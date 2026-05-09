Китай свил вноса на газ с 13% през месец март

9 Май, 2026 12:48 650 5

Китай, който е най-големият вносител на природен газ в света, е внесъл през март 2026 г. по газопроводи и под формата на втечнен природен газ 10,947 млрд. куб. м газ. Това е с 13% по-малко в сравнение със същия период на предходната 2025 година 12,57 млрд. куб. м., съобщи Главната митническа администрация на Китай.

На световния пазар на втечнен природен газ в началото на годината основният фактор беше студеното време в Европа.

Европейските купувачи в борбата за допълнителни партиди втечнен природен газ предлагаха значителни премии спрямо цените в Азия. През март започна кризата в Персийския залив, което лиши световния пазар от значителна част от предлагането на петрол и втечнен природен газ и повиши цените.

По газопроводи Китай получава газ от пет държави: Русия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Мианмар.

Русия също е един от най-големите доставчици на втечнен природен газ за Китай.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 диарбекир за сороските пееви медии

    3 6 Отговор
    че то сичката тая газ е руска бе факти мили и недрани а разпрани

    12:51 09.05.2026

  • 2 А ЕВРОПОА

    2 5 Отговор
    По колко тръби внася газ?? Тъпа пропаганда.

    12:55 09.05.2026

  • 3 Факти

    6 2 Отговор
    И още ще свива. Китай има програма лека полека да остави нефта и газа и ще го направи. Тогава Русия и Арабите ще се върнат в средновековието, където им е мястото.

    Коментиран от #5

    12:57 09.05.2026

  • 4 Нормално

    5 3 Отговор
    СИ ,..си върна Цял СИБИР без един изстрел!
    Москалбад е колония на Поднебесната!

    13:12 09.05.2026

  • 5 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Като изостави нефта и газа и се връща в каменната ера :))) Изобщо знаеш ли приложенията на нефта? На първо място е химическата индустрия..Без нефт ,няма химическа индустрия..А дали можеш да си представиш света без тази индустрия?

    13:56 09.05.2026

