Георги Ангелов: С нов дълг от над 10 млрд. евро годишно влизаме в сигурна финансова криза

Данните показват, че в десетилетието преди пандемията таванът на новия дълг е около 2 млрд. евро средногодишно, а в петте години след пандемията е средно 4,5 млрд. евро.
Това коментира във "Фейсбук" икономистът Георги Ангелов.
И изведнъж в бюджета 2025 г. таванът на новия дълг скочи на близо 10 млрд. евро. Не само това, но в бюджета за 2026 г., който беше оттеглен след протести, също беше заложен още по-висок таван на новия дълг от 10,44 милиарда евро
Ако се продължи с тавани на новия дълг от над 10 млрд. евро годишно, държавният дълг ще експлодира и буквално за няколко години ще се наредим сред страните с дългови проблеми.
Дори да се намери финансиране, разходите за лихви ще скочат толкова много, че ще влезем в дългова спирала и почти сигурна финансова криза.
С две думи, таван на новия дълг от 10 млрд. евро годишно не е устойчив и не може да се продължава с такава политика.
7 Фикри
До коментар #2 от "глупости!":Какво ти е виновен Радев, като властта беше в Борисов и Пеевски ?
Коментиран от #19
16:19 15.05.2026
10 Сатана Z
Сега отново същата схема ,ама Румбата ще дърпа кинти от наше име.
16:33 15.05.2026
20 Без национализация в енергетиката !!!
Енергетиката е приватизирана на тъмно от хора близки до службите !!!
Държавата трябва да има пълен контрол над енергетиката, а това може да стане само когато държавата е собственик !
17:32 15.05.2026
23 безпартиен
Коментиран от #29
18:22 15.05.2026
26 НААА ГОДИНАААА!?!? 10,4 МЛРД!?!!!
20:45 15.05.2026
29 Отстрани
До коментар #23 от "безпартиен":Това, което предлагаш ще доведе до кланета. На глад не се търпи. Циганите ще ви изколят и няма да има кой да ви помогне, защото искаш да съкратят полицията.
23:05 15.05.2026