарват лесни пари е така.

    16:14 05.05.2026

  • 13 Мхъм

    2 0 Отговор
    Днес на жената и пробутаха 1 хляб 600-700 гр., че и с вкус на кифла за... 2Е в една селска пекарна!? 😳 Направо полудях, казах й повече да не стъпва там!

    16:15 05.05.2026

  • 14 провинциалист

    2 0 Отговор
    Я, и Явката нагнети ефира с феромони от задна полусфера

    16:17 05.05.2026

  • 15 Кирил

    2 0 Отговор
    Ми не ги плащай ве Дачков, ама като те гледам, дебела гуша си направил

    16:19 05.05.2026

  • 16 Хмм

    1 0 Отговор
    интересно, защо Юлия Берберян, която напуска България със семейството си и се връща от САЩ, живее без документи в тази лоша България, защо всички спортисти след състезания се връщаха със съвсем малки изключения,било бедност, затова ли участва в ограбването на бедна България от Костов и все още има какво да грабят, ако Дачков е продажник и чуждопоклонник, това не означава че всички са такива, дори поовината от турците заминали за Турция се върнаха

    16:20 05.05.2026

  • 17 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Тошо":

    За половин век една магистрала не можа да построиш, некадърни селянино. В същото време Западна Европа я опасаха цялата с аутобани. Без комунизъм и без тебе щяхме да посторим 100 пъти повече неща и така хубаво щяхме да ги построим, че нямаше да фалират на свободния пазар.

    Коментиран от #21, #25

    16:20 05.05.2026

  • 18 Фори

    0 1 Отговор
    Тук съм съгласен с Яворчо напълно!

    16:21 05.05.2026

  • 19 Делю Хайдутин

    0 0 Отговор
    Магарето тъкмо го научили да не яде и то взело че умряло.

    16:21 05.05.2026

  • 20 Солекс

    3 0 Отговор
    Аз не живея добре въпреки,че работя и съм с висше образование! Плащам си сметките и нищо не ми остава! Не ходя по ресторанти и спа хотели! Като цяло живея скромно! Зная че в България има много крадци и схемаджии,но мисля че има и много хора,които едва оцеляват.Не съм съгласен,че това време е най-доброто за живеене.То е пошло ,развратно и бездушно!

    16:23 05.05.2026

  • 21 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    Марш бе цървул вий за 30 години кошерна демокрация не можахте да боядисате това което комунистите построиха,и затова разрушихте всички заводи и фабрики и напълнихте с молове държавата и произвеждате само цървули

    16:25 05.05.2026

  • 22 Хмм

    1 0 Отговор
    чудех се, защо като влязат във властта изведнъж надебеляват сякаш не са яли дотогава, ето Дачков дава отговора - ами той бил беден и гладен, влязъл във властта и надебелял, той беше изпълнителен директор на телевизията по времето на Костов, пдна костов и като плъх се измъкна и вече критикува бившите си съмишленици от ПП-ДБ

    16:29 05.05.2026

  • 23 Хаха

    0 0 Отговор
    Дачков, на какви гъби си!?
    Ти лично познаваш ли някой, който се е опитвал да бяга през браздата преди 89-та година!?
    И кво мислиш, че избягалите са ги калесвали с бъклица и дрян на запад и същите рязко са забогатявали, така ли!?
    Виж сега, не сме 91-ва година да пробутваш тея глупости за "западния рай"!
    И между другото няма "милиони" емигрирали българи след 89-та година, защото на никой не сме и притрябвали!
    Най-много емигрираха преди това в Турция и същите не се считат да българи! Ако не вярваш, виж избирателните списъци и къде гласуват най-много в чужбина!
    И точно тогава имаше стандарт за храните например, недей да лъжеш!
    То и сега има, ама за устойчиво ГМО, приятен апетит Дачков...

    16:31 05.05.2026

  • 24 Така е,обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Тошо":

    БАНАНИТЕ СА НАРИЦАТЕЛНО ПОНЯТИЕ.Нямаше много други неща и то от първа необходимост.Аз лично съм се редила на опашки за детски дрехи --като пуснат ловешка стока,купуваме всичко.Обувки,ходихме в окръжни градове.Даже книги на известни автори, продаваха с връзки.За "Отнесени от вихъра",трябваше да предам 100 кг хартия,за да ми разрешат да си я купя.Да не говорим за режима на тока и т.н и т.н.Бяхме млади и не ни пукаше.Сега по магазините "от пиле мляко",но доматите скъпи били посред зима.

    Коментиран от #26

    16:36 05.05.2026

  • 25 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    90 процента от сегашните асфалтови пътища са строени по тошово време, селски!
    За 37 години не могат само дупките да им кърпят "демократите", камо ли Хемус да завършат!
    На запад до 39-та година е имало магистрали, колкото днес в България!
    Няма база за сравнение, защото реално Тошо е почнал от нулата, основно до тогава черни и трошенокаменни пътища!

    16:36 05.05.2026

  • 26 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Така е,обаче":

    От "пиле мляко" и домати, ама всичко с вкус на пластмаса....
    Тоя вкус ви беше непознат по тошово време!

    16:39 05.05.2026