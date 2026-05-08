Володимир Зеленски: Бойните ни действия на 9 май ще зависят от по-нататъшното развитие на обстановката днес

Действията на Украйна на 9 май ще зависят от по-нататъшното развитие на обстановката през днешния ден, каза президентът Володимир Зеленски и обвини Москва, че е нарушила обявеното от самата нея примирие за празника, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Какво ще става утре, зависи от това какво ще чуем днес", заяви той в ежедневното си обръщение към нацията.

Русия каза, че ще отговори, ако Киев наруши примирието и атакува Москва, където утре ще се състои военен парад по случай годишнината от съветската победа във Втората световна война.

Украйна привършва запасите си от ракети за противовъздушна отбрана, предупреди началникът на военновъздушмните ѝ сили генерал Юрий Игнат.

"Днес установките, които се намират в състава на определени подразделения и батареи, са наполовина празни, тоест, меко казано, разполагат с ограничен брой ракети", посочи той, цитиран от Укринформ.

Украйна използва собствени технологии при свалянето на руските дронове, включващи дронове прехващачи, мобилни зенитни подразделения и средства за радиоелектронна борба. Но за прехващането на ракети тя е силно зависима от чуждестранните зенитноракетни комплекси.

Допълнителен проблем за набавянето им се явява израелско-американската война срещу Иран, която доведе до пренасочване на доставките приоритетно към този театър на военните действия.

В Италия американският държавен секретар Марко Рубио каза пред журналисти, че САЩ са готови да посредничат в преговори за край на войната в Украйна, но само ако сметне, че те са продуктивни. Той добави, че Вашингтон не иска да си губи времето, ако няма никакви изгледи за напредък в процеса за мир.