Георги Ангелов: С нов дълг от над 10 млрд. евро годишно влизаме в сигурна финансова криза

15 Май, 2026 16:01 1 313 29

  георги ангелов
  дълг
  финансова криза
  мерки
  таван на дълга
  дългова спирала

С две думи, таван на новия дълг от 10 млрд. евро годишно не е устойчив и не може да се продължава с такава политика

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Данните показват, че в десетилетието преди пандемията таванът на новия дълг е около 2 млрд. евро средногодишно, а в петте години след пандемията е средно 4,5 млрд. евро.

Това коментира във "Фейсбук" икономистът Георги Ангелов.

И изведнъж в бюджета 2025 г. таванът на новия дълг скочи на близо 10 млрд. евро. Не само това, но в бюджета за 2026 г., който беше оттеглен след протести, също беше заложен още по-висок таван на новия дълг от 10,44 милиарда евро

Ако се продължи с тавани на новия дълг от над 10 млрд. евро годишно, държавният дълг ще експлодира и буквално за няколко години ще се наредим сред страните с дългови проблеми.

Дори да се намери финансиране, разходите за лихви ще скочат толкова много, че ще влезем в дългова спирала и почти сигурна финансова криза.

С две думи, таван на новия дълг от 10 млрд. евро годишно не е устойчив и не може да се продължава с такава политика.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 питамОТ СЕЛО

    16 5 Отговор
    Ами като е съдран чувала и няма и една стотинка , от глад ли да мрем !! Само ако се конфискуват откраднатите милиарди от бандитите , може и заеми да даваме на МВФ .

    16:05 15.05.2026

  • 2 глупости!

    11 3 Отговор
    Ощв 2020 година Румен Радев вдигна юмрук и обеща да ни оправи защото живеем зле. Е за толкова години не може да не ни е оправил!

    Коментиран от #7

    16:06 15.05.2026

  • 3 Сталин

    17 2 Отговор
    Така Ротшилд прави стотици милиарди само от лихви на година ,от заемите които насила ги бутат на държавите и която държава не иска такива заеми и да плаща рекет на ционисткия банков кабал си има проблеми ,влиза Сорос и сменят режима,пример Жан Виденов и Орешарски и слагат техните агенти ,Костов и Тиквата

    16:07 15.05.2026

  • 4 Милицай

    14 1 Отговор
    Важно е да взимам заплата 4000€ +1300€ пенсия, и аз, и десетките хиляди мои незаменими колеги

    16:07 15.05.2026

  • 5 механик

    10 4 Отговор
    Голяма работа , важно е е в софия средната заплата да е над две хиляди евро . Дълг след дълг , всички ще ги платят провинцията .

    16:12 15.05.2026

  • 6 Фикри

    8 4 Отговор
    Тежко наследство са оставили ГЕРБ и ДПС ....

    16:18 15.05.2026

  • 7 Фикри

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "глупости!":

    Какво ти е виновен Радев, като властта беше в Борисов и Пеевски ?

    Коментиран от #19

    16:19 15.05.2026

  • 8 МИ ДО ТУК НИ ДОКАРА

    7 5 Отговор
    ТУУЛУУУПА за 15 години и кирчу и АСЕНЧУ помогнаха па и зафчу и слафчу. А РАДЕВ СЕГА ЩЕ МЪЧИ ДА ОПРАВИ НЕЩАТА. НО ДАНО ИМ НАМЕРИ ВЕЧНО МЕСТЕНЦЕ ДО БАЙ СТАВРИ.

    16:29 15.05.2026

  • 9 Коки

    8 1 Отговор
    Понеже не ми е ясно, какво се случи с парите от валутния борд, които бяха около 80 млрд лв.? Една част е отишла в ЕЦБ, а останалите?

    16:33 15.05.2026

  • 10 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Педофилските Правителства на Кокор,Киро и Денков сапунджията изтеглиха над 14 000 000 000 € земи за да вдигнат заплатите на репресивния апарат и държавните служители и да влезем в € зоната с високи приходи ,които да залъжат софийските лумпени-педофили
    Сега отново същата схема ,ама Румбата ще дърпа кинти от наше име.

