Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Дмитрий Медведев: Германия е жадна за мъст - иска да покаже на руснаците какво е да губиш война

Дмитрий Медведев: Германия е жадна за мъст - иска да покаже на руснаците какво е да губиш война

8 Май, 2026 20:23 2 161 178

  • дмитрий медведев-
  • русия-
  • германия-
  • владимир путин-
  • нато

В статия, публикувана в навечерието на Деня на победата в Русия, Медведев цитира изявления и политики на германски служители, които според него демонстрират подобни намерения

Дмитрий Медведев: Германия е жадна за мъст - иска да покаже на руснаците какво е да губиш война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев обвини германското правителство в преследване на "стремежи за отмъщение" и преразглеждане на резултатите от Втората световна война, съобщава TRT.

В статия, публикувана в навечерието на Деня на победата в Русия, Медведев цитира изявления и политики на германски служители, които според него демонстрират подобни намерения.

Той твърди, че Германия така и не е претърпяла истинска денацификация и подчертава, че бивши членове на нацистката партия са станали част от следвоенната структура на държавната служба на страната.

Медведев отбелязва, че сега германските власти описват Русия като "основната заплаха за сигурността и мира" и следват курс, насочен към нанасяне на "стратегическо поражение" на Москва.

"Най-агресивните русофоби, чиито предци са се сражавали със зверска свирепост на Източния фронт през Втората световна война, възторжено призовават "да покажат на руснаците какво е да загубиш война", пише той. "С други думи, стратегията за преследване на мащабен реванш вече е официално приета".

Освен това Медведев посочва германските политически дискусии относно възможността за военна конфронтация с Русия до 2029 г.

По негови думи Берлин се стреми да трансформира Бундесвера в "най-силната армия в Европа" и да разшири личния си състав от 181 000 на 460 000 души.

Той завършва статията, като представя на Германия две възможности, както ги формулира: война и унищожаване на собствената ѝ държавност или връщане към диалог.

"Можем да приемем и двата резултата", пише Медведев. "Следващият ход е на Германия".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    24 25 Отговор
    на калпав.../..,му пречат

    Коментиран от #84

    20:25 08.05.2026

  • 2 Германия губи

    40 27 Отговор
    и ПСВ и ВСВ.
    Ще загуби и ТСВ.

    Коментиран от #55, #57, #151

    20:27 08.05.2026

  • 3 Сатана Z

    33 19 Отговор
    Никога Германец няма да откаже покана за работа в Сибир дори да е принудителна за дълъг период от време.Да мечтаят за фатерланда и наденици с горчица.

    20:27 08.05.2026

  • 4 Хах

    27 27 Отговор
    Идиот.

    20:28 08.05.2026

  • 5 Удри Медвед

    40 25 Отговор
    нацистите пак надигнаха глави.

    20:28 08.05.2026

  • 6 Атина Палада оригинал

    32 39 Отговор
    Отново пиян и залитащ!Германия е колос,а вие дишате прахта дори на нас

    Коментиран от #13, #24, #139

    20:29 08.05.2026

  • 7 Бай Ганьо

    24 29 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    Коментиран от #15, #141

    20:30 08.05.2026

  • 8 Пиянгур,

    14 32 Отговор
    До няколко години германецът ще бъде най-добрият войник в света.Плюд германско ЯО.

    Коментиран от #16, #149

    20:30 08.05.2026

  • 9 Екзорсиста

    21 22 Отговор
    Нашите козячета винаги когато видят статия за Медведев, ги обземат сатанински същности и бесове и хал катта 🎯 им бясно почва да пулсира !Единственото реално лечение в случая е забиването навреме на як заоблен кол в г3ааа !

    Коментиран от #70

    20:32 08.05.2026

  • 10 Хахахаха

    24 30 Отговор
    Ето как работи руската пропаганда, и как промива мозъците на глу па ци те! Германия не търси никаква мъст към раша. Германия сама си е признала нацизма и си плаща репарациите. Обръщат войната в Украйна рашите да изглежда като мъст към раша. Какви глупости, какво нещо. Руската пропаганда намира винаги глу па ка!

    Коментиран от #21, #39

    20:32 08.05.2026

  • 11 Ххх

    25 15 Отговор
    Много сте ги пощадили навремето, трябвало е е ги заличите напълно от лицето на Земята.

    20:32 08.05.2026

  • 12 Наритай руснак

    16 24 Отговор
    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    Коментиран от #19, #150

    20:33 08.05.2026

  • 13 Булпсихопатъ

    26 8 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада оригинал":

    Ханс-Гюнтер Ал Хабиби се е записал в армията с трансприятелката си Йелмъз Мехмед. Ще воюват за фатерланд.

    20:33 08.05.2026

  • 14 Европа

    16 14 Отговор
    Политически алкохолик.....

    20:33 08.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Баце,

    21 10 Отговор

    До коментар #8 от "Пиянгур,":

    Кой точно германец имаш предвид?
    Ибрахим Ариеца или Хамиду Тевтонеца?

    Коментиран от #56

    20:33 08.05.2026

  • 17 Хахахаха

    16 17 Отговор
    Рашите маршируват като победители, но живеят като загубили!

    20:33 08.05.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    25 13 Отговор
    Накратко:

    1. За обединението си германците трябва да благодарят на Москва.

    2. За икономическия си възход също. Благодарение на евтините руски енергоресурси Германия се превърна в икономическия локомотив на Европа.

    3. Москва няма да удря по Източна Германия, т.е. бившата ГДР. Там хората са достатъчно добронамерени към Русия, но виж части от останала Германия може да бъдат превърнати в стъкло...

    Коментиран от #25, #27, #51

    20:34 08.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хаха

    15 18 Отговор
    Алкохолизираната ватенка вече не знае и къде се намира...ХАХАХА

    20:35 08.05.2026

  • 21 Запознат

    13 12 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Това е така, защото руската пропаганда се цели изцяло в глупаците!

    20:36 08.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тракиец 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    15 21 Отговор
    Германия ще ти покаже какво е немска сила бл..яд безгръбначна под.човешка комунистическа ..и този път Хитлер ще ви се стори детска игра...ще бягате във всички посоки отново както при Сталинград ..ужаса на немската сила отново ще се стовари върху вас и този път нито американците нито британците ще ви спасят..ще бъдете избити до крак

    Коментиран от #31, #35, #43, #54, #152

    20:36 08.05.2026

  • 24 Да,бе

    16 9 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада оригинал":

    На тоя колос му изнасилват дъщерите и жените по Коледа и целогодишно и няма кой да ги защити,щото са мАже, та дрънкат...Обединени баварски емирства и Берлински халифат под дъгата.

