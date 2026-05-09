Няма сигурно място в руския тил

Украинските сили провеждат разузнаване и прекъсват руските наземни транспортни линии в и около окупирания град Мариупол в Донецка област. Това става на около 105 километра от фронтовата линия.
Украинските удари демонстрират засилени възможности в рамките на засилващата се кампания на Киев за удари на средно разстояние срещу руските окупатори.
В документа се отбелязва, че основна цел на украинските дронове е била магистралата от Мариупол до Донецк.
Тя е основна пътна артерия за доставки за руската армия. Ударите с украински дронове ще принудят окупаторите да изтеглят още по-навътре в руска територия оръжейните доставки и складове.
Освен това руските сили вероятно не поддържат позиции в Купянск, след като месеци наред се бореха да подкрепят малка и изолирана група военнослужещи, проникнали в града.
Руски военен блогър съобщи на 7 май, че група от около 20 руски войници, които според информациите са останали обкръжени в градската болница в Купянск от декември 2025 г., са водили "последната си битка" и "са удържали позициите си до самия край", след като украински въздушен удар е унищожил болницата и е убил по-голямата част от оцелелия персонал, което предполага, че руските сили вече не държат позиции в центъра на Купянск.
Говорителят на Обединените сили на Украйна полковник Виктор Трехубов съобщи на 28 март, че украинските сили са идентифицирали само шест активни руски позивни в Купянск, представляващи около 12 до 18 руски военнослужещи в центъра на града.
Украйна и Русия се споразумяха за тридневно примирие от 9 до 11 май за парада по случай Деня на победата на 9 май и за размяна на военнопленници.
Русия продължи да заплашва с ответни удари срещу град Киев преди обявяването на примирието от 9 до 11 май.
Висш служител на Кремъл изрично заяви, че Москва изисква украинските сили да се оттеглят от останалата част от Донецка област като предварително условие за примирие.
Завземането на Донецка област е - цел за Кремъл, която руските войски досега не са успели да постигнат.
През пролетта на 2026 г. руските сили се представят по-зле на бойното поле, отколкото когато Кремъл подчертаваше исканията си за Донецка област през 2025 г.
Наскоро украинските сили напреднаха в посока Славянск и в посока Хуляйполе.
Украинските сили продължиха кампанията си за удари от голямо разстояние срещу руската отбранителна, нефтена и транспортна инфраструктура. През нощта руските сили изстреляха 67 дрона към Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
13:51 09.05.2026
2 ЗИЛ 117
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
13:51 09.05.2026
3 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #19
13:51 09.05.2026
4 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #37, #42
13:52 09.05.2026
5 ЗИЛ 117
13:52 09.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Някой
13:56 09.05.2026
8 оня с коня
или като му казаха че в киев ще падне атома и сеНАСРА от страх
Коментиран от #12, #13
13:58 09.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ай стига евтина пропаганда
13:58 09.05.2026
11 ТттттТ
Коментиран от #27
13:59 09.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Смешник
Коментиран от #20, #22, #23
14:05 09.05.2026
18 голям смях
гнома зелен ми свършват дните на троловете краварски също ха ха ха
Коментиран от #25
14:05 09.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 оня с коня
До коментар #17 от "Смешник":руската мечка бавно и методично изяжда украйнска територия
вече 1/3 замина още малко остана
14:06 09.05.2026
21 Абе, товарищи,
14:07 09.05.2026
22 Оди се надъхвай у
До коментар #17 от "Смешник":Дървения кен ЕФ петушок
Еееееееехехе
14:07 09.05.2026
23 Фашистите и терористите са в Кремъл,
До коментар #17 от "Смешник":а ние даряваме за дронове, така се умножава ГРУЗ 200! О, колко хубаво!
14:09 09.05.2026
24 На Това Парад ли му викаш
До коментар #15 от "оня с коня":Бре Заблуденяк
Хахахахаха хахахахаха
14:09 09.05.2026
25 След три дни ли, бе,
До коментар #18 от "голям смях":грузовик 200? 🤣🤣🤣🤣🤣
14:10 09.05.2026
26 така, така
Е, на фона на агресията на САЩ и Израел, руснаците са самата милост, което много наивно се приема от всякакви "умници" като слабост. Пропагандата на наркомана и нефелните в ЕС използва този наратив, молейки се руснака да не промени подхода си, че иначе утекоха.
Всъщност, руснака с минимални загуби си получава, каквото иска - разпадане на ЕС, НАТО и закриване на подмандатната територия. При война на изтощение е важно на кой няма да му стигнат реалните силички, а не на кой мечтанията ще се изливат в пропагандата. Пропаганда, война не печели, справка - Гьобелс.
Коментиран от #29, #31
14:11 09.05.2026
27 Той им го разреши, бе, цървулий!
До коментар #11 от "ТттттТ":Песков цЕлта сутрин кръв пика... 🤣🤣🤣🤣
14:12 09.05.2026
28 Само минавам тъдява ама да попитам де..
