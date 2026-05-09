Няма сигурно място в руския тил

Украинските сили провеждат разузнаване и прекъсват руските наземни транспортни линии в и около окупирания град Мариупол в Донецка област. Това става на около 105 километра от фронтовата линия.

Украинските удари демонстрират засилени възможности в рамките на засилващата се кампания на Киев за удари на средно разстояние срещу руските окупатори.

Още новини от Украйна

Това отбеляза Институтът за изследване на войната (ISW).

В документа се отбелязва, че основна цел на украинските дронове е била магистралата от Мариупол до Донецк.

Тя е основна пътна артерия за доставки за руската армия. Ударите с украински дронове ще принудят окупаторите да изтеглят още по-навътре в руска територия оръжейните доставки и складове.

Освен това руските сили вероятно не поддържат позиции в Купянск, след като месеци наред се бореха да подкрепят малка и изолирана група военнослужещи, проникнали в града.

Руски военен блогър съобщи на 7 май, че група от около 20 руски войници, които според информациите са останали обкръжени в градската болница в Купянск от декември 2025 г., са водили "последната си битка" и "са удържали позициите си до самия край", след като украински въздушен удар е унищожил болницата и е убил по-голямата част от оцелелия персонал, което предполага, че руските сили вече не държат позиции в центъра на Купянск.

Говорителят на Обединените сили на Украйна полковник Виктор Трехубов съобщи на 28 март, че украинските сили са идентифицирали само шест активни руски позивни в Купянск, представляващи около 12 до 18 руски военнослужещи в центъра на града.

Украйна и Русия се споразумяха за тридневно примирие от 9 до 11 май за парада по случай Деня на победата на 9 май и за размяна на военнопленници.

Русия продължи да заплашва с ответни удари срещу град Киев преди обявяването на примирието от 9 до 11 май.

Висш служител на Кремъл изрично заяви, че Москва изисква украинските сили да се оттеглят от останалата част от Донецка област като предварително условие за примирие.

Завземането на Донецка област е - цел за Кремъл, която руските войски досега не са успели да постигнат.

През пролетта на 2026 г. руските сили се представят по-зле на бойното поле, отколкото когато Кремъл подчертаваше исканията си за Донецка област през 2025 г.

Наскоро украинските сили напреднаха в посока Славянск и в посока Хуляйполе.

Украинските сили продължиха кампанията си за удари от голямо разстояние срещу руската отбранителна, нефтена и транспортна инфраструктура. През нощта руските сили изстреляха 67 дрона към Украйна.