    20:36 08.05.2026

  • 25 Смех с копейки

    8 9 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    Тоя със стъклото се появи 🤣

    20:37 08.05.2026

  • 26 Рада Дълбоката

    14 8 Отговор
    Ние за пореден път пак се наредихме от страната на булката ,пригответе се да стискате зъби .

    Коментиран от #136

    20:37 08.05.2026

  • 27 Хахахаха

    9 17 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    Германците да благодарят за руските ресурси????? Защо? Те са си ги платили! Ти благодариш ли на бензиностанцията, като си напълниш бензин? Е тогава рашите трябва да благодарят на германците, че толкова много години им дават пари за тези ресурси. Иначе рашите да бяха опукали от глад. Щот газ не се яде, трябват пари!

    20:37 08.05.2026

  • 28 СЛОНА

    10 7 Отговор
    И ПАК ЩЕ ВИ ОПРАВЯТ БРАТУШКИТЕ С НИШЕСТЕ,НИЩО ,ЧЕ НЕГО ПРОДАВАТЕ В ВАЩЕ РАНИТЕЛНИ ВЕРИГИ!!!

    20:37 08.05.2026

  • 29 Аз съм веган

    11 9 Отговор
    Украинците ви показаха каквое да загубиш войната,

    Коментиран от #40

    20:37 08.05.2026

  • 30 Мария

    11 8 Отговор
    За пореден път се уверявам че този алкохолик комунистически терорист е заченат през гъ.за на м.а.йка му

    20:37 08.05.2026

  • 31 Баце,

    11 6 Отговор

    До коментар #23 от "Тракиец 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Кръвното, кръвното пази!

    20:37 08.05.2026

  • 32 Пилотът Гошу

    12 3 Отговор
    Пълни глупости… Немците въобще не им дреме за глупости… Виж Фридрих Мерц като служител на Блекрок обаче му дреме… Не за войната, тях ги интересуват много по обикновени неща… Пари, ресурси, власт … Такива ми ти работи…

    20:38 08.05.2026

  • 33 Блатна подлога

    8 9 Отговор
    А вие ще треперите от страх?Утре Путята с памперси.

    20:39 08.05.2026

  • 34 мдааа

    6 9 Отговор
    явно става зле за руската олигархия. за това пръска лиги това злобно пияно човече. Май разбират на къде отива войната. Дали пък няма да има преврат на 9ти?!

    20:40 08.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 а аскер отде? да земат кафявите пришълци

    7 3 Отговор
    да разшири личния си състав от 181 000 на 460 000 души.

    20:40 08.05.2026

  • 37 Самогончик

    7 10 Отговор
    Това рашле е пиянка.

    20:41 08.05.2026

  • 38 хо хо хо

    5 9 Отговор
    верно ли че парада за първи път в историята на Русия няма да го предават в реално време, а ще пуснат запис след това?

    20:41 08.05.2026

  • 39 Пилотът Гошу

    10 5 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Никакви репарации не плаща Германия мнооого отдавна … Опростена и е голяма част от дълга … Ако трябваше да плати всичко и до ден днешен нямаше да си е стъпила на краката…
    Иначе си прав, германецът няма зор за война… Управляващите му обаче са друг отбор и си имат шефове…

    Коментиран от #95

    20:41 08.05.2026

  • 40 Хи хи

    8 5 Отговор

    До коментар #29 от "Аз съм веган":

    урките показаха как се губи войната, като загубиха 20% уркотеритории !!

    20:42 08.05.2026

  • 41 Аз съм веган

    6 10 Отговор
    Дмитрий алкахолевич отново от сутринта. Дано доживее Хага

    Коментиран от #48

    20:42 08.05.2026

  • 42 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Като Президент на Русия Дмитрий Медведев не се поколеба да защити интересите на Русия в Грузия на 8/8/08 като за 5 дена реши кръстословицата .На този окото му няма да мигне да остъкли някаква Германия ако се налага.

    Коментиран от #67

    20:42 08.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Баба Радка

    6 8 Отговор
    Що пиеш толкова бе момче?Виж,че си се побъркал.

    20:43 08.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 хаха

    16 3 Отговор
    Е, тук направо ги разби с истината. Дядото на Урсула е генерал от щаба на Хитлер. Дядото на Кайя е офицер от естонските части на СС. Първият секретар на НАТО е нацистки генерал. Не говоря дали не може военен след война да се остави да живее мирно, ако не е извършвал престъпления, но днес наследниците на дядовците си съвсем открито показват омраза към тоя, който е победил предците им. В Канада беше станал як гаф. В Парламента канят да наградят украинец, че се бил срещу СССР през ВСВ и явно бил украинска съпротива. Той изнася реч и излиза, че е офицер от СС, избягал в Канада. Набързо го заметоха. Дотолкова са изпростели в омразата към Русия. То и у нас същото- наследници на висши кадри на Комсомола, БКП, ДС днес плюят на путинист, русофил, комунист и са първи евроатлантици. Даже и оня, дето си пази партийната книжка с гордост и беше телохранител на бай Тошо, е супер евроатлантика, спасител, докарал ни най-накрая еврото и да сме вече 100% европейци....

    20:44 08.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 АсанБГ

    7 1 Отговор

    До коментар #41 от "Аз съм веган":

    Облла дай многократно веган,пожали невинните и непълнолетни козичката Доротея и братчето и пръчлето Стоянчо Г.....

    Коментиран от #53

    20:44 08.05.2026

  • 49 Бъдете внимателни

    3 10 Отговор
    Бъдете бдителни и много внимателни. Където и по света да се случва някаква мръсотия, тя е дело на руснаци или техни агенти. Бъдете внимателни и ако забележите нещо странно да се случва около вас, информирайте полицията. Ако прецените, че можете да се справите с руския терорист или агент, направете го адекватно, решително и безкомпромисно. Ако не можете да го направите, оттеглете се на безопасно място.

    Коментиран от #63

    20:45 08.05.2026

  • 50 Кривоверен алкаш

    9 4 Отговор
    РФ има 1,1 мил войска а Германия 180 хил...има ли нужда от коментар..

