Китай свил вноса на газ с 13% през месец март

Китай, който е най-големият вносител на природен газ в света, е внесъл през март 2026 г. по газопроводи и под формата на втечнен природен газ 10,947 млрд. куб. м газ. Това е с 13% по-малко в сравнение със същия период на предходната 2025 година 12,57 млрд. куб. м., съобщи Главната митническа администрация на Китай.
На световния пазар на втечнен природен газ в началото на годината основният фактор беше студеното време в Европа.
Европейските купувачи в борбата за допълнителни партиди втечнен природен газ предлагаха значителни премии спрямо цените в Азия. През март започна кризата в Персийския залив, което лиши световния пазар от значителна част от предлагането на петрол и втечнен природен газ и повиши цените.
По газопроводи Китай получава газ от пет държави: Русия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Мианмар.
Русия също е един от най-големите доставчици на втечнен природен газ за Китай.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 диарбекир
12:51 09.05.2026
2 А ЕВРОПОА
12:55 09.05.2026
3 Факти
Коментиран от #5
12:57 09.05.2026
4 Нормално
Москалбад е колония на Поднебесната!
13:12 09.05.2026
5 Атина Палада
До коментар #3 от "Факти":Като изостави нефта и газа и се връща в каменната ера :))) Изобщо знаеш ли приложенията на нефта? На първо място е химическата индустрия..Без нефт ,няма химическа индустрия..А дали можеш да си представиш света без тази индустрия?
13:56 09.05.2026