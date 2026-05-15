Георги Ангелов: С нов дълг от над 10 млрд. евро годишно влизаме в сигурна финансова криза

Данните показват, че в десетилетието преди пандемията таванът на новия дълг е около 2 млрд. евро средногодишно, а в петте години след пандемията е средно 4,5 млрд. евро.

Това коментира във "Фейсбук" икономистът Георги Ангелов.

И изведнъж в бюджета 2025 г. таванът на новия дълг скочи на близо 10 млрд. евро. Не само това, но в бюджета за 2026 г., който беше оттеглен след протести, също беше заложен още по-висок таван на новия дълг от 10,44 милиарда евро

Ако се продължи с тавани на новия дълг от над 10 млрд. евро годишно, държавният дълг ще експлодира и буквално за няколко години ще се наредим сред страните с дългови проблеми.

Дори да се намери финансиране, разходите за лихви ще скочат толкова много, че ще влезем в дългова спирала и почти сигурна финансова криза.

С две думи, таван на новия дълг от 10 млрд. евро годишно не е устойчив и не може да се продължава с такава политика.