    Коментиран от #128

    20:46 08.05.2026

  • 51 Смех с копейки

    6 9 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    От 200 крепостните драпат със зъби и нокти някой да им купува нафтата и газа,за да има какво да ядат.🤣

    20:47 08.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 СЛОНА

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "Тракиец 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    И ПАК ЩЕ ВИ ОПРАВЯТ БРАТУШКИТЕ С НИШЕСТЕ,НИЩО ,ЧЕ НЕГО ПРОДАВАТЕ В ВАЩЕ РАНИТЕЛНИ ВЕРИГИ!!!

    20:48 08.05.2026

  • 55 Да покажели какво е да загубиш война"

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Германия губи":

    Е нали вече го показаха преди 82 години!
    Още по хубаво ли могат -))

    Коментиран от #68

    20:49 08.05.2026

  • 56 МайТапчията

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Баце,":

    Не бе става въпрос за Джамал Валкирията и Мохаммат Чука на Тор ,все герои от германския епос 😂🍌😂.

    20:49 08.05.2026

  • 57 стоян

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Германия губи":

    До 2 ком -Германия губи първата световна ама не е победена на фронта другар - капитулира заради срив в икономиката - русия подмолно нападна Германия в гръб 1915 гд но е бита от германската армия та и затова фалира и стана кумунистически преврат - сега чакаме пак революция в русия

    Коментиран от #64

    20:50 08.05.2026

  • 58 Пенсионер 69 годишен

    14 5 Отговор
    В Германия правят хубави коли, но Германия не е Велика сила, защото германците губят всички войни, които започват. Руснаците не правят хубави коли, но винаги бият германците!

    Коментиран от #65

    20:50 08.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ей това да си руснак е Божие наказание

    6 10 Отговор
    Вижте го този горе.☝️

    20:51 08.05.2026

  • 61 Дааа

    4 11 Отговор
    Има и трета възможност отвъд интелекта на подобно недоразумение като Медведката - разпадане на Русия. Нещата натам отиват.

    20:51 08.05.2026

  • 62 Българин

    5 11 Отговор
    Жалък руски пияндурник.

    20:51 08.05.2026

  • 63 хаха

    8 3 Отговор

    До коментар #49 от "Бъдете внимателни":

    Да. Тия руснаци са лоши като гадните капиталисти и западни агенти през 1980те. Помниш ли Следите остават и подобни, дето всяко хлапе трябваше да лови подобни диверсанти?
    Оруел в 1984 много добре описва тактиката на политиците- дръж овцете да викат срещу измислен враг и обвинявай този враг за всичко. По възможност симулирай, че има война или поне опасност от такава, и така ги дръж мизерни да ти работят за "Днес вдигнаха дажбата шоколад с цели 5гр от ---100-- 90 на 95.". Министерство на истината сменя 100те на 95 и готово. И, разбира се, Голдбърг е виновен за всичко.

    20:51 08.05.2026

  • 64 Милен Ганев

    7 3 Отговор

    До коментар #57 от "стоян":

    Ти Германия я остави,ами се обади на Деси да се подмие и оформи рижата и да се обади в редакцията да пием по кафе ,че съм станал кофеиноман.

    20:53 08.05.2026

  • 65 ХАХАХА😂

    4 9 Отговор

    До коментар #58 от "Пенсионер 69 годишен":

    Без Първата световна, когато капитулират пред Германия, бастунчо.

    Коментиран от #74, #86

    20:53 08.05.2026

  • 66 същия

    14 4 Отговор
    ...след войната 1945г маршал Жуков казва на маршал Рокосовски:...ние освободихме европейците от фашизма и те никога няма да ни го простят... при бъдеща война няма да има милост-западна европа ще е лунна повърхност-американците няма нужда да ходят на Луната ...

    20:54 08.05.2026

  • 67 Касата

    7 12 Отговор

    До коментар #42 от "Сатана Z":

    Медведев е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    20:54 08.05.2026

  • 68 Мдаа

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Да покажели какво е да загубиш война"":

    Превода е отвратителен.

    20:54 08.05.2026

  • 69 Завърнал се

    8 11 Отговор
    Те украинците ще ви стъжнят живота занапред, не германците.

    20:54 08.05.2026

  • 70 хахахсх

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Екзорсиста":

    Подозрително детайлно описнание, от личен опит ли знаеш?

    Коментиран от #80

    20:56 08.05.2026

  • 71 Пенсионер 69 годишен

    9 6 Отговор
    Вече и колите на Германия не са това, което бяха. Замърсиха света с техните фалшиви дизели. Аз избрах Тойота. Японското качество.

    Коментиран от #83

    20:56 08.05.2026

  • 72 Амиии

    3 11 Отговор
    Да си евреин е професия, да си рашка си е диагноза.

    20:57 08.05.2026

  • 73 Митрофанова

    4 9 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    20:58 08.05.2026

  • 74 Глуп

    12 2 Отговор

    До коментар #65 от "ХАХАХА😂":

    Германия губи Първата световна война, подписвайки примирие на 11 ноември 1918 г., с което завършват бойните действия. Като част от Централните сили, страната е изтощена, остава изолирана след капитулацията на съюзниците си и претърпява тежки териториални, икономически и политически загуби, финализирани от Версайския договор. 
    Основни последици за Германия:
    Териториални загуби: Германия губи значителни територии, включително Елзас-Лотарингия (връща се на Франция), части от Прусия (предадени на Полша) и всички свои колонии.
    Военни ограничения: Армията е драстично намалена, а разполагането на войски в Рейнската област е забранено.
    Политическа промяна: Германската империя пада, а кайзер Вилхелм II абдикира, което води до създаването на Ваймарската република.
    Репарации: Наложени са тежки финансови репарации на държавите от Антантата. 
    Загубата предизвиква вътрешна криза и мита за „предателство“ (т.нар. "удар в гърба"), които се използват за политически цели в следвоенна Германия. 