    16:33 15.05.2026

  • 11 Тома

    4 1 Отговор
    Че тя политиката за тези милиарди дълг е да се краде с г.за си народа

    16:48 15.05.2026

  • 12 Нали

    10 2 Отговор
    искате да сте при богатите? При налични реактори ще купувате нови американски. Купувате военна техника - стара ама скъпа. Влизате в съвети за мир и за война. А война се прави и с пари. Докарахте чужди фирми да казват на водата и тока как да текат по тръбите и жиците и да прибират печалбите. Докарахте чужди търговци да ви продават чужди хранителни стоки и т.н. Като "богаташи" ни ви се работи на полето и в животновъдството. За индустрия да не говорим. Така партньорите от ЕС и САЩ ви тупат по рамото, вие викате yes и вземате заеми.

    16:49 15.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Рамбо

    1 2 Отговор
    Защо думата Шарлатани е цензора.

    17:25 15.05.2026

  • 18 Рамбо

    7 3 Отговор
    Рейган го е казал: -Бедността е справедливо наказание на един проЗт народ. Пет години Служебните правителства на другаря Боташ не правиха нищо друго освен да теглят дългове и да крадат. Ограбиха спестените пари на хората както по времето на Виденов и Луканов и сега резултатите не закъсняха. Но Шопа го е казал, " я не сакам да съм добре я сакам на Вуте да е зле. Честито Шарлатани и Боташ-исти, ЧЕСТИТО.

    17:26 15.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Без национализация в енергетиката !!!

    6 0 Отговор
    Няма да може да се спаси държавата !!!

    Енергетиката е приватизирана на тъмно от хора близки до службите !!!

    Държавата трябва да има пълен контрол над енергетиката, а това може да стане само когато държавата е собственик !

    17:32 15.05.2026

  • 21 Електронно правителство !!!

    3 1 Отговор
    Само въвеждането на пълно електронно управление може да изолира мафията от финансовите и ресурси !!!

    17:36 15.05.2026

  • 22 факуса

    3 1 Отговор
    стоп на всекви осрански помощи включително и за навлеците и всекакви подръжки за зелени и пимбяни енергии

    17:48 15.05.2026

  • 23 безпартиен

    6 1 Отговор
    В държавата без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност ще е така!На световните пазари сме конкурентни само с ниските цени на зърнени храни и работа на ишлеме в леката промишленост, където все още е останала!Това е така защото сега имаме 2.1 милиона пенсионери, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни! Всички те разчитат на данъците и осигуровките в бюджета внесени РЕАЛНО от РАБОТЕЩИТЕ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР!!!Това са само около 1.2 милиона души! Решението е съкращаване на щата в бюджетната сфера с поне 30/100,спиране на всякакви помощи без да е положен труд в населените места по почистване, озеленяване и поддръжка поне 21 дни месечно! Промяна в законите за пенсиониране -или заплата или пенсия! Веднага може да се направи справка КОЛКО пенсионираните служители в бюджетната сфера са останали на работа с пенсия+заплата!Защо ли се крият такива данни? Защото това са най верните гласуващи! Само в МВР пенсионери са над 5000 на ръководни длъжности и разходи за тях годишно над 300 милиона евро!А по други министерства, агенции, ведомства, учреждения, области и всякакви други хранилки????Други предложения има ли?

    Коментиран от #29

    18:22 15.05.2026

  • 24 Колю Пъръма

    2 2 Отговор
    Да вземат евробулгарешен Джендър ще плаща нали искахте капитализъм и тоалетна серия зъ гъзут!!!???

    18:34 15.05.2026

  • 25 Дориана

    3 0 Отговор
    Ние сме във финансова криза още при кабинета Магнитски и те умишлено прикриваха реалните факти.

    18:42 15.05.2026

  • 26 НААА ГОДИНАААА!?!? 10,4 МЛРД!?!!!

    1 0 Отговор
    ЯСНОООООО .......НАЧИ БАЙ ТОШО НИЩО НЕ Е КРАЛ ......Е ПОНЕ В ДРУГИЯ ЖИВОТ ВРЧЕ ША ЗНАЕ......

    20:45 15.05.2026

  • 27 Вуте

    2 0 Отговор
    Задава се гръцкия сценарий. Скоро ще ни връхлети. Тогава някои ще викат, че Путин е виновен.

    21:53 15.05.2026

  • 28 Рублевка

    0 0 Отговор
    Само адски глад може да накара тоя кофти генетично увреден народ да работи отново по нивите и да произвежда храни. Ще се молите на Путин за жито, защото за орането, сеитбата и жътвата трябват нафта, семена и минерални торове.

    23:00 15.05.2026

  • 29 Отстрани

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "безпартиен":

    Това, което предлагаш ще доведе до кланета. На глад не се търпи. Циганите ще ви изколят и няма да има кой да ви помогне, защото искаш да съкратят полицията.

    23:05 15.05.2026