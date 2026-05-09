Китай свил вноса на газ с 13% през месец март

Китай, който е най-големият вносител на природен газ в света, е внесъл през март 2026 г. по газопроводи и под формата на втечнен природен газ 10,947 млрд. куб. м газ. Това е с 13% по-малко в сравнение със същия период на предходната 2025 година 12,57 млрд. куб. м., съобщи Главната митническа администрация на Китай.

На световния пазар на втечнен природен газ в началото на годината основният фактор беше студеното време в Европа.

Европейските купувачи в борбата за допълнителни партиди втечнен природен газ предлагаха значителни премии спрямо цените в Азия. През март започна кризата в Персийския залив, което лиши световния пазар от значителна част от предлагането на петрол и втечнен природен газ и повиши цените.

По газопроводи Китай получава газ от пет държави: Русия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Мианмар.

Русия също е един от най-големите доставчици на втечнен природен газ за Китай.