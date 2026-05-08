Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев обвини германското правителство в преследване на "стремежи за отмъщение" и преразглеждане на резултатите от Втората световна война, съобщава TRT.

В статия, публикувана в навечерието на Деня на победата в Русия, Медведев цитира изявления и политики на германски служители, които според него демонстрират подобни намерения.

Той твърди, че Германия така и не е претърпяла истинска денацификация и подчертава, че бивши членове на нацистката партия са станали част от следвоенната структура на държавната служба на страната.

Медведев отбелязва, че сега германските власти описват Русия като "основната заплаха за сигурността и мира" и следват курс, насочен към нанасяне на "стратегическо поражение" на Москва.

"Най-агресивните русофоби, чиито предци са се сражавали със зверска свирепост на Източния фронт през Втората световна война, възторжено призовават "да покажат на руснаците какво е да загубиш война", пише той. "С други думи, стратегията за преследване на мащабен реванш вече е официално приета".

Освен това Медведев посочва германските политически дискусии относно възможността за военна конфронтация с Русия до 2029 г.

По негови думи Берлин се стреми да трансформира Бундесвера в "най-силната армия в Европа" и да разшири личния си състав от 181 000 на 460 000 души.

Той завършва статията, като представя на Германия две възможности, както ги формулира: война и унищожаване на собствената ѝ държавност или връщане към диалог.

"Можем да приемем и двата резултата", пише Медведев. "Следващият ход е на Германия".