    Коментиран от #78, #82, #88, #98

    20:58 08.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    5 7 Отговор
    Този 9 май ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    21:00 08.05.2026

  • 77 Тодар Живков

    4 8 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    21:01 08.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Баба Гошка

    8 3 Отговор
    Тъй се получава, кат сте такива милозливи с голяма руска душа. Трябвало е всичко мъжко - починато, независимо от възрастта, а всичко женско - изселено в Африка да им облагородява майй муунския ген на селлскките Крале. И никогаж повече нямаше да имате проблем с туй доллнно немчуггско племе, дет се мисли за голямата работа и ни преззира. Аз с немските клиенти отказвам да се обяснявам. Ако ще купуват, да купуват, ако само задават въпроси и искат едва ли не книга с инструктаж за какво се предлага, да се маххат. Не са ми притеябвали. Крайно време е руснаците да ги нар иттат пак и да им държи топло за 21и век

    Коментиран от #85

    21:01 08.05.2026

  • 80 Екзорсиста

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "хахахсх":

    Имам яка дрянова гьостерица и мога да те избавя от бесовете,варианти много !

    21:01 08.05.2026

  • 81 Пиночет

    3 7 Отговор
    Този идиот има ли двойници,или на идиотите не търсят двойници?

    21:01 08.05.2026

  • 82 ХАХАХА😂

    1 5 Отговор

    До коментар #74 от "Глуп":

    Русия не печели Първата световна война. Въпреки че започва като част от победилата коалиция (Антантата), страната излиза от войната преждевременно през 1917–1918 г. поради вътрешни революции и подписва сепаративен мирен договор, губейки значителни територии.Основни факти:Излизане от войната: Поради тежките загуби, икономическата криза и революцията, Русия подписва Брест-Литовския мирен договор през март 1918 г. с Централните сили, излизайки от войната преди нейния край.Териториални загуби: С този договор Русия губи огромни територии (включително днешна Полша, Прибалтика и части от Украйна).Революция: Войната става катализатор за краха на Руската империя, абдикацията на Николай II и последвалата Гражданска война.Въпреки че по-късно, след поражението на Германия от западните съюзници, договорите са анулирани, Русия не се счита за победител в прекия смисъл на думата и не участва в окончателните мирни преговори в Париж.

    Коментиран от #143

    21:02 08.05.2026

  • 83 Пепи Волгата

    2 6 Отговор

    До коментар #71 от "Пенсионер 69 годишен":

    Що си не купи Лада Кранта?

    Коментиран от #93

    21:02 08.05.2026

  • 84 морген, морген, них нур хойте ..

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    въпросът е, изгарят ли младите немци от нетърпение да постъпят в "най-силната армия" на Европа ..и евентуално да тръгнат по стъпките на дедите на изток .

    21:03 08.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Пенсионер 69 годишен

    9 3 Отговор

    До коментар #65 от "ХАХАХА😂":

    След "победата" на Германия над Русия през ПСВ, Съветския съюз изпраща на Берлин пшеница да не изпукат от глад. Германските офицери получават военно образование в съветските военни училища и опит на съветските полигони. За пшеницата и нефта те се отблагодаряват, като подло нападат СССР.

    Коментиран от #89, #94

    21:04 08.05.2026

  • 87 маке

    8 4 Отговор
    Фашизмът е в зародиш в лицето на Украйна, Германия и бившите съветски прибалтийски републики, чието лице е Кая Калас....Тежко ни, а и еврейте да му мислят

    Коментиран от #172

    21:04 08.05.2026

  • 88 хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #74 от "Глуп":

    Само за ПСВ да допълня с важния факт за отношенията Германия-Русия в началото на 20ти век. Германия лично спонсорира и праща Ленин с брониран влак в Русия да прави революцията. Целта й е да изкара Русия от ПСВ с този ход. Германците са създателите на СССР.
    Ленин в Русия не е желан и обичан, фракцията на болшевиките в КПСС е малобройна и мразена от основната- меншевиките. Меншевиките са работниците, болшевиките са с богат произход интелектуалци. Революцията я правят основно кадетите от военното училище в Петербург и ползват учебния си катер Аврора. Заради конфликта в КПСС всъщност Сталин прави чистките на въгрешни врагове. Иначе повечето от партията му с живи водачи винаги би му била опасност да се вдигне срещу болшевиките.

    21:05 08.05.2026

  • 89 Пепи Волгата

    2 7 Отговор

    До коментар #86 от "Пенсионер 69 годишен":

    За мен важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    Коментиран от #97

    21:06 08.05.2026

  • 90 Гост

    10 3 Отговор
    Прекалено надценени са германците, след като не успяха, за кой ли път, да победят Русия, вместо това икономиката им се свива, направо загива..., никой не е прокопсал, заставайки срещу Русия, германците за втори път го правят, трети път няма да има!😁

    21:06 08.05.2026

  • 91 Бай Араб

    3 6 Отговор
    Чрез пиене на водка към прозрение.Русия я няма вече.

    21:06 08.05.2026

  • 92 Раковски

    1 7 Отговор
    РуZия заплашва дипломатическите представителства на 50 държави в Киев, което откровено представлява тероризъм и неспазване на приложимите международни конвенции за дипломатическата служба. Освен това, с тези си действия РуZия казва и доказва за пореден път, че няма точни оръжия за нанасяне на удари по военни цели и извършва военни престъпления, обстрелвайки цивилни граждани и инфраструктура.

    Коментиран от #100

    21:07 08.05.2026

  • 93 Пенсионер 69 годишен

    7 0 Отговор

    До коментар #83 от "Пепи Волгата":

    Хахаха! Щото имам Тойота хибрид! Винаги Тойота за да нямам никога проблеми на пътя.

    21:07 08.05.2026

  • 94 ХАХАХА😂

    2 5 Отговор

    До коментар #86 от "Пенсионер 69 годишен":

    Изпращат дръжки. От глад в тая дупка умират милиони 1920-те и 30-те. Казват му Голодомор, басунчо.

    Коментиран от #96, #102

    21:07 08.05.2026

  • 95 Хахахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #39 от "Пилотът Гошу":

    И от какъв зор според теб управляващите на Германия да имат зор за война? Я обясни малко да разберем? Нито една европейска държава нито се натиска, нито иска война. Но това не означава, че ще оставят Украйна. Щот те войната след това пак могат да я получат, без значение дали искат или не! Ако толкова рашите ги е страх, че Германия искала война, па да вземат да се изтеглят от Украйна, та да развалят желанията на Германия, а?

    21:08 08.05.2026

  • 96 Пенсионер 69 годишен

    7 3 Отговор

    До коментар #94 от "ХАХАХА😂":

    Казват му Велика депресия, промито мозъче. В САЩ и Германия също умират от глад милиони!