Там ще я има ли.. щерплатовата Армата дека я влачия полани на мегдана или я потрошия?!?
14:12 09.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 така, така
До коментар #29 от "Прочетох те,":тази епикриза в болницата ли ти я казаха?
Поне имаш личен опит
Коментиран от #32, #36
14:15 09.05.2026
31 Справка сесерето/просия
До коментар #26 от "така, така":От 1917 досега два големи разпада, с два фалита. Ашколсун!
14:16 09.05.2026
32 Ааа, бъркаш ме с баща си,
До коментар #30 от "така, така":ам ама като е объркАл дупките, така е! 🤣🤣🤣🤣
14:17 09.05.2026
33 ЕВРЕИНА КАБЗОН
НОВИ КЛАДБИЩА.
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПЪЛНЕНИ СЪС НЕЩО.
ЗАТОВА УКРАЙНА ТРЯБВА ДА ПОМОГНЕ .
Коментиран от #41
14:17 09.05.2026
34 Слава УКРАИНЕ
Коментиран от #38
14:18 09.05.2026
35 Kaлпазанин
14:18 09.05.2026
36 Ти епикриза от
До коментар #30 от "така, така":диагноза ли не различаваш??? 🤣🤣🤣🤣 Ма вЕрно си oлuгoφρeн!
14:19 09.05.2026
37 Капитан Максим Климов
До коментар #4 от "ЗИЛ 117":Липсат
1 Милион и 500 хиляди наши Солдати
По Плану ли е бре Червен Гейзак?
Коментиран от #40
14:19 09.05.2026
38 Воистина ХУ.. йло
До коментар #34 от "Слава УКРАИНЕ":Хехехе
Пи... ЗДА москальям
14:20 09.05.2026
39 Механик
14:21 09.05.2026
40 По плану е
До коментар #37 от "Капитан Максим Климов":до пълна дебилизация на кочинистан - от Мацква до Владивосток, те Китайците ще почакат още 2-3 години.
14:21 09.05.2026
41 обаче
До коментар #33 от "ЕВРЕИНА КАБЗОН":мрежата е пълна с кадри и филми от огромните територии на новите военни украински гробища.
Нещо за руските и една снимчица няма
Коментиран от #43
14:22 09.05.2026
42 Хахахаха
До коментар #4 от "ЗИЛ 117":Забрави да напишеш, че рашите са унищожили също над 1 млн украински дрона. С телата си.
14:23 09.05.2026
43 Ол1гофрен,
До коментар #41 от "обаче":Откъде ще видиш кадри от руските гробища след като Интернет в Русия няма?
Второ, който руснак снима пресните руски гробища отива в затвора.
Коментиран от #53
14:24 09.05.2026
44 Туапсе, ПЕРМ
Хихихи хи
Коментиран от #48
14:25 09.05.2026
45 Читател
Да се смееш ли да плачеш ли за опитите за пропаганда - значи руските сили вече не държали позиции в Купянск ама украинците идентифицирали "само шест" активни позиции в центъра на града.
Мъка мъка, със всеки ден на пропагандаторите им е все по-трудно да оправдават провалите на укрите.
14:28 09.05.2026
46 ДАНКО ПРЪЧА
Коментиран от #51
14:28 09.05.2026
47 Берлин
Коментиран от #50
14:29 09.05.2026
48 Цяла Украйна
До коментар #44 от "Туапсе, ПЕРМ":и то всяка нощ - ОГИИИН!💥🔥
Хихихи хи
14:30 09.05.2026
49 Как да няма сигурно място?
Коментиран от #52
14:31 09.05.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Запознат
До коментар #46 от "ДАНКО ПРЪЧА":Пусна телата на 1000 укри срещу 27 на руснаци, преди това бяха 1000 укри срещу 41 на руснаци а преди това 1000 укри срещу 35 руснаци или от началото на годината 3000 укри 103 руснаци. За миналата година общо 14 000 укри срещу 158 руснаци.
Съотношението миналата година е било един руснак за 88 укри а сега е един руснак за 29 укри така че украинците напредват ама въпреки това е отчайващо.
14:36 09.05.2026
52 Учуден
До коментар #49 от "Как да няма сигурно място?":"В бункера на Джуджака е най-сигурно"
На зеления Джуджак ли бункера - там не е много сигурно защото дронове не могат влезе ама Орешника си влиза като в тях.
14:39 09.05.2026
53 обаче
До коментар #43 от "Ол1гофрен,":интернет си имат - погледни само с колко излъчвания на парада е пълно.
като няма какво да отговориш, по-добре не коментирай
Коментиран от #54
14:40 09.05.2026
54 Антитрол
До коментар #53 от "обаче":"като няма какво да отговориш, по-добре не коментирай"
Е то по-добре ама тогава ще остане без баничка - как да не ръси лъжи - гладът бил по-силен от тока.
14:42 09.05.2026