    Коментиран от #101

    21:09 08.05.2026

  • 97 Коцето Копейкин

    4 4 Отговор

    До коментар #89 от "Пепи Волгата":

    Пепи, и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората!

    21:10 08.05.2026

  • 98 Хахахаха

    0 7 Отговор

    До коментар #74 от "Глуп":

    Виж как всичко е точно и германците след това живяха добре след двете световни войни. Сега Украйна като победи рашата и руснаците ще живеят добре след това!

    Коментиран от #127

    21:10 08.05.2026

  • 99 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "Тракиец 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Личиш си като краставо магаре,какъвто и ник да напишеш...някой по надарен логопед,да ти оправи захапката...Нали ти пожелах там където е майка ми,скоро и ти да отидеш...Амин.

    Коментиран от #107, #114

    21:10 08.05.2026

  • 100 хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #92 от "Раковски":

    Не позна грам. По международно право Русия е в пълното си право по време на война да атакува врага. Дипломати, които стоят в зона на бойни действия, не са защитени с никакви правни норми при атака с оръдия, бомби и т.н., където не са целени те директно. Затова и сега е жест от Русия поканата да се изнесат, за да не си го изнесат и те. Или Украйна да не напада Москва, защото там има посолства? Може би САЩ да не бяха нападали Техеран, защото там са мисиите в Иран? Багдад? Дамаск? А защо имаше бомбандировки в Белград? Нали не трябва да се атакуват места с дипломати и посолства?

    21:12 08.05.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Пенсионер 69 годишен

    10 1 Отговор

    До коментар #94 от "ХАХАХА😂":

    В УССР умират два милиона от глад, защото националистите грабят селяните и палят селата. Вместо да орат и сеят плодородната земя, те ограбват и убиват свойте съседи, както сега го правиха, докато не навлезе на помощ армията на РФ.

    Коментиран от #104, #111

    21:13 08.05.2026

  • 103 Пенсионер 69 годишен

    6 1 Отговор

    До коментар #101 от "ХАХАХА😂":

    Объркано мозъчен, говорихме за периода след ПСВ, ти прескочи в епохата на предателя Горбачов.

    Коментиран от #108

    21:15 08.05.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 медведеффффф

    2 3 Отговор
    Медведефф медведегф

    21:16 08.05.2026

  • 106 Aлфа Вълкът

    3 5 Отговор
    Ама си пийва яко тоя, аз от заглавието само и се спуках от смях.

    Коментиран от #110

    21:17 08.05.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Пенсионер 69 годишен

    6 1 Отговор

    До коментар #104 от "ХАХАХА😂":

    Ти не си ли чувал за бандитската конна армия на Нестор Махно? Точно в Гуляй Поле е върлувал, където и сега се водиха сражения с бандеровците.

    Коментиран от #116

    21:18 08.05.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Пенсионер 69 годишен

    5 1 Отговор

    До коментар #108 от "ХАХАХА😂":

    Много си неук, но с високо самочувствие без никакво покритие.

    Коментиран от #119

    21:19 08.05.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Дррр Тиа криптографф

    3 2 Отговор

    До коментар #99 от "гост":

    Много точковия ,заминавай ти да ме чакаш 😂😂😂 .

    21:20 08.05.2026

  • 115 истината преди всичко

    2 4 Отговор
    Погледнете последния материал на Анатолий Шарий в туб.... Да, тьжна ирония но такова е ситуацията с руското рьководство днес.

    21:20 08.05.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Тва са КГБ ейски / милиционерски

    1 6 Отговор
    Манипулации за човекоподобния до... Битък край блатата! Когато монгольяк Фашагите в кремля се мъчат да оправдаят своето Мало умие, мизерията в кен ефо,. военните загуби, ограничаването на човешките права, жалката икономика и т н,..прибягват до тия Иди ОТЩИНИ:
    Плашат алкашете Монголоидни със Заплахата от НАТО, Германия, САЩ, Турция, Япония, всички искали рзбиишли да живеят като в путкиновия МИР/ РАЙ , затова всеки момент шели да ги нападнат! А реалността е ,че ню Никой нормален човек не би стъпил в тоя КОНЦ ЛАГЕР с дървени Кен Ефи и Сертифицирани де..Били, алкаше, Шлю Хи и Пи ДЕРИ!
    Хахаха

    Коментиран от #144

    21:23 08.05.2026

  • 121 Дон Корлеоне

    1 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #125

    21:24 08.05.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Хихихихи

    6 1 Отговор

    До коментар #116 от "ХАХАХА😂":

    Руснаците и африканците изритаха от там французите. Стара ти е информацията. Макрон е в траур. Ходи да се оплаква преди три дни на татко си Тръмп, който го отсвири с мотива, че който не му помага да не му реве

    Коментиран от #124, #129

    21:24 08.05.2026

  • 124 ХАХАХА😂

    1 5 Отговор

    До коментар #123 от "Хихихихи":

    За три дня ли🤣🤣🤣. Оплачи се на Медведката, той ше пие затова утре заран🍷🍷🍷

    Коментиран от #131

    21:27 08.05.2026

  • 125 Пиночет

    3 0 Отговор

    До коментар #121 от "Дон Корлеоне":

    А ти вече пускаш ли в най милото си след опрацията на май сълла ?

    21:28 08.05.2026

  • 126 ПЛАШИЛАТО РУСИЯ

    4 0 Отговор
    Донбас морално е от руската територия. Ако Русия бе окупатор, нямаше воюващите от Донбас, да са от руска страна, а щяха да са в украинската армия. КОЙ ТОГАВА Е ОКУПАТОР. Но не съм съгласен, дето Путин вкара тези територии като руски, дори такива които сага не са под руски контрол. И затова се опитва да ги присъедини. Мислеше, че така Западняците ще се откажат - ще се уплашат. А просто трябваше да обяви половина Украйна за истинската Украйна, на която помага срещу фалшивата Украйна. За пет години на украински "успехи както лъжат укроибрикчиите,в Донбас или Луганск не се появи никакво антируско движение. Това е ясно доказателство за предпочитанията на хората там. ............................ Путин имаше надежда да се подкупи и договори с Тръмп. За да излезе сух от блатото Украйна. Всеки се досеща, че Тръмп има гласна и не гласна пълна власт над Украйна, над ЕС, над НАТО, на Урсули и Зеленски, знае им всички престъпления. Може и за недодялани ваксини да пусне съдът. И руската олигархия недоумява защо удря на камък. Но нали Нетаняху изпрати онези дронове по ядрената база в Русия, не без знанието на Тръмп - нали не се скара дори на Зеленски, а Израел се радваше. Но Путин е безопасен, не се страхуват от него, държат му досието и е на служба при тях. Русия дори да подари Газпром, Роснефт и Росатом, и всички ресурси, пак е нищо спрямо целта която се постига с русофобията. . Плашилото Русия задържа за САЩ и евреите колективната колония ЕС, чуждестранният им лег

    Коментиран от #132, #142

    21:28 08.05.2026

  • 127 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор

    До коментар #98 от "Хахахаха":

    Живели добре? Умирали са от глад след двете световни войни и са бягали в СССР. Досега има села и градове от избягали германци. Руснака бяга за пари, а германеца бяга от глад!

    Коментиран от #130

    21:29 08.05.2026

  • 128 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Кривоверен алкаш":

    кой не е спрял да се въоръжава,няма смисъл от коментар.

    21:29 08.05.2026

  • 129 ХАХАХА😂

    1 4 Отговор

    До коментар #123 от "Хихихихи":

    Руснаци няма. Пращат един башибозук от африканци и севернокорейци, че не им стиска май.

    21:30 08.05.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Хихихи

    8 1 Отговор

    До коментар #124 от "ХАХАХА😂":

    Пък ти и всички жеЛАЕШИ се оплачете на арменския поп. Преди дни ходихте, но резултат 0.
    И Иран не победихте за три дня и кафе не пийте в Крим м.май. 2025 Хихихи.

    Коментиран от #133

    21:31 08.05.2026

  • 132 Пенсионер 69 годишен

    7 2 Отговор

    До коментар #126 от "ПЛАШИЛАТО РУСИЯ":

    Не е така. Все едно да дадеш жилище под наем, а наемателите да го обявят за свое. Покрайнината е изконно руска територия во веки веков! Обявили суверенитет, моля ви се, на вашата земя! Бравос!

    Коментиран от #146

    21:32 08.05.2026

  • 133 ХАХАХА😂

    1 5 Отговор

    До коментар #131 от "Хихихи":

    Ще видим, ще видим. А, парад догодина ще има ли😙🤣🤣

    Коментиран от #140

    21:34 08.05.2026

  • 134 4444

    2 4 Отговор
    Това лошото пиянде на руската политика ли беше?

    21:36 08.05.2026

  • 135 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор

    До коментар #130 от "ХАХАХА😂":

    За разлика от тебе аз съм бил в СССР и съм разговарял със сина на преселници от Германия. Видях и германски град. В Германия има деца на олигарси, които учат там, а в Русия цели градове бежанци от глада след войните. Питах го, защо не се завръщат в Германия. Той каза, че и в Русия им е добре и няма безработица и глад.

    21:36 08.05.2026

  • 136 Що бе

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Рада Дълбоката":

    на булката да не би да не и е кеф?

    Коментиран от #138

    21:37 08.05.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Рада Дълбоката

    5 1 Отговор

    До коментар #136 от "Що бе":

    Явно ти си булката .

    21:39 08.05.2026

  • 139 Мухахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада оригинал":

    Германия къв колос умрял

    21:39 08.05.2026

  • 140 Хихихи

    5 1 Отговор

    До коментар #133 от "ХАХАХА😂":

    И миналата година така питаше. Какво ли те интересува Русия какво си празнува в нейната страна. Голям жлъч, голяма злоба. Празнувайте си загубата. Явно милееш за нацистите. Хихихи

    Коментиран от #167

    21:39 08.05.2026

  • 141 Ганьо

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Ганьо":

    Средния вие ще го хванете отновооо

    21:40 08.05.2026

  • 142 ЗНАЕТЕЛИ ЧЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "ПЛАШИЛАТО РУСИЯ":

    Хитлер воюва с целият БВП на Европа, не без скритото съгласие на капиталистическите и аристократични върхушки, олигархии, на тези страни и на САЩ и Великобритания. от страх от империята на работниците, държавата на работниците - алтернативата на буржоазната диктатура и олигархия. НА ПАРИТЕ. Петър Дънов казва, че ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е ГРЕДАТА В ОКОТО, И Е АНТИХРИСТЪТ. Сталин не е докопал хищно Източна Европа, хищник е капиталистът. Източна Европа е срината и иска средства за възстановяване. Но за да се върне червената армия назад в към родината си, е трябвало гаранции срещу ново капиталистическо нападение, и Източна Европа е буфер отдалечаващ врагът до Москва. СССР подписва и да не прави революции и финансиране на комунисти в другите страни. И НИКОЙ НЕ Е ИМАЛ ИЗБОР, ИЗТОЩЕНИ СА БИЛИ.. Когато се подписва договор и мир, никой няма друг избор.

    21:40 08.05.2026

  • 143 хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "ХАХАХА😂":

    "Основни факти:Излизане от войната: Поради тежките загуби, икономическата криза и революцията, Русия подписва Брест-Литовския мирен договор през март 1918 г. с Централните сили, излизайки от войната преди нейния край.Териториални загуби: С този договор Русия губи огромни територии (включително днешна Полша, Прибалтика и части от Украйна).Революция: Войната става катализатор за краха на Руската империя, абдикацията на Николай II и последвалата Гражданска война.Въпреки че по-късно, след поражението на Германия от западните съюзници, договорите са анулирани, Русия не се счита за победител в прекия смисъл на думата и не участва в окончателните мирни преговори в Париж."
    Това всъщност е изопачено. Русия с участието си губи много и се създава вътрешно напрежение срещу властта да се спира войната. Преди това е имало няколко офицерски бунта още от средата на 19ти век натам. В единия даже е арестуван и после екзекутиран един син на областен директор на инспекторат по образованието и наследница на богато семейство- Улянов. Малкият брат бяга в Германия и се събира там с подобни на себе си бегълци от богати семейства, запознава се с едно грузинче, дето върши задачи по рекет, бой на опоненти и т.н. Германия вижда, че няма как да държи два фронта, и решава да ползва дружинката. Товари ги на брониран влак и им осигурява коридор до Русия. Там те се събират с кадетите от военоморското и свалят царя и така свършват немската задача да изкарат с революция и хаос Русия от войн

    Коментиран от #147

    21:41 08.05.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #143 от "хаха":

    Там те се събират с кадетите от военоморското и свалят царя и така свършват немската задача да изкарат с революция и хаос Русия от войната. Затова и Русия не е победител- излиза преди победата.
    Социализмът поне откъм началото си никога не е бил от бедни работници. Енгелс е син на супер богати, Маркс е живял от наследство и отказвал да работи каквото и да е, Кастро е от супер богато семейство учил на Запад, Че Гевара е израстнал в палат с прислуга и т.н. През 1970те има "сивите вълци"- соц терористи в Западна Европа. Всички до един са деца на богати семейства. И сега повечето водачи на соц партиите са далеч от средни хора с работнически произход, а са все елит, който тръгва да се прави на соц, за да се чуства велик, че спасява ония необразовани долу, дето не искат да скачат на революция. Критичният социализъм от 1980те е с тая идея- "На Запад работниците са задоволени и грам не им се вдигат революции. Трябва да разбием системата и да ги направим бедни, та да се вдигнат за добрия строй.". Да, има цяла соц школа с тази мисъл и тя всъщност сега се е наложила и е основа на днешния прогресивизъм- разбий семейство, религия, национално съзнание, стандарт, белким се вдигнат тия хора.

    21:42 08.05.2026

  • 148 Пенсионер 69 годишен

    6 2 Отговор
    Германия отново върви към фалит и глад. И отново милиони германци ще отидат в плодородната Русия и ще заживеят сит и свободен живот. В Русия има и шест милиона бежанци от България. Милиони са етническите украинци в Русия. Русия е на второ място в света след САЩ по приети емигранти.

    Коментиран от #170

    21:43 08.05.2026

  • 149 Дръта чанта

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пиянгур,":

    Е да от обратни войници стават ли те с дюнержиите не могат да се оправят с Русия ще се бият

    Коментиран от #153

    21:43 08.05.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Костадин Костадинов

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Германия губи":

    В крайна сметка Германия се обедини а СССР се разпадна. И в крайна сметка Германия водеща икономика а не Русия. И в крайна сметка миграцията е от Русия към Германия а не от Германия към Русия. И в крайна сметка Германия направи от Русия човек.

    Коментиран от #154, #158, #159

    21:44 08.05.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Гресирана ватенка

    1 3 Отговор

    До коментар #149 от "Дръта чанта":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в зад Ника😁

    Коментиран от #157

    21:45 08.05.2026

  • 154 Бъхлив

    7 1 Отговор

    До коментар #151 от "Костадин Костадинов":

    Кой е водеща икономика ти бил ли си в Германия скоро да я видиш икономиката водещата залязваща

    Коментиран от #160

    21:47 08.05.2026

  • 155 Тц...

    0 5 Отговор
    Никой нищо не иска да ви показва. Вие нападнахте, вие сте агресорът, вие ще страдате, защото цивилизованият свят не толерира хулиганите. Така беше с Германия, така ще е и с вас. С малката разлика, че вие явно няма да се покаете и вместо да се възстановите бързо, ще тънете в разруха и размирици с десетилетия, ако оцелеете. Въпрос на манталитет е.

    21:51 08.05.2026

  • 156 Мдаа

    5 1 Отговор
    Немската Педеρация скоро ще се разпадне и ще остане само ГДР на нейно място!

    Коментиран от #164

    21:51 08.05.2026

  • 157 Гресирвач

    2 0 Отговор

    До коментар #153 от "Гресирана ватенка":

    У кривата зурла и ще ти изкочат косматите очи

    21:51 08.05.2026

  • 158 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор

    До коментар #151 от "Костадин Костадинов":

    Костадине, в ЕС се учат децата на олигарсите, заедно с децата на еврокомисарите и богатите европейци. Европа е хубаво място с красиви и умни хора. Тука има платени VIP училища и места в университетите. Руските младежи и девойки са в Европа да се учат, а не да чистят улици и кенефи. Те са бъдещите олигарси, министри и еврокомисари. Има много бедняци от бандерия. Те работят заедно с нашите роми в строителството.

    Коментиран от #169

    21:51 08.05.2026

  • 159 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #151 от "Костадин Костадинов":

    Да. Ама знаеш ли защо Западът победи СССР и Германия се обедини? Защото СССР заложи яко да се въоръжава и още е номер 1 по ядрени бойни глави в света покрай това. Нямаше за хората храна, дрехи и т.н., но се харчеше яко за армия. И така системата фалира и изборът беше глад като в Полша през 1980те 1кг месо=месечна заплата, ако изобщо намериш, и бунтове или "по островите". И избраха "островите" и да са пак във властта като евроатлантици антикомунисти.
    Сега, обаче, Германия прави същата грешка, а ЕС иска да е федерация като СССР при същото затъване и падане на стандарта на населението- в пари взима повече от преди 20г, ама цените са такива, че всъщност не може да се купи същото като преди. Вече младите не могат да си позволят наем в Мадрид- нетна заплата 1200 до 2000 евро, квартирите на по над 2000 евро. А 2000 не купуват същото като за 500 преди 20г, когато заплатата е била 1000. И ЕС в това избива на идеологии, забива икономиката и готви да харчи трилион за армия, дето няма пари, че и има трилиони дългове и дефицити, т.е. не се плащат грам старите дългове или се плащат с нов дълг. Като затънал пристрастен към хазарта с бързи кредити и постоянно изплащане с нов кредит сме.
    СССР как пада трябва да ни е урок, ама вече забравихме историята и нали сме велики и по, най-знаещи.....

    21:52 08.05.2026

  • 160 Хм...

    3 3 Отговор

    До коментар #154 от "Бъхлив":

    А ти си в Расия ли? И колко хора се преселват в расия, защото е рай, а не отиват в бедстваща Германия?

    Коментиран от #168

    21:53 08.05.2026

  • 161 Истината

    2 3 Отговор
    Нищо не може да направите на РУСИЯ паленца недоносени

    21:53 08.05.2026

  • 162 Коце Блицкрига

    2 1 Отговор
    Старухата Педофил кво точно ше Празнува?!? 3 год. От бягството по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ?!?
    Или...13 г.. мляскане на Украински КУ реве у ДОНБАС?!?
    Ха-ха-ха
    Дееа и ПЕТУШАРА пиздоглаз
    Ха-ха-ха

    21:53 08.05.2026

  • 163 Преди руснаците бяха крепостни

    2 2 Отговор
    Сега са роби.

    21:54 08.05.2026

  • 164 Така е...

    1 1 Отговор

    До коментар #156 от "Мдаа":

    И ЕС ще се разпадне, нали? Ама руската ви кочинка ще грухти вовеки.

    Коментиран от #174

    21:54 08.05.2026

  • 165 Давид

    0 0 Отговор
    Наполеон , Хитлер , сега и тези безумци не се ограничиха до европейски съюз ;) ей ДС да ги накажем ли ;) вие решавате да видим как ще отработите това .

    21:56 08.05.2026

  • 166 ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ

    2 0 Отговор
    Някой да го Тресне

    По Пияната Чутура

    И да му каже

    Че Войната

    Започна със

    ЕВРЕЙСКАТА ТРОИЦА

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ И СОЛОВЬОВ.

    ЗА каква Германия говори

    Алкохолика Скапан?

    Нали беше Украйна за 3 Дня

    Пияндурник?

    21:57 08.05.2026

  • 167 ХАХАХА😂

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "Хихихи":

    Какви лъжи празнуват си е тяхна работа. Но заприличаха на ЛГБТ, искат всички да им ръкопляскат на измислената реалност.

    21:57 08.05.2026

  • 168 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор

    До коментар #160 от "Хм...":

    В Русия има цели германски градове и села. Милиони германци живеят в Русия. В има Германия деца на олигарси, които се учат в германските университети, за да станат в бъдеще обединител между двете страни.

    Коментиран от #171

    21:58 08.05.2026

  • 169 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #158 от "Пенсионер 69 годишен":

    Виж, мен къде са руските младежи и девойки грам не ме интересува. Кажи къде са немските, испанските, холандските, английските младежи. В Германия само 2025 имат над 120 000 изнесли се от страната висшисти и хора с бизнес да бягат от високите данъци, бюрокрацията, спъването на бизнес. Завършват хиляди, в страната не остава никой от тях и няма лекари, инженери, програмисти, икономисти и т.н. Бягат в Швейцария, Люксембург заради езика. Испания същото- масово се изнася средната класа. Великобритания- 12500 МИЛИОНЕРИ изнесли се заради данъците плюс хиляди в Кипър, Дубай, Малта, Парагвай, Румъния, България, Сингапур, Хонг Конг, Тайланд, Виетнам, Колумбия. Бедните на помощи, нископлатените се радват, че им се дават помощи, ама не усещат, че на тях ще режат пенсии и помощи и вече се говори от политиците, че без богатите да плащат топ 10% над 50% от данъците държавата няма какво да прави освен да изгърби с повече данъци бедните.

    21:58 08.05.2026

  • 170 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #148 от "Пенсионер 69 годишен":

    Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ВЕЩЕСТВА ОТ КУПЕЙКИТЕ

    А ТИ СИ ПЪРВИ В СПИСЪКА.

    21:59 08.05.2026

  • 171 ХАХАХА😂

    1 1 Отговор

    До коментар #168 от "Пенсионер 69 годишен":

    Чиче, а няма ли германски мегаполиси в около Мухонасранск?🤣

    22:00 08.05.2026

  • 172 Да Евреите

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "маке":

    В Кремъл да му мислят .

    Затриват Русия .

    ПУТЛЕРАЙХА УМИРА .

    22:02 08.05.2026

  • 173 доностия

    1 1 Отговор
    Той твърди, че Германия така и не е претърпяла истинска денацификация и подчертава, че бивши членове на нацистката партия са станали част от следвоенната структура на държавната служба на страната.""
    Ид...оти той не твърди ( да твърдиш е това когато нямаш доказателства ) казва това което е вече факт -как Германия финансира и подготвя Украйна и в същото време във военните си заводи произвежда всякакви боеприпаси които се предоставят на Украйна --за да убиват мирните граждани на Русия сякаш 27 Милиона бяха недостатъчни защото останахте ненаказани след ВСВ . Това са факти долни престъпни колонизаторски св..не свикнали стe от 500 години да грабите планетата и да оставате винаги ненаказани , което ви дава правото да си мислите ,че Светът принадлежи на вас и имате право на всичко .

    Коментиран от #176, #177

    22:02 08.05.2026

  • 174 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #164 от "Така е...":

    Германия също се е разпаднала на графства и херцогства, докато Русия 1000 години расте и е най-голямата страна в света.
    За обединението на Германия се съгласи само предателя Горбачов. САЩ, Великобритания и Франция бяха против, но си премълчаха. Германия отново ще я разпаднат на няколко части и ще забранят името Германия.

    22:06 08.05.2026

  • 175 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор
    А не беше ли разпад на райха разделянето на Германия на две части и отделянето на Австрия? По-голям разпад от СССР беше.

    Коментиран от #178

    22:09 08.05.2026

  • 176 МДАМ

    0 0 Отговор

    До коментар #173 от "доностия":

    Не се вълнувай друже. До десетина години Раша ще се разпадне и ще ти мине. Учи китайски за отвъд Урал, а за отсам и украински!

    22:10 08.05.2026

  • 177 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #173 от "доностия":

    Виж сега, винаги великите сили са гледали себе си и са ползвали дребните за буферни зони или пушечно месо. Дали е САЩ срещу Великобритания, Великобритания срещу Испания, Франция срещу Великобритания, Австро-Унгария, Османска империя и всякакви други до първата цивилизация, все е било така. По-важното е дали в наши дни малките може да се усетим и да се опълчим срещу игрите на големите или не. Засега "слушкаме" и "лапкаме" субсидии, с които ни купуват покорството- същата игра, която кара махараджите да търпят англичаните при 100000:1, Рим да купува вождове на вражески племена, САЩ и СССР от Студената война и т.н. Историята винаги се повтаря с някое различие спрямо технологиите и текущата религия/философия как се представя и изиграва партията шах с врага.

    22:11 08.05.2026

  • 178 ХАХАХА😂

    0 0 Отговор

    До коментар #175 от "Пенсионер 69 годишен":

    Чичак, ти само гледай какво ще остане от блатната империя 🤣🤣

    22:11 08.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания